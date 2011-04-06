Первый выпуск Term.Everything для запуска графических приложений в терминале

Опубликован первый бета-выпуск утилиты Term.Everything, позволяющей отображать любые графические приложения внутри окна с эмулятором терминала. Среди прочего программа позволяет запускать графические приложения в терминале при доступе к удалённой системе по SSH. Код проекта распространяется под лицензией AGPL 3.0, написан на языке Typescript и выполняется с использованием платформы Bun. Готовые сборки сформированы в формате AppImage.

Технически Term.Everything представляет собой композитный север на базе протокола Wayland, организующий вывод не на экран, а в окно терминала. Для преобразования изображений в подходящие Unicode-символы c escape-последовательностями ANSI, симулирующими графику в терминале, применяется библиотека chafa. Нажатия клавиш и события движения мыши в терминале транслируются в события ввода Wayland.

На терминалах, поддерживающих расширение для вывода растровой графики, таких как kitty, Ghostty, Konsole, wezterm и iTerm2, вывод почти не отличим от открытия в обычном окне.

На простых терминалах используется отрисовка с преобразованием вывода в псевдографику (ACSII-графику).