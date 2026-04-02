Опубликован дистрибутив ROSA Fresh 13.2

02.04.2026 20:52 (MSK)

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Fresh 13.2, построенный на платформе rosa 13. Дистрибутив распространяется свободно и разрабатывается с участием сообщества. Релиз ориентирован на широкий круг пользователей. Для загрузки доступны сборки с рабочими столами KDE 6 (4 ГБ). KDE 5 (4 ГБ, LXQt (3 ГБ) и GNOME (4 ГБ), а также сборки для серверов (2 ГБ) и виртуальных машин (753 МБ). В репозитории пакеты собраны для архитектур aarch64, e2kv4, i686, loongarch64, riscv64 и x86_64.

Среди изменений:

  • Реализован каталог приложений apps.rosa.ru, позволяющий выбрать программу в браузере и запустить процесс установки одним кликом.
  • Добавлен графический интерфейс для настройки менеджера входа GDM и активации автоматического входа.
  • В инсталлятор добавлена возможность удалённой установки с использованием протокола VNC.
  • В состав включена утилита rpmgrab с графическим интерфейсом для установки RPM-пакетов.
  • Решены проблемы с установкой на RAID-массивы и работой тачпадов SYNA3602.
  • В файловый менеджер Dolphin добавлена кнопка для перехода на уровень выше.
  • Как и в прошлых выпусках ROSA Fresh 13.x в состав входят ядро Linux 6.12, glibc 2.40, GCC 14.3 и Clang 19.1. Обновлены Mesa 25.3, NVIDIA 580, KDE Plasma 6.5, GNOME 49 и LXQt 2.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://rosa.ru/predstavlen-no...)
  2. OpenNews: Представлена мобильная платформа РОСА Мобайл 2.2, основанная на KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив ROSA Fresh Server 13.0
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh 13
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив ROSA Fresh 13.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65128-rosa
Ключевые слова: rosa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (114)
  • 1.1, Аноним (1), 21:08, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чё там с корневым сертификатом от Минцифры? Установлен?
     
     
  • 2.101, Аноним (101), 10:45, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там, откуда ты пишешь, попроси админа нарезать виртуалочку, чтобы поставить в ней сабж - посмотришь сам, потом тут отпишешься.
     
     
  • 3.126, Аноним (126), 14:13, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Из картинок — обеды зря им бесплатные, похоже.
     

  • 1.2, mikhailnov (ok), 21:11, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Анониму выше: пакет rootcerts-russia предустановлен, можно удалить
     
     
  • 2.22, СуперАноним (?), 22:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это же просто сертификаты, зачем их удалять?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:27, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    mitm: https://opennet.ru/56830-tls
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 00:51, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    MITM бояться - за Клаудю не ходить.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 02:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Клаудю и не надо боятся, бойтесь госпараш из вашей юрисдикции.
     
     
  • 6.73, ghbc (?), 07:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А иностранных корневыех сертов по умолчанию бояться не нужно? Что за глупость! Доверять можно только самосгенерированным и самоподписанным сертификат 💪
     
     
  • 7.137, Аноним (58), 15:26, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Иностранные тебя не отшвабрируют, логика только в этом.
     
     
  • 8.140, user1985 (?), 16:26, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мадуро немного не согласен с этим утверждением ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.149, Аноним (27), 22:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А ты диктатором заделался ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.146, Аноним (146), 19:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кадафи подтверждает, иностранцам можно доверить свои деньги ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.152, kusb (?), 22:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вечно вы ассоциируете себя с ними ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.158, Аноним (158), 12:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Алиса AI Быстрый ответ, возможны неточности Содержимое ответа 171 Кондуит и Шв... текст свёрнут, показать
     
  • 6.103, Аноним (101), 10:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В переводе на общепонятный: чем больше ЦА находится в вашей юрисдикции, тем сильнее вам надо бояться ваших госпараш.
     
  • 2.28, kusb (?), 22:31, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, но это тоже показатель и сильный.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 00:19, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Показатель отечественности дистрибутива?
     
     
  • 4.97, kusb (?), 10:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Показатель отечественности дистрибутива?

    Показатель государственности и способности предать пользователей.

     
     
  • 5.106, Аноним (106), 10:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У нас все пользователи законопослушные и любят свое государство и Россию. О каком предательстве вы говорите? О своем предательстве?
     
     
  • 6.127, Аноним (126), 14:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > любят свое государство и Россию.

    Какая неоднозначность.

     
  • 6.151, kusb (?), 22:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > У нас все пользователи законопослушные и любят свое государство и Россию. О
    > каком предательстве вы говорите? О своем предательстве?

    Предательстве кого?

     
  • 5.145, Аноним (145), 19:35, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Показатель государственности и способности предать пользователей.

    Это общемировая ценность 😁

     
     
  • 6.150, kusb (?), 22:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мировая практика, чё бухтеть, везде так.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:11, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > разрабатывается с участием сообщества

    Че, признавайтесь. Кто коммитит из здешних?

    > Релиз ориентирован на широкий круг пользователей

    А кто пользуется? (ставил в виртуалку посмотреь - это не использование)

     
     
  • 2.8, Xo (?), 21:31, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ага, щазз. Ещё пальцем показывать будут.
     
  • 2.9, Аноним (27), 21:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А кто пользуется?

    Госзаказ:
    https://rosa.ru/customers/

     
     
  • 3.11, Аноним (3), 21:39, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Госзаказ

    Какой ник на Опеннете?

     
     
  • 4.16, Alex (??), 21:48, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Аноним, конечно же
     
  • 3.160, Аноним (160), 18:02, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорила бабушка: "Хоть '$Sy' в глаза, всё божья Rosa".
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Аноним, 02-Апр-26 21:11
    >> разрабатывается с участием сообщества
    >Че, признавайтесь. Кто коммитит из здешних

    Участие сообщества - это не обязательно коммитить.

    >А кто пользуется

    Я пользовался 12-ой, но 13-ая не зашла.

     
     
  • 3.21, Аноним (3), 22:01, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > но 13-ая не зашла

    Что не так?

     
  • 2.63, Admino (ok), 04:43, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть тут один Серёга из Владивостока, он ныл, что коммитил.
     
  • 2.112, Аноним (101), 11:11, 03/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.163, Milker999 (?), 18:56, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь. Больше 10 лет. И что? Вполне себе нормальная система.
     

  • 1.12, Аноним (27), 21:41, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Заметил один момент, что НЕ публикуются финансовые показатели и руководящий состав российских компаний, хотя может это какое-то требование.

    Просто про Canonical, SUSE или Mozilla такие посты есть, а про наших надо искать...

     
     
  • 2.18, Аноним (15), 21:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:НТЦ_ИТ_Роса
     
     
  • 3.20, Аноним (27), 21:56, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я про OpenNET, загуглить я и больше смогу.
     
     
  • 4.113, Аноним (101), 11:13, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда в чём вопрос? Редакторы новостей за тебя гуглить должны?
     

  • 1.13, Аноним (27), 21:44, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда пытаешься понять кто и для чего:

    >АО «НТЦ ИТ Роса», согласно данным «СПАРК-Интерфакс» за 2023 г., принадлежала на 99% ООО «Альтернатива капитал» и на 1% — Аюне Майоровой, в прошлом занимавшей должность генерального директора МТТ Group. Леонид Рейман контролировал MTT Group до 2019 г., а в 2021 г. компанию купила МТС.
    >ООО «Альтернатива капитал», в свою очередь, на 99% принадлежит АО «ИК Техинвест», конечным бенефициаром которого до мая 2025 г. был Леонид Рейман.
    >В октябре 2025 г. компания АО «НТЦ ИТ Роса» на 100% принадлежит Екатерине Балаевой, связанной еще с тремя юридическими лицами, ранее принадлежавшими Леониду Рейману.

    https://cnews.ru/link/n662800

     
     
  • 2.80, INSANEWAVE (ok), 09:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    санта-барбара какая-то :D
     
     
  • 3.99, Аноним (99), 10:35, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Элен и ребяты, французское всё-таки?
     

  • 1.23, СуперАноним (?), 22:15, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему они не развивают сборку на Cinnamon, имхо, было бы лучше и практичней чем на gnome, эдакий аналог Linux Mint :\
     
     
  • 2.48, Джон Титор (ok), 01:00, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Попробуй LxQt, которая в списке есть. Думаю даже больше понравится.
     
     
  • 3.141, Аноним (141), 16:27, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    LxQt - это сильно на любителя, имхо
     
     
  • 4.142, Джон Титор (ok), 17:02, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > LxQt - это сильно на любителя, имхо

    Так а в чем собственно дело? Если в ресурсах, то он меньше потребляет.

     
  • 2.55, cheburnator9000 (ok), 02:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Почему они не развивают сборку на Cinnamon

    Потому что они ждут пока за них кто-то проделает эту работу, а им останется только логотипы и авторство заменить на свое.

     
     
  • 3.128, Аноним (126), 14:19, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Cinnamon не смог.
     
  • 3.138, Аноним (138), 15:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это ты с Астрой путаешь.
     

  • 1.29, kusb (?), 22:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какая-то интересная эстетика у оформления у которой должно быть название. Как у Frutiger Aero и Corporative Memphis есть названия.
     
     
  • 2.96, кек666 (?), 10:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Точняк, зумерам надо срочно придумать еще одно фейковое название. :D
     
     
  • 3.100, Аноним (99), 10:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зумерам своего британского названия не хватит?
     
  • 3.153, kusb (?), 22:36, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Точняк, зумерам надо срочно придумать еще одно фейковое название. :D

    Если слово описывает мир оно не фейк. Пусть даже это больно.

     

  • 1.32, Аноним (32), 22:54, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да, нет там никакого сообщества.
    > Регистрация доступна только по приглашением. Запросите ссылку у того, кого вы знаете, кто имеет здесь учетную запись.
     
     
  • 2.38, mikhailnov (ok), 23:50, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да, нет там никакого сообщества.
    >> Регистрация доступна только по приглашением. Запросите ссылку у того, кого вы знаете, кто имеет здесь учетную запись.

    Напишите в группу вк, форум, телеграм чат, макс чат и тд и вам дадут ссылку, если реально нужна, это не проблема

     
     
  • 3.66, Anonim (??), 06:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но для регистрации в Ubuntu Pro инвайт "почему-то" не нужен
     
     
  • 4.75, Немайор (?), 07:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если бы в Убунту было так, ты бs кучу аргументов тут тиснул бы, почему это клево,  прогрессивно и очень общественно ))) А тут ищешь любую причину, чтобы ляпнуть негативное. Не было бы инвайтов - к лишней (или наоборот, к отсутствующей) запятой прицепился бы "ой, ну какое там может быть сообщество, вы только посмотрите на эту запятую" :D
     
  • 4.82, mikhailnov (ok), 09:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как Ubuntu Pro связана с ABF? Уместнее сравнивтаь Launchpad PPA и ABF.
    Инвайт — вынужденная защита от ботов.
     
  • 4.119, Аноним (27), 11:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поэтому ставим Убунту и норм:
    https://opennet.ru/65085-ubuntu
     
  • 2.79, Аноним (106), 09:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я обычный пользователь Росы.
    И я могу приглашение дать на abf.io.
    Кстати, только сегодня новую версию проги собрал на abf и её(прогу) добавили в реп без товарища майора, а так - "Добавьте ребята пожалуйста мою прогу в реп"
     
  • 2.81, Аноним (106), 09:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Инвайтов раньше не было. Доступ был свободный. Потом, чтоли боты завирусили abf и сделали регистрацию по приглашениям
     
     
  • 3.102, Аноним (99), 10:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не в другом дело? )
     
     
  • 4.110, Аноним (106), 10:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С вами дело явно в другом
     
     
  • 5.129, Аноним (126), 14:22, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "Вы", Карл, с прописной.
     
     
  • 6.143, at (??), 18:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На "вы" с большой буквы пишут королевским особам монаршьей крови и больным солитёром, так-же если "вы" стоит в начале предложения. Во всех остальных случаях пишется обычными строчными.

    С 90х в России пошел вал неграмотных написаний, польстить на "Вы" с большой буквы. Сейчас это уже стало общепринято - заранее уничижать себя и возвеличивать тех, к кому идёт такое обращение: реклама, прошения, официальные обращения и т.д.. Теперь уже стало почти правилом, плебейским правилом.

    Глаза режет это ваше Выканье.

     
     
  • 7.147, Аноним (145), 20:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://avatars.mds.yandex.net/i?id=697d6a97be8d94185703feb98d9b5d7a_l-1784411
     

  • 1.35, Аноним (35), 23:27, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    https://forum.rosa.ru/ форум РОСА
    Кто искал Cinnamon на попробовать, сборк не официальная.
    https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/
    Но там с настройкой переключения раскладки не разобрался.
    Потыкал в виртуалке, потом еще посмотрю.
     
  • 1.37, Аноним (37), 23:46, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    это что за рамки вокруг окон? ужасна
     
     
  • 2.95, Аноним (106), 10:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Видно же, это стилизация скриншота. Этой рамки нет в дистрибутиве
     
  • 2.139, Аноним (139), 15:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ещё раз спрашиваю тебя ты чем то недоволен?
     

  • 1.39, Eifan (?), 00:15, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хороший дистр. Но почему они в маркетинг не умеют?
    доля рынка у ребят на уровне погрешности. Астра поглотила всех госов
     
     
  • 2.42, Аноним (27), 00:26, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так, а зачем ? Бюджетный рынок поделили, а частному не особо нужно:
    https://servernews.ru/1135297
     
  • 2.43, Аноним (43), 00:41, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ни один из отечественных дистров не умеет в маркетинг
     
     
  • 3.45, 12yoexpert (ok), 00:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а зачем париться, если ты всё равно заплатишь из своих налогов?
     
     
  • 4.50, Джон Титор (ok), 01:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что конкуренции типа нет? А как же Альт и Ред ОС? По моему ещё какие-то были.
     
     
  • 5.105, Аноним (99), 10:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это несколько струй одного потока как при аденоме, вероятно. Но каждая в своём выделенном русле.
    Или нет? Население их не интересует, поэтому
     
     
  • 6.122, Джон Титор (ok), 13:00, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Значит коррупция говорите Население не интересует Значит в России не работает ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.123, 12yoexpert (ok), 13:39, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А что конкуренции типа нет?

    как бы тебе, зелёному, доходчивее объяснить: это как конкуренция между орбитом и диролом, фантой и спрайтом, сникерсом и марсом

    смекаешь? как в твою светлую голову вообще пришла мысль о конкуренции между гос конторами - загадка

     
  • 4.114, Аноним (101), 11:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А какое тебе дело до чужих налогов?
     
  • 2.60, ДругИлонаМаска (?), 03:48, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Но почему они в маркетинг не умеют

    Они все простые ребята, на тракторах).

     
  • 2.93, Аноним (106), 09:48, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А я бы сказал, они просто дружат ни стеми, кто сейчас рулит импортозамещением. Если посмотреть, то все затачивается под Асту, Альт и РедОС.
     
  • 2.104, Аноним (99), 10:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Альфа была занята?
     
  • 2.161, Аноним (161), 20:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Качество. Управление разработкой. И ещё кое-что, но не скажу.
     
     
  • 3.162, Eifan (?), 21:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Качество. Управление разработкой. И ещё кое-что, но не скажу.

    Ну вот, так не честно. Сказал "А", говори и "Б"

     

  • 1.49, Аноним (49), 01:02, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Добавлен графический интерфейс для настройки менеджера входа GDM и активации автоматического входа. "

    Автоматический вход через GUI — это стандартная фишка прошлого века.
    Разрабы в РОСЕ сколько лет в заморозке пролежали?
    Хоть бы не позорились...

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 06:53, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты чем-то недоволен?
     
  • 2.83, Аноним (106), 09:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Автоматический вход никуда не девался. Речь идет о КДЕшном меню настроек. KDE там предоставляет настройки только для только для своего менеджера входа, а для GDM там нет менюшек. А теперь есть. В Убунте в KDE нет меню настройки автовхода для GDM, а в Росе есть.  
     

  • 1.51, АнонимЪ (?), 01:13, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В файловый менеджер Dolphin добавлена кнопка для перехода на уровень выше.

    В смысле? Она там изначально была.
    Или они просто в настройках её включили?
    Это одно из главных изменений новой версии?

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 01:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А ты думал отдел двиганья кнопочек только в Мозилле есть? Я думаю они ещё и корпоратив закатили, чтобы отметить этот успех.
     
  • 2.61, ДругИлонаМаска (?), 03:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >В смысле? Она там изначально была.
    >Или они просто в настройках её включили?

    Три года корпоративный сектор добавлял кнопку перехода на уровень выше, знаешь как сложно.

     
     
    		• +/
     
  • 2.156, Аноним (156), 09:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Изменения в новой версии почти никак не описаны. Что автор новости сам вспомнил из того, что с предыдущей версии сделал - то и описал.
    Всё ж сборку бесплатного фреша делает сообщество. И ему лень параллельно вести какие-то журналы фишек.
    Смиритесь. Инфы не будет.
     

  • 1.56, SlackwareRT (?), 02:35, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот нахрен им старое ядро (не 7), GNOME, и LxQt?  Лучше б сосредоточились на одном продукте с KDE, но очень и очень качественном и современном. А для легковесов выпустили тщательно проработанную версию с JWM.Подумаю, может быть ещё что нибудь интересное добавлю.
     
     
  • 2.87, mikhailnov (ok), 09:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У нас из коробки LTS ядро. На котором уже успели отладить nvidia с их большим разнообразием вариантов и версий, zfs, virtualbox и т.д.
    Сборки свежайших ядер от сообщества легко яндексятся по запросу "xanmod rosa"
     

  • 1.57, SlackwareRT (?), 02:41, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    VNC и Wayland, сук блоат, не совместимые вещи! Ума Вам товарищи! И счастливого пути!
     
     
  • 2.86, mikhailnov (ok), 09:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Установщик запускается на иксах, а не валеном. Соответственно, и vnc возможен без извращений.
     

  • 1.62, Аноним (62), 04:30, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда встала задача импортозаместиться на российский Linux при нулевом бюджете, то Роса Фреш как раз и оказалась альтернативой CentOS/Debian/Ubuntu. Остальные российские топовые линуксы разрешали в организациях только тестирование и ознакомление. Так что успехов Росе. Когда выделят бюджет, то коммерческие версии Росы (хром, кобальт) будут главными претендентами на внедрение.
     
     
  • 2.64, хухух (?), 05:05, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так Роса Фреш же, вроде, бесплатна только для домашнего использования. Для ИП и юр.лиц - нет. Это я про "импортозаместиться ... при нулевом бюджете".
     
     
  • 3.76, Немайор (?), 07:56, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Роса Фреш бесплатна для всех
     
     
  • 4.148, Аноним (145), 20:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И для интернета?
     
  • 2.68, Аноним (68), 06:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Когда встала задача импортозаместиться на российский Linux при нулевом бюджете

    нужно проверить, работает ли под ним 1С. Во-вторых, 1С - это уже не нулевой бюджет.

     
     
  • 3.78, Немайор (?), 07:59, 03/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
    		• +/
    Сам добавил 1с, сам написан про ненулёвость бюджета.
     

  • 1.90, Аноним (106), 09:42, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Между Росой и Альтом я выбираю Росу. Она дружелюбнее, проще. Устанавливается со скоростью ракеты
     
     
  • 2.91, Аноним (27), 09:45, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто перед вами ставит такой выбор ?
     
     
  • 3.94, Аноним (106), 10:00, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ясно кто, внутренний голос. Альт тоже хороший дистр
     
  • 3.118, Аноним (101), 11:23, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вам что за печаль?
     
  • 2.111, Аноним (99), 11:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Из
     

  • 1.115, Аноним (115), 11:20, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Эстетика у Росы на высоте. Если ещё и бесплатна для МСБ - то вообще отлично.

    Для госов - пусть все будет платным, ведь там не воровать нельзя. Наворуют, отметят лишку, кто-то умрет, захлебнувшись рвотными массами. В связи с задержкой Второго пришествия - пока довольствуется малой справедливостью.

     
     
  • 2.131, Аноним (126), 14:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Эстетика у Росы на высоте.
    > Россия вернула себе статус аграрной державы
     

  • 1.117, Аноним (117), 11:23, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Яндекс Браузер старый - 25 версия без алисы.
     
     
  • 2.120, Аноним (27), 11:39, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/65061-firefox
     
  • 2.154, Тракторист (?), 22:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >алисы

    Алиса кстати т**упая по сравнению с Gpt, Gemini, непомню точто что то спрашивал, техническую инфу.
    Gpt, Gemini, норм отвечает, ведет логическую цепочку.
    Алиса выдает какие то эмофиональные ответы, куча воды, и ответы могут противоречить друг другу.
    Именно в технической информации.

     
     
  • 3.157, Аноним (157), 10:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Gemini

    (в Firefox, кстати, хотя он кокетливо уточняет, что на основе) делает сравнение себя с Алисой, где указывает, что т**упость Алисы - совсем не т**упость, а просто другая область применения - управление умным домом и т.п. У Алисы другой грех.

     

