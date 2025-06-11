Опубликован дистрибутив ROSA Fresh Server 13.0

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Fresh Server 13.0, построенный на платформе Rosa 13. Выпуск ориентирован на использование энтузиастами и позиционируется как экспериментальный компактный серверный дистрибутив с текстовым интерфейсом. При использовании текстового инсталлятора дистрибутив может работать на компьютерах или виртуальных машинах с 1 ГБ ОЗУ. Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 2 ГБ (x86_64).

ROSA Fresh Server подходит не только для создания серверов, но и в качестве основы для построения собственной рабочей станции. Для быстрой установки предлагаются наборы для установки KDE Plasma 6 (task-plasma6), KDE Plasma 5 (task-plasma5), GNOME (task-gnome) и LXQt (task-lxqt). В зависимости от потребностей пользователя в формируемой системе могут быть установлены только действительно необходимые компоненты, например, при наличии сканера для его поддержки можно установить набор task-scanning, а принтера - task-printing.



