wolfIP и passt - легковесные стеки TCP/IP, работающие без динамического выделения памяти

14.03.2026 11:08 (MSK)

Разработчики криптографической библиотеки wolfSSL развивают TCP/IP стек wolfIP, оптимизированный для использования на встраиваемых устройствах, имеющих ограниченные ресурсы, а также для систем, работающих в режиме реального времени, и решений, требующих повышенной надёжности (Safety-Critical). Для предсказуемого потребления ресурсов в wolfIP не используется динамическое выделение памяти - все буферы и таблицы сокетов имеют фиксированный размер и настраиваются на этапе компиляции. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект может использоваться в качестве работающего в пользовательском пространстве TCP/IP-стека, подменяющего сетевой стек Linux, FreeBSD и macOS, а также пригодного для применения во встраиваемых системах на базе FreeRTOS, SafeRTOS, Zephyr, Azure RTOS ThreadX, NuttX, RTEMS, VxWorks и QNX. Помимо этого на базе wolfIP могут создаваться самодостаточные сетевые приложения, запускаемые поверх оборудования (bare-metal). В сочетании с библиотекой wolfSSL предоставляется поддержка TLS 1.3, что позволяет создавать компактные встраиваемые системы, поддерживающие HTTPS.

Основные особенности wolfIP:

  • Использование при обработке сетевых пакетов предварительно выделенных в статической памяти буферов. Вызовы malloc и free не используются.
  • Возможность использования вместо штатных системных сетевых стеков на POSIX-системах.
  • Поддержка BSD-сокетов в неблокирующем и блокирующем режиме.
  • Компактный размер (4200 строк кода, в 4 раза меньше TCP/IP стека lwIP).
  • Поддержка сетевых интерфейсов STM32 Ethernet.
  • Возможность использования сетевого интерфейса TAP для тестирования работы без оборудования.
  • Разработка с оглядкой на системы с повышенными требованиями к безопасности: детерминированная и воспроизводимая конфигурация; модель развёртывания, обеспечивающая безопасность (Secure-by-default); изоляция между компонентами. Поддержка безопасного обновления версий; длительное сопровождение.
  • Учёт требований к высоконадёжным системам: отсутствие динамического выделения ресурсов; фиксированные пулы памяти; контролируемое использование ресурсов; предсказуемое поведение; упрощённая архитектура; поддержка генерации артефактов для верификации.
  • Реализация IPv4, UDP, TCP, IPSEC, ARP, ICMP, DHCP-клиента, DNS-клиента и HTTP/HTTPS-сервера. Поддержка в реализации TCP RFC 7323 (TCP Timestamps, RTT measurement, PAWS, Window Scaling), MSS (Maximum Segment Size), RTO (Retransmission timeout) и SACK (Selective Acknowledgment). Несколько алгоритмов контроля перегрузки (congestion control).

Из ограничений wolfIP отмечается возможность использования wolfIP только в роли конечного узла, способного принимать и устанавливать соединения, но не поддерживающего маршрутизацию трафика между сетевыми интерфейсами.


В дополнение можно отметить активное развитие сотрудником Red Hat похожего TCP/IP стека passt, работающего в пользовательском пространстве и не использующего динамическое выделение памяти. Проект passt развивается для организации канала связи между хост-окружением и гостевыми системами в QEMU в качестве более безопасной замены libslirp. Код passt написан на языке Си, насчитывает около 5000 строк и распространяется под лицензией GPLv2+.

Из особенностей passt можно отметить: поддержка IPv6 помимо IPv4, оптимизации на базе инструкций AVX2, защита от synflood, встроенная поддержка QEMU, libvirt и Podman, пакеты для всех популярных дистрибутивов, сервис ARP proxy, минималистичные серверы DHCPD, DHCPv6 и NDP, seccomp-профиль для блокирования всех неиспользуемых системных вызовов, поддержка NAT, возможность использования в качестве прозрачной замены slirp4netns.

  • 1.1, Аноним (1), 12:54, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Странно, почему весь критический код не пишется подобным образом. :)
     
     
  • 2.8, шолб (?), 13:40, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда не получится делать важное табло с надутыми щоками, которое очень нужно для залезания на табурет и декламирования "посмотрите какую сложную уробору я сделяль, как мощны мои лапищи." Современное программирование с технической стороны не про практичность, а про самоутверждение. А если и условия потребуют практичности, то она будет уровня "от сохи". Зато с апломбом.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:43, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > нужно для залезания на табурет и декламирования "посмотрите какую сложную уробору я сделяль, как мощны мои лапищи." Современное программирование с технической стороны не про практичность, а про самоутверждение

    Какое еще самоутверждение, лол? Ты правда думаешь, что современный софт состоит из хэллоуворлдов, написанных сумрачными гениями в одно лицо? Нет, это удел сугубо опенсорсия, причем мизерной его части.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вопрос из серии "почему в Солярис не ставят кресла с катапультой". Потому что это дорого. Раньше, когда информатизация была на начальном уровне, мир готов был мириться с инцидентами ИБ, потому что "писать более надёжно" было дороже, чем принять риски ИБ. Сейчас не так, всеобщая информатизация ведёт к потере гигатонн бабла из-за взломов и атак. Поэтому мир и начал двигаться в сторону секурити, начал закачивать туда бабло. Потому что это стало дешевле, чем терять деньги на атаках.
     
  • 2.18, Jh (?), 14:56, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не факт что так лучше для критического софта. Переполнение стека никто не отменял)
     
  • 2.25, timur.davletshin (ok), 16:24, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В подобных стеках традиционно масса дыр.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:56, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Использование при обработке сетевых пакетов предварительно выделенных в статической памяти буферов. Вызовы malloc и free не используются.

    Жаль, что это не спасет от других тысячи способов получить UB на этом прекрасном языке.

     
     
  • 2.5, шолб (?), 13:19, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а если попробовать думать перед жмаканием кнопок? а не кяух-кяух и прочий эджайла.
     
     
  • 3.20, Jh (?), 15:03, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот пусть ИИ думает. Для этого его и создали
     
     
  • 4.21, шолб (?), 15:11, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.6, Аноним (6), 13:31, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Жаль, что это не спасет от других тысячи способов получить UB на этом прекрасном языке.

    На этом прекрасном языке написали легковесный TCP/IP стек, в отличие от...

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 13:41, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Плохая попытка.
    https://github.com/smoltcp-rs/smoltcp
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:20, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ls -lh smoltcp/target/release/libsmoltcp.rlib
    17M авг  1  2022
     
     
  • 5.15, Аноним (2), 14:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    [profile.release]
    debug = 2

    и отсутствие LTO, так как ты собрал это как библиотеку.

     
  • 5.17, Аноним (29), 14:49, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что ты хотел сказать размером промежуточного файла растового компилятора? Нужно финальный бинарь мерять.
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:56, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Правильно писать: на этом прекрасном языке написали вагон и маленькую тележку стеков которыми пользуются все, в отличие от... Ожидаемо что и UB в штуках которыми не пользуются никого не интересуют. А если начинают пользоваться, то там тоже всякого вылазит, но чаще всего "ну мы прост не реализовали эту штуку реализованную ВЕЗДЕ, во всех других ЯП, потому что нишмагли"
     
  • 2.32, Аноним (-), 18:07, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.3, Аноним (3), 13:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

    зумеры - о боже, они используют древнюю магию, мы не сможем ее контролировать! Срочно закопать!

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 13:18, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Срочно закопать!

    НЕТ! Закопанное найдут! Нобходимо расщепить на байты и распылить по интернету. А тех кто это видел...ну вы поняли.

     
  • 2.7, Аноним (7), 13:38, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так, ведь, найдутся же переписывающие на безопасТном.
     
  • 2.30, Аноним (29), 17:46, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > зумеры - о боже, они используют древнюю магию, мы не сможем ее контролировать!

    Бгг, зумерам плевать на копролиты из 70х. А вот дедки из того же Линукса сильно сопротивлялись Расту: "зачем нам новое учить?", "ничего не понятно!", "мы не осилим поддерживать кодовую базу на двух языках!" и т.п., пока Линус насильно его не пропихнул в обход этих самых дедков-маинтайнеров.

     

  • 1.9, Аноним (7), 13:40, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кто-нибудь из этих проектов добавит, наконец, SCTP для микроконтроллеров?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:11, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В wolf даже IPv6 не завезли (хотя с IPv4 геморнее из-за де-факто необходимости пересобирать не влезающий в MTU пакет, если только не захардкодили бит выключающий это), какое там SCTP. Плюс у вас роутер, который в проде сегодня зачем-то будет использовать IPv4, натить ничего кроме TCP и UDP не умеет.
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:57, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://github.com/richlegrand/usrsctp-esp32
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > оптимизации на базе инструкций AVX2

    Наверняка в QEMU внедрят и дропнут кору дуба.

     
     
  • 2.23, Аноним (7), 15:57, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Соберём с --without-avx2.
     

  • 1.14, Аноним (29), 14:36, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > требующих повышенной надёжности (Safety-Critical)
    > написан на языке Си

    Классика жанра. 🤦 Пишем софт для "повышенной надежности" с использованием языка, в котором эта надежность максимально скомпрометирована by design.

    В их списке вулнов полно классических сишечных выходов за пределы буфера, но выводов такие ребята традиционно не делают:

    https://www.wolfssl.com/docs/security-vulnerabilities/

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:56, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Реалисты же. Сейчас практически все нормальные сдк для микроконтроллеров - на C, хрен туда впихнешь библиотеку на расте.
     
     
  • 3.26, Аноним (29), 17:29, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Реалисты же.

    В реальности safety-critical и С не очень сочетаются, о чем говорит уже более полувека не прекращающийся поток классических сишечных ошибок.

     
  • 3.27, Аноним (29), 17:33, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Сейчас практически все нормальные сдк для микроконтроллеров - на C, хрен туда впихнешь библиотеку на расте.

    Почему "хрен впихнешь"? Все эти россказни о том, что растовый код якобы получается в 10 раз больше аналогичного сишного - они уже порядком надоели и были не единожды опровержены даже тут в комментариях.

     

  • 1.22, шолб (?), 15:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > хрен туда впихнешь библиотеку на расте

    дык треснет хомячок-то от такого фистинга.

     
  • 1.28, Аноним (28), 17:35, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так что, скажите, максимки пролезли уже в белые писки? Через MAX уже можно читать новости Свободы?
     
     
  • 2.33, Я (??), 18:10, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это ты про что?
    Новости - это usenet через nntp...
     

  • 1.34, Гуманоид (?), 18:12, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему сразу не было сделано таким образом?
     

