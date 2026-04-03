Альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3 и анонс мессенджера Gaim 3

2.6 , Жироватт ( ok ), 17:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там полтора фанатика-землекопа.

Ситуация, как в ReactOS - пока не нужно, все на телеграммах/вацапаах. В арбузере, на боковой вкладке. А как станет нужно - так выкатят за мезая-полтора

2.9 , Аноним ( 9 ), 17:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – при этом миранда с плагинами кушала мало и хлеба не просила , просто работала

3.28 , llolik ( ok ), 19:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так она и сейчас никуда не делась https://miranda-ng.org . Релиз год назад был. git довольно бодрый. Были подвижки в сторону Линукса (ghazan экспериментировал), но, видимо, пока подвижками и остались.

4.31 , 12yoexpert ( ok ), 19:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Next Generation of Miranda IM звучит уже стремновато - кто-то пытается косить под миранду. интересно, зачем это? даже не знаю идём дальше: > Protocol support

> Telegram

> VKontakte таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими смотрим список авторов: и таки что бы вы думали, стоит ли это ставить себе на ПК и доверять этому свою переписку? (с мейлру и телегой всё понятно, я про остальные протоколы)

5.36 , Аноним ( 99 ), 19:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > намёк на однозначное георасположение Не подскажешь, где делали пейджеры, которые не только пейджеры оказались, с волшебными аккумуляторами которые были?

5.64 , Аноним ( - ), 22:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > звучит уже стремновато - кто-то пытается косить под миранду. интересно, зачем это? даже не знаю Миранда уже лет восемь как мертва (а до этого долго попахивала). Или понятие «форк» только к линуксовому мирку применимо?

5.69 , Аноним ( 69 ), 23:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими Они с самого начала 2000гг никогда не скрывали, что живут в России.

5.70 , Аноним ( 70 ), 01:02, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими вытекающее из вас мнение попахивает фашизмом, типа труд вот этих вот товарищей всегда фу по определению

6.75 , 12yoexpert ( ok ), 06:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть опечатки, но не везде я их могу поправить

7.81 , 12yoexpert ( ok ), 13:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – админ зачем-то порезал вполне адекватный ответ

5.78 , llolik ( ok ), 11:30, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Next Generation of Miranda IM

> звучит уже стремновато - кто-то пытается косить под миранду. интересно, зачем это? даже не знаю Изначально в MirandaIM два ведущих разработчика: ghazan и borkra. Я уже за давностью не помню, в чём там был конфликт, но ghazan и вся команда хоть как-то активных разработчиков основала форк MirandaNG. Так что, по сути, MirandaNG - это и есть активная Миранда. > таак, вот это уже намёк на однозначное георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими Там большая часть разработчиков, включая лидера - из России. Что, как-бы, никогда и не было секретом. Это проблема?

6.82 , 12yoexpert ( ok ), 13:05, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Там большая часть разработчиков, включая лидера - из России. Что, как-бы, никогда и не было секретом. Это проблема? принципиально, разумеется, нет, но в последнее время это красный флажок, говорящий о том, что нужно внимательно смотреть каждый отдельный случай и думать, может ли тебе использование конкретно этого проекта аукнуться 7.112 , Аноним ( 111 ), 20:03, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хазан давно живёт не в России, больше десяти лет.

6.113 , Аноним ( 111 ), 20:07, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там форк случился по большей части потому что Боря Красновский был того сорта разработчиком, который коммитил код не компилируя, ломая транк, а потом делал реверты чужих изменений, чинящих тот самый сломанный транк. В свою очередь, дефолтному "лидеру" Миранды Роберту (который Рейнвотер) было уже глубоко неинтересно всем этим заниматься, в том числе контролировать Бориса.

5.80 , Аноним ( 80 ), 11:41, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > георасположение товарищей разработчиков со всеми вытекающими И что там у тебя вытекло? Если в чём-то сомневаешься - добавляешь свои два глаза к тем тысячам и ревьюишь исходный код.

4.66 , Аноним ( 66 ), 22:23, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Так она и сейчас никуда не делась https://miranda-ng.org . Релиз год назад

> был. git довольно бодрый. Были подвижки в сторону Линукса (ghazan экспериментировал),

> но, видимо, пока подвижками и остались. Этот гражданин покусан winapi и виндами от и до. И однажды всех здорово кинул, отслюнявив права на использования XMPP плагина - проприетарному quip. И все кто что-то делали вокруг этого забесплатно поработали на коммерческую пропреитарщину с рекламой в результате. В опенсорсе такое не прощают.

5.79 , llolik ( ok ), 11:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > здорово кинул, отслюнявив права на использования XMPP плагина - проприетарному quip. Насколько я помню (возможно неверно), там Qip его заюзали сначала не спросив. Потом, когда уже всплыло, уже сказали в формате "ну хрен с вами, пользуйтесь, раз уж сделали". Ну и к слову, насколько можно судить по git-у, ghazan - практически единственный автор и мейнтейнер XMPP-плагина. Захотел и дал, его работа, как-бы. 6.86 , Аноним ( 86 ), 14:56, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Что вызвало нефиговые скандалы и немало народа расхотело хоть минимально ассоции... 2.20 , Джон Титор ( ok ), 18:22, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще идея разделения протокола, клиента и сервера на разные продукции которые могли бы делать разные компании не так уж и плоха. Нужна только стандартизация протокола. А если таких протоколов много и серверов - так вообще отличный выбор получится.

3.34 , 12yoexpert ( ok ), 19:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – матрикс пытался, но не осилили сделать нормально ни протокол (жирнющие json по http - самый идиотский способ передачи данных для мессенджера), ни сервер (был на питоне, теперь на голанге, то есть оба адски тормозят и жрут RAM, ещё и полноценную СУБД типа постгрес зачем-то хотят), ни клиент (из +- рабочих всего один - и тот на электроне, про производительность молчу. количество библиотекк с поддержкой шифрования - ноль целых ноль десятых (скриптовые языки в расчёт не берём))

4.40 , Dzen Python ( ok ), 20:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ещё и полноценную СУБД типа постгрес зачем-то хотят Для любого сервера больше, чем на 10 юзеров поиграться месяцок в рамках ИБДзамещения - уже почти mandatory.

