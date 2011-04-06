Первый выпуск Term.Everything для запуска графических приложений в терминале

|
1.1, Аноним (1), 11:13, 10/09/2025
Я пробовал смотреть видео с libcaca, кое-как рефрешрейта хватало на 720p с лагами. А тут ещё вейланд какой-то. Фреймбуфер вам на что, смузихлёбы?
1.2, Аноним (2), 11:16, 10/09/2025
Вообще давно пора сделать дистрибутив для любителей терминала с программами которые работают только в (CLI). Для многих категорий программ есть версии для (CLI).
2.6, User (??), 11:35, 10/09/2025
Да-да, и вот юниксвейный чтоб еще! Без этих ваших комбайенов - wget'ом HTML'ку скачал, локально посмотрел - а "за картинки" речи еще не было! Еще и systemd сам-собой отпадёт - ляпота!
3.14, Аноним (14), 12:11, 10/09/2025
Ну почему же без картинок? Картинки в псевдографику, как сабже.
2.11, Аноним (11), 12:01, 10/09/2025
Так это любой дистрибутив. Просто не ставишь "чтототам-dekstop" (или сносишь после установки) и вуаля.
3.12, Аноним (12), 12:08, 10/09/2025
Да не, ты не понял, консольный почтовый клиент, консольный ТГ клиент, консольный торрент клиент и т.д.
1.3, Жироватт (ok), 11:20, 10/09/2025
А вот и "НИНУЖНУЮ" (по мнению пары местных ботов) сетевую прозрачность иксов для вяленого скостылить пытаются, ьггг
2.10, Пара местных ботов (?), 11:57, 10/09/2025
Ну так пусть пытаются.
Кто мы такие чтобы осуждать чужие "особые вкусы".
Может нашлись горстка нитakycиkов, которые без сетевого ИКС-гИбиЦи0ниЗмa жить не могут.
Ну так пусть для них стараются.
ps маtбоt работает как 💩
1.5, Аноним (5), 11:33, 10/09/2025
Мы сделали тебе в GUI эмулятор терминала, чтобы ты в нём запускал GUI-приложения.
2.17, Аноним (14), 12:15, 10/09/2025
Если истинное GUI, то представьте, как оно будет через сеанс SSH пролезать.
1.15, аролп5 (?), 12:11, 10/09/2025
Ну это же не обычный терминал, а специальный терминал, который является специальной программой, в putty же графики не будет.
2.18, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:21, 10/09/2025
На терминалах, поддерживающих расширение для вывода растровой графики, таких как kitty, Ghostty, Konsole, wezterm и iTerm2, вывод почти не отличим от открытия в обычном окне.
1.20, Аноним (20), 12:27, 10/09/2025
Это работает через через ssh и без графической среды? Если нет, то зачем оно.
|