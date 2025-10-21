Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.5

|
2.30, Аноним (-), 11:35, 21/10/2025
> 30+ лет назад и тетрис продавался.
А Mario Kart World прямо сейчас продается - миллионными тиражами. Еще вопросы?
> Попробуй продай эту, хотя-бы пару десятков тысяч, а так пук в лужу.
Так предложи идею разработчикам. Можно выложить в стиме бесплатную базовую версию и платную (с модными скинчиками) для поддержки разработчиков. Уверен, там будет не пара тысяч, а как минимум пара десятков тысяч проданных копий. А так и денег немного соберут, разработка быстрее попрет, после этого и Mario Kart смогут догнать.
3.64, Гусь из Атомного Сердца (?), 14:12, 21/10/2025
>Уверен, там будет не пара тысяч, а как минимум пара десятков тысяч проданных копий.
Уверен, что ваша уверенность влияет только на вас самого.
Наоборот, сюда понабегут: они решили продавать! Как же таг!? Проприерасты!! Где наше бесплатное пиво!? И возможно, вы будете в первых рядах этих набежавших.
Ну, а так. Линукс-игра. Сотня линуксоидов будет играть из чувства сопричастности. Может даже тысяча. Я бы не стал.
2.44, Neko CWD (?), 12:34, 21/10/2025
Мне сейчас 18, но как представитель детей 12 лет, игравших в SuperTuxCart, могу заявить, что игрушка крутая.
Я прошел весь первый этап на лёгкой и средней сложностях (тогда ещё не было второго и миниигр)
2.22, Иван Рашпиль (-), 11:15, 21/10/2025
Я на полном серьёзе играю. В SuperTuxKart очень атмосферные карты с шикарнейшей музыкой и всё это под довольно неплохой геймплей. Я даже сравнивал эту игру с MarioKart. У последнего лучше только графика. Но такой атмосферы как в SuperTuxKart там нет. И музыка проигрывает тоже. Просто попробуй без предвзятости поиграть
1.6, Аноним (-), 10:47, 21/10/2025
Одна из лучших опенсорсных игр.
Шикарный графоний, веселый геймплей, а главное под GPL!
> предоставлена возможность изменения размера окна с игрой
Достойно, очень достойно. Это стоило стольких лет ожидания.
3.20, Аноним (-), 11:00, 21/10/2025
> Вы шутите, я полагаю?
Нет. К сожалению, это действительно одна из лучших опенсорсных игр((
Что собственно показывает м... качество игростроя под открытыми лицухами.
ЗЫ: уверен, что сейчас набегут любители 0AD и какого-то там культового (в очень узких кругах) шутана. Согласен ребята, но это все что у вас есть.
4.26, Аноним (26), 11:25, 21/10/2025
>Нет. К сожалению, это действительно одна из лучших опенсорсных игр((
Мне ни одна открытая игра не нравится.
>ЗЫ: уверен, что сейчас набегут любители 0AD
Можно назвать клоном AOE, но трехмерная графика этим стратегиям не идёт.
>какого-то там культового (в очень узких кругах) шутана.
Есть Xonotic, но лично мне не нравится из-за пёстрой алеповатой графики, там все на столько безвкусно и ярко, что от графики кровь из глаз. Есть ещё Warsow но мультяшная графика тоже через чур.
4.69, Аноним (69), 14:29, 21/10/2025
Был (есть?) еще какой-то пингвин-гонщик... тот, что на пузе с горы. В нулевые на riva tnt 2 очень неплохо игрался.
3.40, nebularia (ok), 12:21, 21/10/2025
Осторожно, могут набежать любители классических рогаликов, и там открыто примерно всё (кроме ADOM). Лучшие игры в жанре открыты и развиваются до сих пор (от классики типа Angband и Dungeon Crawl, до мобильных вариантов типа Shattered Pixel Dungeon).
3.41, nebularia (ok), 12:26, 21/10/2025
Ну, по геймплею она действительно неплоха, благо формула картинговых игр простая как палка. Плюс можно гонять на ПК и по сети без эмуляторов всякоразных. По графике... Ну, она есть, и не прям плоха. Оптимизирована так себе, но работает.
3.25, Аноним (-), 11:19, 21/10/2025
Конечно получше.
Она делалась как проприетарь и относительно успешно продавалось.
Под GPL её открыли потом, когда оно стало вообще никому не нужно.
А ТУХ-лые гонки делались изначально по GPL, как кривая поделка под успешные гонки от нинтендо.
Почти как в анекдоте "у нас дома есть гонки"))
4.90, Аноним (90), 16:13, 21/10/2025
Анекдот - это то нелепое соревнование, которое ты устроил в комментариях, где правила ты придумал так, чтобы всегда побеждать. Но на форуме всё меньше и меньше людей, кто хочет играть в эту 12- игру. Веселее будет в SuperTuxKart погонять.
2.32, Аноним (32), 11:40, 21/10/2025
>Одна из лучших опенсорсных игр.
Огласите весь список, пожалуйста.
3.79, Vigen (?), 14:47, 21/10/2025
Закину две которые мне очень нравятся.
unciv (клон civilization V)
mindustry
2.55, Shantikov (?), 13:11, 21/10/2025
> Да уж, свободный рынок свободных видеоигр выглядит плачевно
Так это и не рынок, факта обмена нет
1.16, Аноним3422334 (?), 10:53, 21/10/2025
Главная проблема бесплатных опенсорсных игр - чтобы нормально поиграть тебе надо сделать игру самому
1.18, Bottle (?), 10:56, 21/10/2025
Это не те игры, которые мы хотим под Линь, но те, которые мы заслуживаем.
3.46, Жыжа (?), 12:47, 21/10/2025
Mario Kart *немного отличается* от этой игры как в плане всего, так и в плане всего. Ну, примерно как GNU/Car отличается от Car.
3.53, Аноним (23), 13:05, 21/10/2025
Просто когда смотришь на холм и видишь повторяющуюся текстурку 256х256, то сразу понимаешь - двухтысячные.
1.27, Аноним (26), 11:27, 21/10/2025
Надо признать сейчас в принципе игровая индустрия деградирует. Просто ИНДИ игры в большинстве своём отстой, даже не открытые.
2.42, Аноним (-), 12:27, 21/10/2025
Ой, вот не надо начинать про "раньше было лучше")
Сейчас выпускают весьма хорошие игры, из последних - отличный балдурс, батла (веселые пострелушки), планируемые космостратежки типа era one..
Да, старперам оно всё не нравится, но кто их будет слушать.
У них работа такая, бухтеть.
3.52, Аноним (26), 13:05, 21/10/2025
>отличный балдурс, батла
Я не воспринимаю Врата Балдура в 3д. К тому же механика DnD для CRPG не подходит!
BF6 не плохо возможно.
5.85, Аноним (26), 15:29, 21/10/2025
Играл только в The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall. Дальше не играл, Скайрим не играл -- попса.
3.50, Аноним (26), 13:03, 21/10/2025
Шол первое азиатчина в плохом смысле, что вторая. Анонимный эксперт в очередной раз доказал что у него нет вкуса, точнее есть но он ужасный. Я же говорю индустрия переживает глубочайший кризис.
5.86, Аноним (26), 15:29, 21/10/2025
Clair Obscur: Expedition 33 — компьютерная ролевая игра в жанре JRPG, разработанная французской студией Sandfall Interactive. Вышла 24 апреля 2025 года.
1.28, Аноним (26), 11:28, 21/10/2025
А что там целая неделя или две, без новостей про движок для Героев? Не порядок!
1.33, Аноним (34), 11:45, 21/10/2025
Моим дочкам нравится. Да и я на тяжелом уровне сложности могу с удовольствием погонять
1.35, Соль земли2 (?), 11:52, 21/10/2025
А ведь многие инди игры также делаются одним-двумя людьми, а получаются алмазы. Главное не зависеть от издателей, заставляющих пихать в игру платные пиксели.
2.37, Аноним (37), 12:08, 21/10/2025
> многие
> инди игры
Ты хотел сказать, что их потока инди шлака получается 1-2 алмаза, причем часть вирусится просто по причине "у нас тут милые кошечки" или "мы хайпанули на ностальгии"?
Плюс любители индюшатины зачастую вкус "на уровне".
Можно зайти на итч.ио и посмотреть какой кал там получает средние оценки.
1.39, Аноним (39), 12:14, 21/10/2025
Как там с поддержкой dispmanx? Самая старая версия Supertuxkart с поддержкой OpenGL ES, которую я нашёл (1.9.3) требует OpenGL ES 3, и работает только с KMS DRM драйвером на RPi4. Я хочу на 1-3 версиях девайса попробовать.
1.54, зомбированный (?), 13:10, 21/10/2025
Ребята, старайтесь внедрять в игры по максимому PhisX не экономя на производительности - сейчас у всех мощные компы. Я вот люблю когда дюже богато огненных искр, крутой дым... И тогда даже примитивные игры будут пользоваться успехом...
2.62, Shantikov (?), 13:45, 21/10/2025
Кому что, а кто-то играет в майнкрафт/майнтест без модификаций именно для того, чтобы картинка дорисовывалась в воображении и там ты ничем не ограничен, геймплей при этом затягивает не меньше
2.77, IMBird (ok), 14:41, 21/10/2025
>>PhisX
Ты временем ошибся, ещё бы предложил ускорители Ageia покупать.
Кстати, любителям истории могу посоветовать древнючий B.O.S. Blood Sport – он и сейчас выглядит круто, а самое прикольное – именно игровой движок NovodeX от французов из Kylotonn в итоге дал алгоритмы, для которых Ageia сделала ускорители и технологию PhysX.
Редкое вообще явление в домашнем гейминге, когда игровые разработчики придумывают алгоритм для эффектов, потом отдельные дяди им делают специальные железки с аппаратным ускорением под это дело, но в аркадниках это было вполне себе нормой. Да, невидия скушала и прикопала PhysX (ни DarkVoid, ни бэтмэн не стали такими же годными, как B.O.S.), и вообще сейчас всё на шейдерах и лучах, но всё равно это было ультракруто.
1.61, ИмяХ (ok), 13:42, 21/10/2025
>>задействована анизотропная фильтрация x16.
Это именно то, чем нужно гордиться в игре в 2025м году.
2.92, Аноним (26), 16:25, 21/10/2025
Мне 38, почти 39 и я не могу больше играть, но я смотрю как другие играют (ixbt games).
