Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.5

> Вы шутите, я полагаю?

Нет. К сожалению, это действительно одна из лучших опенсорсных игр((

Что собственно показывает м... качество игростроя под открытыми лицухами.

ЗЫ: уверен, что сейчас набегут любители 0AD и какого-то там культового (в очень узких кругах) шутана. Согласен ребята, но это все что у вас есть.

