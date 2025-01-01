Предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

Опубликован первый экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.90), позволяющего одновременно работать в нескольких сетях с разными протоколами и переключаться между чатами при помощи вкладок. Для расширения функциональности и добавления поддержки новых протоколов могут использоваться плагины. Сборки будут подготовлены в формате Flatpak (пока доступен только архив с кодом). Второй тестовый выпуск Pidgin 3.0 намечен на 31 марта.

Предложенный экспериментальный выпуск Pidgin 3.0 имеет качество предварительной альфа-версии и не рассчитан на повседневное применение. Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. Изначально релиз Pidgin 3.0 планировалось выпустить в конце 2016 года, но разработка затянулась. Перевод проекта на систему типов GObject оказался более трудоёмким, чем ожидалось. Например, возникли непредвиденные проблемы с переделкой кода для обработки сигналов из-за отсутствия нужной функциональности в GLib.

Разработчики также попытались использовать WebKit для отображения истории чатов, но затем отказались от этой идеи в пользу создания собственной библиотеки для обработки ввода и истории чатов. Много времени было потрачено на усовершенствование API - API в Pidgin 2 базировался на старых протоколах AIM/ICQ, не позволял идентифицировать отдельные сообщения и не поддерживал такие возможности, как реакции, древовидные обсуждения, редактирование и удаление сообщений. Изначально, было решено доработать имеющуюся реализацию API для данных возможностей, но это было неверным решением и после неудачных попыток API пришлось пересоздавать с нуля.

Из изменений в Pidgin 3 отмечается переход на GTK4 и Adwaita, определение элементов интерфейса при помощи GTK Builder XML, задействование системы типов GObject, новая библиотека виджетов Talkatu для отображения истории чатов, полная переработка API, использование сборочной системы Meson, задействование GPlugin для обработки плагинов, хранение истории чатов в SQLite, перевод настроек на GSettings.

Из изменений в интерфейсе упоминается прекращение поставки консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем) и объединение в одном окне списка контактов и окон с чатами. В ветке 3.0 пока поддерживается только протокол IRCv3, но ведётся работа над новыми реализациями протоколов XMPP и Bonjour. Интерфейс требует дополнительного оттачивания. Новая ветка несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися установками Pidgin.