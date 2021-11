Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 5.0.0

2.2 , аноним2131232 ( ? ), 12:21, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LibreSSL от опёнка вроде умеет в ГОСТы.

Anonymousa, 12:24, 07/11/2021: Чукча не искатель, чукча вопрошатель? Что OpenSSL, что LibreSSL умеет.

terryfilch, 12:29, 07/11/2021: а зачем софту написанному по международным стандартам уметь в госты какой-то там рф?

Аноним (6), 12:49, 07/11/2021: NIST как бы не очень международный.

mikhailnov, 12:56, 07/11/2021: Нет. Есть openssl-gost-engine - дополнение для openssl, но в openssl 1.0 и 1.1 нужно патчить примерно каждое первое приложение, чтобы оно корректно подгружало и использовало такие дополнение, в 3.0 - не знаю. Автор недавно перешёл работать из профильной российской компании "Криптоком" в Red Hat, но вроде бы не забросил проект.

Разработчики OpenSSL, похоже, страдают гостофобией, поэтому в апстриме OpenSSL ГОСТов нет и не будет.

В LibreSSL есть поддержка старых ГОСТов, поддержка новых есть только в виде патчей: https://abf.io/import/libressl/tree/rosa2021.1, процесс их апстримизации было пошёл, но остановился, разработчики были заняты выпуском новой версии OpenBSD в тот момент.

n00by, 13:33, 07/11/2021: > Да, наша компания ООО "Рога и Копыта" написала. Глазам своим не верю.

Онаним, 15:41, 07/11/2021: Но зачем?

К openssl есть драйвер, правда не совсем тривиально подключаемый, и он с контейнерами этого добра работать не умел, только с шифрами.