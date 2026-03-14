Проект TUI Studio развивает визуальную среду для проектирования консольных интерфейсов

14.03.2026 10:13 (MSK)

Открыт код TUI Studio (Visual Terminal UI Designer), среды для визуального проектирования интерфейсов пользователя, работающих в текстовом терминале. Среда позволяет в интерактивном режиме наглядно формировать интерфейс, перетаскивая готовые блоки мышью, редактируя свойства в визуальном режиме и предпросматривая результат на лету. Сформированный макет интерфейса может быть экспортирован для использования во фреймворках Ink, BubbleTea, Blessed, Textual, OpenTUI и Tview.

Проект написан на TypeScript c использованием React, Vite, Zustand, Tailwind CSS и Lucide React. Код распространяется под лицензией MIT. Из особенностей разработки отмечается, что почти весь код TUI Studio написан AI-ассистентом Claude.

В TUI Studio предоставляется более 20 готовых компонентов для формирования интерфейса (кнопки, меню, таблицы, списки, индикатор прогресса, диалоги, всплывающие подсказки и т.п.) и поддерживается 8 тем оформления, а также светлый и тёмный режим, градиентные заливки, ASCII-цвета и акцентные цвета. Имеется возможность отката изменений. Доступен интерфейс для создания своих компонентов. Проекты сохраняются в формате JSON.



Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним324 (ok), 10:21, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну кто придумал, что текстовые интерфейсы это удобно. Забудьте про существование терминала вообще, его нужно убрать из системы по дефолту.
     
     
  • 2.2, Alex154 (ok), 10:25, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >его нужно убрать из системы по дефолту

    Мне как систему чинить в случае поломки?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:06, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очевидно через консоль
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:10, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так начавший эту ветку предлагает забыть про терминал вообще.
     
  • 3.42, небесный ученый (?), 11:49, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    нажать кнопку,ну то есть дать команду ИИ -- "Сделать всё зае..хорошо"
     
     
  • 4.44, небесный ученый (?), 11:50, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ** "Сделай мою ОС снова великой"
     
  • 3.46, Bottle (?), 12:37, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если систему приходится чинить пользователю, то это ужасная система. Пользуйся нормальной ОС, а не поделкой лапчатых.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 12:46, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.54, Аноним324 (ok), 13:46, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >>его нужно убрать из системы по дефолту
    > Мне как систему чинить в случае поломки?

    Нормальная система не ломается.

     
     
  • 4.56, Аноним (56), 14:09, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ага, просто отваливается при очередном обновлении. И хорошо еще если не гробит какую-нибудь железку в комплекте.
    Сколько раз было и вот опять...
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:34, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это компромисный вариант. Способный сохранить много нервов на пользовательских машинах. На серверах не очень нужен, там сидят профессиональные админы с кучей уже готовых конфигов/cкриптов на все случаи жизни.

    А вот на пользовательской машине что делать если падают иксы? Без какого-то условного Миднайта нормальный человек даже не найдёт нужный конфиг.

    Но я бы пошёл немного другим путём: написал бы какую-то очень простую программу, способную заместить иксы и запускать такие же примитивные графические программы-конфигураторы. Эдакий 64KiB графический сервер. Да, там не будет ускорений, сетевой прозрачности и ничего другого, но он будет рисовать кнопки и менюшки на любой VESA-совместимой карточке.

    Возможно это не так просто, раз уж такого нет. Я в тему не лез и как зажечь пиксель на экране без иксов не знаю.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:36, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты описан Винду. Они вся состоит из примитичвных программ-конфигураторов.
     
  • 3.9, Troizet (?), 10:40, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Framebuffer? https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_framebuffer
     
     
  • 4.12, A.Stahl (ok), 10:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Framebuffer? https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_framebuffer

    А ведь если копнуть, то может оказаться что современные UI фреймворки умеют работать напрямую с фреймбуфером? Т.е. мы вполне можем иметь полноценный GUI при отвалившихся иксах. Разве нет?

     
     
  • 5.52, troizet (ok), 13:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  современные UI фреймворки умеют работать напрямую с фреймбуфером?

    Похоже, что да.

    >  Вывод графики для X Window System, MPlayer, библиотек GGI, SDL, Weston, GTK+, Qtopia и DirectFB: они могут использовать фреймбуфер напрямую.

     
  • 4.62, уп (?), 15:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://directfb2.github.io/
     
  • 3.45, Мемоним (?), 12:12, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://directfb2.github.io/
    И даже с ускорением в некоторых случаях.
     
  • 3.47, Bottle (?), 12:38, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Через GRUB можно запустить KDE в программном режиме отрисовки (на CPU). Очень помогло при установке драйверов.
     
  • 3.50, gordon01 (ok), 12:46, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы переизобрели Windows Preinstallation Environment и продукт на нем - WinRE, давно известные человечеству)

    Ну и безопасный режим виндовс, хотя он уже давно (кажется с 8й) заменен на WinRE.

     
  • 2.8, Аноним (6), 10:39, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ну кто придумал, что текстовые интерфейсы это удобно.

    Конфиги в виде текство и GNU bash - это всё основа основ. Эти интерфейсы придумали юниксоиды.

    >Забудьте про существование терминала вообще

    Сам не осилил, и теперь других поддакиваешь?

     
     
  • 3.48, Bottle (?), 12:39, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.23, Аноним (27), 11:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    TUI пригоден для работы по SSH.
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:29, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    TUI вполне удобно для приложух без картинок
     
  • 2.41, Вася (??), 11:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    вы неосилятор терминала? вам нравится спортивное мышкокликание?
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 13:39, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.61, anonymous (??), 15:24, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Две причины пользоваться терминальными интерфейсами Во-первых, терминальный инт... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему их сайт так дико лагает?
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 10:34, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому-что написан на TypeScript.
     
     
  • 3.29, Аноним (38), 11:13, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Предлагаю перегнать тс в жс, а из жс в раст через перегонный куб.. знатная бадяга выйдет
     
  • 2.59, rvs2016 (ok), 15:01, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Почему их сайт так дико лагает?

    Потому, что работает не на TUI (через SSH, например), а на HTML (через http/https, например). 😁

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:40, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Идея неплохая, но как будто бы тула для текстовых интерфейсов сама должна быть такой.
     
  • 1.11, Анон1110м (?), 10:44, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И здесь вэбня.
     
  • 1.13, Аноним (38), 10:49, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    TUI на Typescript с реактом? Чиво?
     
     
  • 2.32, Аноним (27), 11:15, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надеюсь, что канала в 100 Mbps для отображения этого туя по ssh хватит всем.
     
     
  • 3.37, Аноним (38), 11:28, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Vulkan-ом рендерится поди
     
     
  • 4.51, Аноним (49), 12:47, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не, DirectX 12.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 14:52, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    DirectX через вулкан
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:57, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.15, Аноним (15), 10:59, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А разве суть TUI не в том, чтобы это был лёгкий, быстрый интерфейс, а тут js, react
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:05, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На чем смогли на том и сделали.
    Сделай лучше, никто не против.
     
     
  • 3.24, Аноним (20), 11:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В этом и проблема.
    Низкокачественных развелось, а с ыы их будет еще больше
    В итоге вместо адекватного тулсета под задачу мы имеем приматов, знающих только один язык, а то и не одного.
     
     
  • 4.40, Аноним (38), 11:34, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нейронка пишет код, погромисты пишут хотелки... вот это конец цивилизации
     
  • 3.25, Аноним (38), 11:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ответ из разряда ты сам такой
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:05, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это для тех, кто носит очки без стекол.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет. Суть TUI в том, чтобы он работал в консоли.
    Кстати, помню, как же тормозил ncurses на старых ПК (по сравнению с досовским софтом).
     
     
  • 3.28, Аноним (38), 11:12, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ncurses тормозил? Ок кто еще не поменял свой 8086 признавайтесь
     
     
  • 4.33, Аноним (-), 11:18, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я застал ПК постарше, чем Core 2 Duo. На 386/486 да, ncurses тормозил.
     
     
  • 5.39, Аноним (27), 11:33, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А как же TurboVision на 80286 не тормозил? Он тоже TUI и в ООП.
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 11:49, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вот об этом и речь.
     
  • 6.64, Аноним (10), 16:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На XT, кстати, turbo vision знатно тормозил.
     
  • 4.36, Аноним (27), 11:26, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, наверное, Ncurses вполне пригоден для ELKS.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:15, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какая связь IDE для создания приложений со средой, в которых создаваемые приложения должны запускаться. По вашей логике IDE для разработки программ для микроконтррллеров должен быть написан на ассемблере и запускаться на микроконтроллере?
     
     
  • 3.35, Аноним (38), 11:26, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Только вот выхлоп этого Drag&Drop будет на реакте, а так не ничего, в терминал 16 ядерник не забудь поставить
     

  • 1.16, Аноним (19), 11:01, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    TUI и js взаимоисключающие явления.
     
     
  • 2.26, Аноним (38), 11:10, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Шиза жавоскриптизеров не знает границ, осталось только микрокод процессора на жс переписать
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 11:13, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Конкретно, на Electron.
     
     
  • 4.34, Аноним (38), 11:24, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вот это больно, таких лагов как на электроне нет даже в браузере
     

  • 1.55, mos87 (ok), 13:48, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    чем бы дитё не тешилось

    это всё равно никому не нужно

     
  • 1.57, Мемоним (?), 14:48, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Сформированный макет интерфейса может быть экспортирован для использования во фреймворках Ink, BubbleTea, Blessed, Textual, OpenTUI и Tview.

    Пока не может. Не доделали.

     
  • 1.60, Аноним (60), 15:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Любители текстовых интерфейсов что-то сами не любят их использовать. Это всё что надо знать о дебилизме под названием TUI. Потому что накладные расходы на разработку этого интерфейса даже больше, чем у GUI. Виджеты надо делать всё равно, и обработчики их событий, и стейт-машину, но на ущербном curses вместо qt, и с дополнительными ограничениями, связанными с тем, что в TUI интерфейс формируется блоками, а не пикселами. Разумеется, пользоваться этим убожеством будут полтора землекопа. Овчинка выделки не стоит. Если нужен интерфейс - лучше сразу сделать GUI. Если интерфейс - непозволительная роскошь, то лучше сделать CLI.
     
     
  • 2.63, Аноним (38), 16:25, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    TUI работает через SSH/TELNET и кушает очень мало ресурсов для системного софта маст хэв, не для игр конечно
     

  • 1.65, Бес (??), 16:46, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
