|1.1, Аноним (1), 12:54, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Странно, почему весь критический код не пишется подобным образом. :)
|2.8, шолб (?), 13:40, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда не получится делать важное табло с надутыми щоками, которое очень нужно для залезания на табурет и декламирования "посмотрите какую сложную уробору я сделяль, как мощны мои лапищи." Современное программирование с технической стороны не про практичность, а про самоутверждение. А если и условия потребуют практичности, то она будет уровня "от сохи". Зато с апломбом.
|3.29, Аноним (29), 17:43, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> нужно для залезания на табурет и декламирования "посмотрите какую сложную уробору я сделяль, как мощны мои лапищи." Современное программирование с технической стороны не про практичность, а про самоутверждение
Какое еще самоутверждение, лол? Ты правда думаешь, что современный софт состоит из хэллоуворлдов, написанных сумрачными гениями в одно лицо? Нет, это удел сугубо опенсорсия, причем мизерной его части.
|2.16, Аноним (16), 14:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вопрос из серии "почему в Солярис не ставят кресла с катапультой". Потому что это дорого. Раньше, когда информатизация была на начальном уровне, мир готов был мириться с инцидентами ИБ, потому что "писать более надёжно" было дороже, чем принять риски ИБ. Сейчас не так, всеобщая информатизация ведёт к потере гигатонн бабла из-за взломов и атак. Поэтому мир и начал двигаться в сторону секурити, начал закачивать туда бабло. Потому что это стало дешевле, чем терять деньги на атаках.
|2.18, Jh (?), 14:56, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не факт что так лучше для критического софта. Переполнение стека никто не отменял)
|1.2, Аноним (2), 12:56, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Использование при обработке сетевых пакетов предварительно выделенных в статической памяти буферов. Вызовы malloc и free не используются.
Жаль, что это не спасет от других тысячи способов получить UB на этом прекрасном языке.
|2.5, шолб (?), 13:19, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а если попробовать думать перед жмаканием кнопок? а не кяух-кяух и прочий эджайла.
|2.6, Аноним (6), 13:31, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Жаль, что это не спасет от других тысячи способов получить UB на этом прекрасном языке.
На этом прекрасном языке написали легковесный TCP/IP стек, в отличие от...
|5.15, Аноним (2), 14:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
[profile.release]
debug = 2
и отсутствие LTO, так как ты собрал это как библиотеку.
|5.17, Аноним (29), 14:49, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И что ты хотел сказать размером промежуточного файла растового компилятора? Нужно финальный бинарь мерять.
|3.11, Аноним (11), 13:56, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Правильно писать: на этом прекрасном языке написали вагон и маленькую тележку стеков которыми пользуются все, в отличие от... Ожидаемо что и UB в штуках которыми не пользуются никого не интересуют. А если начинают пользоваться, то там тоже всякого вылазит, но чаще всего "ну мы прост не реализовали эту штуку реализованную ВЕЗДЕ, во всех других ЯП, потому что нишмагли"
|1.3, Аноним (3), 13:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.
зумеры - о боже, они используют древнюю магию, мы не сможем ее контролировать! Срочно закопать!
|2.4, Аноним (3), 13:18, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Срочно закопать!
НЕТ! Закопанное найдут! Нобходимо расщепить на байты и распылить по интернету. А тех кто это видел...ну вы поняли.
|2.30, Аноним (29), 17:46, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> зумеры - о боже, они используют древнюю магию, мы не сможем ее контролировать!
Бгг, зумерам плевать на копролиты из 70х. А вот дедки из того же Линукса сильно сопротивлялись Расту: "зачем нам новое учить?", "ничего не понятно!", "мы не осилим поддерживать кодовую базу на двух языках!" и т.п., пока Линус насильно его не пропихнул в обход этих самых дедков-маинтайнеров.
|1.9, Аноним (7), 13:40, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кто-нибудь из этих проектов добавит, наконец, SCTP для микроконтроллеров?
|2.24, Аноним (24), 16:11, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В wolf даже IPv6 не завезли (хотя с IPv4 геморнее из-за де-факто необходимости пересобирать не влезающий в MTU пакет, если только не захардкодили бит выключающий это), какое там SCTP. Плюс у вас роутер, который в проде сегодня зачем-то будет использовать IPv4, натить ничего кроме TCP и UDP не умеет.
|1.12, Аноним (12), 14:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> оптимизации на базе инструкций AVX2
Наверняка в QEMU внедрят и дропнут кору дуба.
|1.14, Аноним (29), 14:36, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> требующих повышенной надёжности (Safety-Critical)
> написан на языке Си
Классика жанра. 🤦 Пишем софт для "повышенной надежности" с использованием языка, в котором эта надежность максимально скомпрометирована by design.
В их списке вулнов полно классических сишечных выходов за пределы буфера, но выводов такие ребята традиционно не делают:
https://www.wolfssl.com/docs/security-vulnerabilities/
|2.19, Аноним (19), 14:56, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Реалисты же. Сейчас практически все нормальные сдк для микроконтроллеров - на C, хрен туда впихнешь библиотеку на расте.
|3.26, Аноним (29), 17:29, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Реалисты же.
В реальности safety-critical и С не очень сочетаются, о чем говорит уже более полувека не прекращающийся поток классических сишечных ошибок.
|3.27, Аноним (29), 17:33, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сейчас практически все нормальные сдк для микроконтроллеров - на C, хрен туда впихнешь библиотеку на расте.
Почему "хрен впихнешь"? Все эти россказни о том, что растовый код якобы получается в 10 раз больше аналогичного сишного - они уже порядком надоели и были не единожды опровержены даже тут в комментариях.
|1.22, шолб (?), 15:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> хрен туда впихнешь библиотеку на расте
дык треснет хомячок-то от такого фистинга.
|1.28, Аноним (28), 17:35, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Так что, скажите, максимки пролезли уже в белые писки? Через MAX уже можно читать новости Свободы?
|2.33, Я (??), 18:10, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это ты про что?
Новости - это usenet через nntp...
