Релиз фреймворка Qt 6.11

23.03.2026 23:40 (MSK)

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.11, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.11 предоставлена поддержка платформ Windows 10+, macOS 13+, Linux (Ubuntu 22.04/24.04, openSUSE 15.6/16, SUSE 15 SP6, RHEL 8.10/9.6/10, Debian 11.6/12), iOS 17+, Android 9+(API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY, VxWorks, FreeRTOS и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2. Qt 6.11 получил статус промежуточного выпуска, общедоступная поддержка которого будет осуществляться 6 месяцев (+ ещё 6 месяцев для коммерческих пользователей).

Основные изменения в Qt 6.11:

  • Добавлен модуль Qt Canvas Painter, предоставляющий API для аппаратно ускоренной отрисовки 2D-контента, построенный с оглядкой на HTML-спецификацию Canvas 2D Context. Для отрисовки задействован движок RHI (Rendering Hardware Interface), поддерживающий различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D), благодаря чему удалось добиться существенного повышения производительности. В проведённых тестах Qt Canvas Painter оказался быстрее QPainter с бэкендом OpenGL в 2 раза на типовом ноутбуке Lenovo ThinkPad P16 Gen 2, в 5 раз на бюджетном Android-планшете Lenovo Tab M10 HD и в 10 раз на топовом Android-планшете Samsung Galaxy Tab S8.

    Помимо высокой производительности в Qt Canvas Painter реализована поддержка таких расширенных возможностей, как настраиваемое сглаживание (antialiasing), обрамляющие градиенты и тени (QCanvasBoxGradient и QCanvasBoxShadow наподобие CSS-свойства box-shadow), сетчатые шаблоны (QCanvasGridPattern), пользовательские шейдерные кисти и цветовые эффекты для изменения прозрачности, яркости, контраста и насыщенности.

  • Функциональность модуля Qt Quick 3D приближена к возможностям игровых движков. Добавлена поддержка техники рендеринга SSGI (Screen Space Global Illumination) для симуляции отражения света от поверхностей на стадии пост-обработки (альтернатива запеканию карт освещения (lightmap)) и SSR (Screen Space Reflections) для реалистичной отрисовки отражений в реальном времени. Алгоритм сглаживания движущихся объектов улучшен за счёт генерации векторов движения для каждого объекта. Реализованы настраиваемые проходы рендеринга (render-pass), которые можно использовать напрямую из QML для масок слоёв, эффектов пост-обработки и определения объектов по цвету (color picking). Добавлены новые программные интерфейсы для слоёв и тегов, позволяющие управлять отдельными проходами рендеринга, включением элементов на разных этапах конвейера рендеринга (render pipeline) и перенаправлением в целевые буферы рендеринга.
  • Расширены возможности модуля Qt Graphs. Добавлен тип CustomSeries, позволяющий создавать собственные графики, в которых за отрисовку каждого элемента данных отвечает заданный пользователем делегат. В 3D-графиках реализована поддержка нескольких экземпляров осей, например, в QBar3DSeries можно использовать отдельные оси для rowAxis, valueAxis и columnAxis, а в QScatter3DSeries и QSurface3DSeries - отдельные оси для axisX, axisY и axisZ. Добавлены новые свойства для переопределения цветов для отдельных осей, настройки градиентов на графиках, изменения стиля линий, позиционирования меток. Добавлен пример создания настраиваемых 2D- и 3D-графиков - Wind Turbine Dashboard.
  • Добавлен экспериментальный модуль Qt TaskTree, предоставляющий декларативный подход для создания и выполнения асинхронных задач на C++. Ключевыми компонентами Qt TaskTree являются: "рецепты" - повторно используемые объекты, описывающие асинхронный рабочий процесс; "группы" - определяют политики для дочерних задач; "хранилище" для совместного использования данных между задачами; "итераторы" для циклов и повторного выполнения задач. Qt TaskTree также решает проблему несовместимости между API, унифицируя различные асинхронные API в типовой интерфейс.
  • Расширены возможности для работы с анимированной векторной графикой, формируемой из изображений в форматах SVG и Lottie. Стабилизированы модуль Qt Quick VectorImage и инструмент lottietoqml. Добавлена поддержка морфинг-анимации, масок SVG, символов SVG и слоёв-масок (matte layer, для управления видимостью другого слоя).
  • В Qt Quick Controls добавлен компонент DoubleSpinBox. В DialogButtonBox реализована возможность управления обработкой кнопок по умолчанию. В эффекте RectangularShadow появилось независимое управление радиусами углов.
  • В Qt Widgets в QWizard добавлена опция StretchBanner; в QAbstractItemView реализован параметр keyboardSearchFlags для настройки поведения поиска по мере нажатия клавиш; в QColumnView добавлено свойство для управления видимостью предпросмотра.
  • Добавлен модуль Qt OpenAPI, позволяющий сгенерировать код HTTP-клиента, использующего Qt Networks RESTful API, на основе спецификации OpenAPI в формате YAML.
  • В модуль Qt GRPC добавлен механизм для управления потоком и содержимым запросов и ответов.
  • В модуле Qt HTTP Server расширены средства управления лимитами и улучшена обработка ответов в рабочем потоке. В QNetworkRequest появилась возможность настройки параметров TCP Keep Alive (по умолчанию неактивные соединения автоматически завершаются через 2 минуты).
  • В QML Language Server, применяемый для интеграции с IDE, добавлена информация о месте определения типа QML в коде C++ для упрощения навигации между QML и C++ из IDE - при работе с C++ кодом можно находить QML объекты по идентификаторам и легко обходить иерархию QML-контекстов.
  • В дополнение к QRangeModel реализован класс QRangeModelAdapter, предоставляющий C++ API для изменения данных модели, взаимодействуя через протокол QAbstractItemModel, что упрощает передачу данных из кода бэкенда на C++ в Qt Quick или Qt Widget.
  • Добавлена поддержка платформы Android 16. Реализована функциональность Google Play Feature Delivery для разделения приложения на пакеты (основной пакет устанавливается из Google Play сразу, а дополнительные подгружаются по мере необходимости). Для Android Automotive реализована поддержка запуска Qt без Android-зависимостей для быстрого старта отрисовки.

Дополнительно можно отметить опубликованный на днях релиз интегрированной среды разработки Qt Creator 19, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

Из новшеств выделяется режим minimap (Preferences > Text Editor > Display > Enable minimap), выводящий рядом с полосой прокрутки мини-эскиз всего содержимого, позволяющий разом охватить взглядом весь код. В состав встроен простой MCP-сервер для интеграции с AI-ассистентами, позволяющий открывать файлы и проекты, запускать сборку, производить отладку. Упрощена настройка сборки на внешних устройствах - добавлена кнопка Run Auto-Detection для автоматического определения версии Qt, компилятора, отладчика и CMake после регистрации устройства. Реализована поддержка прямого доступа к файловым системам подключённых устройств, Android-устройств и эмуляторов.



Обсуждение (78)
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Плохо, что на видеокарте рисуется только qml, виджеты на процессоре. И qml довольно мерзкий.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какая необходимость рисовать виджеты на видеокарте?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 03:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > благодаря чему удалось добиться существенного повышения производительности
     
     
  • 4.58, Аноним (4), 09:05, 24/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.45, Karl Richter (ok), 06:51, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тем, что рисовать - задача графического процессора.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 06:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Тем, что рисовать - задача графического процессора

    Ты что не Linux оид, чтоли, тебе видеокарта должна быть для понтов)

     
  • 4.71, Аноним (71), 10:27, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Задача графического процессора - ускорять отрисовку. И обращаться к этому слою необходимо, когда не хватает производительности центрального процессора. Потому что графический процессор в его нынешнем виде ускоряет только 3d-операции, в формат которого еще необходимо перевести двухмерный интерфейс.
     
  • 3.65, Аноним (65), 10:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Какая необходимость рисовать виджеты на видеокарте?

    К большому моему сожалению, я не могу дать корректный ответ на поставленный вами интересный вопрос.

     
  • 2.5, Аноним (5), 00:09, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучше QML для интерефейсов ещё ничего не видел
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 00:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Лучше QML для интерефейсов ещё ничего не видел

    Тебе нравится, как работает configure columns в кдеешном system monitor?

     
  • 3.9, Аноним (37), 00:31, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда тебе надо посмотреть гтк2
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 10:23, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    -1024
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну, если твоё распухшее эго хочет нарисовать никакувсех... То есть, как это тут называется, НИХ синдром, то да. А так КуТэ Виджеты получше будут. Их бы стоило немного обновить под современность и было бы норм.
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:05, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Начни сначала, с перечисления того, что ты видел... А то, может...
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:53, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    я не понял нахрена они игровой движок лепят в обычный gui ?
     
     
  • 2.3, Ананоним (?), 00:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прости их, ибо не ведают они что творят...
     
  • 2.16, Аноним (11), 01:01, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Капитализмъ. Надо расширяться и куда-то двигаться. К сожалению... столько проектов хороших из-за этого погорело...
     
     
  • 3.23, sunjob (ok), 01:13, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    эти... если и погарят, то предварительно выжгут все вокруг. дикари-с!
     
  • 2.30, Абалдеть (?), 02:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В автомотиве 3д-интерфейсы рисовать на приборной панели и инфотейнмент дисплеях
     
     
  • 3.34, Аноним (11), 02:59, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты из какова века?
    Ей богу...
    Сейчас всё попрощее. Какой-то спрайт, который в лучшем случае двигают тудымс-сюдымс. А то и вовсе статичный во всю сколькототам дюмовую панель.
     
  • 3.38, Аноним (37), 03:38, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В автомотиве 3д-интерфейсы

    Боже упаси сесть в такой транспорт, где кутэ и плюсплюс приложения.

     
     
  • 4.67, Xo (?), 10:05, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Особенно на ржавом транспорте.
     
  • 2.47, Аноним (46), 06:54, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ммм, Qt6.
     
  • 2.60, Аноним (60), 09:27, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > они игровой движок лепят в обычный gui ?

    Этот движок - отдельный опциональный модуль (dll/so), и модули GUI (QtGui/QtWidgets) от него никак не зависят.

    > я не понял нахрена

    Ты действительно не понял.

     
  • 2.66, Аноним (65), 10:03, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >я не понял нахрена они игровой движок лепят в обычный gui ?

    К большому моему стыду, я не могу дать корректный ответ на поставленный вами интересный вопрос.

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:19, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А теперь две новости 1 В новой версии умудрились сломать поддержку fonts conf ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 00:22, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Растровые шрифты ещё раньше сломали. Но у меня и векторные тормозят, просто в 100 раз меньше. В 5 всё идеально было.
     
     
  • 3.14, Аноним (11), 00:56, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Растровые шрифты ещё раньше сломали

    Очень много их использую. Практически никаких проблем. Ну, в КВрайте немного сбит лайн спейсинг, но не прям критично.

     
     
  • 4.21, Аноним (1), 01:06, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В sqlitebrowser поставь растровый шрифт и открой какие-нибудь таблицы.
     
     
  • 5.24, Аноним (11), 01:25, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В sqlitebrowser поставь растровый шрифт

    Чет никогда не думал о таком... но звучит как велид поинт оф вью.
    Вызов принят!

    https://i.ibb.co/4nF2Tk5B/Screenshot-20260324-012125.png

    Поставил, что не так?

    П.С. Имейдж хостинг пожал скрин, даж не знаю куда выложить, чтобы пиксель в пиксель было.

     
     
  • 6.25, Аноним (1), 01:29, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лагает, если строки длинные. Если недостаточно длинные, незаметно, достаточно большие таблицы десятки минут открываются.
     
     
  • 7.26, Аноним (11), 01:38, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хм... С ходу не на чем проверить.
    Но поверю, встретил странное отображение мультилайна с растровым шрифтом.
    Печальненько.
     
  • 2.10, Аноним (37), 00:32, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > умудрились сломать поддержку fonts.conf

    Шрифты - одна из основных проблем Qt. Всегда.

     
  • 2.15, Аноним (11), 00:58, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > но при этом имеет возможность работать с зарубежного ip

    Ради хорошего дела, я тебе дам доступ к зарубежному IP, только скажи.

     
  • 2.59, Аноним (4), 09:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вообще, Shawn Rutledge, который косякнул со шрифтами, один из основных разработчиков Qt. Видимо, в запаре не понял, почему там было -1, бывает.

    По качеству кода в этом моменте вопрос скорее к C++, потому что std::optional появился только в C++17. А эти строки с -1 болтаются со времен Qt 5, который еще поддерживал сборку с C++11 и не мог использовать std::optional.

     
     
  • 3.76, Аноним (71), 11:00, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > По качеству кода в этом моменте вопрос скорее к C++, потому что std::optional появился только в C++17

    Появился - не значит, что надо бежать использовать. Молодежь, выросшая на undefined в JS, может и обрадуется, а для бывалого плюсовика это лишний слой неоднозначности. C++ должен оставаться языком со строгой типизацией.

     
  • 2.61, Аноним (60), 09:30, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Коммитить и багрепортить напрямую из этих стран больше не получится.
    > По этой же причине у меня нет возможности создать багрепорт.

    Ты не в курсе о существовании VPN?

     
     
  • 3.64, Аноним (64), 09:51, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сторонним я не на доверяю. Поэтому надо поднимать свой, регать почту и надеяться, что атлассиан не спалит меня каким-либо другим способом (по локали например). Получается, слишком много движений для одного багрепорта. Поэтому и написал, вдруг у кого-то такая же проблема и всё уже настроено.
     
     
  • 4.68, Xo (?), 10:07, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чем меньше платишь налогов, тем хуже работает ркн.
     
  • 4.69, Аноним (69), 10:09, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> VPN
    > Поэтому надо поднимать свой

    А как это - "свой" VPN? В пределаж локалхоста что ли?

     
  • 4.78, Аноним (71), 11:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    То есть ты до сих пор без КВН? Это ж насколько надо наплевать на свои конституционные права.
     

  • 1.12, Аноним (11), 00:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Обновился не очень хороший фреймворк на котором, вопреки ему, создан лучший ЮИ на ПК.

    Жду ада в комментах, если тов. вахтёр (не в плохом смысле, но и не в хорошем) не потрёт :)

     
  • 1.13, Мемоним (?), 00:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда QtOS?
     
     
  • 2.18, Аноним (11), 01:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сколько готов заплатить?
     
  • 2.33, Аноним (-), 02:55, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уже была. Qtopia называлась. Я её ещё на Siemens SX1 запускал пробовал.
     
  • 2.39, Аноним (37), 03:41, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ммм... немного пропустил, наверно... Симбиан с кутэ. Но он был.
     

  • 1.17, Аноним (17), 01:02, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А есть какой Иде не забаненный в рф?
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 01:03, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да почти все. Начни с VS Code.

    П.С. Ток не надо нытья, что это не ИДЕ. Вполне себе ИДЕ... если под твой язык сделали обвязку.

     
     
  • 3.22, Аноним (17), 01:08, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чет я сомневаюсь что там сборка шлангом и дебаг будут работать…
     
     
  • 4.28, Аноним (11), 01:46, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Чет я сомневаюсь что там сборка шлангом

    Хз, никогда (вроде бы) не пробовал. Там какой-то специфичный терминал нужен? Ну, есть опция юзать внешний...

     
  • 4.36, 12yoexpert (ok), 03:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    собирать С/С++ в браузере проприетарным компилятором... это прямо комбо какое-то
     
  • 4.40, Аноним (37), 03:44, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > сборка шлангом и дебаг

    Тебе ехать или шашечки?

     
  • 4.41, Аноним (41), 03:59, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А с чего бы не должны? Вот, первая ссылка в поисковике - https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vadimcn.vscode-lldb
     
  • 3.54, Аноним (54), 08:39, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    лол

    иде это не только про язык

    ну и да, обвязки и плагины от жиатанов это так качественно

     
  • 2.27, Сладкая булочка (?), 01:41, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой ide? Есть vim, есть codium, есть clangd для LSP, что еще надо?
     
     
  • 3.55, Аноним (54), 08:40, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    для любительских поделок этого даже много, соглы
     

  • 1.48, Аноним (48), 06:54, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > релиз фреймворка Qt 6.11 ... Ubuntu 22.04/24.04

    В репозитории 6.4.2. После таких фейков доверия к проекту убавляется.

     
     
  • 2.51, Аноним 9000 (?), 08:08, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если ПО поддерживает какую-то ОС, это не значит, что это ПО этой версии есть в репозитории этой ОС. По-моему, это очевидно
     
     
  • 3.57, Аноним (54), 08:55, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Забудь
    Адекватность вышла из чата лет 6 назад
    Приходится иметь дело со... странными индивидами
     
  • 3.77, Аноним (48), 11:00, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очевидно другое. Если вы даете ссылку на ПО, то оно доступно. Если оно недоступно, то потрудитесь сообщить, где и по какой причине.
     

  • 1.49, Alladin (?), 07:12, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    а что обещает GTK в очередном обновлении? просто выкинуть X11, инновации)
     
  • 1.52, Аноним (52), 08:21, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Очень жирный и тормозной фреймворк, в который кучу лишнего понапихали.
     
     
  • 2.63, Аноним (60), 09:34, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > тормозной фреймворк

    По сравнению с чем? С TUI?

    > Очень жирный [..] кучу лишнего понапихали.

    Господи, вот в каждой новости о Qt обязательно всплывет вот такой персонаж с "ыыы, понапихали 😭". Чувак, там все разбито на отдельные независимые друг от друга модули (dll/so). Какая еще жирнота, лол?

     
     
    		• +/
    Я другой аноним, но в Qt все трещит под навороченными слоями абстракций. Иной раз отследить, откуда исходит бага или проблема производительности - настоящая проблема. Добавляешь айтем в TreeView, появляется скроллбар - но появляется не одновременно с добавлением в дерево, а с задержкой. И после этого, тоже с задержкой сдвигаются колонки на ширину скроллбара.
     
  • 2.80, Аноним (48), 11:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У него другая проблема. Фичи появляются и, что самое неприятное, исчезают. Поэтому если вы пишете на нем, что вся жизнь проекта - это постоянное переписывание (по крайней мере - отслеживание изменений) каждые пол-года. Впрочем, это проблемы любого фреймворка, даже собственного.
     

  • 1.62, Жироватт (ok), 09:32, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Qt TaskTree

    Ну, звучит интересно и демки интересные.
    А в реальности, сколько реально добавляет геморроя в чуть более сложную логику, чем простая последовательность в Recipe

     
  • 1.72, Аноним (72), 10:50, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    с нетерпением жду ИИ рендеринг qtDLSS, а то чё это, у невидии есть, а в кутях нет
     
  • 1.73, Аноним (73), 10:51, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > построенный с оглядкой на HTML-спецификацию Canvas 2D Context.

    Отвратительнейшая спецификация, крайне неудобная в использовании. И зачем этот класс, если в Qt уже есть его нативный аналог, лежащий в основе всего фреймфорка?

    >Для отрисовки задействован движок RHI (Rendering Hardware Interface), поддерживающий различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D), благодаря чему удалось добиться существенного повышения производительности

    https://sourceforge.net/p/qwt/git/ci/develop/tree/ (LGPL) и https://gitlab.com/ecme2/QCustomPlot (GPL) вне конкуренции. И он не заявляет поддержки вороха API аппаратного ускорения, одной OpenGL вполне достаточно, а за пределы производительности GPU всё равно не выйдешь.

     
     
  • 2.79, Аноним (69), 11:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > одной OpenGL вполне достаточно

    Нюанс: это десктопный OpenGL, не ES. Достаточно его будет только если ты собираешь сугубо под десктопный Linux и Windows. На Макоси и телефонах его поддержка отсутствует.

     
     
  • 3.82, Аноним (48), 11:06, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не могу себе представить кроссплатформенное на 100% функциональное приложение одновременно для десктопа и смартфона.
     
     
  • 4.85, Аноним (71), 11:11, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Щас тебе фанаты libadwaita объяснят, что 100% не нужно, 60-70% ок, а остальное и так сойдет.
     
  • 3.86, Аноним (73), 11:14, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там есть вулкан (на макос - через MoltenVk), для которого полноценный OpenGL есть через цинк. А на мобилках давно уже есть вполне полноценный OpenGL (и OpenCL, и Vulkan), по крайней мере мне попадалось приложение (игра из F-Droidа, уже не помню какая), которое его требовало (я хотел зайти в репозиторий пожаловаться, что не работает - а там прямо в ReadMe крупным шрифтом написано, что требует OpenGL такой-то версии, без ES), а на моей рухляди, которую я не брошу, из 11 года - не завелось (виноват Samsung, которые вместо того, чтобы взять ядро от Imagination, взяли ядро от Arm).
     

  • 1.74, Аноним (73), 10:52, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Функциональность модуля Qt Quick 3D приближена к возможностям игровых движков

    Вы где-нибудь видели десктопную AAA-игру - на  HTMLе?

     
  • 1.75, Аноним (73), 10:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Расширены возможности модуля Qt Graphs

    С такой лицензией и экономической моделью компании, завязанной на плату за персональное перелицензирование - поищут по-настоящему свободную альтернативу. Использовать GPL для выколачивания бабла - это misuse этой лицензии. Но именно это стало её основным использованием.

     
  • 1.81, Аноним (73), 11:06, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Всему этому не место в графическом фреймворке, как и строкам пожалуйста, никогд... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.84, Аноним (71), 11:09, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почти все перечисленное не в графическом фреймворке, а в узкоспециализированном сетевом, лол.
     
     
  • 3.87, Аноним (73), 11:15, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Qt сам изначально был графическим фреймворком, сетевой там - как корове седло.
     
     
  • 4.88, Аноним (71), 11:28, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, поддержка сетевого стека появилась ещё в 0.93, до официального выпуска 1.0 final release.
     

