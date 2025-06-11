Опубликован дистрибутив ROSA Fresh Server 13.0

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|1.4, pic (??), 23:09, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ROSA Fresh Server подходит не только для создания серверов, но и в качестве основы для построения собственной рабочей станции. Для быстрой установки предлагаются наборы для установки KDE Plasma 6 (task-plasma6), KDE Plasma 5 (task-plasma5), GNOME (task-gnome) и LXQt (task-lxqt)
>можно установить набор task-scanning, а принтера - task-printing.
О людях хотя бы думают.
rpm rpm'у рознь.
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|2.21, Avririon (ok), 00:08, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думают - как удобнее перехватить трафик, внедрить трояны и oтcocaть гэбне.
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|1.15, Аноним (15), 23:45, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А у них все пакеты начинаются с task- или только то, что в остальных дистрах принято называть группами пакетов? И кто натянет сову на глобус, попробовав обосновать выбор именно этого слова?
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|2.16, Аноним (13), 23:52, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
Только те, что под РУ экскременты заточены... Политика компании такая.
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|1.17, Слободенко (?), 23:54, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Работает только в РФ, а если нет - репы отвалились. Да и это теперь не Мандривка, а переделанная Федорина со скучными кстати обоинами. Юзал когда то когда там был КДЕ 4, это был последний дистр который их поддерживал (и как главную редакцию кстати) вплоть до 2022 г. Правда с крыской юзал, реально легковесный и стабильный. В Манжаре та же версия крысы (4.14) глючила и тормозила.
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|1.20, Rus_Troll0lo (?), 00:06, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это я понимаю, взяли код у наивных энтузиастов, и бабки зарабатывают. А вы, продолжайте бесплатно работать за идею.
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|1.24, Аноним (13), 00:22, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Парни из Эдельвейса использовали сабж в качестве программного обеспечения летательного аппарата РуРез, для продвижения современных ценностей и практик. Результатом крайне довольны.
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