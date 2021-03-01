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Федеральный Суд США обязал предоставить исходные тексты ПО для анализа ДНК

01.03.2021 12:42

Федеральный Суд США вынес решение о необходимости предоставления стороне защиты исходных текстов программного обеспечения TrueAllele, использовавшегося для анализа ДНК подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Суд согласился с позицией адвокатов, которые утверждали, что применяемое при сборе доказательств программное обеспечение может содержать ошибки, способные исказить результаты и привести к осуждению невиновного. Поэтому адвокаты настаивали на предоставлении им доступа к коду программы, применявшейся для анализа ДНК, для проведения независимого аудита.

Изначально сторона обвинения и компания-производитель Cybergenetics отказывались предоставить код под предлогом сохранения коммерческой тайны, но суд решил, что право обвиняемого оспорить предоставленные доказательства и опасность возникновения ложных выводов о совершении преступления из-за ошибок в сложном ПО перекрывает коммерческие интересы, и постановил предоставить исходные тексты стороне защиты. Код предоставлен на условиях неразглашения, но в прошлом уже был подобный инцидент - после того как защита сумела найти несколько изъянов в ПО, суд одобрил публикацию кода для проведения публичного аудита.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Энтузиаст создал в GitHub открытый проект c данными о своей ДНК
  3. OpenNews: Debian GNU/Linux будет использован для расшифровки генома человека.
  4. OpenNews: Апелляционный суд США постановил, что код нельзя рассматривать как физическую собственность
  5. OpenNews: Судебный иск против Adblock Plus, манипулирующий изменением кода на сайтах
  6. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54677-code
Ключевые слова: code, audit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, InuYasha (??), 12:53, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Хороший прецедент, со всеми бы "исследованиями" и "тестами" бы так.
    Но это только полшага - код-то открыли не на публику.
     
     
  • 2.4, Таненбаум (?), 12:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    чаю кэпу!)
     
  • 2.58, Аноним (58), 16:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Карнеги рулит! "... применяемое при сборе доказательств программное обеспечение может содержать ошибки..."
    Может содержать - значит, будет содержать.
     
     
  • 3.64, TheFotoMag (ok), 17:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говносвиные скотоадвокаты типа компетентны оценить качество кода?

    А что потом? Гниды поставят под сомнение прочность полиэтиленовых пакетиков с уликами?

    Окрглость колес полицейской машины? Судье, я надеюсь, этот инцидент будет стоить жизни и карьеры.

     
     
  • 4.69, alex (??), 19:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ок, а если человек невиновен? Пусть все равно отсидит 10-20-30 лет? Или вышка? Я понимаю что тебе все равно, но все же
     
  • 4.70, InuYasha (??), 19:17, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Говносвиные скотоадвокаты типа компетентны оценить качество кода?

    Вообще-то для этого и существуют независимые экспертные группы, аудиторы.

     
  • 4.76, Анон Алког (?), 20:11, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обвинитель -- тоже адвокат. И должен доказать обвинение, и на основании презумпции невиновности...
     
  • 4.82, Анончик (?), 21:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда читаешь про беспредел полиции и подтасовку улик на форумах и в статейках это все кажется таким далеким. Тебя это же не коснется и наказания без вины не бывает.

    То что ты еще на свободе не твоя заслуга, просто в органах не доработали этот момент.

     

  • 1.2, Леголас (ok), 12:55, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > суд одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита

    в битве СПО и ПроПриПО все средства хороши

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Я бы принудил тебя само-выпилиться, ведь сокращение идиотов в обществе это хорошо. Подтягивая твою логику я сделаю хорошее дело.
     
     
  • 3.53, Таненбаум (?), 16:17, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    сколько же долб0ёбов на этом форуме сидит
     
  • 3.68, Аноним (68), 18:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы принудил тебя само-выпилиться, ведь сокращение идиотов в обществе это хорошо.
    > Подтягивая твою логику я сделаю хорошее дело.

    А это, уважемый можно будет в подобном случае расценить как склонение к само-выпилу, с соответствующими послдествиями. Или вы как всегда Великую и Необъятную покинули и из-за бугра покукарекиваете?

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:56, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > право обвиняемого оспорить предоставленные доказательства и опасность возникновения ложных выводов о совершении преступления из-за ошибок в сложном ПО перекрывает коммерческие интересы, и постановил предоставить исходные тексты стороне защиты. Код предоставлен на условиях неразглашения

    Вполне логично и закономерно.

    > суд пересмотрел решение и одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита.

    Это интересно. Вообще спорное решение.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >Это интересно. Вообще спорное решение.

    Вполне нормальное решение. Вообще часть инструментов и средств должна быть открыта, если применяется в определенных сферах.

    Скажем вы не хотите предоставлять исходники ПО для анализа днк, ок ! Продавайте исследователь, лабораториям и тд.  Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия, обвинения\защиты - оно должно быть открыто, ибо соблюдения общих правил (законов), это интересы всего общества, следовательно все люди составляющие его должны иметь доступ к таким инструментам и средствам.

     

  • 1.5, Lex (??), 13:02, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > суд одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита

    Это весьма сомнительно. Если в алгоритме были изъяны, то результатам работы подобного ПО нельзя доверять, но н как не открывать код на публичное обозрение

    Но сама идея с предоставлением исходников интересная.
    Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы ?
    Ведь, напомню, повторяемость сборок только-только внедряется и обладатели ПО вовсе не обязаны работать на базе именно такой системы

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вполне нормальное решение. Вообще часть инструментов и средств должна быть открыта, если применяется в определенных сферах.

    Скажем вы не хотите предоставлять исходники ПО для анализа днк, ок ! Продавайте исследователь, лабораториям и тд.  Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия, обвинения\защиты - оно должно быть открыто, ибо соблюдения общих правил (законов), это интересы всего общества, следовательно все люди составляющие его должны иметь доступ к таким инструментам и средствам.

     
     
  • 3.28, Lex (??), 14:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вроде бы и так, а вроде бы и нет.
    Наличие открытых данных позволит при некоторой квалификации серьезно повлиять в пользу подтасовки результата в одних случаях и избежать задержания - в других( если и все алгоритмы работы тех же спецслужб и милиции будут так же открыты ).
     
  • 3.33, Какаянахренразница (ok), 14:13, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы ?

    А это не требуется. Достаточно того, что собранная из этих исходников программа даёт такой результат, какой был представлен суду.

     
  • 3.73, Аноним (73), 19:35, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия

    Это какое ПО применяется для вершения правосудия? Хоть один пример за всю историю человечества привести сможешь?

     
  • 2.23, авыдокажити (?), 13:54, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии
    > программы ?

    а зачем им? Выполнят этот самый код после аудита (если аудит не покажет что код вообще берет данные для выводов из /dev/random)  - если не подтвердит совпадение днк - ну извииииииниииити, не подтвердилось.
    А если подтвердит - дело адвокатов, как дальше бодаться. Этот вектор не прокатил, вычеркиваем.

     
     
  • 3.26, Lex (??), 13:59, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им подобного никто не поручал, нет никаких гарантий, что они перед выполнением чего-то не подправят.
    Тогда как поставленные в конторы конечные сборки - таки наверняка имеют и сертификацию итп.

    Им доверили только посмотреть в исходники и сказать, есть ли там какие-то косяки, которые могли бы повлиять на конечный результат или нет.

     
  • 2.36, АКРОНИМ (?), 14:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут может быть несколько вариантов.
    Если некая группа экспертов вынесет заключение, что в алгоритмах данного ПО есть ошибки, влияющие на результат работы этого самого ПО, то другая сторона вполне закономерно может обвинить их в предвзятости и необъективности. Равно, как и переманить их на свою строну. А непредвзятость и объективность группы экспертов - всего один из вариантов.
    В любом из этих случаев вполне логично открыть код для заинтересованных (и не очень) экспертов со всех сторон.
     
  • 2.37, mos87 (ok), 14:18, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так по уму это не они должны доказывать.
    А код изначально открыт и бинарник доверенный.
     
  • 2.77, Анон Алког (?), 20:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они
    > соответствуют конкретной версии программы ?

    Ну как... Как обычно.
    Суд.
    Адвокат: Свидетель, это действительно код данной версии?
    Программист: О да.
    ....

    :-)

     
  • 2.80, Ordu (ok), 21:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы?

    Соберут и прогонят данные через эту сборку. Если получится тот же результат бит-в-бит, значит соответствуют. А если не соберётся, или результат обработки данных будет иной, значит не соответствует.

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:10, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в прошлом уже был подобный инцидент

    А о каком конкретно идет речь? Хотелось бы почитать

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:12, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот бы в одной стране открыли бы исходники программы для подсчёта голосов для выборов.
     
     
  • 2.12, Атон (?), 13:24, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голоса пришедшие по почте считают вручную, без использования ПО.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С программой всё нормально, вопросы к тем, кто вводил.
     
     
  • 3.20, Аноним (10), 13:39, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно всё нормально? Мне недостаточно услышать это на словах. Хочу открытый код и независимый аудит. А то вдруг там уязвимости и кто-то вмещается?
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на калькуляторе считается похоже. Промежуточные итоги считаются вручную и записываются на бумажке.
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 15:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом итоговые локальные бумажки собирают со всей страны и суммируют, да?
     
     
  • 6.50, Аноним (49), 15:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вопросе имел в виду вручную передачу со всей страны и вручную общий подсчёт.
     
  • 2.34, mos87 (ok), 14:13, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Код родного пенька для голосований есть достояние Русского Народа посему охраняется Росгвардией
    Миша лично для е2к канпелял
     
  • 2.55, YetAnotherOnanym (ok), 16:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что дальше? Дампить прошивку КОИБа тебе не дадут, к серверам, где собирается и обрабатывается инфа о голосовании, не допустят. Ну, будешь ты аудитить какие-то листинги выложенные одним rar'ом на сайте ЦИКа, и что?
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 19:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае доверие держится лишь на словах. Я писал о невозможном.
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:39, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы про США?
     

  • 1.11, Аноним (17), 13:16, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > суд одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита.

    Под какой лицензией? Если несвободной, то это ударило по написанию свободных аналогов. Теперь они не смогут сказать, что изобрели что-то независимо.

     
     
  • 2.74, Аноним (73), 19:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там и так всё под патентами, а патенты запрещают любую реализацию, хоть свободную, хоть несвободную, хоть зависимо изобретённую, хоть независимо.
     

  • 1.13, Аноним (-), 13:25, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Обычно говорят "нет оснований не доверять вычислительной системе"
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:22, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "у суда нет оснований не доверять инспектору"
     
     
  • 3.44, Аноним (45), 14:54, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Генетический код инспектора в студию!
     
  • 2.81, Анон Алког (?), 21:30, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обычно говорят "нет оснований не доверять вычислительной системе"

    ....Поставленной одним филиалом госдеппа в одну "дружественную" страну с запретом вскрывать технологию и вообще дизассемблировать алгоритмы? >:-)

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:27, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну предоставят они какой-то код, но можно ли доказать, что это в точности тот самый код, который использовался для анализа?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Существуют техники для анализа отличий в билдах, плюс некоторые люди всё же способны читать и декомпилировать двоичный код.
     
  • 2.19, Аноним (17), 13:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Собрать этот код и повторить анализ.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 18:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хреново написано, каждый раз рандомные результаты
     
  • 2.51, KT315 (ok), 15:35, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После того, как открыли черный ящик (исходный код), можно четко понимать какими будут выходные данные, если скормить определенные входные данные.
    И у защиты есть два способа спасения по сути:
    1. Найти тест при котором выходные данные будут явно не корректные, того программа имеет ошибки, а значит теряет доверие.
    2. Найти расхождение в результатах тех что сделали в лабе и те что они получили у себя, скормив алгоритму одни и те же входные данные.

    В целом это забавно) Ведь много зависит от откружения... Билда ОС, версий либ, с которыми она линкуется, а если еще вспомнить всякие возможные флаги и оптимизации при компиляции, из-за которых иногда ПО работает некорректно, из-за ошибок того же компилятора...
    Интересный кейс в рамках ПО, на самом деле.

     

  • 1.18, Аноним (-), 13:37, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На расте такой код писать надо, там на этапе компиляции определяется ДНК преступников
     
     
  • 2.32, Сейд (ok), 14:11, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Crystal.
     
     
  • 3.40, Аноним (75), 14:36, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Vala.
     
     
  • 4.71, InuYasha (??), 19:19, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Vala с Valgrind. )


     
  • 2.47, Dzen Python (ok), 15:22, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, будет выведено сразу F-r-a-c-t-a-l
     

  • 1.30, Аноним (30), 14:10, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фактически это юридическое признание того, что программный код в определенных условиях выполняет роль законов.
     
     
  • 2.35, mos87 (ok), 14:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хуже - истины в последней инстанции.
    Даже законы не столь всемогущи.
     

  • 1.43, Аноним (45), 14:53, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бабла и мозгов то хватит разобрать код который разбирает человеческий геном?
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 17:17, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На примерах можно легко сравнить фазингом.
     

  • 1.46, Аноним (46), 15:20, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получат кучу исходник с кучей формул. И что дальше? Они не то что ошибки не найдут, даже не поймут что к чему
     
     
  • 2.57, YetAnotherOnanym (ok), 16:54, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такая уверенность? Ты лично знаком с теми, кто будет проводить аудит?
     
     
  • 3.63, Аноним (62), 17:44, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копаться в чужом коде всегда огромная задница, особенно в таком сложном. В большинстве случаев проверка делается на отвали, а правятся лишь отдельные куски, в которых смогли разобраться, зачастую даже без понимания, куда конкретно они ведут. Хорошо бы для этого дела натренировать нейросети - но вот чёрт - нейросети тоже можно натренировать в выгодную тебе сторону.
     
     
  • 4.72, InuYasha (??), 19:23, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходилось мне как-то заниматься анализом кода вида:
    int a1 ... a28;
    float b1 ... b10, c1, d1, e22, rezultat;
    и кучей вложенных циклов внутри. Это боль и ненависть, да. Но в какой-то степени это решаемо :)

    Ну, и, если люди делают работу, от которой зависит чужая жизнь, спустя рукава, то давайте их самих отправим на скамью.

     
  • 3.78, Аноним (46), 20:29, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты знаком и можешь чтобы утверждать обратное?
     

  • 1.48, Dzen Python (ok), 15:25, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь осталось открыть ПО, используемое при определении отцовства.
    Чтобы не было: "Эй, лаборант, этот козел меня не дотрахал ажно на 500 километров, а тут такой няшный лапочка... А эта сволочь вставляет меня на мороз после анализа ДНК... Днержи вот шоколадку, нарисуй, что этот чернокожий брюнет от белого блондина, ну тебе чё, сложно, а?"
     
  • 1.52, Аноним (52), 15:40, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему код на основании(формировании доказательств) которого могут осудить любого человека не является публичным ? почему нужно тp..ть суд что бы только иметь право взглянуть на этот код ? ведь понятно что анализ такой сложной программы не под силу обвиняемому, а для найма спецов нужны огромные деньги и главное время, а публичность такого кода могла решить на корню данную проблему
     
  • 1.56, Аноним (58), 16:53, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто будет проверять "независимый аудит", чтобы он не "нашел внезапно" ошибку в программном обеспечении, использовавшегося для анализа ДНК?
     
     
  • 2.79, Ан О Ним (?), 20:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверять нужды нет.

    Аудит покажет на кокнретный кусок кода. Будет конкретный пример ошибки, или не будет. Всё.

     
  • 2.83, Ordu (ok), 21:36, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не смотрел американского кина никогда Они очень любят показывать, как это пр... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.65, TheFotoMag (ok), 17:56, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полная и абсолютная брехня.
     
  • 1.67, TheFotoMag (ok), 18:03, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В данном смешном случае, зловонные скоты из ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION выступают стороной дела по незаконному владению оружием и боеприпасами.

    Очень надеюсь, что это дело будет для мразотных свиней последним — животных переловят и пересажают.

     

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