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Выпуск системы терминального доступа LTSM 1.0

24.11.2022 11:32

Опубликован набор программ для организации удалённого доступа к рабочему столу LTSM 1.0 (Linux Terminal Service Manager). Проект предназначен в первую очередь для организации множественных виртуальных графических сессий на сервере и является альтернативой семейства систем Microsoft Windows Terminal Server, позволяющей использовать Linux на клиентских системах и на сервере. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрого ознакомления с LTSM подготовлен образ для Docker (клиент нужно собрать отдельно).

Изменения в новой версии:

  • Добавлен протокол RDP, реализованный ради эксперимента и замороженный из-за отсутствия интереса в поддержке клиента для Windows.
  • Создан альтернативный клиент для Linux, основные возможности:
    • Шифрование трафика на базе gnutls.
    • Поддержка проброса множественных каналов данных на абстрактных схемах (file://, unix://, socket://, command:// и т.п.), c помощью данного механизма возможна передача любого потока данных в обе стороны.
    • Перенаправление печати через дополнительный backend для CUPS.
    • Перенаправление звука через подсистему PulseAudio.
    • Перенаправление сканирования документов через дополнительный backend для SANE.
    • Перенаправление токенов pkcs11 через pcsc-lite.
    • Перенаправление директорий через FUSE (пока только в режиме чтения).
    • Работает передача файлов через drag&drop (со стороны клиента на виртуальную сессию с диалогами запроса и информирования через desktop-notify).
    • Работает раскладка клавиатуры, в приоритете всегда раскладка со стороны клиента (на стороне сервера ничего не нужно настраивать).
    • Работает аутентификация в виртуальную сессию через rutoken с хранилищем сертификатов в LDAP-каталоге.
    • Поддерживаются часовые пояса, буфер обмена utf8, режим seamless.

    Основные планы:

    • Поддержка кодирования с использованием x264/VP8 (как видео поток сессии).
    • Поддержка записи видео всех рабочих сессий (видеофикcация).
    • Поддержка VirtualGL.
    • Возможность перенаправления видео через PipeWire.
    • Работа над ускорением графики через API Cuda (пока нет технических возможностей).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AndreyBarma...)
  2. OpenNews: Опубликован LTSM для организации терминального доступа к рабочим столам
  3. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.8.0, свободной реализации протокола RDP
  4. OpenNews: Представлена Linux-версия системы удалённого доступа к рабочему столу Splashtop Streamer
  5. OpenNews: Выпуск Remmina 1.1, интерфейса для удалённого доступа к рабочему столу
  6. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
Автор новости: TestBuilder
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58186-ltsm
Ключевые слова: ltsm, terminal, rdp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Эта штука позволяет несколько одновременных графических сеансов разных пользователей?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:47, 24/11/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 1.5, Анонус (?), 14:19, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    А это получается совсем отдельный проект? К LTSP не имеет отношения? Интересно, почему VNC, а не Spice?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:27, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно потому что красная шапка закапывает SPICE
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:28, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    AndreyBarmaley мог просто попросить прислать ему логин-пароль на почту, зачем для этого писать прогу, которую никто не поставит.
     
  • 1.8, ryoken (ok), 14:30, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    В тексте пофиксил 2 ошибки.
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:31, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    >main dependencies:
    >systemd

    Закапывайте! Или, всё-таки, соберётся без него?

     

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