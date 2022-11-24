Выпуск системы терминального доступа LTSM 1.0

Опубликован набор программ для организации удалённого доступа к рабочему столу LTSM 1.0 (Linux Terminal Service Manager). Проект предназначен в первую очередь для организации множественных виртуальных графических сессий на сервере и является альтернативой семейства систем Microsoft Windows Terminal Server, позволяющей использовать Linux на клиентских системах и на сервере. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрого ознакомления с LTSM подготовлен образ для Docker (клиент нужно собрать отдельно). Изменения в новой версии: Добавлен протокол RDP, реализованный ради эксперимента и замороженный из-за отсутствия интереса в поддержке клиента для Windows.

Создан альтернативный клиент для Linux, основные возможности: Шифрование трафика на базе gnutls. Поддержка проброса множественных каналов данных на абстрактных схемах (file://, unix://, socket://, command:// и т.п.), c помощью данного механизма возможна передача любого потока данных в обе стороны. Перенаправление печати через дополнительный backend для CUPS. Перенаправление звука через подсистему PulseAudio. Перенаправление сканирования документов через дополнительный backend для SANE. Перенаправление токенов pkcs11 через pcsc-lite. Перенаправление директорий через FUSE (пока только в режиме чтения). Работает передача файлов через drag&drop (со стороны клиента на виртуальную сессию с диалогами запроса и информирования через desktop-notify). Работает раскладка клавиатуры, в приоритете всегда раскладка со стороны клиента (на стороне сервера ничего не нужно настраивать). Работает аутентификация в виртуальную сессию через rutoken с хранилищем сертификатов в LDAP-каталоге. Поддерживаются часовые пояса, буфер обмена utf8, режим seamless. Основные планы: Поддержка кодирования с использованием x264/VP8 (как видео поток сессии). Поддержка записи видео всех рабочих сессий (видеофикcация). Поддержка VirtualGL. Возможность перенаправления видео через PipeWire. Работа над ускорением графики через API Cuda (пока нет технических возможностей).





