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Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14

11.06.2020 15:55

Спустя два года с момента прошлого выпуска представлен релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14, поддерживающего работу с такими сетями как XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, ICQ, IRC и Novell GroupWise. Графический интерфейс Pidgin написан с использованием библиотеки GTK+ и поддерживает такие возможности как единая адресная книга, одновременная работа в нескольких сетях, интерфейс на базе вкладок, работа с аватарами и интеграция с областью уведомлений Windows, GNOME и KDE. Поддержка подключения плагинов позволяет легко расширять функциональность Pidgin, а реализация базовой поддержки протоколов в отдельной библиотеке libpurple дает возможность создавать на базе технологий Pidgin собственные реализации (например, Adium для macOS).

Данный релиз будет последним в ветке 2.X.0, а все силы разработчиков будут брошены на Pidgin 3.0. Среди изменений в данной версии стоит отметить поддержку управления потоками XMPP (XEP-0198 Stream Management), устранение утечек памяти в результатах поиска, поддержку индикации имени сервера (SNI) в GnuTLS, многочисленные улучшения в работе видеоконференций и поддержку предоставления совместного доступа к экрану через XDP Portal при использовании Wayland. В purple-remote обеспечена совместимость с Python 3, при сохранении возможности использования Python 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://pidgin.im/posts/2020-0...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0
  3. OpenNews: Представлен порт Pidgin libpurple для Android
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.2 для Android и iOS
  5. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Автор новости: use
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53139-pidgin
Ключевые слова: pidgin, im
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:51, 11/06/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    >все силы разработчиков будут брошены на Pidgin 3.0

    А что планируется в 3.0 если не секрет? Есть роадмап какой-то почитать?

     
     
  • 2, Аноним (2), 18:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://developer.pidgin.im/wiki/Roadmap3.0.0
     
  • 3, ms (??), 19:05, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оба http://letmegooglethat.com/?q=pidgin+roadmap+3.0
     

  • 4, Аноним (4), 19:08, 11/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Можно сказать единственное, что не даёт использовать Pidgin - смешанный список контактов, и нет возможности разделения списка контактов по протоколам. А qutIM был ничего... эх.
     
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