Google выпустил открытую AI-модель Gemma 4, построенную на технологиях Gemini 3

2.27 , Аноним ( 27 ), 02:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтоб можно было завести на телефоне или ноуте. Не для сложных логических задач, а для распознавания картинок, голоса, текстовой коммуникации. 4B вполне достойно на русском пишет. Лучше конкурентов на 8-9B.

3.55 , Аноним ( 25 ), 09:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я к тому, что если специализировать модели либо на 1) исключительно распознавании звука (как локальный whisper), либо 2) исключительно на распознавании изображения, либо 3) исключительно на генерации текста, ТО качество каждой из них было бы заметно лучше, чем одна мультимодальная. Так понятнее?

4.59 , Тт ( ? ), 09:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каждая специализация будет жрать ресурс, если параллельно и тратить время тупо на загрузку, если последовательно. Лучше сделали бы типа Мое, эксперты по картинке, голосу и т.п.

5.62 , Аноним ( 25 ), 09:44, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я скептически отношусь к MoE, но это другая тема Для вашего кейса, когда нужно ... 4.61 , Андрей ( ?? ), 09:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать По итогу такие модели будут решать разные задачи Вы наверное не совсем понимает... 5.67 , Аноним ( 25 ), 09:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно не понимаю, поэтому и интересуюсь откуда тренд на мультимодальность.

Можно ведь делать не вместо, а ВМЕСТЕ. Т.е. выпустили бы одну мультимодальную на 4B для попсовых приложений смартфона, а рядом 3 - узкоспециализированные для тех кто ценит качество. Это логичнее. Не каждому ведь нужен швейцарский нож.

Для меня было бы выгоднее если бы все 4 миллиарда нейронов занимались исключительно текстом и хранили больше текстовых знаний о мире, вместо умений распознавать звук и изображения.

6.87 , Андрей ( ?? ), 12:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Конечно не понимаю, поэтому и интересуюсь откуда тренд на мультимодальность.

> распознавать звук и изображения. Так в том и суть что 4 миллиарда только текстом и занимаются и вы можете скачать только их, остальные фичи прикручиваются отдельной нейронкой, на качестве это не сказывается практически никак. Касательно специализации - она тут не к месту, т.к. аудиовизуальная нейронка специально учится для тандема, с целью объяснять текстом содержание медиаданных на входе. Т.е. речь не о том что вам кастрированный whisper встроили, а в том, что накинули к 4 млрд текстовой нейронке, вторую, отдельную, которая преобразует вход в текстовый контекст. Если же вам нужен был whisper - просто берите его или voxtral, если вы хотите по диктофонной записи или аудиодорожке ролика получить не размеченные субтитры, а выдержку с выделением важных деталей, суммаризацией, или вы хотите вести аудиодневники с вырезанием мусора и возможностью поиска по вашим "аудиозаписям", или вы хотите свою оффлайн "Алису" для управления умным домом, то вот тут новая гемма и спешит на помощь.

7.90 , Аноним ( 25 ), 13:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Интересно. Надо ещё будет разбираться. Спасибо за разъяснения.

5.82 , Аноним ( 25 ), 11:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно. Там ещё реализован гибридный механизм внимания и Per-Layer Embeddings - что вроде бы позволяет использовать меньше оперативной памяти (т.е. как я понял это и есть про "выкинуть лишнее").

3.56 , Аноним ( 25 ), 09:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да гемма3 даже модель на миллиард очень хорошо на русском пишет. Поэтому и очень жаль что гуглы перестали делать дедикейтед текстовые модели.

2.28 , vibecoder ( ? ), 02:22, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Распознавать объекты или читать текст через камеру без интернета и без задержек... отсортировать 100500 скриншотов, считать QR-коды, навигация роботов-пылесосов, контроль качества на конвейере или помощь слабовидящим... да тысячи применений. С качественным энкодером (как CLIP) справляются с простым описанием изображений на ура.

3.45 , Аноним ( 44 ), 08:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – чтобы считывать qr нужно запустить модель... воистену хайп как с кубером

4.103 , чатжпт ( ? ), 16:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что с кубером не так? отличный инструмент, отлично решает свои задачи

4.117 , Аноним ( 116 ), 19:05, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему нет? Если есть свободное железо, а это сэкономит хоть 1 строку кода, то даже ни о каком выборе здесь речи быть не может.

4.123 , За свержение плешивого (-), 21:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лудист не рвись, просто прими факт, что тебя с твоем десятилетним опытом прогресс отправил на мусорку истории просто потому что ты стар и глуп и не смог приспособится к новым реалиям. Иди пей своё пиво и играй в танки. Другого будущего для тебя нет.

4.134 , нах. ( ? ), 01:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чтобы считывать qr нужно запустить модель... В комментариях просто перепись дол... в целом конечно уровень этогосайта в очередной раз продемонстрирован. (вероятно это те же что в другом треде мне рассказывают как на подкроватном сервере можно самому обучить модель 1960го года) 2.49 , нах. ( ? ), 08:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я не понял, а зачем такие крошечные модели (2B и 4B) делать мультимодальными? Хватило бы

> просто генерации текста. наоборот - зачем ей генерировать тексты? Войну и мымр она за тебя не напишет все равно. Они для того чтоб ты сказал роботу-пылесосу "иди на...й" (на 35 возможных и невозможных языках) - и он без уточнений геолокации покатился. А тексты... ну разьве что кошачьим дерьмом написать на полу "сам иди туда!" - так это такая модель как раз справится. 3.69 , Аноним ( 25 ), 10:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Во-во, и я о том же. Она не предназначена для серьёзной работы с текстами, даже англоязычными! Для русских текстов - вне конкуренции пока локальная модель YandexGPT-5 Lite 8B. Для английских текстов - вне конкуренции пока локальная модель LLAMA 3.1 8B Instruct (может кто-то знает лучше по объёму и точности знаний - то подскажите в пределах 7-8B чтоб на офисных ноутах гонять)

4.73 , Аноним ( 75 ), 10:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да любая модель уже лучше llama 3.1. Попробуйте Gemma из новости, результат вас приятно удивит.

4.83 , нах. ( ? ), 12:01, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну зачем тебе серьезная работа с текстами - на робопылесосе? Это модели для установки на автополовички и умные ворота. Ну и еще кой чо умное, с чем лучше не встречаться на улице. 5.85 , Аноним ( 25 ), 12:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 100500))) Я сейчас попробую их протестировать, unsloth уже выкатил GGUF версии.

6.88 , Аноним ( 25 ), 12:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, ещё один "сюрприз", первое что заметил когда скачал новую версию llama.cpp (llama-cli) - замедление инференса на CPU старой геммы где-то в полтора раза по сравнению с версией llama.cpp полугодовой давности.

7.96 , нах. ( ? ), 14:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – э... не понял, это как они так?!

7.98 , Аноним ( 25 ), 14:41, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Протестировал. Субъективные выводы: По объёму знаний и точности знаний - заметно слабее чем LLAMA 3.1 8B (ожидаемо). По логическим рассуждениям, изобретательности - лучше чем LLAMA 3.1 8B. Русские тексты пишет с меньшим количеством ошибок, чем предыдущая гемма, но, как оказалось, в некоторых случаях - менее интересно/креативно. В целом я доволен, оставлю как дополнительный инструмент (ризонинг, обработка, анализ, логические задачи).