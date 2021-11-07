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Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 5.0.0

07.11.2021 11:59

Доступен новый выпуск компактной криптографической библиотеки wolfSSL 5.0.0, оптимизированной для использования на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Библиотека предоставляет высокопроизводительные реализации современных криптоалгоритмов, включая ChaCha20, Curve25519, NTRU, RSA, Blake2b, TLS 1.0-1.3 и DTLS 1.2, которые по заявлению разработчиков в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL. Предоставляется как свой упрощённый API, так и прослойка для совместимости с API OpenSSL. Имеется поддержка OCSP (Online Certificate Status Protocol) и CRL (Certificate Revocation List) для проверки отзыва сертификатов.

Основные новшества wolfSSL 5.0.0:

  • Добавлена поддержка платформ: IoT-Safe (с поддержкой TLS), SE050 (с поддержкой RNG, SHA, AES, ECC и ED25519) и Renesas TSIP 1.13 (для микроконтроллеров RX72N).
  • Добавлена поддержка алгоритмов постквантовой криптографии, стойких к подбору на квантовом компьютере: группы NIST Round 3 KEM для TLS 1.3 и гибридные группы NIST ECC на базе проекта OQS (Open Quantum Safe, liboqs). Стойкие к подбору на квантовом компьютере группы в том числе добавлены и в прослойку для обеспечения совместимости. Прекращена поддержка алгоритмов NTRU и QSH.
  • В модуле для ядра Linux реализована поддержка криптографических алгоритмов, соответствующих стандарту безопасности FIPS 140-3. Представлен отдельный продукт с реализацией FIPS 140-3, код которого пока находится на стадии тестирования, рецензирования и проверки.
  • В модуль для ядра Linux добавлены варианты алгоритмов RSA, ECC, DH, DSA, AES/AES-GCM, ускоренные при помощи векторных инструкций CPU x86. При помощи векторных инструкций также ускорены обработчики прерываний. Добавлена поддержка подсистемы для проверки модулей по цифровым подписям. Обеспечена возможность сборки встраиваемого криптодвижка wolfCrypt в режиме "--enable-linuxkm-pie" (position-independent). В модуле обеспечена поддержка ядер Linux 3.16, 4.4, 4.9, 5.4 и 5.10.
  • В прослойку для обеспечения совместимости с другими библиотеками и приложениями добавлена поддержка libssh2, pyOpenSSL, libimobiledevice, rsyslog, OpenSSH 8.5p1 и Python 3.8.5.
  • Добавлена большая порция новых API, включая EVP_blake2, wolfSSL_set_client_CA_list, wolfSSL_EVP_sha512_256, wc_Sha512*, EVP_shake256, SSL_CIPHER_*, SSL_SESSION_* и т.п.
  • Устранены две уязвимости, которые признаны неопасными: зависание при создании цифровых подписей DSA с определёнными параметрами и некорректная проверка сертификатов с несколькими альтернативными именами объекта, при использовании связанных с именами ограничений.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/wolfSSL/wol...)
  2. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  3. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
  4. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56119-wolfssl
Ключевые слова: wolfssl
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь из всех этих *SSL умеет ГОСТ Р 34.10-2012?
     
     
  • 2.2, аноним2131232 (?), 12:21, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreSSL от опёнка вроде умеет в ГОСТы.
     
  • 2.3, Anonymousa (?), 12:24, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чукча не искатель, чукча вопрошатель? Что OpenSSL, что LibreSSL умеет.
     
  • 2.4, terryfilch (ok), 12:29, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    а зачем софту написанному по международным стандартам уметь в госты какой-то там рф?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:49, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    NIST как бы не очень международный.
     
  • 2.7, mikhailnov (ok), 12:56, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Есть openssl-gost-engine - дополнение для openssl, но в openssl 1.0 и 1.1 нужно патчить примерно каждое первое приложение, чтобы оно корректно подгружало и использовало такие дополнение, в 3.0 - не знаю. Автор недавно перешёл работать из профильной российской компании "Криптоком" в Red Hat, но вроде бы не забросил проект.
    Разработчики OpenSSL, похоже, страдают гостофобией, поэтому в апстриме OpenSSL ГОСТов нет и не будет.
    В LibreSSL есть поддержка старых ГОСТов, поддержка новых есть только в виде патчей: https://abf.io/import/libressl/tree/rosa2021.1, процесс их апстримизации было пошёл, но остановился, разработчики были заняты выпуском новой версии OpenBSD в тот момент.
     
     
  • 3.8, n00by (ok), 13:33, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да, наша компания ООО "Рога и Копыта" написала.

    Глазам своим не верю.

     
  • 2.12, Онаним (?), 15:41, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем?
    К openssl есть драйвер, правда не совсем тривиально подключаемый, и он с контейнерами этого добра работать не умел, только с шифрами.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:49, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шифруй ни шифруй, всё равно получишь...
                                                               Зонд в анус.
     
  • 1.10, Растоманя (ok), 14:49, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Код написан на языке Си

    Не стыдно?

     
     
  • 2.11, An (??), 15:16, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что? Сам язык никто не расхваливает.
     

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