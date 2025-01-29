Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14.14

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|1.1, Аноним (1), 17:10, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ICQ больше не поддерживается, ибо она уже несколько месяцев как всё.
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|2.2, Аноним (2), 17:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая проблема написать свой сервер для icq протокол клиента же известен.
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|5.22, Аноним (22), 18:46, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Панорама. Неизданное >>
в 2024 году Роскомнадзор объявил о начале блокировки этого вида связи на территории страны. Ведомство планирует создать реестр запрещённых голубей, обязать всех владельцев почтовых голубей получать лицензию на распространение информации воздушным путём, а также установить на каждого голубя специальный чип с функцией геолокации и цензуры содержимого записок.
P.S. Не подсказывайте им!
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|3.14, FSA (??), 18:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какая проблема написать свой сервер для icq
Может быть потому что вместо того, чтобы делать пародию на устаревший протокол проще использовать уже существующие или даже придумать новый? XMPP всегда мог легко заменить ICQ. Сейчас есть Matrix. Можете накинуть ещё вариантов. В самом протоколе ICQ не было ничего такого, из-за чего его стоит восстанавливать. Он даже кириллицу поддерживал через костыли, а возможность использовать одновременно на компьютере и телефоне завезли в него довольно поздно.
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|4.20, Ivan_83 (ok), 18:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне лично нравился больше протокол mail.ru agent :)
Там конечно тоже были костыли, но в целом он был не плох, а местами даже гениален.
Кажется на запрос поиска или анкеты он возвращал количество столбцов а дальше шли ихние LPS (строка, у которой первым байтом идёт длина), и вот первая строка содержала названия столбцов а в следующих строках шли данные.
Прикол в том, что адекватно написанный парсер легко отбрасывал не знакомые столбцы, и можно было легко динамически добавлять/удалять столбцы, без переделки протокла и кучи кода.
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|3.26, Аноним (-), 19:26, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какая проблема написать свой сервер для icq протокол клиента же известен.
Даже есть парочка. Но если там придется перерегиваться... всей толпой...
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|2.12, soarin (ok), 18:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно поднять локально что-то типа retro-aim-server и луддитствовать
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|1.3, Аноним (2), 17:15, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Последней глоток свободы среди насквозь протрояненных мессенджеров от корпов.
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|2.19, Аноним (-), 18:43, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хм.. что-то это свобода попахивает.
Но на большее Сообщество™ не хватило.
ps конечно есть всякие ТОХи, матриксы и прочее, но оно думаю и останется маргинальщинной.
А вот аська была средством для общения нормальных людей, а не "perdolics only"
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|3.21, Ivan_83 (ok), 18:45, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь твои "нормальные" люди сосутся в сосалках, их там модерасты воспитывают и учат жизни.
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|1.16, FSA (??), 18:31, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Могу сказать, что клиент просто ужасен!!! Но, увы, альтернативы достойной ему не было в то время, когда я переходил на Linux, так что приходилось пользоваться. В целом с задачей справляется... но после Miranda IM - полный шлак.
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|2.30, AlexYeCu_not_logged (?), 19:40, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>клиент просто ужасен
>Miranda IM
Ох уж эти фанаты Миранды, скачанной через десятые руки и обмазанной бесчиленным количеством полурабочих и конфликтующих друг с другом плагинов…
И всё ради того, чтобы запустить Аьску и Ирку — ведь ничего кроме они и не знали.
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