В плагине ss-otr к Pidgin выявлен вредоносный код

1.1 , СисадминА ( ? ), 23:03, 27/08/2024 [ответить] +1 + / – Pidgin, ты жив? Я думал что ты сдох

1.2 , Аноним ( 2 ), 23:05, 27/08/2024 [ответить] +2 + / – > Jabber/XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise, Lotus Sametime и Zephyr, Эх, а были же хорошие времена.

2.3 , lizard ( ?? ), 23:14, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что с ним? Работает. Есть плагины для Nелеграм, Teams, Skype

2.5 , Fracta1L ( ok ), 23:25, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе никто не запрещает и сейчас всем этим пользоваться.



1.4 , Аноним ( 4 ), 23:23, 27/08/2024 [ответить] + / – Ну и ну! В бинарнике? Вирусы? Кошмар... Такого ножа в спину не ожидал никто. Никогда такого не было и вот опять! Ужас... Что же творится с миром...

1.6 , НяшМяш ( ok ), 23:33, 27/08/2024 [ответить] + / – > намерены включать в каталог только плагины, код которых доступен под открытыми лицензиями Надеюсь, бинарники они запретили? А то кто будет проверять на соответствие бинарника загруженному исходному коду.

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:36, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В npm в свое время не проверяли соответствие гитхаба и реального текста пакета.

2.9 , Аноним ( 9 ), 23:38, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты еще спроси будут ли они спрашивать "а не Jia Tan писал ваш код")?

Конечно хотелось бы чтобы существовали какие-то доверенные плагины, но это несбыточная мечта.

Особенно для такого древнего как пиджин.



1.7 , Аноним ( 8 ), 23:35, 27/08/2024 [ответить] + / – После закрытия icq не понимаю кому какое дело до вирусов в сабже. Да и до сабжа кому есть дело?

2.10 , тоже Аноним ( ok ), 23:44, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если угодно, могу преуменьшить ваше невежество. У меня в Пиджине три аккаунта:

- внутренний XMPP-чат организации (интранет Openfire)

- гейт в чат оператора (Talk-me) на офсайте

- и регистрация на Jabber.ru для оперативного чата с другим филиалом

Чистый, аккуратный IM без рекламы, слежки и вымогания телефона, например. Просто работает.