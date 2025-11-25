The OpenNET Project / Index page

Опубликован дистрибутив ROSA Fresh 13.1

25.11.2025 23:00

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Fresh 13.1, построенный на платформе rosa 13. Дистрибутив распространяется свободно и разрабатывается с участием сообщества. Релиз ориентирован на широкий круг пользователей и станет основой корпоративного дистрибутива РОСА Хром 13. Для загрузки доступны сборки с рабочими столами KDE (4 ГБ) и GNOME (4 ГБ) для архитектуры x86_64. В репозитории пакеты собраны для архитектур aarch64, e2kv4, i686, loongarch64, riscv64 и x86_64.

Среди изменений в новой версии:

  • Обновлены драйверы и реализовано автоматическое исправление таблиц ACPI, что позволило устранить проблемы со звуком, тачпадами, Wi-Fi и экраном, возникавшие на некоторых моделях ноутбуков, таких как Xiaomi MiBook 14 и MacBook на базе CPU Intel.
  • Доработана поддержка технологий WSD/eSCL для работы принтеров, сканеров и МФУ без ручной установки драйверов. Русифицирован интерфейс HPLIP для настройки принтеров и МФУ от компании HP.
  • Улучшена поддержка платформ «Байкал-М».
  • Обновлена логика работы утилиты установки обновлений "Светофор", которая теперь не предлагает начать обновление, если заряд аккумулятора ноутбука ниже 40%. Добавлены уведомления о необходимости перезагрузки после обновления некоторых системных компонентов. Реализована опция для автоматического выключения после завершения обновлений. Обеспечена установка подходящей версии драйверов NVIDIA через графический интерфейс.
  • Среда рабочего стола обновлена до ветки KDE Plasma 6.4. По умолчанию продолжает использоваться сеанс на базе X11, а поддержка Wayland доступна в форме опции. Из репозитория можно установить KDE Plasma 5.27. Обновлены Mesa 25.1.8, Chromium 142, Thunderbird 140 и офисный пакет МосТех.Офис на базе LibreOffice.
  • В менеджере приложений "Пакеты" (dnfdragora) реализован показ скриншотов. Переведены на русский язык описания популярных пакетов.
  • В репозитории доступны готовые модули для использования файловой системы ZFS.
  • Для внешних носителей осуществлён переход на драйвер ntfs3 и утилиты exfat-progs.
  • Налажена установка на существующие программные RAID-массивы и улучшена автоматическая разметка диска при установке. Добавлена возможность установки по PXE на устройства с небольшим объёмом ОЗУ с монтированием системного образа по сети через CIFS или NFS.
  • В рамках одного сеанса исключены повторные запросы ввода пароля к закрытым SSH-ключам (пароль теперь запрашивается один раз).
  • Обновлены версии PostgreSQL 18 (в репозитории также имеются ветки 15, 16, 17), Node.JS 24, Python 3.11 (из репозитория можно установить 3.12), Kubernetes 1.34, Podman 5.5, Docker 27.5, cri-tools 1.34, DHCP-сервер Kea 3.1, система логирования Vector 0.50, Consul 1.20, syslog-ng 4.8.1, rsyslog 8.25 и audit 4.0.2.
  • Предоставлена возможность замены логотипа ОС и сборки брендированных продуктов на базе репозитория РОСА.


  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классное обновление, молодцы.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:15, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У НТЦ РОСА кто сейчас владелец?
    В Базальт СПО долю в 25% в ООО купил фонд, владельцем которого является Ростелеком. А у РОСА, кто интегратор?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:29, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё под прикрытием:
    >ООО «Альтернатива капитал», в свою очередь, на 99% принадлежит АО «ИК Техинвест», конечным бенефициаром которого до мая 2025 г. был Леонид Рейман.
    >В октябре 2025 г. компания АО «НТЦ ИТ Роса» на 100% принадлежит Екатерине Балаевой, связанной еще с тремя юридическими лицами, ранее принадлежавшими Леониду Рейману.

    https://cnews.ru/link/n662800

     

  • 1.3, кек (?), 23:18, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тащить гнумощель ради экрана входа, но иметь стандартную сессию - кде

    это... достойно уровня НТЦ

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кандидата наук по Computer Science.
     

  • 1.5, Аноним (4), 00:23, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >станет основой корпоративного дистрибутива РОСА Хром 13

    И вот вроде бы всё хорошо, а вот как бы не так...
    Вся трагикомедия нашего софтверного рынка, что у всей троицы («Группа Астра», «Базальт СПО», «НТЦ ИТ РОСА») за последние четыре года прибыль выросла в разы (*гуглите, всё есть в открытом доступе), т.к. западные компании ушли.
    И что мы получаем:
    >штраф за нежелание переходить на российский софт

    https://www.kommersant.ru/doc/8194626

    Но и этого оказалось мало, на зачищенной поляне, с обязаловкой:
    >Российские IT-компании планируют повысить цены на ПО в 2026 году от 10% до 40%.

    https://www.kommersant.ru/doc/8141994

    «Видать, коммунизм не скоро построится...» (с) фильм "Премия" 1974г.

     
     
  • 2.7, 14yoexpert (?), 00:43, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автоваз передает всем пламенный привет, никогда такого не было и вот опять.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:44, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, но непонятно какая версия операиоцнной системы РОСА установлена на ранее уставноленных системах. В окне о системе всегда версия "Rosa 13". Непонятно произошло обновление или нет.

    Программе "Светофор" хорошо бы добавить "О программе" и каким-то образом обьяснить пользователю где и как эту программу можно найти (установить). Сейчас в приложениях (при использовании поиска) такой программы нет. Возможно речь шла о "Индикаторе обновлений в системном лотке" с пиктограммой светофора.

     
     
  • 2.10, чатжпт (?), 01:09, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о боже, какой треш 🤣
     

  • 1.11, Аноним (11), 01:29, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и станет основой корпоративного дистрибутива РОСА Хром 13.

    Назвали бы РОСАлюминий, что-ли?

     

