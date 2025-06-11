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Опубликован дистрибутив ROSA Fresh Server 13.0

11.06.2025 22:57

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Fresh Server 13.0, построенный на платформе Rosa 13. Выпуск ориентирован на использование энтузиастами и позиционируется как экспериментальный компактный серверный дистрибутив с текстовым интерфейсом. При использовании текстового инсталлятора дистрибутив может работать на компьютерах или виртуальных машинах с 1 ГБ ОЗУ. Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 2 ГБ (x86_64).

ROSA Fresh Server подходит не только для создания серверов, но и в качестве основы для построения собственной рабочей станции. Для быстрой установки предлагаются наборы для установки KDE Plasma 6 (task-plasma6), KDE Plasma 5 (task-plasma5), GNOME (task-gnome) и LXQt (task-lxqt). В зависимости от потребностей пользователя в формируемой системе могут быть установлены только действительно необходимые компоненты, например, при наличии сканера для его поддержки можно установить набор task-scanning, а принтера - task-printing.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rosa.ru/viewtopi...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh 13
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал keleg
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63393-rosa
Ключевые слова: rosa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, pic (??), 23:06, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Образ объёмом не 4.2GB, а 2GB, да ещё и торрент есть.
    Не Альт же.

    >Теперь регистрация только по инвайтам. Приглашать может кто угодно, нужно создать инвайт по ссылкe и передать ссылку для регистрации человеку. >https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/418

    Ну что, всё правильно или нет?


     
  • 1.4, pic (??), 23:09, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ROSA Fresh Server подходит не только для создания серверов, но и в качестве основы для построения собственной рабочей станции. Для быстрой установки предлагаются наборы для установки KDE Plasma 6 (task-plasma6), KDE Plasma 5 (task-plasma5), GNOME (task-gnome) и LXQt (task-lxqt)
    >можно установить набор task-scanning, а принтера - task-printing.

    О людях хотя бы думают.
    rpm rpm'у рознь.

     
     
  • 2.21, Avririon (ok), 00:08, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думают - как удобнее перехватить трафик, внедрить трояны и oтcocaть гэбне.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:12, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Роса показывает рост:

    >«НТЦ ИТ РОСА» основанная экс-министром связи Леонидом Рейманом, по итогам 2024 увеличила прибыль на 2529%

    https://cnews.ru/link/n636562

     
  • 1.10, Аноним (-), 23:25, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.11, Аноним (-), 23:26, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.12, Аноним (-), 23:32, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:33, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Топтал RU ротан.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 23:35, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Базанул, конечно.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:45, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у них все пакеты начинаются с task- или только то, что в остальных дистрах принято называть группами пакетов? И кто натянет сову на глобус, попробовав обосновать выбор именно этого слова?
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 23:52, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.

    Только те, что под РУ экскременты заточены... Политика компании такая.

     

  • 1.17, Слободенко (?), 23:54, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Работает только в РФ, а если нет - репы отвалились. Да и это теперь не Мандривка, а переделанная Федорина со скучными кстати обоинами. Юзал когда то когда там был КДЕ 4, это был последний дистр который их поддерживал (и как главную редакцию кстати) вплоть до 2022 г. Правда с крыской юзал, реально легковесный и стабильный. В Манжаре та же версия крысы (4.14) глючила и тормозила.
     
     
  • 2.18, Аноним (13), 23:55, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сер разбирается в сортах дерьма. Мое почтение.
     
     
  • 3.22, Слободенко (?), 00:13, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.19, Avririon (ok), 00:05, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новые зoнды к вашим услугам.
     
  • 1.20, Rus_Troll0lo (?), 00:06, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это я понимаю, взяли код у наивных энтузиастов, и бабки зарабатывают. А вы, продолжайте бесплатно работать за идею.
     
  • 1.23, Аноним (13), 00:19, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.24, Аноним (13), 00:22, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Парни из Эдельвейса использовали сабж в качестве программного обеспечения летательного аппарата РуРез, для продвижения современных ценностей и практик. Результатом крайне довольны.
     

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