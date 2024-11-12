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DeepMind открыл код AlphaFold 3, AI-системы моделирования структуры белков

12.11.2024 14:05

Компания Google DeepMind опубликовала исходные тексты системы машинного обучения AlphaFold 3, предназначенной для предсказания трёхмерной структуры белков и моделирования взаимодействия белков с другими типами молекул. За создание алгоритмов машинного обучения, реализованных во второй версии AlphaFold, в этом году присуждена Нобелевская премия по химии. Связанный с AlphaFold 3 инструментарий написан на Python и C++, и распространяется под лицензией CC BY-NC-SA 4.0. Натренированные модели предоставляются на основе пользовательского соглашения. Отдельно запущен сервер, позволяющий экспериментировать с AlphaFold 3 в online-режиме.

Модель, которая обучена на коллекции с описанием структур всех известных белков и аминокислотных последовательностей, решает проблему фолдинга белка и позволяет прогнозировать трёхмерную структуру новых белков с точностью, как минимум не уступающей лабораторному анализу, а при оценке взаимодействия белков с другими типами молекул значительно превосходящей существующие методы прогнозирования. Третья версия модели AlphaFold отличается задействованием новой архитектуры "Pairformer", развивающей идею архитектуры "трансформер".

В отличие от AlphaFold 2 новая версия не ограничивается белками, состоящими из одной полипептидной цепи, и может применяться для предсказания белковых комплексов с ДНК и РНК, а также моделирования модифицированных вариантов этих молекул. На вход AlphaFold передаётся список молекул, а на выходе формируется совместная 3D-структура, определяющая наиболее вероятное взаимодействие указанных молекул.

С практической стороны AlphaFold 3 может использоваться для разработки лекарств и методов лечения, а также создания новых белков. Например, при помощи AlphaFold спроектирован белок, способный прикрепляться к определённым раковым клеткам, что может использоваться в противораковой терапии нового поколения. AlphaFold также активно используется при изучении взаимодействия антител с белками для понимания иммунного ответа человека и создания новых антител.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nature.com/article...)
  2. OpenNews: Федеральный Суд США обязал предоставить исходные тексты ПО для анализа ДНК
  3. OpenNews: Энтузиаст создал в GitHub открытый проект c данными о своей ДНК
  4. OpenNews: Рейтинг открытости генеративных AI-моделей
  5. OpenNews: Инициатива по отмене определения открытой AI-системы, как обесценивающего понятие Open Source
  6. OpenNews: Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62223-alphafold
Ключевые слова: alphafold, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:12, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > CC BY-NC-SA 4.0. Натренированные модели предоставляются
    > на основе пользовательского соглашения.

    Проприетара однако....

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:57, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код открыт? - Открыт
    Смотреть можно? - Можно
    Распространение (Attribution)? - Да
    Изменение (ShareAlike)? - Тоже

    Чего тебе еще надобно @? (c)

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 15:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Чего тебе еще надобно @? (c)

    NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии. Шароварь с исходниками по сути.

    Смотреть - можешь. Бесплатно пахать на гугл - можешь. Но хоть копейку получишь - в суд. И вот смысл при этом смотреть сорец? Да и что ожидается увидеть в сорце нейронки и всякого обвеса?

    Ну и вот не понятно какая цель этой активности. Для совместной работы условия слишком дискриминационные. Да и наверняка без пары датацентров всерьез там ловить нечего. Это, типа, чтобы порекламиться забесплатно? И опеннет потакает этому? Или чего? Хоят с полудурка Ташкинова станется, с такими друзьями опенсорца как он - никаких врагов не надо. В глазах таких полудурков опенсорц, видимо, возможность бесплатно поработать на мегакорп. How exciting!

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 16:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии.

    Вы можете создать нко и использовать ее на благо всего человечества.
    Или вы сюда только за деньжатами пришли? Ну тогда разрабатывайте и обучайте сами.

     
  • 4.36, Аноним (36), 16:38, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.37, Аноним (-), 16:49, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NC ни по каким критериям не пролезает под свободные и открытые лицензии.

    Ты хотел сказать Щво6одные и "ставящие юзера выше разработчика"?
    Меня мало волнуют фантазии коммуняк типа Столмана.
    Код открыт - значит опенсорс. Разбираться в сортах сект FSF, OSI и прочих у меня желания нет.

    Каждый человек может взять код и сделать что-то полезное. Но бесплатно.

    > Ну и вот не понятно какая цель этой активности. Для совместной работы условия слишком дискриминационные.

    Можешь пожаловаться в Лигу Опенсорсных Меньшинств, раз тебя дискриминируют))

    > Это, типа, чтобы порекламиться забесплатно? И опеннет потакает этому? Или чего?

    Чтобы тот, кому интересно мог скачать и посмотреть.
    Например структуру нейронки.

    > В глазах таких полудурков опенсорц, видимо, возможность бесплатно поработать на мегакорп. How exciting!

    Нео, проснисть, ты обосарлся! (с)
    80% кода в ядре пишут программеры на зарплате корпов.
    А без финансирования проекты просто загибаются. И как можно догадаться финасируют отнюдь не васяны.

     
  • 4.38, Аноним (-), 16:57, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.43, Медбрат (?), 17:55, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И грянула буря! В пластмассовом стаканчике с красной крышечкой.
     

  • 1.2, bOOster (ok), 14:22, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Народ будто с ума сошел. Такую пургу на основе лжеИИ пихает за "чистую монету". Основная проблема белков - не их генерирование а понимание последствий прикрепления к клеткам.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 14:34, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Та работа, которая была проделана за последние лет 5 просто грандиозна в разрезе тысячелетий существования человечества. И самое забавное, что когда нейросети научатся решать проблемы старения, излечения болезней, генной инженерии, луддисты и прочие свидетели традиционных ценностей, будут продолжать ныть о том, что это всё не нужно.
     
     
  • 3.5, bOOster (ok), 14:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Та работа, которая была проделана за последние лет 5 просто грандиозна в
    > разрезе тысячелетий существования человечества. И самое забавное, что когда нейросети
    > научатся решать проблемы старения, излечения болезней, генной инженерии, луддисты и прочие
    > свидетели традиционных ценностей, будут продолжать ныть о том, что это всё
    > не нужно.

    Никакой работы по факту выполнено не было. Вся работа была сделана когда-то людьми. Система лжеИИ по факту не делает ничего кроме поиска, причем достаточно тупого. Зато инвесторы отвалили деньжат, а сейчас что-то начинают за результат спрашивать, а реального результата нет.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 14:43, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зато инвесторы отвалили деньжат

    Так вы ещё оказывается и эксперт по финансам)
    Боже, кого только на оупеннете не встретишь 😀

     
     
  • 5.10, bOOster (ok), 14:47, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:02, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > научатся решать проблемы

    от кого научатся? кто их натренирует? как можно вообще натренировать решать проблемы?

     
     
  • 4.22, Аноним (8), 15:06, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно. Но твоя участь предрешена удобрять за миллион деревянных украинских чернозём под четким присмотром господина мусульманина, потому что другой работы в скрепостане скоро не будет.
     
     
  • 5.32, Аноним (19), 16:08, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > под четким присмотром господина мусульманина

    клал я на твоего господина мусульманина с высоких гор Вольного Общества!

    > Можно.

    Надо ли? Своих детей не научили, машину способны научить?

     
  • 3.21, Аноним (21), 15:05, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не луддиты, это типа Юрия Лозы.
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:25, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чем по вашему проблемы старения?
     
     
  • 4.26, Мимокрокодил (?), 15:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очевидно в старении? Или тебя устраивает быть плешивым и обрюзгшим скуфидоном?
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:37, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не очевидно. И каким образом помогут статистические модели тоже не ясно.
     
  • 5.29, Аноним (24), 15:42, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так надо зарядку делать и зубы чистить! А не сидеть за компьютером и строчить комментарии ;)

    И самое главное.
    Все равно всех комментариев не написать! Или Вы хотите вечно молодым  сидеть за компьютером и вечно строчить комментарии?!? ;)

     
  • 3.30, Аноним (-), 15:49, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Та работа, которая была проделана за последние лет 5 просто грандиозна в
    > разрезе тысячелетий существования человечества.

    А нельзя ли конкретнее, с перечислением конкретных достижений а не очередного хайпа и баззвордов? Как и чем это все на данный момент уже улучшило жизнь людей? В виде который можно ощутать на своем окороке.

    Всякие чатботы, генерящие н@рк@манские картинки и какое-то бренчание? И это круто и полезно - потому что что? Более интересная замена /dev/random?

    Сотни гамнокода выдаваемых ЭТИМ еще менее компетентным "инженерам промпта AI"? У меня идея круче, может, отменим ПДД и автошколы? Заваливать мир глючными фекалиями - так под завязку. И пациентов психушки - водителями самосвалов, чтобы вы уж точно не скучали.

    Во всех остальных областях - дофига хайпа, но вот практически измеримые результаты микроскопические относительно уровня хайпа.

    > И самое забавное, что когда нейросети научатся решать проблемы старения,
    > излечения болезней, генной инженерии, луддисты и прочие свидетели
    > традиционных ценностей, будут продолжать ныть о том, что это всё не нужно.

    А, простите, есть какие-то гарантии что это все будет в комплекте без жутких подстав типа мутаций, уродств, сбоев биохимии, провокации рака или еще каких-нибудь лулзов в комплекте? Ну так, глядя на код который выдает AI, могу себе представить что будет если столь же глюкаво мне генотип оформить, после этого на себя в зеркало взглянуть поди страшно будет - ибо фиг его знает что там за мутант окажется. А бонсуом это все как обычно придет в комплекте с рабством от мегакорпов. Лицензирование как бы прозрачно намекает.

     
     
  • 4.41, Аноним (-), 17:14, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.44, Медбрат (?), 17:59, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 18:05, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (16)

  • 1.6, черный ветер (?), 14:39, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    теоретически можно это использовать для разработки био-оружия?
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 14:59, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теоретически любой комп можно использовать для разработки оружия.
    Будем запрещать?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:01, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Теоретически любой комп можно использовать для разработки оружия.

    При помощи палки, камня и лианы уже можно было сделать молоток - и даже огреть кого-то им по башке при наличии таких намерений.

     
  • 2.20, Аноним (19), 15:04, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теоретически

    давно уже

     
  • 2.25, Аноним (25), 15:25, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твои козявки уже можно использовать как био-оружие
     
  • 2.42, ИмяХ (ok), 17:18, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно используют.
     

  • 1.9, Швондик (?), 14:46, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну хоть одно лекарство изобрели на основе AlphaFold 3 ?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.33, Аноним (33), 16:09, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит изобрели? Чтобы понять какая молекула хорошо взаимодействует с определенным белком требуется проскринить тысячи потенциальных структур. А таких структур практически бесконечное множество. Так вот первый шаг в этом деле - отобрать круг потенциальных структур. И с этим эта штука справляется ибо решает одну из сложнейших вычислительных задач - вопрос, как определенный линейный полимер складывается в трехмерную структуру. Определив вероятную трехмерную структуру (конформацию) можно провести ее докинг с целевым белком и определить энергию взаимодействия. И так делается до тех пор, пока не вырисуется какой-то ограниченный набор структур потенциально годящихся как "лекарство". Тогда за дело берутся химики-синтетики и синтезируют их. Дальше измеряется - действительно ли эти молекулы взимодействует с целевыми. И там уже вырисовывается что есть мусор, а где действительно что-то намечается. На их основе прорабатывается второй круг потенциальных структур, отбирается набор, синтезируется, характеризуется и тд. И так по кругу, пока не найдется то самое, что очень хорошо взаимодействует. До лекарства там еще семь кругов клинических испытаний, но вещество найдено.

    Так вот - фолдинг это один из первых шагов в поиске кандидатов на лекарство.

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:58, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще конечно, нужно больше инвестировать в R&D:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_research_and_development_sp
     
  • 1.39, Аноним (-), 16:59, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, mos87 (ok), 17:08, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надожы реально нужное применение ML
     

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