Проект TUI Studio развивает визуальную среду для проектирования консольных интерфейсов

Открыт код TUI Studio (Visual Terminal UI Designer), среды для визуального проектирования интерфейсов пользователя, работающих в текстовом терминале. Среда позволяет в интерактивном режиме наглядно формировать интерфейс, перетаскивая готовые блоки мышью, редактируя свойства в визуальном режиме и предпросматривая результат на лету. Сформированный макет интерфейса может быть экспортирован для использования во фреймворках Ink, BubbleTea, Blessed, Textual, OpenTUI и Tview.

Проект написан на TypeScript c использованием React, Vite, Zustand, Tailwind CSS и Lucide React. Код распространяется под лицензией MIT. Из особенностей разработки отмечается, что почти весь код TUI Studio написан AI-ассистентом Claude.

В TUI Studio предоставляется более 20 готовых компонентов для формирования интерфейса (кнопки, меню, таблицы, списки, индикатор прогресса, диалоги, всплывающие подсказки и т.п.) и поддерживается 8 тем оформления, а также светлый и тёмный режим, градиентные заливки, ASCII-цвета и акцентные цвета. Имеется возможность отката изменений. Доступен интерфейс для создания своих компонентов. Проекты сохраняются в формате JSON.



