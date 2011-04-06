The OpenNET Project / Index page

Первый выпуск Term.Everything для запуска графических приложений в терминале

10.09.2025 10:57

Опубликован первый бета-выпуск утилиты Term.Everything, позволяющей отображать любые графические приложения внутри окна с эмулятором терминала. Среди прочего программа позволяет запускать графические приложения в терминале при доступе к удалённой системе по SSH. Код проекта распространяется под лицензией AGPL 3.0, написан на языке Typescript и выполняется с использованием платформы Bun. Готовые сборки сформированы в формате AppImage.

Технически Term.Everything представляет собой композитный север на базе протокола Wayland, организующий вывод не на экран, а в окно терминала. Для преобразования изображений в подходящие Unicode-символы c escape-последовательностями ANSI, симулирующими графику в терминале, применяется библиотека chafa. Нажатия клавиш и события движения мыши в терминале транслируются в события ввода Wayland.

На терминалах, поддерживающих расширение для вывода растровой графики, таких как kitty, Ghostty, Konsole, wezterm и iTerm2, вывод почти не отличим от открытия в обычном окне.

На простых терминалах используется отрисовка с преобразованием вывода в псевдографику (ACSII-графику).



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63856-terminal
Ключевые слова: terminal, gui, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я пробовал смотреть видео с libcaca, кое-как рефрешрейта хватало на 720p с лагами. А тут ещё вейланд какой-то. Фреймбуфер вам на что, смузихлёбы?
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще давно пора сделать дистрибутив для любителей терминала с программами которые работают только в (CLI). Для многих категорий программ есть версии для (CLI).
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 11:22, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Finnix. Use it wisely, Luke
     
  • 2.6, User (??), 11:35, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да-да, и вот юниксвейный чтоб еще! Без этих ваших комбайенов - wget'ом HTML'ку скачал, локально посмотрел - а "за картинки" речи еще не было! Еще и systemd сам-собой отпадёт - ляпота!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:11, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же без картинок? Картинки в псевдографику, как сабже.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:01, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это любой дистрибутив. Просто не ставишь "чтототам-dekstop" (или сносишь после установки) и вуаля.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:08, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, ты не понял, консольный почтовый клиент, консольный ТГ клиент, консольный торрент клиент и т.д.
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 12:29, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mutt, links, RTorrent
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:09, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В TUI.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:20, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот и "НИНУЖНУЮ" (по мнению пары местных ботов) сетевую прозрачность иксов для вяленого скостылить пытаются, ьггг
     
     
  • 2.10, Пара местных ботов (?), 11:57, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пусть пытаются.
    Кто мы такие чтобы осуждать чужие "особые вкусы".

    Может нашлись горстка нитakycиkов, которые без сетевого ИКС-гИбиЦи0ниЗмa жить не могут.
    Ну так пусть для них стараются.

    ps маtбоt работает как 💩

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:33, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мы сделали тебе в GUI эмулятор терминала, чтобы ты в нём запускал GUI-приложения.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:15, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если истинное GUI, то представьте, как оно будет через сеанс SSH пролезать.
     

  • 1.15, аролп5 (?), 12:11, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это же не обычный терминал, а специальный терминал, который является специальной программой, в putty же графики не будет.
     
  • 1.16, Анониммм (?), 12:12, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Родина им дала sixel'и, бери пользуйся, нет хочу жрать юникод-кашу.
     
     
  • 2.18, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:21, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На терминалах, поддерживающих расширение для вывода растровой графики, таких как kitty, Ghostty, Konsole, wezterm и iTerm2, вывод почти не отличим от открытия в обычном окне.
     

  • 1.19, ZloySergant (ok), 12:26, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переизобретают xterm?
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:27, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это работает через через ssh и без графической среды? Если нет, то зачем оно.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 12:29, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читать сабж конечно же не буду.
     

