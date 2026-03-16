Выпуск свободной игры SuperTux 0.7.0

После более четырёх лет разработки опубликован выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.7.0, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage, Flatpak), Android, Windows и macOS. Среди изменений в новом выпуске: Добавлены новые спрайты и реализованы такие возможности, как скольжение по склонам, ползание, прыжки на попе и катящиеся камни.

Переделана графика большинства фонов, объектов и врагов.

Полностью переработаны уровни Story Mode, Revenge in Redmond и Bonus Island I.

Добавлены новые неигровые персонажи (например, Granito) и враги (например, DiveMine, Fish и Corrupted Granito), а также переработаны многие ранее существовавшие враги: GoldBomb, Igel, Ghoul, Yeti и Ghost Tree.

Добавлена новая музыка.

Переработан редактор уровней.

Добавлен режим локальной многопользовательской игры.

Предложены новые элементы геймплея: сверкающие враги, ключи, карман для предметов и разблокируемые через Tux Dolls бонусные острова.

Проведён рефакторинг кода и осуществлён переход на обвязку SimpleSquirrel для использования скриптового языка Squirrel.

Возвращена поддержка платформы Android и добавлены пакеты в формате Flatpak.



