Федеральный Суд США обязал предоставить исходные тексты ПО для анализа ДНК

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|1.1, InuYasha (??), 12:53, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Хороший прецедент, со всеми бы "исследованиями" и "тестами" бы так.
Но это только полшага - код-то открыли не на публику.
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|2.58, Аноним (58), 16:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Карнеги рулит! "... применяемое при сборе доказательств программное обеспечение может содержать ошибки..."
Может содержать - значит, будет содержать.
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|3.64, TheFotoMag (ok), 17:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Говносвиные скотоадвокаты типа компетентны оценить качество кода?
А что потом? Гниды поставят под сомнение прочность полиэтиленовых пакетиков с уликами?
Окрглость колес полицейской машины? Судье, я надеюсь, этот инцидент будет стоить жизни и карьеры.
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|4.69, alex (??), 19:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ок, а если человек невиновен? Пусть все равно отсидит 10-20-30 лет? Или вышка? Я понимаю что тебе все равно, но все же
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|4.70, InuYasha (??), 19:17, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Говносвиные скотоадвокаты типа компетентны оценить качество кода?
Вообще-то для этого и существуют независимые экспертные группы, аудиторы.
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|4.76, Анон Алког (?), 20:11, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обвинитель -- тоже адвокат. И должен доказать обвинение, и на основании презумпции невиновности...
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|4.82, Анончик (?), 21:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда читаешь про беспредел полиции и подтасовку улик на форумах и в статейках это все кажется таким далеким. Тебя это же не коснется и наказания без вины не бывает.
То что ты еще на свободе не твоя заслуга, просто в органах не доработали этот момент.
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|1.2, Леголас (ok), 12:55, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> суд одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита
в битве СПО и ПроПриПО все средства хороши
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|2.42, Аноним (42), 14:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Я бы принудил тебя само-выпилиться, ведь сокращение идиотов в обществе это хорошо. Подтягивая твою логику я сделаю хорошее дело.
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|3.68, Аноним (68), 18:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я бы принудил тебя само-выпилиться, ведь сокращение идиотов в обществе это хорошо.
> Подтягивая твою логику я сделаю хорошее дело.
А это, уважемый можно будет в подобном случае расценить как склонение к само-выпилу, с соответствующими послдествиями. Или вы как всегда Великую и Необъятную покинули и из-за бугра покукарекиваете?
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|1.3, Аноним (3), 12:56, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> право обвиняемого оспорить предоставленные доказательства и опасность возникновения ложных выводов о совершении преступления из-за ошибок в сложном ПО перекрывает коммерческие интересы, и постановил предоставить исходные тексты стороне защиты. Код предоставлен на условиях неразглашения
Вполне логично и закономерно.
> суд пересмотрел решение и одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита.
Это интересно. Вообще спорное решение.
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|2.6, Аноним (6), 13:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>Это интересно. Вообще спорное решение.
Вполне нормальное решение. Вообще часть инструментов и средств должна быть открыта, если применяется в определенных сферах.
Скажем вы не хотите предоставлять исходники ПО для анализа днк, ок ! Продавайте исследователь, лабораториям и тд. Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия, обвинения\защиты - оно должно быть открыто, ибо соблюдения общих правил (законов), это интересы всего общества, следовательно все люди составляющие его должны иметь доступ к таким инструментам и средствам.
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|1.5, Lex (??), 13:02, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> суд одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита
Это весьма сомнительно. Если в алгоритме были изъяны, то результатам работы подобного ПО нельзя доверять, но н как не открывать код на публичное обозрение
Но сама идея с предоставлением исходников интересная.
Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы ?
Ведь, напомню, повторяемость сборок только-только внедряется и обладатели ПО вовсе не обязаны работать на базе именно такой системы
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|2.7, Аноним (6), 13:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вполне нормальное решение. Вообще часть инструментов и средств должна быть открыта, если применяется в определенных сферах.
Скажем вы не хотите предоставлять исходники ПО для анализа днк, ок ! Продавайте исследователь, лабораториям и тд. Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия, обвинения\защиты - оно должно быть открыто, ибо соблюдения общих правил (законов), это интересы всего общества, следовательно все люди составляющие его должны иметь доступ к таким инструментам и средствам.
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|3.28, Lex (??), 14:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вроде бы и так, а вроде бы и нет.
Наличие открытых данных позволит при некоторой квалификации серьезно повлиять в пользу подтасовки результата в одних случаях и избежать задержания - в других( если и все алгоритмы работы тех же спецслужб и милиции будут так же открыты ).
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|3.33, Какаянахренразница (ok), 14:13, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы ?
А это не требуется. Достаточно того, что собранная из этих исходников программа даёт такой результат, какой был представлен суду.
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|3.73, Аноним (73), 19:35, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия
Это какое ПО применяется для вершения правосудия? Хоть один пример за всю историю человечества привести сможешь?
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|2.23, авыдокажити (?), 13:54, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии
> программы ?
а зачем им? Выполнят этот самый код после аудита (если аудит не покажет что код вообще берет данные для выводов из /dev/random) - если не подтвердит совпадение днк - ну извииииииниииити, не подтвердилось.
А если подтвердит - дело адвокатов, как дальше бодаться. Этот вектор не прокатил, вычеркиваем.
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|3.26, Lex (??), 13:59, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им подобного никто не поручал, нет никаких гарантий, что они перед выполнением чего-то не подправят.
Тогда как поставленные в конторы конечные сборки - таки наверняка имеют и сертификацию итп.
Им доверили только посмотреть в исходники и сказать, есть ли там какие-то косяки, которые могли бы повлиять на конечный результат или нет.
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|2.36, АКРОНИМ (?), 14:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут может быть несколько вариантов.
Если некая группа экспертов вынесет заключение, что в алгоритмах данного ПО есть ошибки, влияющие на результат работы этого самого ПО, то другая сторона вполне закономерно может обвинить их в предвзятости и необъективности. Равно, как и переманить их на свою строну. А непредвзятость и объективность группы экспертов - всего один из вариантов.
В любом из этих случаев вполне логично открыть код для заинтересованных (и не очень) экспертов со всех сторон.
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|2.37, mos87 (ok), 14:18, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так по уму это не они должны доказывать.
А код изначально открыт и бинарник доверенный.
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|2.77, Анон Алког (?), 20:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они
> соответствуют конкретной версии программы ?
Ну как... Как обычно.
Суд.
Адвокат: Свидетель, это действительно код данной версии?
Программист: О да.
....
:-)
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|2.80, Ordu (ok), 21:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы?
Соберут и прогонят данные через эту сборку. Если получится тот же результат бит-в-бит, значит соответствуют. А если не соберётся, или результат обработки данных будет иной, значит не соответствует.
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|1.9, Аноним (9), 13:10, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в прошлом уже был подобный инцидент
А о каком конкретно идет речь? Хотелось бы почитать
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|1.10, Аноним (10), 13:12, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вот бы в одной стране открыли бы исходники программы для подсчёта голосов для выборов.
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|2.12, Атон (?), 13:24, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Голоса пришедшие по почте считают вручную, без использования ПО.
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|3.20, Аноним (10), 13:39, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно всё нормально? Мне недостаточно услышать это на словах. Хочу открытый код и независимый аудит. А то вдруг там уязвимости и кто-то вмещается?
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|4.45, Аноним (45), 14:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на калькуляторе считается похоже. Промежуточные итоги считаются вручную и записываются на бумажке.
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|5.49, Аноним (49), 15:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом итоговые локальные бумажки собирают со всей страны и суммируют, да?
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|6.50, Аноним (49), 15:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В вопросе имел в виду вручную передачу со всей страны и вручную общий подсчёт.
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|2.34, mos87 (ok), 14:13, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Код родного пенька для голосований есть достояние Русского Народа посему охраняется Росгвардией
Миша лично для е2к канпелял
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|2.55, YetAnotherOnanym (ok), 16:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что дальше? Дампить прошивку КОИБа тебе не дадут, к серверам, где собирается и обрабатывается инфа о голосовании, не допустят. Ну, будешь ты аудитить какие-то листинги выложенные одним rar'ом на сайте ЦИКа, и что?
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|3.75, Аноним (75), 19:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В таком случае доверие держится лишь на словах. Я писал о невозможном.
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|1.11, Аноним (17), 13:16, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> суд одобрил публикацию кода для проведение публичного аудита.
Под какой лицензией? Если несвободной, то это ударило по написанию свободных аналогов. Теперь они не смогут сказать, что изобрели что-то независимо.
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|2.74, Аноним (73), 19:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там и так всё под патентами, а патенты запрещают любую реализацию, хоть свободную, хоть несвободную, хоть зависимо изобретённую, хоть независимо.
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|2.81, Анон Алког (?), 21:30, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Обычно говорят "нет оснований не доверять вычислительной системе"
....Поставленной одним филиалом госдеппа в одну "дружественную" страну с запретом вскрывать технологию и вообще дизассемблировать алгоритмы? >:-)
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|1.14, Аноним (14), 13:27, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну предоставят они какой-то код, но можно ли доказать, что это в точности тот самый код, который использовался для анализа?
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|2.16, Аноним (16), 13:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Существуют техники для анализа отличий в билдах, плюс некоторые люди всё же способны читать и декомпилировать двоичный код.
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|2.51, KT315 (ok), 15:35, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После того, как открыли черный ящик (исходный код), можно четко понимать какими будут выходные данные, если скормить определенные входные данные.
И у защиты есть два способа спасения по сути:
1. Найти тест при котором выходные данные будут явно не корректные, того программа имеет ошибки, а значит теряет доверие.
2. Найти расхождение в результатах тех что сделали в лабе и те что они получили у себя, скормив алгоритму одни и те же входные данные.
В целом это забавно) Ведь много зависит от откружения... Билда ОС, версий либ, с которыми она линкуется, а если еще вспомнить всякие возможные флаги и оптимизации при компиляции, из-за которых иногда ПО работает некорректно, из-за ошибок того же компилятора...
Интересный кейс в рамках ПО, на самом деле.
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|1.18, Аноним (-), 13:37, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На расте такой код писать надо, там на этапе компиляции определяется ДНК преступников
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|1.30, Аноним (30), 14:10, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фактически это юридическое признание того, что программный код в определенных условиях выполняет роль законов.
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|2.35, mos87 (ok), 14:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хуже - истины в последней инстанции.
Даже законы не столь всемогущи.
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|1.43, Аноним (45), 14:53, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бабла и мозгов то хватит разобрать код который разбирает человеческий геном?
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|1.46, Аноним (46), 15:20, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Получат кучу исходник с кучей формул. И что дальше? Они не то что ошибки не найдут, даже не поймут что к чему
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|3.63, Аноним (62), 17:44, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копаться в чужом коде всегда огромная задница, особенно в таком сложном. В большинстве случаев проверка делается на отвали, а правятся лишь отдельные куски, в которых смогли разобраться, зачастую даже без понимания, куда конкретно они ведут. Хорошо бы для этого дела натренировать нейросети - но вот чёрт - нейросети тоже можно натренировать в выгодную тебе сторону.
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|4.72, InuYasha (??), 19:23, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приходилось мне как-то заниматься анализом кода вида:
int a1 ... a28;
float b1 ... b10, c1, d1, e22, rezultat;
и кучей вложенных циклов внутри. Это боль и ненависть, да. Но в какой-то степени это решаемо :)
Ну, и, если люди делают работу, от которой зависит чужая жизнь, спустя рукава, то давайте их самих отправим на скамью.
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|1.48, Dzen Python (ok), 15:25, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь осталось открыть ПО, используемое при определении отцовства.
Чтобы не было: "Эй, лаборант, этот козел меня не дотрахал ажно на 500 километров, а тут такой няшный лапочка... А эта сволочь вставляет меня на мороз после анализа ДНК... Днержи вот шоколадку, нарисуй, что этот чернокожий брюнет от белого блондина, ну тебе чё, сложно, а?"
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|1.52, Аноним (52), 15:40, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему код на основании(формировании доказательств) которого могут осудить любого человека не является публичным ? почему нужно тp..ть суд что бы только иметь право взглянуть на этот код ? ведь понятно что анализ такой сложной программы не под силу обвиняемому, а для найма спецов нужны огромные деньги и главное время, а публичность такого кода могла решить на корню данную проблему
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|1.56, Аноним (58), 16:53, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто будет проверять "независимый аудит", чтобы он не "нашел внезапно" ошибку в программном обеспечении, использовавшегося для анализа ДНК?
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|2.79, Ан О Ним (?), 20:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверять нужды нет.
Аудит покажет на кокнретный кусок кода. Будет конкретный пример ошибки, или не будет. Всё.
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|2.83, Ordu (ok), 21:36, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не смотрел американского кина никогда Они очень любят показывать, как это пр... большой текст свёрнут, показать
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|1.67, TheFotoMag (ok), 18:03, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В данном смешном случае, зловонные скоты из ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION выступают стороной дела по незаконному владению оружием и боеприпасами.
Очень надеюсь, что это дело будет для мразотных свиней последним — животных переловят и пересажают.
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