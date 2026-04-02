Опубликован дистрибутив ROSA Fresh 13.2

|2.101, Аноним (101), 10:45, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там, откуда ты пишешь, попроси админа нарезать виртуалочку, чтобы поставить в ней сабж - посмотришь сам, потом тут отпишешься.
|5.58, Аноним (58), 02:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Клаудю и не надо боятся, бойтесь госпараш из вашей юрисдикции.
|6.73, ghbc (?), 07:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А иностранных корневыех сертов по умолчанию бояться не нужно? Что за глупость! Доверять можно только самосгенерированным и самоподписанным сертификат 💪
|6.103, Аноним (101), 10:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В переводе на общепонятный: чем больше ЦА находится в вашей юрисдикции, тем сильнее вам надо бояться ваших госпараш.
|4.97, kusb (?), 10:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Показатель отечественности дистрибутива?
Показатель государственности и способности предать пользователей.
|5.106, Аноним (106), 10:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У нас все пользователи законопослушные и любят свое государство и Россию. О каком предательстве вы говорите? О своем предательстве?
|6.151, kusb (?), 22:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У нас все пользователи законопослушные и любят свое государство и Россию. О
> каком предательстве вы говорите? О своем предательстве?
Предательстве кого?
|5.145, Аноним (145), 19:35, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Показатель государственности и способности предать пользователей.
Это общемировая ценность 😁
|1.3, Аноним (3), 21:11, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> разрабатывается с участием сообщества
Че, признавайтесь. Кто коммитит из здешних?
> Релиз ориентирован на широкий круг пользователей
А кто пользуется? (ставил в виртуалку посмотреь - это не использование)
|2.15, Аноним (15), 21:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Аноним, 02-Апр-26 21:11
>> разрабатывается с участием сообщества
>Че, признавайтесь. Кто коммитит из здешних
Участие сообщества - это не обязательно коммитить.
>А кто пользуется
Я пользовался 12-ой, но 13-ая не зашла.
|1.12, Аноним (27), 21:41, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Заметил один момент, что НЕ публикуются финансовые показатели и руководящий состав российских компаний, хотя может это какое-то требование.
Просто про Canonical, SUSE или Mozilla такие посты есть, а про наших надо искать...
|1.13, Аноним (27), 21:44, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Когда пытаешься понять кто и для чего:
>АО «НТЦ ИТ Роса», согласно данным «СПАРК-Интерфакс» за 2023 г., принадлежала на 99% ООО «Альтернатива капитал» и на 1% — Аюне Майоровой, в прошлом занимавшей должность генерального директора МТТ Group. Леонид Рейман контролировал MTT Group до 2019 г., а в 2021 г. компанию купила МТС.
>ООО «Альтернатива капитал», в свою очередь, на 99% принадлежит АО «ИК Техинвест», конечным бенефициаром которого до мая 2025 г. был Леонид Рейман.
>В октябре 2025 г. компания АО «НТЦ ИТ Роса» на 100% принадлежит Екатерине Балаевой, связанной еще с тремя юридическими лицами, ранее принадлежавшими Леониду Рейману.
https://cnews.ru/link/n662800
|1.23, СуперАноним (?), 22:15, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Почему они не развивают сборку на Cinnamon, имхо, было бы лучше и практичней чем на gnome, эдакий аналог Linux Mint :\
> LxQt - это сильно на любителя, имхо
Так а в чем собственно дело? Если в ресурсах, то он меньше потребляет.
|2.55, cheburnator9000 (ok), 02:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Почему они не развивают сборку на Cinnamon
Потому что они ждут пока за них кто-то проделает эту работу, а им останется только логотипы и авторство заменить на свое.
|1.29, kusb (?), 22:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какая-то интересная эстетика у оформления у которой должно быть название. Как у Frutiger Aero и Corporative Memphis есть названия.
|2.96, кек666 (?), 10:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Точняк, зумерам надо срочно придумать еще одно фейковое название. :D
|3.153, kusb (?), 22:36, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Точняк, зумерам надо срочно придумать еще одно фейковое название. :D
Если слово описывает мир оно не фейк. Пусть даже это больно.
|1.32, Аноним (32), 22:54, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Да, нет там никакого сообщества.
> Регистрация доступна только по приглашением. Запросите ссылку у того, кого вы знаете, кто имеет здесь учетную запись.
|2.38, mikhailnov (ok), 23:50, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да, нет там никакого сообщества.
>> Регистрация доступна только по приглашением. Запросите ссылку у того, кого вы знаете, кто имеет здесь учетную запись.
Напишите в группу вк, форум, телеграм чат, макс чат и тд и вам дадут ссылку, если реально нужна, это не проблема
|4.75, Немайор (?), 07:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если бы в Убунту было так, ты бs кучу аргументов тут тиснул бы, почему это клево, прогрессивно и очень общественно ))) А тут ищешь любую причину, чтобы ляпнуть негативное. Не было бы инвайтов - к лишней (или наоборот, к отсутствующей) запятой прицепился бы "ой, ну какое там может быть сообщество, вы только посмотрите на эту запятую" :D
|4.82, mikhailnov (ok), 09:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как Ubuntu Pro связана с ABF? Уместнее сравнивтаь Launchpad PPA и ABF.
Инвайт — вынужденная защита от ботов.
|2.79, Аноним (106), 09:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я обычный пользователь Росы.
И я могу приглашение дать на abf.io.
Кстати, только сегодня новую версию проги собрал на abf и её(прогу) добавили в реп без товарища майора, а так - "Добавьте ребята пожалуйста мою прогу в реп"
|2.81, Аноним (106), 09:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Инвайтов раньше не было. Доступ был свободный. Потом, чтоли боты завирусили abf и сделали регистрацию по приглашениям
|6.143, at (??), 18:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На "вы" с большой буквы пишут королевским особам монаршьей крови и больным солитёром, так-же если "вы" стоит в начале предложения. Во всех остальных случаях пишется обычными строчными.
С 90х в России пошел вал неграмотных написаний, польстить на "Вы" с большой буквы. Сейчас это уже стало общепринято - заранее уничижать себя и возвеличивать тех, к кому идёт такое обращение: реклама, прошения, официальные обращения и т.д.. Теперь уже стало почти правилом, плебейским правилом.
Глаза режет это ваше Выканье.
|2.95, Аноним (106), 10:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Видно же, это стилизация скриншота. Этой рамки нет в дистрибутиве
|1.39, Eifan (?), 00:15, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хороший дистр. Но почему они в маркетинг не умеют?
доля рынка у ребят на уровне погрешности. Астра поглотила всех госов
|4.50, Джон Титор (ok), 01:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что конкуренции типа нет? А как же Альт и Ред ОС? По моему ещё какие-то были.
|5.105, Аноним (99), 10:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это несколько струй одного потока как при аденоме, вероятно. Но каждая в своём выделенном русле.
Или нет? Население их не интересует, поэтому
|5.123, 12yoexpert (ok), 13:39, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А что конкуренции типа нет?
как бы тебе, зелёному, доходчивее объяснить: это как конкуренция между орбитом и диролом, фантой и спрайтом, сникерсом и марсом
смекаешь? как в твою светлую голову вообще пришла мысль о конкуренции между гос конторами - загадка
|2.93, Аноним (106), 09:48, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А я бы сказал, они просто дружат ни стеми, кто сейчас рулит импортозамещением. Если посмотреть, то все затачивается под Асту, Альт и РедОС.
|3.162, Eifan (?), 21:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Качество. Управление разработкой. И ещё кое-что, но не скажу.
Ну вот, так не честно. Сказал "А", говори и "Б"
|1.49, Аноним (49), 01:02, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
"Добавлен графический интерфейс для настройки менеджера входа GDM и активации автоматического входа. "
Автоматический вход через GUI — это стандартная фишка прошлого века.
Разрабы в РОСЕ сколько лет в заморозке пролежали?
Хоть бы не позорились...
|2.83, Аноним (106), 09:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Автоматический вход никуда не девался. Речь идет о КДЕшном меню настроек. KDE там предоставляет настройки только для только для своего менеджера входа, а для GDM там нет менюшек. А теперь есть. В Убунте в KDE нет меню настройки автовхода для GDM, а в Росе есть.
|1.51, АнонимЪ (?), 01:13, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В файловый менеджер Dolphin добавлена кнопка для перехода на уровень выше.
В смысле? Она там изначально была.
Или они просто в настройках её включили?
Это одно из главных изменений новой версии?
|2.53, Аноним (53), 01:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты думал отдел двиганья кнопочек только в Мозилле есть? Я думаю они ещё и корпоратив закатили, чтобы отметить этот успех.
|2.61, ДругИлонаМаска (?), 03:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>В смысле? Она там изначально была.
>Или они просто в настройках её включили?
Три года корпоративный сектор добавлял кнопку перехода на уровень выше, знаешь как сложно.
|2.156, Аноним (156), 09:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Изменения в новой версии почти никак не описаны. Что автор новости сам вспомнил из того, что с предыдущей версии сделал - то и описал.
Всё ж сборку бесплатного фреша делает сообщество. И ему лень параллельно вести какие-то журналы фишек.
Смиритесь. Инфы не будет.
|1.56, SlackwareRT (?), 02:35, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот нахрен им старое ядро (не 7), GNOME, и LxQt? Лучше б сосредоточились на одном продукте с KDE, но очень и очень качественном и современном. А для легковесов выпустили тщательно проработанную версию с JWM.Подумаю, может быть ещё что нибудь интересное добавлю.
|2.87, mikhailnov (ok), 09:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У нас из коробки LTS ядро. На котором уже успели отладить nvidia с их большим разнообразием вариантов и версий, zfs, virtualbox и т.д.
Сборки свежайших ядер от сообщества легко яндексятся по запросу "xanmod rosa"
|2.86, mikhailnov (ok), 09:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Установщик запускается на иксах, а не валеном. Соответственно, и vnc возможен без извращений.
|1.62, Аноним (62), 04:30, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Когда встала задача импортозаместиться на российский Linux при нулевом бюджете, то Роса Фреш как раз и оказалась альтернативой CentOS/Debian/Ubuntu. Остальные российские топовые линуксы разрешали в организациях только тестирование и ознакомление. Так что успехов Росе. Когда выделят бюджет, то коммерческие версии Росы (хром, кобальт) будут главными претендентами на внедрение.
|2.64, хухух (?), 05:05, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так Роса Фреш же, вроде, бесплатна только для домашнего использования. Для ИП и юр.лиц - нет. Это я про "импортозаместиться ... при нулевом бюджете".
|2.68, Аноним (68), 06:37, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Когда встала задача импортозаместиться на российский Linux при нулевом бюджете
нужно проверить, работает ли под ним 1С. Во-вторых, 1С - это уже не нулевой бюджет.
|1.90, Аноним (106), 09:42, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Между Росой и Альтом я выбираю Росу. Она дружелюбнее, проще. Устанавливается со скоростью ракеты
|1.115, Аноним (115), 11:20, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Эстетика у Росы на высоте. Если ещё и бесплатна для МСБ - то вообще отлично.
Для госов - пусть все будет платным, ведь там не воровать нельзя. Наворуют, отметят лишку, кто-то умрет, захлебнувшись рвотными массами. В связи с задержкой Второго пришествия - пока довольствуется малой справедливостью.
|2.131, Аноним (126), 14:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Эстетика у Росы на высоте.
> Россия вернула себе статус аграрной державы
|2.154, Тракторист (?), 22:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>алисы
Алиса кстати т**упая по сравнению с Gpt, Gemini, непомню точто что то спрашивал, техническую инфу.
Gpt, Gemini, норм отвечает, ведет логическую цепочку.
Алиса выдает какие то эмофиональные ответы, куча воды, и ответы могут противоречить друг другу.
Именно в технической информации.
|3.157, Аноним (157), 10:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Gemini
(в Firefox, кстати, хотя он кокетливо уточняет, что на основе) делает сравнение себя с Алисой, где указывает, что т**упость Алисы - совсем не т**упость, а просто другая область применения - управление умным домом и т.п. У Алисы другой грех.
