Проект TUI Studio развивает визуальную среду для проектирования консольных интерфейсов

|1.1, Аноним324 (ok), 10:21, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну кто придумал, что текстовые интерфейсы это удобно. Забудьте про существование терминала вообще, его нужно убрать из системы по дефолту.
|2.2, Alex154 (ok), 10:25, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>его нужно убрать из системы по дефолту
Мне как систему чинить в случае поломки?
|4.27, Аноним (27), 11:10, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так начавший эту ветку предлагает забыть про терминал вообще.
|3.46, Bottle (?), 12:37, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если систему приходится чинить пользователю, то это ужасная система. Пользуйся нормальной ОС, а не поделкой лапчатых.
|3.54, Аноним324 (ok), 13:46, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>его нужно убрать из системы по дефолту
> Мне как систему чинить в случае поломки?
Нормальная система не ломается.
|4.56, Аноним (56), 14:09, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ага, просто отваливается при очередном обновлении. И хорошо еще если не гробит какую-нибудь железку в комплекте.
Сколько раз было и вот опять...
|2.4, A.Stahl (ok), 10:34, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это компромисный вариант. Способный сохранить много нервов на пользовательских машинах. На серверах не очень нужен, там сидят профессиональные админы с кучей уже готовых конфигов/cкриптов на все случаи жизни.
А вот на пользовательской машине что делать если падают иксы? Без какого-то условного Миднайта нормальный человек даже не найдёт нужный конфиг.
Но я бы пошёл немного другим путём: написал бы какую-то очень простую программу, способную заместить иксы и запускать такие же примитивные графические программы-конфигураторы. Эдакий 64KiB графический сервер. Да, там не будет ускорений, сетевой прозрачности и ничего другого, но он будет рисовать кнопки и менюшки на любой VESA-совместимой карточке.
Возможно это не так просто, раз уж такого нет. Я в тему не лез и как зажечь пиксель на экране без иксов не знаю.
|3.6, Аноним (6), 10:36, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты описан Винду. Они вся состоит из примитичвных программ-конфигураторов.
|5.52, troizet (ok), 13:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> современные UI фреймворки умеют работать напрямую с фреймбуфером?
Похоже, что да.
> Вывод графики для X Window System, MPlayer, библиотек GGI, SDL, Weston, GTK+, Qtopia и DirectFB: они могут использовать фреймбуфер напрямую.
|3.47, Bottle (?), 12:38, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Через GRUB можно запустить KDE в программном режиме отрисовки (на CPU). Очень помогло при установке драйверов.
|3.50, gordon01 (ok), 12:46, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы переизобрели Windows Preinstallation Environment и продукт на нем - WinRE, давно известные человечеству)
Ну и безопасный режим виндовс, хотя он уже давно (кажется с 8й) заменен на WinRE.
|2.8, Аноним (6), 10:39, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ну кто придумал, что текстовые интерфейсы это удобно.
Конфиги в виде текство и GNU bash - это всё основа основ. Эти интерфейсы придумали юниксоиды.
>Забудьте про существование терминала вообще
Сам не осилил, и теперь других поддакиваешь?
|2.41, Вася (??), 11:48, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
вы неосилятор терминала? вам нравится спортивное мышкокликание?
|3.29, Аноним (38), 11:13, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Предлагаю перегнать тс в жс, а из жс в раст через перегонный куб.. знатная бадяга выйдет
|2.59, rvs2016 (ok), 15:01, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Почему их сайт так дико лагает?
Потому, что работает не на TUI (через SSH, например), а на HTML (через http/https, например). 😁
|1.10, Аноним (10), 10:40, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Идея неплохая, но как будто бы тула для текстовых интерфейсов сама должна быть такой.
|2.32, Аноним (27), 11:15, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Надеюсь, что канала в 100 Mbps для отображения этого туя по ssh хватит всем.
|1.15, Аноним (15), 10:59, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А разве суть TUI не в том, чтобы это был лёгкий, быстрый интерфейс, а тут js, react
|2.18, Аноним (18), 11:05, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На чем смогли на том и сделали.
Сделай лучше, никто не против.
|3.24, Аноним (20), 11:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В этом и проблема.
Низкокачественных развелось, а с ыы их будет еще больше
В итоге вместо адекватного тулсета под задачу мы имеем приматов, знающих только один язык, а то и не одного.
|4.40, Аноним (38), 11:34, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нейронка пишет код, погромисты пишут хотелки... вот это конец цивилизации
|2.22, Аноним (22), 11:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет. Суть TUI в том, чтобы он работал в консоли.
Кстати, помню, как же тормозил ncurses на старых ПК (по сравнению с досовским софтом).
|3.28, Аноним (38), 11:12, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ncurses тормозил? Ок кто еще не поменял свой 8086 признавайтесь
|4.33, Аноним (-), 11:18, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я застал ПК постарше, чем Core 2 Duo. На 386/486 да, ncurses тормозил.
|5.39, Аноним (27), 11:33, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А как же TurboVision на 80286 не тормозил? Он тоже TUI и в ООП.
|2.31, Аноним (31), 11:15, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какая связь IDE для создания приложений со средой, в которых создаваемые приложения должны запускаться. По вашей логике IDE для разработки программ для микроконтррллеров должен быть написан на ассемблере и запускаться на микроконтроллере?
|3.35, Аноним (38), 11:26, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Только вот выхлоп этого Drag&Drop будет на реакте, а так не ничего, в терминал 16 ядерник не забудь поставить
|2.26, Аноним (38), 11:10, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Шиза жавоскриптизеров не знает границ, осталось только микрокод процессора на жс переписать
|4.34, Аноним (38), 11:24, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А вот это больно, таких лагов как на электроне нет даже в браузере
|1.57, Мемоним (?), 14:48, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Сформированный макет интерфейса может быть экспортирован для использования во фреймворках Ink, BubbleTea, Blessed, Textual, OpenTUI и Tview.
Пока не может. Не доделали.
|1.60, Аноним (60), 15:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Любители текстовых интерфейсов что-то сами не любят их использовать. Это всё что надо знать о дебилизме под названием TUI. Потому что накладные расходы на разработку этого интерфейса даже больше, чем у GUI. Виджеты надо делать всё равно, и обработчики их событий, и стейт-машину, но на ущербном curses вместо qt, и с дополнительными ограничениями, связанными с тем, что в TUI интерфейс формируется блоками, а не пикселами. Разумеется, пользоваться этим убожеством будут полтора землекопа. Овчинка выделки не стоит. Если нужен интерфейс - лучше сразу сделать GUI. Если интерфейс - непозволительная роскошь, то лучше сделать CLI.
|2.63, Аноним (38), 16:25, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
TUI работает через SSH/TELNET и кушает очень мало ресурсов для системного софта маст хэв, не для игр конечно
