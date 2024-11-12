DeepMind открыл код AlphaFold 3, AI-системы моделирования структуры белков

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|1.1, Аноним (1), 14:12, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> CC BY-NC-SA 4.0. Натренированные модели предоставляются
> на основе пользовательского соглашения.
Проприетара однако....
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|2.14, Аноним (-), 14:57, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Код открыт? - Открыт
Смотреть можно? - Можно
Распространение (Attribution)? - Да
Изменение (ShareAlike)? - Тоже
Чего тебе еще надобно @? (c)
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|3.27, Аноним (-), 15:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Чего тебе еще надобно @? (c)
NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии. Шароварь с исходниками по сути.
Смотреть - можешь. Бесплатно пахать на гугл - можешь. Но хоть копейку получишь - в суд. И вот смысл при этом смотреть сорец? Да и что ожидается увидеть в сорце нейронки и всякого обвеса?
Ну и вот не понятно какая цель этой активности. Для совместной работы условия слишком дискриминационные. Да и наверняка без пары датацентров всерьез там ловить нечего. Это, типа, чтобы порекламиться забесплатно? И опеннет потакает этому? Или чего? Хоят с полудурка Ташкинова станется, с такими друзьями опенсорца как он - никаких врагов не надо. В глазах таких полудурков опенсорц, видимо, возможность бесплатно поработать на мегакорп. How exciting!
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|4.35, Аноним (35), 16:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии.
Вы можете создать нко и использовать ее на благо всего человечества.
Или вы сюда только за деньжатами пришли? Ну тогда разрабатывайте и обучайте сами.
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|4.37, Аноним (-), 16:49, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии.
Ты хотел сказать Щво6одные и "ставящие юзера выше разработчика"?
Меня мало волнуют фантазии коммуняк типа Столмана.
Код открыт - значит опенсорс. Разбираться в сортах сект FSF, OSI и прочих у меня желания нет.
Каждый человек может взять код и сделать что-то полезное. Но бесплатно.
> Ну и вот не понятно какая цель этой активности. Для совместной работы условия слишком дискриминационные.
Можешь пожаловаться в Лигу Опенсорсных Меньшинств, раз тебя дискриминируют))
> Это, типа, чтобы порекламиться забесплатно? И опеннет потакает этому? Или чего?
Чтобы тот, кому интересно мог скачать и посмотреть.
Например структуру нейронки.
> В глазах таких полудурков опенсорц, видимо, возможность бесплатно поработать на мегакорп. How exciting!
Нео, проснисть, ты обосарлся! (с)
80% кода в ядре пишут программеры на зарплате корпов.
А без финансирования проекты просто загибаются. И как можно догадаться финасируют отнюдь не васяны.
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|1.2, bOOster (ok), 14:22, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Народ будто с ума сошел. Такую пургу на основе лжеИИ пихает за "чистую монету". Основная проблема белков - не их генерирование а понимание последствий прикрепления к клеткам.
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|2.4, Аноним (-), 14:34, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Та работа, которая была проделана за последние лет 5 просто грандиозна в разрезе тысячелетий существования человечества. И самое забавное, что когда нейросети научатся решать проблемы старения, излечения болезней, генной инженерии, луддисты и прочие свидетели традиционных ценностей, будут продолжать ныть о том, что это всё не нужно.
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|3.5, bOOster (ok), 14:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Та работа, которая была проделана за последние лет 5 просто грандиозна в
> разрезе тысячелетий существования человечества. И самое забавное, что когда нейросети
> научатся решать проблемы старения, излечения болезней, генной инженерии, луддисты и прочие
> свидетели традиционных ценностей, будут продолжать ныть о том, что это всё
> не нужно.
Никакой работы по факту выполнено не было. Вся работа была сделана когда-то людьми. Система лжеИИ по факту не делает ничего кроме поиска, причем достаточно тупого. Зато инвесторы отвалили деньжат, а сейчас что-то начинают за результат спрашивать, а реального результата нет.
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|4.8, Аноним (8), 14:43, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зато инвесторы отвалили деньжат
Так вы ещё оказывается и эксперт по финансам)
Боже, кого только на оупеннете не встретишь 😀
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|3.19, Аноним (19), 15:02, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> научатся решать проблемы
от кого научатся? кто их натренирует? как можно вообще натренировать решать проблемы?
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|4.22, Аноним (8), 15:06, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Можно. Но твоя участь предрешена удобрять за миллион деревянных украинских чернозём под четким присмотром господина мусульманина, потому что другой работы в скрепостане скоро не будет.
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|5.32, Аноним (19), 16:08, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> под четким присмотром господина мусульманина
клал я на твоего господина мусульманина с высоких гор Вольного Общества!
> Можно.
Надо ли? Своих детей не научили, машину способны научить?
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|5.28, Аноним (28), 15:37, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не очевидно. И каким образом помогут статистические модели тоже не ясно.
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|5.29, Аноним (24), 15:42, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так надо зарядку делать и зубы чистить! А не сидеть за компьютером и строчить комментарии ;)
И самое главное.
Все равно всех комментариев не написать! Или Вы хотите вечно молодым сидеть за компьютером и вечно строчить комментарии?!? ;)
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|3.30, Аноним (-), 15:49, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Та работа, которая была проделана за последние лет 5 просто грандиозна в
> разрезе тысячелетий существования человечества.
А нельзя ли конкретнее, с перечислением конкретных достижений а не очередного хайпа и баззвордов? Как и чем это все на данный момент уже улучшило жизнь людей? В виде который можно ощутать на своем окороке.
Всякие чатботы, генерящие н@рк@манские картинки и какое-то бренчание? И это круто и полезно - потому что что? Более интересная замена /dev/random?
Сотни гамнокода выдаваемых ЭТИМ еще менее компетентным "инженерам промпта AI"? У меня идея круче, может, отменим ПДД и автошколы? Заваливать мир глючными фекалиями - так под завязку. И пациентов психушки - водителями самосвалов, чтобы вы уж точно не скучали.
Во всех остальных областях - дофига хайпа, но вот практически измеримые результаты микроскопические относительно уровня хайпа.
> И самое забавное, что когда нейросети научатся решать проблемы старения,
> излечения болезней, генной инженерии, луддисты и прочие свидетели
> традиционных ценностей, будут продолжать ныть о том, что это всё не нужно.
А, простите, есть какие-то гарантии что это все будет в комплекте без жутких подстав типа мутаций, уродств, сбоев биохимии, провокации рака или еще каких-нибудь лулзов в комплекте? Ну так, глядя на код который выдает AI, могу себе представить что будет если столь же глюкаво мне генотип оформить, после этого на себя в зеркало взглянуть поди страшно будет - ибо фиг его знает что там за мутант окажется. А бонсуом это все как обычно придет в комплекте с рабством от мегакорпов. Лицензирование как бы прозрачно намекает.
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|2.17, Аноним (-), 14:59, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теоретически любой комп можно использовать для разработки оружия.
Будем запрещать?
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|3.31, Аноним (31), 16:01, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Теоретически любой комп можно использовать для разработки оружия.
При помощи палки, камня и лианы уже можно было сделать молоток - и даже огреть кого-то им по башке при наличии таких намерений.
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|Часть нити удалена модератором
|3.33, Аноним (33), 16:09, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит изобрели? Чтобы понять какая молекула хорошо взаимодействует с определенным белком требуется проскринить тысячи потенциальных структур. А таких структур практически бесконечное множество. Так вот первый шаг в этом деле - отобрать круг потенциальных структур. И с этим эта штука справляется ибо решает одну из сложнейших вычислительных задач - вопрос, как определенный линейный полимер складывается в трехмерную структуру. Определив вероятную трехмерную структуру (конформацию) можно провести ее докинг с целевым белком и определить энергию взаимодействия. И так делается до тех пор, пока не вырисуется какой-то ограниченный набор структур потенциально годящихся как "лекарство". Тогда за дело берутся химики-синтетики и синтезируют их. Дальше измеряется - действительно ли эти молекулы взимодействует с целевыми. И там уже вырисовывается что есть мусор, а где действительно что-то намечается. На их основе прорабатывается второй круг потенциальных структур, отбирается набор, синтезируется, характеризуется и тд. И так по кругу, пока не найдется то самое, что очень хорошо взаимодействует. До лекарства там еще семь кругов клинических испытаний, но вещество найдено.
Так вот - фолдинг это один из первых шагов в поиске кандидатов на лекарство.
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