Альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3 и анонс мессенджера Gaim 3

03.04.2026 15:34 (MSK)

Представлен первый альфа-выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.95). Выпуск отмечен как ещё не готовый для повседневного применения. Сборки подготовлены в формате Flatpak и размещены в beta-репозитории на Flathub.

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотек GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе Pidgin 3 объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока развиваются реализации протоколов IRCv3, XMPP, SIP, Demo, Bonjour и Zulip. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Среди изменений в представленном тестовом выпуске:

  • API для протоколов объявлен достаточно стабильным для начала работы над реализациями дополнительных протоколов для Pidgin 3, без опасений внесения значительных изменений в API.
  • Предложен новый API AccountSettings для управления настройками учётных записей, который поддерживает использование в обвязках, позволяющих создавать плагины с реализациями протоколов на скриптовых языках, таких как Python и Lua. API AccountSettings также не требует обязательного использования имени пользователя для каждой учётной записи, что, например, позволяет запрашивать ник вместо имени для таких протоколов, как IRC.
  • Реализован отдельный интерфейс для редактирования параметров учётной записи, в котором одним списком выводятся все соответствующие настройки.
  • Добавлен плагин с начальной поддержкой протокола для платформы обмена сообщениями Zulip.
  • Добавлена опция для включения режима разработчика, в котором становятся доступны незавершённые экспериментальные возможности, такие как недоделанные плагины для протоколов.
  • Из числа зависимостей исключена библиотка libxml2, вместо хранения конфигурации в формате XML теперь используется SQLite.



Одновременно разработчики проекта Pidgin анонсировали мессенджер Gaim 3. В 2007 году Gaim был переименован в Pidgin из-за претензий компании AOL, развивавшей мессенджер AIM. В 2017 году AIM перестал существовать, а время действия товарного знака теперь истекло, поэтому разработчики решили воспользоваться старым именем для воплощения идеи создания чат-клиента с классическим интерфейсом в стиле Pidgin 2/Gaim, построенным на базе GTK4, и обладающим функциональностью мессендежра на основе библиотеки libpurple 3, развиваемой для Pidgin 3.

Gaim 3 позволит подключаться ко всем сетям, поддерживаемым в libpurple 3, но использовать интерфейс, сфокусированный на прямом обмене сообщениями, вместо развиваемого в Pidgin 3 интерфейса на основе чат-комнат. Разработка Gaim 3 находится на начальной стадии. Сборки планируют формировать для Linux, Windows и macOS.



Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:34, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    Возвращаемся к истокам ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/XMPP
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 17:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Все избалованы современными зондомессенджерами.
    Массово на хммп никто просто так возвращаться не станет
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Так правильно. Чем сабж отличается от MAX? Текст ходит и ходит.
     
     
  • 4.85, Вирт (?), 13:18, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Тем что не нужно сообщать никому свой номер телефона.
     
     
  • 5.99, Аноним (99), 10:56, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Тех, кто сообщают свой телефон Паше, почему-то это не пapит вообще.
     
     
  • 6.115, Ебантас (?), 00:43, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Паша не нагрянет к тебе с обысками за коментарий к игре по крафту оружия
     
     
  • 7.116, Аноним (-), 03:08, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору]
    		
     
  • 3.62, Аноним (-), 21:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Массово там никого никогда не было.
     
  • 2.22, Джон Титор (ok), 18:26, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Нормальная у него подборка протоколов. И XMPP не так уж и плох. Проблема в отсутствии товарища майора в поддержке. Если ваш аккаунт угонят, то все - ваши проблемы, делайте новый аккаунт. По крайней мере так было когда-то раньше.
     
     
  • 3.65, Аноним (-), 22:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Кроме того что там delivery ACK сообщений - лотерея, файло получателю отправляет... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.71, cheburnator9000 (ok), 01:33, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    В мобильном клиенте Conversations все это было сразу из коробки. И шифрование E2E OMEMO. Guess what? РКН его заблокировали по домену и возможно по IP.
     
     
  • 5.72, Аноним (72), 01:53, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Просто для сведения 1 Это зависит от capabilities ремоты И чем-то таким manda... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.106, Аноним (106), 13:07, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >  Где все это

    не надо преувеличивать.
    работоспособность под вопросом.
    да кстати, как там с доставкой сообщений,
    когда контакт в офлайне?

     
     
  • 7.111, Аноним (111), 20:01, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    В общем-то оно работает. В него даже коммитят что-то иногда, один из клиентов еще поддерживается умеренно активно. С доставкой сообщений в оффлайне всё точно так же как 12 лет назад - есть псевдо-оффлайновая доставка аля старый скайп; доставка просто повторяется когда оба контакта снова в сети одновременно.
     
  • 7.117, Аноним (-), 03:14, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >>  Где все это
    > не надо преувеличивать.
    > работоспособность под вопросом.

    По сравнению с блевотиной XMPP это просто работает и не делает мозг. И не надо выискивать STUN/TURN серваки, ломать голову что делать когда файло не лезет, квитирование доставки работает довольно четко,

    > да кстати, как там с доставкой сообщений,
    > когда контакт в офлайне?

    Ну да, это p2p и там таки - упс с офлайн мессагами. Но мне и гикам не обломно держать месенжер более-менее онлайн. Офлайн месенжер это вообще - немного странная конструкция, ими обычно для околореалтайм активных чатов пользуются так то. А почта, что голубиная, что электронная - есть и без месенжеров, так что косяк конечно но не сильный. Если сильно надо даже частично решить можно.

     
  • 6.110, Аноним (111), 19:59, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    С оффлайновой доставкой сообщений проблем не было ни у кого ещё 15 лет назад - в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.121, Аноним (-), 03:50, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    1 Только без E2E крипто Захоти, допустим OTR хотя-бы, и поимей с этим море про... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.107, Аноним (106), 13:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    как его можно заблокировать? )))
    протокол чтоль заблокировали?
     
  • 4.91, мяв (?), 02:45, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    нужно не жевать кактус, а жевать https://fluffy.chat / https://extera.xyz (matrix)
     
     
  • 5.97, Джон Титор (ok), 10:35, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > нужно не жевать кактус, а жевать https://fluffy.chat / https://extera.xyz (matrix)

    Значит все программисты думают одинаково - одноранговые сети и федерация. Пока ничего лучше не придумали. Ну окей.

     
  • 5.100, Аноним (-), 10:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Не, мяукалка, свой матрикс горбатый ты кушай - сама А я лучше брутальный tox по... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.105, ааноним (?), 12:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Какой клиент используете, например, на андроид? Atox, jami?
     
     
  • 7.108, Аноним (106), 13:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    никакой
    так для красного словца совет
     
  • 7.122, Аноним (-), 04:00, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Atox обычный Есть еще TrifA, этот умеет пуш нотификации - но сие ессно сильно м... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.32, Аноним (32), 19:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > Возвращаемся к истокам ?

    Кто? )

     
  • 2.73, угодайте_кто_я (?), 05:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    почему не к smtp/imap? он тоже "распределённый", как и xmpp (вы же не любите xml, ведь так?)
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 16:41, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    вся соль была в плагинах, повторяют ошибку мозиллы
     
  • 1.3, историк_кун (?), 16:54, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    Я как всемирно известный историк категорически одобряю откапывание стюардессы в научных и образовательных целях.
     
  • 1.4, прохожий (?), 17:00, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    "Выпуск отмечен как ещё не готовый для повседневного применения."
    Ахаха. У них и релизами невозможно пользоваться. Комбайн, который пытается реализовать кучу протоколов и все плохо. Баг на баге.
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 17:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Там полтора фанатика-землекопа.
    Ситуация, как в ReactOS - пока не нужно, все на телеграммах/вацапаах. В арбузере, на боковой вкладке. А как станет нужно - так выкатят за мезая-полтора
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    при этом миранда с плагинами кушала мало и хлеба не просила , просто работала
     
     
  • 3.28, llolik (ok), 19:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Так она и сейчас никуда не делась https://miranda-ng.org . Релиз год назад был. git довольно бодрый. Были подвижки в сторону Линукса (ghazan экспериментировал), но, видимо, пока подвижками и остались.
     
     
  • 4.31, 12yoexpert (ok), 19:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > Next Generation of Miranda IM

    звучит уже стремновато - кто-то пытается косить под миранду. интересно, зачем это? даже не знаю

    идём дальше:

    > Protocol support
    > Telegram
    > VKontakte

    таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими

    смотрим список авторов: и таки что бы вы думали, стоит ли это ставить себе на ПК и доверять этому свою переписку? (с мейлру и телегой всё понятно, я про остальные протоколы)

     
     
  • 5.36, Аноним (99), 19:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > намёк на однозначное георасположение

    Не подскажешь, где делали пейджеры, которые не только пейджеры оказались, с волшебными аккумуляторами которые были?

     
  • 5.64, Аноним (-), 22:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > звучит уже стремновато - кто-то пытается косить под миранду. интересно, зачем это? даже не знаю

    Миранда уже лет восемь как мертва (а до этого долго попахивала). Или понятие «форк» только к линуксовому мирку применимо?

     
  • 5.69, Аноним (69), 23:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими

    Они с самого начала 2000гг никогда не скрывали, что живут в России.

     
  • 5.70, Аноним (70), 01:02, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими

    вытекающее из вас мнение попахивает фашизмом, типа труд вот этих вот товарищей всегда фу по определению

     
     
  • 6.75, 12yoexpert (ok), 06:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    есть опечатки, но не везде я их могу поправить
     
     
  • 7.81, 12yoexpert (ok), 13:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    админ зачем-то порезал вполне адекватный ответ
     
  • 5.78, llolik (ok), 11:30, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >> Next Generation of Miranda IM
    > звучит уже стремновато - кто-то пытается косить под миранду. интересно, зачем это? даже не знаю

    Изначально в MirandaIM два ведущих разработчика: ghazan и borkra. Я уже за давностью не помню, в чём там был конфликт, но ghazan и вся команда хоть как-то активных разработчиков основала форк MirandaNG. Так что, по сути, MirandaNG - это и есть активная Миранда.

    > таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими

    Там большая часть разработчиков, включая лидера - из России. Что, как-бы, никогда и не было секретом. Это проблема?

     
     
  • 6.82, 12yoexpert (ok), 13:05, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > Там большая часть разработчиков, включая лидера - из России. Что, как-бы, никогда и не было секретом. Это проблема?

    принципиально, разумеется, нет, но в последнее время это красный флажок, говорящий о том, что нужно внимательно смотреть каждый отдельный случай и думать, может ли тебе использование конкретно этого проекта аукнуться

     
     
  • 7.112, Аноним (111), 20:03, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Хазан давно живёт не в России, больше десяти лет.
     
  • 6.113, Аноним (111), 20:07, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Там форк случился по большей части потому что Боря Красновский был того сорта разработчиком, который коммитил код не компилируя, ломая транк, а потом делал реверты чужих изменений, чинящих тот самый сломанный транк. В свою очередь, дефолтному "лидеру" Миранды Роберту (который Рейнвотер) было уже глубоко неинтересно всем этим заниматься, в том числе контролировать Бориса.
     
  • 5.80, Аноним (80), 11:41, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими

    И что там у тебя вытекло? Если в чём-то сомневаешься - добавляешь свои два глаза к тем тысячам и ревьюишь исходный код.

     
  • 4.66, Аноним (66), 22:23, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > Так она и сейчас никуда не делась https://miranda-ng.org . Релиз год назад
    > был. git довольно бодрый. Были подвижки в сторону Линукса (ghazan экспериментировал),
    > но, видимо, пока подвижками и остались.

    Этот гражданин покусан winapi и виндами от и до. И однажды всех здорово кинул, отслюнявив права на использования XMPP плагина - проприетарному quip. И все кто что-то делали вокруг этого забесплатно поработали на коммерческую пропреитарщину с рекламой в результате. В опенсорсе такое не прощают.

     
     
  • 5.79, llolik (ok), 11:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > здорово кинул, отслюнявив права на использования XMPP плагина - проприетарному quip.

    Насколько я помню (возможно неверно), там Qip его заюзали сначала  не спросив. Потом, когда уже всплыло, уже сказали в формате "ну хрен с вами, пользуйтесь, раз уж сделали". Ну и к слову, насколько можно судить по git-у, ghazan - практически единственный автор и мейнтейнер XMPP-плагина. Захотел и дал, его работа, как-бы.

     
     
  • 6.86, Аноним (86), 14:56, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Что вызвало нефиговые скандалы и немало народа расхотело хоть минимально ассоции... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, Джон Титор (ok), 18:22, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Вообще идея разделения протокола, клиента и сервера на разные продукции которые могли бы делать разные компании не так уж и плоха. Нужна только стандартизация протокола. А если таких протоколов много и серверов - так вообще отличный выбор получится.
     
     
  • 3.34, 12yoexpert (ok), 19:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    матрикс пытался, но не осилили сделать нормально ни протокол (жирнющие json по http - самый идиотский способ передачи данных для мессенджера), ни сервер (был на питоне, теперь на голанге, то есть оба адски тормозят и жрут RAM, ещё и полноценную СУБД типа постгрес зачем-то хотят), ни клиент (из +- рабочих всего один - и тот на электроне, про производительность молчу. количество библиотекк с поддержкой шифрования - ноль целых ноль десятых (скриптовые языки в расчёт не берём))
     
     
  • 4.40, Dzen Python (ok), 20:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > ещё и полноценную СУБД типа постгрес зачем-то хотят

    Для любого сервера больше, чем на 10 юзеров поиграться месяцок в рамках ИБДзамещения - уже почти mandatory.

     

  • 1.5, Жироватт (ok), 17:01, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    Эх, времена-времена, когда к этому прикручивался mrim...
    Жаль, что по-факту нужен он будет не больше, чем копыто-в-кедах.
     
     
  • 2.41, Dzen Python (ok), 20:08, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Фу.
    Кто бы сегодня признался, что пользовался мейлру.агентом...году в 2008-2012м...
     
     
  • 3.48, butsan (?), 20:45, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Я. Там удобно было с девчонками знакомиться из своего региона. Удобно и, главное, продуктивно.
     
     
  • 4.52, Dzen Python (ok), 21:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ага. Я тоже, с нынешней женой. А ведь сегодня носы вертеть будут
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:03, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    >Альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3 и анонс мессенджера Gaim 3

    Вот когда стабилизируются и зарелизятся - тогда и поговорим.

     
     
  • 2.26, Аноним (1), 18:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Есть bitchat.
     
     
  • 3.61, ааноним (?), 21:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    По описанию похож на briar.
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:55, 03/04/2026 [ответить]  
    		
    gtk4 уже всё испортил.
     
     
  • 2.37, Аноним (99), 19:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Это поэтому у современных программ такой большой паддинг и такой наноскопический шрифт?
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 22:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А также потому что просто уродский юзер интерфейс где все прибито на гвозди Так... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.93, anonymoys (?), 07:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя теперь есть два варианта:
    1) Создать свой шедевр, и утереть всем носы, показав как должно быть правильно
    2) Убить себя об стену, с досады

    Думаю первый вариант ты не осилишь, мозгов не хватит.
    А на второй вариант - не хватит духу.

     
     
  • 5.102, Аноним (-), 11:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) Создать свой шедевр, и утереть всем носы, показав как должно быть правильно
    > 2) Убить себя об стену, с досады

    Я вообще для себя и гиков tox юзаю, ирку немного и емыло. И хватит с вас.

    > Думаю первый вариант ты не осилишь, мозгов не хватит.
    > А на второй вариант - не хватит духу.

    Поразвелось тут советчиков. Проверьте свои советы на себе сначала.

     

  • 1.23, Джон Титор (ok), 18:31, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я такой думаю, запилить что-ли свой мессенджер? Раз они такие дискуссии вызывают. Все-равно работы нет.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:41, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я такой думаю, запилить что-ли свой мессенджер? Раз они такие дискуссии вызывают.

    Троллить в комментах или разжигать cpaчи можно и комментариями)

    > Все-равно работы нет.

    А чо так?
    Что умеешь?


     
     
  • 3.38, Джон Титор (ok), 19:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я такой думаю, запилить что-ли свой мессенджер? Раз они такие дискуссии вызывают.
    > Троллить в комментах или разжигать cpaчи можно и комментариями)

    Нет, в связи с изменившимися обстоятельствами, open-source портфолио всё-равно нужно. И чем популярнее, тем лучше. А чаты реально говоря не такое уж и сложное дело.

    >> Все-равно работы нет.
    > А чо так?
    > Что умеешь?

    Потому что знания английского работодатели повысили до C1. А я не лингвист.

     
     
  • 4.56, Аноним (56), 21:43, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что знания английского работодатели повысили до C1. А я не лингвист.

    Работать с пятницей из Робинзона Крузо - это довольно специфичное развлечение. И если ты думал что на русском дофига документации на айтишные дела - а вот хрен тебе, никто не поспевает с переводами. Потому что тоже - не лингвисты, а лингвисты - денег хотят за работу. И нормальных таких при том.

     
     
  • 5.76, Джон Титор (ok), 07:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Потому что знания английского работодатели повысили до C1. А я не лингвист.
    > Работать с пятницей из Робинзона Крузо - это довольно специфичное развлечение. И
    > если ты думал что на русском дофига документации на айтишные дела
    > - а вот хрен тебе, никто не поспевает с переводами. Потому
    > что тоже - не лингвисты, а лингвисты - денег хотят за
    > работу. И нормальных таких при том.

    Да Европа пришла, из всех Пятницу сделала. Понимаешь, если компаниям аутсорса нужен человек с С1, то больше аутсорс мне не нужен как посредник. Можно напрямую работать Пятницей. А для этого нужно портфолио, которое уже в целом почти есть. Вот и все - они пилят сук на котором сидят.

     
     
  • 6.87, Аноним (87), 15:02, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так получилось Они там колонизировали, колонизировали, а потом - одна из колони... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.89, Dzen Python (ok), 21:37, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а уж как пролетели коннозаводчики...

    Это не те, у которых ценник взлетел в стратосферу, а товар - превратился в атрибут если не показного, то статусного потребления у илиток с "дитё будет заниматься верховой ездой"?

     
     
  • 8.90, Аноним (-), 01:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравни общее количество и потоки денег и их процентное соотношение до пришеств... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Dzen Python (ok), 09:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сравнил В абсолютных цифрах наоборот, скакнуло В процентном соотношении - на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.96, Джон Титор (ok), 10:04, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в селе тоже полно лошадей и много людей умеют кататься Да и я себе могу п... текст свёрнут, показать
     
  • 10.103, Аноним (-), 11:20, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каких именно абсолютных цифрах Раньше элитные коннозаводчики были нарасхват... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.95, Джон Титор (ok), 09:56, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и кто вот тебе виноват что куча крепостных - не умеет
    > в прогресс и хайтек?

    Я вам на это не отвечу - всегда был как-то отдельно. Ни лидеров не признавал и сам им не был. Но я честно признаю свою проблему - решения не нашёл.

    >> Понимаешь, если компаниям аутсорса нужен
    >> человек с С1, то больше аутсорс мне не нужен как посредник.
    > Понимаешь, это сугубо твои проблемы как ты впишешься в изменчивый мир. Если
    > вообще совсем никак - в этом мире миллиарды лет как есть
    > штраф за неправильный ответ. В виде проиграной эволюции, вымирания и проч.

    Вы с Германии что-ли? С прошлого века? Угу, расскажи мне про эволюцию - скоро её увидишь своими глазами.

    >> Можно напрямую работать Пятницей. А для этого нужно портфолио, которое уже
    >> в целом почти есть. Вот и все - они пилят сук на котором сидят.
    > Никто не обещал что один и тот же номер будет катить вечно.
    > Извозчики тоже были чем-то недовольны в XX веке, а уж как
    > пролетели коннозаводчики... ать-ать-ать!

    Спасибо, понял. Много времени на это даром терять не буду. Мне действительно сложно всем одновременно заниматься, но я не теряю силы духа.

     
     
  • 8.104, Аноним (-), 11:25, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот мир бывает довольно жесток Поздравляю с открытием Вообще-то концепции вым... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.114, Джон Титор (ok), 22:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12yoexpert или как там тебя, можешь писать под своим логином Я же говорю - я те... текст свёрнут, показать
     

  • 1.45, sunjob (ok), 20:30, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как-то не радует "современный пидгин"... при всем при том, что "старый" был самым удобным "комбайном", кот. обьединял в себе всЁ-возможные "способы чат/нечат-общения"

    и ведь, действительно, был хорошим месенджером?! у кого другие мнения? :о)

     
     
  • 2.119, Аноним (119), 03:46, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 2.120, Аноним (119), 03:46, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я согласен ,вести все мессенджеры в одном клиенте очень удобно было
     

  • 1.46, rvs2016 (ok), 20:30, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К телеграму эти мессенджеры подключиться смогут?
    Если не смогут, то для чего тогда они ещё нужны?
     
     
  • 2.47, Аноним (99), 20:45, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, надо у Паши спросить, куда официальный телеграф отправляет контакты.
     
  • 2.55, Аноним (56), 21:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  К телеграму эти мессенджеры подключиться смогут?

    Для Pidgin 2.x даже плагин для тележного протокола был. Но тут видите ли апю сменили на зато Gobject'овую - так что теперь плагины сами и пишите. Или работайте с полутора ненужными протоколами на выбор.

     
  • 2.58, Аноним (58), 21:48, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вроде XMPP ещё нужен паре ред-ай юзеров. :))
     
  • 2.109, Аноним (106), 13:20, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    телега нынче не в почете в РФ
    привыкайте к максу
     

  • 1.54, Аноним (56), 21:40, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотек GTK4 и Adwaita,
    > сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов
    > и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API.
    > Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

    Ну-то есть господа просто переписали программу с ноля и зачем-то назвали это Pidgin. При том что от Pidgin там не осталось ничего кроме названия. Пример нокиа гальюний этих господ явно ничему не научил.

     
  • 1.77, Аноним (77), 09:21, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Прекращена поставка консольного клиента Finch

    А это, какой она ни была сырой и неудобной, была киллер-фича пиджина.

     
     
  • 2.84, 12yoexpert (ok), 13:16, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для советского населения с его "любит наш народ всякое..." есть nchat

    никакой гибкости libpurple с его плагинами, конечно, нет, но пользоваться можно

     

  • 1.88, nicholas (?), 17:20, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше в лине только им и пользовался, но когда аська исчезла и появились телеграм и другие полностью от него отказался.
     
     
  • 2.92, Аноним (-), 06:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Де-факто пользовался аськой. На винде тоже на официальном клиенте мало кто сидел, но пользовались по сути ею. А потом да, все эти пиджины-миранды просто оказались на свалке истории, ибо в новые протоколы не смогли, а набор старья никому не нужен.
     

  • 1.118, Аноним (119), 03:44, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у него нет встроенного обхода блокировок то на кой  он нужен?
     

