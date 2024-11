DeepMind открыл код AlphaFold 3, AI-системы моделирования структуры белков

3.27 , Аноним ( - ), 15:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Чего тебе еще надобно @? (c) NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии. Шароварь с исходниками по сути. Смотреть - можешь. Бесплатно пахать на гугл - можешь. Но хоть копейку получишь - в суд. И вот смысл при этом смотреть сорец? Да и что ожидается увидеть в сорце нейронки и всякого обвеса? Ну и вот не понятно какая цель этой активности. Для совместной работы условия слишком дискриминационные. Да и наверняка без пары датацентров всерьез там ловить нечего. Это, типа, чтобы порекламиться забесплатно? И опеннет потакает этому? Или чего? Хоят с полудурка Ташкинова станется, с такими друзьями опенсорца как он - никаких врагов не надо. В глазах таких полудурков опенсорц, видимо, возможность бесплатно поработать на мегакорп. How exciting!

4.35 , Аноним ( 35 ), 16:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии. Вы можете создать нко и использовать ее на благо всего человечества.

Или вы сюда только за деньжатами пришли? Ну тогда разрабатывайте и обучайте сами.

4.36 , Аноним ( 36 ), 16:38, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 4.37 , Аноним ( - ), 16:49, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии. Ты хотел сказать Щво6одные и "ставящие юзера выше разработчика"?

Меня мало волнуют фантазии коммуняк типа Столмана.

Код открыт - значит опенсорс. Разбираться в сортах сект FSF, OSI и прочих у меня желания нет. Каждый человек может взять код и сделать что-то полезное. Но бесплатно. > Ну и вот не понятно какая цель этой активности. Для совместной работы условия слишком дискриминационные. Можешь пожаловаться в Лигу Опенсорсных Меньшинств, раз тебя дискриминируют)) > Это, типа, чтобы порекламиться забесплатно? И опеннет потакает этому? Или чего? Чтобы тот, кому интересно мог скачать и посмотреть.

Например структуру нейронки. > В глазах таких полудурков опенсорц, видимо, возможность бесплатно поработать на мегакорп. How exciting! Нео, проснисть, ты обосарлся! (с)

80% кода в ядре пишут программеры на зарплате корпов.

А без финансирования проекты просто загибаются. И как можно догадаться финасируют отнюдь не васяны.

4.38 , Аноним ( - ), 16:57, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.43 , Медбрат ( ? ), 17:55, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И грянула буря! В пластмассовом стаканчике с красной крышечкой.