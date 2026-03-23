Релиз фреймворка Qt 6.11

|
|1.1, Аноним (1), 23:52, 23/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Плохо, что на видеокарте рисуется только qml, виджеты на процессоре. И qml довольно мерзкий.
|
|
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 03:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> благодаря чему удалось добиться существенного повышения производительности
|
|
|
|4.46, Аноним (46), 06:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Тем, что рисовать - задача графического процессора
Ты что не Linux оид, чтоли, тебе видеокарта должна быть для понтов)
|
|4.71, Аноним (71), 10:27, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Задача графического процессора - ускорять отрисовку. И обращаться к этому слою необходимо, когда не хватает производительности центрального процессора. Потому что графический процессор в его нынешнем виде ускоряет только 3d-операции, в формат которого еще необходимо перевести двухмерный интерфейс.
|
|3.65, Аноним (65), 10:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Какая необходимость рисовать виджеты на видеокарте?
К большому моему сожалению, я не могу дать корректный ответ на поставленный вами интересный вопрос.
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 00:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Лучше QML для интерефейсов ещё ничего не видел
Тебе нравится, как работает configure columns в кдеешном system monitor?
|
|3.11, Аноним (11), 00:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну, если твоё распухшее эго хочет нарисовать никакувсех... То есть, как это тут называется, НИХ синдром, то да. А так КуТэ Виджеты получше будут. Их бы стоило немного обновить под современность и было бы норм.
|
|3.20, Аноним (20), 01:05, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Начни сначала, с перечисления того, что ты видел... А то, может...
|
|
|
|2.16, Аноним (11), 01:01, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Капитализмъ. Надо расширяться и куда-то двигаться. К сожалению... столько проектов хороших из-за этого погорело...
|
|
|
|3.23, sunjob (ok), 01:13, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
эти... если и погарят, то предварительно выжгут все вокруг. дикари-с!
|
|2.30, Абалдеть (?), 02:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В автомотиве 3д-интерфейсы рисовать на приборной панели и инфотейнмент дисплеях
|
|
|
|3.34, Аноним (11), 02:59, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты из какова века?
Ей богу...
Сейчас всё попрощее. Какой-то спрайт, который в лучшем случае двигают тудымс-сюдымс. А то и вовсе статичный во всю сколькототам дюмовую панель.
|
|3.38, Аноним (37), 03:38, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> В автомотиве 3д-интерфейсы
Боже упаси сесть в такой транспорт, где кутэ и плюсплюс приложения.
|
|2.60, Аноним (60), 09:27, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> они игровой движок лепят в обычный gui ?
Этот движок - отдельный опциональный модуль (dll/so), и модули GUI (QtGui/QtWidgets) от него никак не зависят.
> я не понял нахрена
Ты действительно не понял.
|
|2.66, Аноним (65), 10:03, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>я не понял нахрена они игровой движок лепят в обычный gui ?
К большому моему стыду, я не могу дать корректный ответ на поставленный вами интересный вопрос.
|
|1.6, Аноним (6), 00:19, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
А теперь две новости 1 В новой версии умудрились сломать поддержку fonts conf ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.7, Аноним (1), 00:22, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Растровые шрифты ещё раньше сломали. Но у меня и векторные тормозят, просто в 100 раз меньше. В 5 всё идеально было.
|
|
|
|3.14, Аноним (11), 00:56, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Растровые шрифты ещё раньше сломали
Очень много их использую. Практически никаких проблем. Ну, в КВрайте немного сбит лайн спейсинг, но не прям критично.
|
|
|
|4.21, Аноним (1), 01:06, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В sqlitebrowser поставь растровый шрифт и открой какие-нибудь таблицы.
|
|
|
|
|
|6.25, Аноним (1), 01:29, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лагает, если строки длинные. Если недостаточно длинные, незаметно, достаточно большие таблицы десятки минут открываются.
|
|
|
|7.26, Аноним (11), 01:38, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм... С ходу не на чем проверить.
Но поверю, встретил странное отображение мультилайна с растровым шрифтом.
Печальненько.
|
|2.10, Аноним (37), 00:32, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> умудрились сломать поддержку fonts.conf
Шрифты - одна из основных проблем Qt. Всегда.
|
|2.15, Аноним (11), 00:58, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но при этом имеет возможность работать с зарубежного ip
Ради хорошего дела, я тебе дам доступ к зарубежному IP, только скажи.
|
|2.59, Аноним (4), 09:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вообще, Shawn Rutledge, который косякнул со шрифтами, один из основных разработчиков Qt. Видимо, в запаре не понял, почему там было -1, бывает.
По качеству кода в этом моменте вопрос скорее к C++, потому что std::optional появился только в C++17. А эти строки с -1 болтаются со времен Qt 5, который еще поддерживал сборку с C++11 и не мог использовать std::optional.
|
|
|
|3.76, Аноним (71), 11:00, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> По качеству кода в этом моменте вопрос скорее к C++, потому что std::optional появился только в C++17
Появился - не значит, что надо бежать использовать. Молодежь, выросшая на undefined в JS, может и обрадуется, а для бывалого плюсовика это лишний слой неоднозначности. C++ должен оставаться языком со строгой типизацией.
|
|2.61, Аноним (60), 09:30, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Коммитить и багрепортить напрямую из этих стран больше не получится.
> По этой же причине у меня нет возможности создать багрепорт.
Ты не в курсе о существовании VPN?
|
|
|
|3.64, Аноним (64), 09:51, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сторонним я не на доверяю. Поэтому надо поднимать свой, регать почту и надеяться, что атлассиан не спалит меня каким-либо другим способом (по локали например). Получается, слишком много движений для одного багрепорта. Поэтому и написал, вдруг у кого-то такая же проблема и всё уже настроено.
|
|
|
|4.68, Xo (?), 10:07, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем меньше платишь налогов, тем хуже работает ркн.
|
|4.69, Аноним (69), 10:09, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> VPN
> Поэтому надо поднимать свой
А как это - "свой" VPN? В пределаж локалхоста что ли?
|
|4.78, Аноним (71), 11:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть ты до сих пор без КВН? Это ж насколько надо наплевать на свои конституционные права.
|
|1.12, Аноним (11), 00:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обновился не очень хороший фреймворк на котором, вопреки ему, создан лучший ЮИ на ПК.
Жду ада в комментах, если тов. вахтёр (не в плохом смысле, но и не в хорошем) не потрёт :)
|
|
|
|2.33, Аноним (-), 02:55, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Уже была. Qtopia называлась. Я её ещё на Siemens SX1 запускал пробовал.
|
|2.39, Аноним (37), 03:41, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ммм... немного пропустил, наверно... Симбиан с кутэ. Но он был.
|
|
|
|2.19, Аноним (11), 01:03, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Да почти все. Начни с VS Code.
П.С. Ток не надо нытья, что это не ИДЕ. Вполне себе ИДЕ... если под твой язык сделали обвязку.
|
|
|
|3.22, Аноним (17), 01:08, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чет я сомневаюсь что там сборка шлангом и дебаг будут работать…
|
|
|
|4.28, Аноним (11), 01:46, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чет я сомневаюсь что там сборка шлангом
Хз, никогда (вроде бы) не пробовал. Там какой-то специфичный терминал нужен? Ну, есть опция юзать внешний...
|
|4.36, 12yoexpert (ok), 03:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
собирать С/С++ в браузере проприетарным компилятором... это прямо комбо какое-то
|
|3.54, Аноним (54), 08:39, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лол
иде это не только про язык
ну и да, обвязки и плагины от жиатанов это так качественно
|
|1.48, Аноним (48), 06:54, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> релиз фреймворка Qt 6.11 ... Ubuntu 22.04/24.04
В репозитории 6.4.2. После таких фейков доверия к проекту убавляется.
|
|
|
|2.51, Аноним 9000 (?), 08:08, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Если ПО поддерживает какую-то ОС, это не значит, что это ПО этой версии есть в репозитории этой ОС. По-моему, это очевидно
|
|
|
|3.57, Аноним (54), 08:55, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Забудь
Адекватность вышла из чата лет 6 назад
Приходится иметь дело со... странными индивидами
|
|3.77, Аноним (48), 11:00, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очевидно другое. Если вы даете ссылку на ПО, то оно доступно. Если оно недоступно, то потрудитесь сообщить, где и по какой причине.
|
|1.52, Аноним (52), 08:21, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Очень жирный и тормозной фреймворк, в который кучу лишнего понапихали.
|
|
|
|2.63, Аноним (60), 09:34, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> тормозной фреймворк
По сравнению с чем? С TUI?
> Очень жирный [..] кучу лишнего понапихали.
Господи, вот в каждой новости о Qt обязательно всплывет вот такой персонаж с "ыыы, понапихали 😭". Чувак, там все разбито на отдельные независимые друг от друга модули (dll/so). Какая еще жирнота, лол?
|
|
|
|3.83, Аноним (71), 11:07, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я другой аноним, но в Qt все трещит под навороченными слоями абстракций. Иной раз отследить, откуда исходит бага или проблема производительности - настоящая проблема. Добавляешь айтем в TreeView, появляется скроллбар - но появляется не одновременно с добавлением в дерево, а с задержкой. И после этого, тоже с задержкой сдвигаются колонки на ширину скроллбара.
|
|2.80, Аноним (48), 11:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У него другая проблема. Фичи появляются и, что самое неприятное, исчезают. Поэтому если вы пишете на нем, что вся жизнь проекта - это постоянное переписывание (по крайней мере - отслеживание изменений) каждые пол-года. Впрочем, это проблемы любого фреймворка, даже собственного.
|
|1.62, Жироватт (ok), 09:32, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Qt TaskTree
Ну, звучит интересно и демки интересные.
А в реальности, сколько реально добавляет геморроя в чуть более сложную логику, чем простая последовательность в Recipe
|
|1.72, Аноним (72), 10:50, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
с нетерпением жду ИИ рендеринг qtDLSS, а то чё это, у невидии есть, а в кутях нет
|
|1.73, Аноним (73), 10:51, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> построенный с оглядкой на HTML-спецификацию Canvas 2D Context.
Отвратительнейшая спецификация, крайне неудобная в использовании. И зачем этот класс, если в Qt уже есть его нативный аналог, лежащий в основе всего фреймфорка?
>Для отрисовки задействован движок RHI (Rendering Hardware Interface), поддерживающий различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D), благодаря чему удалось добиться существенного повышения производительности
https://sourceforge.net/p/qwt/git/ci/develop/tree/ (LGPL) и https://gitlab.com/ecme2/QCustomPlot (GPL) вне конкуренции. И он не заявляет поддержки вороха API аппаратного ускорения, одной OpenGL вполне достаточно, а за пределы производительности GPU всё равно не выйдешь.
|
|
|
|2.79, Аноним (69), 11:04, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> одной OpenGL вполне достаточно
Нюанс: это десктопный OpenGL, не ES. Достаточно его будет только если ты собираешь сугубо под десктопный Linux и Windows. На Макоси и телефонах его поддержка отсутствует.
|
|
|
|3.82, Аноним (48), 11:06, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не могу себе представить кроссплатформенное на 100% функциональное приложение одновременно для десктопа и смартфона.
|
|
|
|4.85, Аноним (71), 11:11, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Щас тебе фанаты libadwaita объяснят, что 100% не нужно, 60-70% ок, а остальное и так сойдет.
|
|3.86, Аноним (73), 11:14, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там есть вулкан (на макос - через MoltenVk), для которого полноценный OpenGL есть через цинк. А на мобилках давно уже есть вполне полноценный OpenGL (и OpenCL, и Vulkan), по крайней мере мне попадалось приложение (игра из F-Droidа, уже не помню какая), которое его требовало (я хотел зайти в репозиторий пожаловаться, что не работает - а там прямо в ReadMe крупным шрифтом написано, что требует OpenGL такой-то версии, без ES), а на моей рухляди, которую я не брошу, из 11 года - не завелось (виноват Samsung, которые вместо того, чтобы взять ядро от Imagination, взяли ядро от Arm).
|
|1.74, Аноним (73), 10:52, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Функциональность модуля Qt Quick 3D приближена к возможностям игровых движков
Вы где-нибудь видели десктопную AAA-игру - на HTMLе?
|
|1.75, Аноним (73), 10:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Расширены возможности модуля Qt Graphs
С такой лицензией и экономической моделью компании, завязанной на плату за персональное перелицензирование - поищут по-настоящему свободную альтернативу. Использовать GPL для выколачивания бабла - это misuse этой лицензии. Но именно это стало её основным использованием.
|
|1.81, Аноним (73), 11:06, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Всему этому не место в графическом фреймворке, как и строкам пожалуйста, никогд... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.84, Аноним (71), 11:09, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почти все перечисленное не в графическом фреймворке, а в узкоспециализированном сетевом, лол.
|
|
|
|3.87, Аноним (73), 11:15, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Qt сам изначально был графическим фреймворком, сетевой там - как корове седло.
|
|
|
|4.88, Аноним (71), 11:28, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, поддержка сетевого стека появилась ещё в 0.93, до официального выпуска 1.0 final release.
|