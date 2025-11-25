Опубликован дистрибутив ROSA Fresh 13.1

|
|1.2, Аноним (2), 23:15, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
У НТЦ РОСА кто сейчас владелец?
В Базальт СПО долю в 25% в ООО купил фонд, владельцем которого является Ростелеком. А у РОСА, кто интегратор?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 23:29, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там всё под прикрытием:
>ООО «Альтернатива капитал», в свою очередь, на 99% принадлежит АО «ИК Техинвест», конечным бенефициаром которого до мая 2025 г. был Леонид Рейман.
>В октябре 2025 г. компания АО «НТЦ ИТ Роса» на 100% принадлежит Екатерине Балаевой, связанной еще с тремя юридическими лицами, ранее принадлежавшими Леониду Рейману.
https://cnews.ru/link/n662800
|
|1.3, кек (?), 23:18, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Тащить гнумощель ради экрана входа, но иметь стандартную сессию - кде
это... достойно уровня НТЦ
|
|1.5, Аноним (4), 00:23, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>станет основой корпоративного дистрибутива РОСА Хром 13
И вот вроде бы всё хорошо, а вот как бы не так...
Вся трагикомедия нашего софтверного рынка, что у всей троицы («Группа Астра», «Базальт СПО», «НТЦ ИТ РОСА») за последние четыре года прибыль выросла в разы (*гуглите, всё есть в открытом доступе), т.к. западные компании ушли.
И что мы получаем:
>штраф за нежелание переходить на российский софт
https://www.kommersant.ru/doc/8194626
Но и этого оказалось мало, на зачищенной поляне, с обязаловкой:
>Российские IT-компании планируют повысить цены на ПО в 2026 году от 10% до 40%.
https://www.kommersant.ru/doc/8141994
«Видать, коммунизм не скоро построится...» (с) фильм "Премия" 1974г.
|
|1.8, Аноним (8), 00:44, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Молодцы, но непонятно какая версия операиоцнной системы РОСА установлена на ранее уставноленных системах. В окне о системе всегда версия "Rosa 13". Непонятно произошло обновление или нет.
Программе "Светофор" хорошо бы добавить "О программе" и каким-то образом обьяснить пользователю где и как эту программу можно найти (установить). Сейчас в приложениях (при использовании поиска) такой программы нет. Возможно речь шла о "Индикаторе обновлений в системном лотке" с пиктограммой светофора.
|
|1.11, Аноним (11), 01:29, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>и станет основой корпоративного дистрибутива РОСА Хром 13.
Назвали бы РОСАлюминий, что-ли?
|