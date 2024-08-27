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В плагине ss-otr к Pidgin выявлен вредоносный код

27.08.2024 22:32

Разработчики клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin, поддерживающего работу с такими сетями как Jabber/XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise, Lotus Sametime и Zephyr, объявили о выявлении вредоносного кода в плагине ss-otr (ScreenShareOTR), присутствующего в каталоге плагинов, развиваемых сообществом. Плагин был размещён в каталоге 6 июля, распространялся только в бинарном виде и добавлял в Pidgin возможность предоставления совместного доступа к экрану, используя протокол OTR (Off-the-Record). 16 августа исследователи безопасности выявили вредоносную активность в ss-otr, которая выражалась в запуске кейлоггера и отправке скриншотов экрана на внешние серверы.

Проведённый компанией ESET анализ вредоносных изменений показал наличие в библиотеках pidgin-screenshare и libotr кода для загрузки и запуска скриптов и исполняемых файлов с сервера атакующих (jabberplugins.net). Для пользователей Windows с сервера загружалось и устанавливалось типовое вредоносное ПО DarkGate, поддерживающее модули для совершения широкого спектра вредоносных действий, среди которых майнинг, запись клавиатурной активности, организация удалённого доступа, кража персональных данных, ключей и паролей из популярных приложений. В сборках для Linux также присутствовала функциональность для загрузки и запуска стороннего кода (что именно загружалось на системы с Linux пока не ясно).

Для снижения риска возникновения подобных инцидентов в будущем разработчики Pidgin намерены включать в каталог только плагины, код которых доступен под открытыми лицензиями, одобренными организацией OSI. Также планируется ссылаться только на сторонние плагины, для которых проведена проверка безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://pidgin.im/posts/2024-0...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14
  3. OpenNews: В чате Facebook прекращена поддержка Empathy, Pidgin и других XMPP-клиентов
  4. OpenNews: Представлен Instantbird 1.0, IM-клиент на базе технологий Mozilla и Pidgin
  5. OpenNews: Полемика разработчиков проекта Pidgin привела к "форку"
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61773-pidgin
Ключевые слова: pidgin, mallware
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, СисадминА (?), 23:03, 27/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Pidgin, ты жив? Я думал что ты сдох
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:05, 27/08/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Jabber/XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise, Lotus Sametime и Zephyr,

    Эх, а были же хорошие времена.

     
     
  • 2.3, lizard (??), 23:14, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним? Работает. Есть плагины для Nелеграм, Teams, Skype
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 23:25, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе никто не запрещает и сейчас всем этим пользоваться.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:23, 27/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну и ну! В бинарнике? Вирусы? Кошмар... Такого ножа в спину не ожидал никто. Никогда такого не было и вот опять! Ужас... Что же творится с миром...
     
  • 1.6, НяшМяш (ok), 23:33, 27/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    > намерены включать в каталог только плагины, код которых доступен под открытыми лицензиями

    Надеюсь, бинарники они запретили? А то кто будет проверять на соответствие бинарника загруженному исходному коду.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:36, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В npm в свое время не проверяли соответствие гитхаба и реального текста пакета.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:38, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще спроси будут ли они спрашивать "а не Jia Tan писал ваш код")?
    Конечно хотелось бы чтобы существовали какие-то доверенные плагины, но это несбыточная мечта.
    Особенно для такого древнего как пиджин.
     

  • 1.7, Аноним (8), 23:35, 27/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    После закрытия icq не понимаю кому какое дело до вирусов в сабже. Да и до сабжа кому есть дело?
     
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 23:44, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если угодно, могу преуменьшить ваше невежество. У меня в Пиджине три аккаунта:
    - внутренний XMPP-чат организации (интранет Openfire)
    - гейт в чат оператора (Talk-me) на офсайте
    - и регистрация на Jabber.ru для оперативного чата с другим филиалом
    Чистый, аккуратный IM без рекламы, слежки и вымогания телефона, например. Просто работает.
     
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