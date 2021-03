Федеральный Суд США обязал предоставить исходные тексты ПО для анализа ДНК

2.7 , Аноним ( 6 ), 13:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вполне нормальное решение. Вообще часть инструментов и средств должна быть открыта, если применяется в определенных сферах. Скажем вы не хотите предоставлять исходники ПО для анализа днк, ок ! Продавайте исследователь, лабораториям и тд. Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия, обвинения\защиты - оно должно быть открыто, ибо соблюдения общих правил (законов), это интересы всего общества, следовательно все люди составляющие его должны иметь доступ к таким инструментам и средствам.

3.28 , Lex ( ?? ), 14:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вроде бы и так, а вроде бы и нет.

Наличие открытых данных позволит при некоторой квалификации серьезно повлиять в пользу подтасовки результата в одних случаях и избежать задержания - в других( если и все алгоритмы работы тех же спецслужб и милиции будут так же открыты ).

3.33 , Какаянахренразница ( ok ), 14:13, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ... как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы ? А это не требуется. Достаточно того, что собранная из этих исходников программа даёт такой результат, какой был представлен суду.

3.73 , Аноним ( 73 ), 19:35, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если же ПО применяется в качестве инструмента для вершения правосудия Это какое ПО применяется для вершения правосудия? Хоть один пример за всю историю человечества привести сможешь?

2.23 , авыдокажити ( ? ), 13:54, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии

> программы ? а зачем им? Выполнят этот самый код после аудита (если аудит не покажет что код вообще берет данные для выводов из /dev/random) - если не подтвердит совпадение днк - ну извииииииниииити, не подтвердилось.

А если подтвердит - дело адвокатов, как дальше бодаться. Этот вектор не прокатил, вычеркиваем. 3.26 , Lex ( ?? ), 13:59, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Им подобного никто не поручал, нет никаких гарантий, что они перед выполнением чего-то не подправят.

Тогда как поставленные в конторы конечные сборки - таки наверняка имеют и сертификацию итп. Им доверили только посмотреть в исходники и сказать, есть ли там какие-то косяки, которые могли бы повлиять на конечный результат или нет.

2.36 , АКРОНИМ ( ? ), 14:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут может быть несколько вариантов.

Если некая группа экспертов вынесет заключение, что в алгоритмах данного ПО есть ошибки, влияющие на результат работы этого самого ПО, то другая сторона вполне закономерно может обвинить их в предвзятости и необъективности. Равно, как и переманить их на свою строну. А непредвзятость и объективность группы экспертов - всего один из вариантов.

В любом из этих случаев вполне логично открыть код для заинтересованных (и не очень) экспертов со всех сторон.

2.37 , mos87 ( ok ), 14:18, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так по уму это не они должны доказывать.

А код изначально открыт и бинарник доверенный.

2.77 , Анон Алког ( ? ), 20:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только вот.. как они докажут что предоставлены полные коды и что они

> соответствуют конкретной версии программы ? Ну как... Как обычно.

Суд.

Адвокат: Свидетель, это действительно код данной версии?

Программист: О да.

.... :-)

2.80 , Ordu ( ok ), 21:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как они докажут что предоставлены полные коды и что они соответствуют конкретной версии программы? Соберут и прогонят данные через эту сборку. Если получится тот же результат бит-в-бит, значит соответствуют. А если не соберётся, или результат обработки данных будет иной, значит не соответствует.