Спустя два года с момента прошлого выпуска представлен релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14, поддерживающего работу с такими сетями как XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, ICQ, IRC и Novell GroupWise. Графический интерфейс Pidgin написан с использованием библиотеки GTK+ и поддерживает такие возможности как единая адресная книга, одновременная работа в нескольких сетях, интерфейс на базе вкладок, работа с аватарами и интеграция с областью уведомлений Windows, GNOME и KDE. Поддержка подключения плагинов позволяет легко расширять функциональность Pidgin, а реализация базовой поддержки протоколов в отдельной библиотеке libpurple дает возможность создавать на базе технологий Pidgin собственные реализации (например, Adium для macOS).

Данный релиз будет последним в ветке 2.X.0, а все силы разработчиков будут брошены на Pidgin 3.0. Среди изменений в данной версии стоит отметить поддержку управления потоками XMPP (XEP-0198 Stream Management), устранение утечек памяти в результатах поиска, поддержку индикации имени сервера (SNI) в GnuTLS, многочисленные улучшения в работе видеоконференций и поддержку предоставления совместного доступа к экрану через XDP Portal при использовании Wayland. В purple-remote обеспечена совместимость с Python 3, при сохранении возможности использования Python 2.



