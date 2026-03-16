Выпуск свободной игры SuperTux 0.7.0

16.03.2026 14:14 (MSK)

После более четырёх лет разработки опубликован выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.7.0, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage, Flatpak), Android, Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлены новые спрайты и реализованы такие возможности, как скольжение по склонам, ползание, прыжки на попе и катящиеся камни.
  • Переделана графика большинства фонов, объектов и врагов.
  • Полностью переработаны уровни Story Mode, Revenge in Redmond и Bonus Island I.
  • Добавлены новые неигровые персонажи (например, Granito) и враги (например, DiveMine, Fish и Corrupted Granito), а также переработаны многие ранее существовавшие враги: GoldBomb, Igel, Ghoul, Yeti и Ghost Tree.
  • Добавлена новая музыка.
  • Переработан редактор уровней.
  • Добавлен режим локальной многопользовательской игры.
  • Предложены новые элементы геймплея: сверкающие враги, ключи, карман для предметов и разблокируемые через Tux Dolls бонусные острова.
  • Проведён рефакторинг кода и осуществлён переход на обвязку SimpleSquirrel для использования скриптового языка Squirrel.
  • Возвращена поддержка платформы Android и добавлены пакеты в формате Flatpak.


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Мохнонос (?), 14:21, 16/03/2026 [ответить]  
    Нормальная игруха! У меня дети в неё вообще любят поиграть. Причём вообще мастерски играют, я в супер марио так не играл :)
     
  • 2, няш (?), 14:24, 16/03/2026 [ответить]  
    Рукалицо
     
