Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14.14

2.2 , Аноним ( 2 ), 17:14, 29/01/2025 Какая проблема написать свой сервер для icq протокол клиента же известен.

3.5 , тоже Аноним ( ok ), 17:18, 29/01/2025 Протокол голубиной почты тоже известен. И с ним та же "проблема".

4.11 , Аноним ( 2 ), 17:49, 29/01/2025 Да голубиная почта не доступна властям поэтому запрещена.

5.22 , Аноним ( 22 ), 18:46, 29/01/2025 Панорама. Неизданное >>

в 2024 году Роскомнадзор объявил о начале блокировки этого вида связи на территории страны. Ведомство планирует создать реестр запрещённых голубей, обязать всех владельцев почтовых голубей получать лицензию на распространение информации воздушным путём, а также установить на каждого голубя специальный чип с функцией геолокации и цензуры содержимого записок. P.S. Не подсказывайте им!

3.14 , FSA ( ?? ), 18:29, 29/01/2025 > Какая проблема написать свой сервер для icq Может быть потому что вместо того, чтобы делать пародию на устаревший протокол проще использовать уже существующие или даже придумать новый? XMPP всегда мог легко заменить ICQ. Сейчас есть Matrix. Можете накинуть ещё вариантов. В самом протоколе ICQ не было ничего такого, из-за чего его стоит восстанавливать. Он даже кириллицу поддерживал через костыли, а возможность использовать одновременно на компьютере и телефоне завезли в него довольно поздно.

4.20 , Ivan_83 ( ok ), 18:44, 29/01/2025 А мне лично нравился больше протокол mail.ru agent :) Там конечно тоже были костыли, но в целом он был не плох, а местами даже гениален.

Кажется на запрос поиска или анкеты он возвращал количество столбцов а дальше шли ихние LPS (строка, у которой первым байтом идёт длина), и вот первая строка содержала названия столбцов а в следующих строках шли данные.

Прикол в том, что адекватно написанный парсер легко отбрасывал не знакомые столбцы, и можно было легко динамически добавлять/удалять столбцы, без переделки протокла и кучи кода.

3.26 , Аноним ( - ), 19:26, 29/01/2025 > Какая проблема написать свой сервер для icq протокол клиента же известен. Даже есть парочка. Но если там придется перерегиваться... всей толпой...

2.9 , Аноним ( 9 ), 17:46, 29/01/2025 Всё ещё поддерживается, то что она "всё" - это её проблемы.

2.12 , soarin ( ok ), 18:05, 29/01/2025 Можно поднять локально что-то типа retro-aim-server и луддитствовать