Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.5

21.10.2025 10:20

После почти трёх лет разработки опубликован релиз Supertuxkart 1.5, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Предложены три новые задачи поиска артефактов на треках Черный Лес (Black Forest), Райский остров (Gran Paradisio Island) и Старая Шахта (Old Mine).
  • Для многопользовательской игры с гонками по футбольным полям добавлены три новых поля Oasis, Hole Drop и XR-4R3N4.
  • В пользовательском интерфейсе предоставлена возможность изменения размера окна с игрой. Настройки с типовыми размерами, переключателем полноэкранного режима и параметрами камеры перенесены в новую вкладку "Display". Для минимизации прокрутки и работы с различными размерами экрана адаптированы интерфейсы выбора картов, трасс и режимов игры. Улучшена поддержка экранов с нетипичными соотношениями сторон. Повышена контрастность некоторых элементов интерфейса. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. Добавлены шесть новых тем оформления интерфейса. В классическую тему добавлен новый вариант "Desert", а в тему Cartoon пять разноцветных вариантов.
  • Добавлена возможность пометки сердечком трасс и картов. Помеченные элементы выводятся в начале списков, а также доступны через вкладку "Избранное".
  • Улучшено управление громкостью. Звуки активации артефактов теперь слышны всем игрокам, а не только владельцу.
  • Для повышения качества текстур и исключения размытия задействована анизотропная фильтрация x16. Для повышения качества картинки также задействовано несколько новых шейдеров и улучшена логика отображения теней и выбора детализации. Добавлен эффект освещения прожектором. Реализована поддержка суперсэмплинга для повышения детализации на экранах с высоким разрешением.
  • Добавлен режим измерения производительности, позволяющий оценить эффективность оптимизаций и влияние вносимых изменений.
  • Добавлен частичный перевод на грузинский язык.




Обсуждение
  • 1.1, алек емпире (?), 10:29, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    вот бы ещё анимации поменяли, они отвратительно выглядят
     
     
  2.8, Аноним (-), 10:48, 21/10/2025
    		• –2 +/
     
  • 2.81, Аноним (81), 15:02, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры, которые заслужил Линус. Какая ОС - такие и игры.
     

  • 1.3, Игропирдун (?), 10:38, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Игруля для детей 12-? Думаю, они тоже не оценят.
     
     
  2.12, Аноним (-), 10:51, 21/10/2025
    		• –2 +/
     
     
  3.17, Ан339ним (?), 10:55, 21/10/2025
    		• +2 +/
     
  3.21, Игропирдун (?), 11:05, 21/10/2025
    		• +1 +/
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:35, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 30+ лет назад и тетрис продавался.

    А Mario Kart World прямо сейчас продается - миллионными тиражами. Еще вопросы?

    > Попробуй продай эту, хотя-бы пару десятков тысяч, а так пук в лужу.

    Так предложи идею разработчикам. Можно выложить в стиме бесплатную базовую версию и платную (с модными скинчиками) для поддержки разработчиков. Уверен, там будет не пара тысяч, а как минимум пара десятков тысяч проданных копий. А так и денег немного соберут, разработка быстрее попрет, после этого и Mario Kart смогут догнать.

     
     
  • 3.64, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:12, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уверен, там будет не пара тысяч, а как минимум пара десятков тысяч проданных копий.

    Уверен, что ваша уверенность влияет только на вас самого.
    Наоборот, сюда понабегут: они решили продавать! Как же таг!? Проприерасты!! Где наше бесплатное пиво!? И возможно, вы будете в первых рядах этих набежавших.
    Ну, а так. Линукс-игра. Сотня линуксоидов будет играть из чувства сопричастности. Может даже тысяча. Я бы не стал.

     
     
  4.80, Аноним (-), 14:59, 21/10/2025
    		• +/
     
  • 2.44, Neko CWD (?), 12:34, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне сейчас 18, но как представитель детей 12 лет, игравших в SuperTuxCart, могу заявить, что игрушка крутая.

    Я прошел весь первый этап на лёгкой и средней сложностях (тогда ещё не было второго и миниигр)

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:44, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот тоже не пойму, накой и кому оно надо?
     
     
  2.10, Ан339ним (?), 10:48, 21/10/2025
    		• +/
     
  • 2.22, Иван Рашпиль (-), 11:15, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я на полном серьёзе играю. В SuperTuxKart очень атмосферные карты с шикарнейшей музыкой и всё это под довольно неплохой геймплей. Я даже сравнивал эту игру с MarioKart. У последнего лучше только графика. Но такой атмосферы как в SuperTuxKart там нет. И музыка проигрывает тоже. Просто попробуй без предвзятости поиграть
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:49, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же история. Играю с удовольствием и детям моим нравится
     
  2.49, Аноним (-), 12:57, 21/10/2025
    		• –1 +/
     
  2.65, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:19, 21/10/2025
    		• +/
     

  1.5, Ан339ним (?), 10:44, 21/10/2025
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Аноним (-), 10:47, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из лучших опенсорсных игр.
    Шикарный графоний, веселый геймплей, а главное под GPL!

    > предоставлена возможность изменения размера окна с игрой

    Достойно, очень достойно. Это стоило стольких лет ожидания.

     
     
  • 2.9, Аноним3422334 (?), 10:48, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы шутите, я полагаю?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 11:00, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы шутите, я полагаю?

    Нет. К сожалению, это действительно одна из лучших опенсорсных игр((
    Что собственно показывает м... качество игростроя под открытыми лицухами.

    ЗЫ: уверен, что сейчас набегут любители 0AD и какого-то там культового (в очень узких кругах) шутана. Согласен ребята, но это все что у вас есть.

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:25, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет. К сожалению, это действительно одна из лучших опенсорсных игр((

    Мне ни одна открытая игра не нравится.
    >ЗЫ: уверен, что сейчас набегут любители 0AD

    Можно назвать клоном AOE, но трехмерная графика этим стратегиям не идёт.

    >какого-то там культового (в очень узких кругах) шутана.

    Есть Xonotic, но лично мне не нравится из-за пёстрой алеповатой графики, там все на столько безвкусно и ярко, что от графики кровь из глаз. Есть ещё Warsow но мультяшная графика тоже через чур.

     
  • 4.69, Аноним (69), 14:29, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был (есть?) еще какой-то пингвин-гонщик... тот, что на пузе с горы. В нулевые на riva tnt 2 очень неплохо игрался.
     
  • 3.40, nebularia (ok), 12:21, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осторожно, могут набежать любители классических рогаликов, и там открыто примерно всё (кроме ADOM). Лучшие игры в жанре открыты и развиваются до сих пор (от классики типа Angband и Dungeon Crawl, до мобильных вариантов типа Shattered Pixel Dungeon).
     
     
  4.66, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:25, 21/10/2025
    		• –1 +/
     
  • 3.41, nebularia (ok), 12:26, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, по геймплею она действительно неплоха, благо формула картинговых игр простая как палка. Плюс можно гонять на ПК и по сети без эмуляторов всякоразных. По графике... Ну, она есть, и не прям плоха. Оптимизирована так себе, но работает.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:50, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    warzone 2100 получше будет - тож под GPL
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 11:19, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно получше.
    Она делалась как проприетарь и относительно успешно продавалось.
    Под GPL её открыли потом, когда оно стало вообще никому не нужно.

    А ТУХ-лые гонки делались изначально по GPL, как кривая поделка под успешные гонки от нинтендо.
    Почти как в анекдоте "у нас дома есть гонки"))

     
     
  • 4.90, Аноним (90), 16:13, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анекдот - это то нелепое соревнование, которое ты устроил в комментариях, где правила ты придумал так, чтобы всегда побеждать. Но на форуме всё меньше и меньше людей, кто хочет играть в эту 12- игру. Веселее будет в SuperTuxKart погонять.
     
  • 2.14, Ан339ним (?), 10:53, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ради этого графония и не пеку не жаль будет обновить!
     
     
  • 3.67, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:26, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что таки на коре два део оно тормозит?
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:40, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Одна из лучших опенсорсных игр.

    Огласите весь список, пожалуйста.

     
     
  • 3.79, Vigen (?), 14:47, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закину две которые мне очень нравятся.
    unciv (клон civilization V)
    mindustry
     

  • 1.7, Аноним3422334 (?), 10:47, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да уж, свободный рынок свободных видеоигр выглядит плачевно
     
     
  • 2.55, Shantikov (?), 13:11, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да уж, свободный рынок свободных видеоигр выглядит плачевно

    Так это и не рынок, факта обмена нет

     

  • 1.13, Онанимус (?), 10:51, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Старый-добрый про-тух-карт!
     
  • 1.15, Грустный (?), 10:53, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше уж в шахматы поиграю.
     
  • 1.16, Аноним3422334 (?), 10:53, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главная проблема бесплатных опенсорсных игр - чтобы нормально поиграть тебе надо сделать игру самому
     
     
  • 2.19, Ан339ним (?), 10:56, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поэтому линуксоиды играют в xterm и urxvt.
     
     
  • 3.29, Аноним (11), 11:29, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я играю в rxvt (к-й без юникода)
     

  • 1.18, Bottle (?), 10:56, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это не те игры, которые мы хотим под Линь, но те, которые мы заслуживаем.
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:18, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игры родом из 2000х
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:35, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что?
     
  • 2.43, Аноним (43), 12:30, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mario Kart World вышел в июне этого года, за месяц было продано около 6 млн. копий:
    https://www.nintendo.com/us/store/products/mario-kart-world-switch-2/
     
     
  • 3.46, Жыжа (?), 12:47, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mario Kart *немного отличается* от этой игры как в плане всего, так и в плане всего. Ну, примерно как GNU/Car отличается от Car.
     
     
  4.58, Аноним (-), 13:17, 21/10/2025
    		• +/
     
  • 3.48, Dr Mario (?), 12:55, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чём тут Mario Kart World? Это небо и земля по геймплею
     
  • 3.53, Аноним (23), 13:05, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто когда смотришь на холм и видишь повторяющуюся текстурку 256х256, то сразу понимаешь - двухтысячные.
     
     
  • 4.68, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:28, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже об это глазом порезался. Хоть скриншотики и капельные.
     

  • 1.27, Аноним (26), 11:27, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо признать сейчас в принципе игровая индустрия деградирует. Просто ИНДИ игры в большинстве своём отстой, даже не открытые.
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 12:27, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, вот не надо начинать про "раньше было лучше")
    Сейчас выпускают весьма хорошие игры, из последних - отличный балдурс, батла (веселые пострелушки), планируемые космостратежки типа era one..

    Да, старперам оно всё не нравится, но кто их будет слушать.
    У них работа такая, бухтеть.

     
     
  • 3.52, Аноним (26), 13:05, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отличный балдурс, батла

    Я не воспринимаю Врата Балдура в 3д. К тому же механика DnD для CRPG не подходит!
    BF6 не плохо возможно.

     
     
  • 4.70, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:30, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не воспринимаю Врата Балдура в 3д.

    А Свитки? А Скайрим воспринимаете? А в чём принципиальная разница?

     
     
  • 5.85, Аноним (26), 15:29, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играл только в The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall. Дальше не играл, Скайрим не играл -- попса.

     
  • 2.47, Аноним (43), 12:48, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом году вышла:
    https://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/
    И классика можно перепройти:
    https://store.steampowered.com/app/632470/Disco_Elysium__The_Final_Cut/
     
     
  • 3.50, Аноним (26), 13:03, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шол первое азиатчина в плохом смысле, что вторая. Анонимный эксперт в очередной раз доказал что у него нет вкуса, точнее есть но он ужасный. Я же говорю индустрия переживает глубочайший кризис.
     
     
  • 4.71, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:33, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А первая вроде как французишна? А я скидон на неё жду на PS5. Шито же зазря? Лучше в Марио Кард погонять? А мне не на чем :(
     
     
  • 5.86, Аноним (26), 15:29, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clair Obscur: Expedition 33 — компьютерная ролевая игра в жанре JRPG, разработанная французской студией Sandfall Interactive. Вышла 24 апреля 2025 года.
     
     
  • 6.87, Аноним (43), 15:39, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и HL2 пройти, в очередной 35 раз:
    https://store.steampowered.com/app/220/HalfLife_2/
    Это вообще база.
     
     
  7.91, Аноним (26), 16:21, 21/10/2025
    		• +/
     

  • 1.28, Аноним (26), 11:28, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там целая неделя или две, без новостей про движок для Героев? Не порядок!
     
  • 1.33, Аноним (34), 11:45, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Моим дочкам нравится. Да и я на тяжелом уровне сложности могу с удовольствием погонять
     
     
  • 2.72, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:35, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на лёгком слишком легко?
    Ну, да. Какой же мужиг не любит пройти Марио Карт на уровне ГНУ/Армагеддон.
     

  • 1.35, Соль земли2 (?), 11:52, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ведь многие инди игры также делаются одним-двумя людьми, а получаются алмазы. Главное не зависеть от издателей, заставляющих пихать в игру платные пиксели.
     
     
  • 2.36, Аноним (26), 11:55, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарабатывают обычно мобильная донатные помойки.
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:08, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > многие
    > инди игры

    Ты хотел сказать, что их потока инди шлака получается 1-2 алмаза, причем часть вирусится просто по причине "у нас тут милые кошечки" или "мы хайпанули на ностальгии"?

    Плюс любители индюшатины зачастую вкус "на уровне".
    Можно зайти на итч.ио и посмотреть какой кал там получает средние оценки.

     
     
  • 3.56, Аноним (26), 13:14, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови на твой вкус.
     
     
  4.73, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:37, 21/10/2025
    		• +/
     

  • 1.38, Аноним (38), 12:09, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До сих пор тупит и лагает на коре дуба?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:37, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто у вас Кора Дуба несертифицированная.
     
     
  • 3.74, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:38, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несвободная же. Как пиво.
     
  2.57, Аноним (26), 13:17, 21/10/2025
    		• +1 +/
     

  • 1.39, Аноним (39), 12:14, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с поддержкой dispmanx? Самая старая версия Supertuxkart с поддержкой OpenGL ES, которую я нашёл (1.9.3) требует OpenGL ES 3, и работает только с KMS DRM драйвером на RPi4. Я хочу на 1-3 версиях девайса попробовать.
     
  • 1.51, Аноним (51), 13:04, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > большим количеством картов,

    количеством ЧЕГО?

     
     
  • 2.59, Аноним (39), 13:33, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Картов. И фишков.
     

  • 1.54, зомбированный (?), 13:10, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята, старайтесь внедрять в игры по максимому PhisX не экономя на производительности - сейчас у всех мощные компы. Я вот люблю когда дюже богато огненных искр, крутой дым... И тогда даже примитивные игры будут пользоваться успехом...
     
     
  • 2.60, Аноним (39), 13:33, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да чего уж там, рей трейсинг давайте.
     
  • 2.62, Shantikov (?), 13:45, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому что, а кто-то играет в майнкрафт/майнтест без модификаций именно для того, чтобы картинка дорисовывалась в воображении и там ты ничем не ограничен, геймплей при этом затягивает не меньше
     
     
  • 3.76, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:41, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там без модификаций играть? Строить курятник? Или ходить 3 года на край мира?
     
  2.63, Аноним (63), 14:06, 21/10/2025
    		• +/
     
  • 2.75, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:40, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. У меня разогнанный Коре Два Дуё.
     
  • 2.77, IMBird (ok), 14:41, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>PhisX

    Ты временем ошибся, ещё бы предложил ускорители Ageia покупать.

    Кстати, любителям истории могу посоветовать древнючий B.O.S. Blood Sport – он и сейчас выглядит круто, а самое прикольное – именно игровой движок NovodeX от французов из Kylotonn в итоге дал алгоритмы, для которых Ageia сделала ускорители и технологию PhysX.
    Редкое вообще явление в домашнем гейминге, когда игровые разработчики придумывают алгоритм для эффектов, потом отдельные дяди им делают специальные железки с аппаратным ускорением под это дело, но в аркадниках это было вполне себе нормой. Да, невидия скушала и прикопала PhysX (ни DarkVoid, ни бэтмэн не стали такими же годными, как B.O.S.), и вообще сейчас всё на шейдерах и лучах, но всё равно это было ультракруто.

     
     
  • 3.82, Гусь из Атомного Сердца (?), 15:05, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, его троллинг нашёл цель. Несмотря на все ваши познания в копролите.
     
  • 3.84, зомбированный (?), 15:15, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве нельзя совместить PhisX и шейдеры и получить вау?
     

  • 1.61, ИмяХ (ok), 13:42, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>задействована анизотропная фильтрация x16.

    Это именно то, чем нужно гордиться в игре в 2025м году.

     
     
  • 2.78, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:42, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню, у меня такое было на моём коре два дуо с нвидией... какой-то там нвидией.
     
     
  • 3.88, Аноним (26), 15:44, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи мне свой intel core 2 duo.
     
  2.83, Аноним (81), 15:10, 21/10/2025
    		• +/
     

  • 1.89, Аноним (89), 16:03, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная игра! Мне 37, и я играю каждый день!
     
     
  • 2.92, Аноним (26), 16:25, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне 38, почти 39 и я не могу больше играть, но я смотрю как другие играют (ixbt games).
     

  • 1.93, Аноним (93), 16:32, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен частичный перевод на грузинский язык.

    Диди мадлоба!

     

