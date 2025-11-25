Опубликован дистрибутив ROSA Fresh 13.1

>станет основой корпоративного дистрибутива РОСА Хром 13

И вот вроде бы всё хорошо, а вот как бы не так...

Вся трагикомедия нашего софтверного рынка, что у всей троицы («Группа Астра», «Базальт СПО», «НТЦ ИТ РОСА») за последние четыре года прибыль выросла в разы (*гуглите, всё есть в открытом доступе), т.к. западные компании ушли.

И что мы получаем:

>штраф за нежелание переходить на российский софт

https://www.kommersant.ru/doc/8194626

Но и этого оказалось мало, на зачищенной поляне, с обязаловкой:

>Российские IT-компании планируют повысить цены на ПО в 2026 году от 10% до 40%.

https://www.kommersant.ru/doc/8141994

«Видать, коммунизм не скоро построится...» (с) фильм "Премия" 1974г.

