Релиз FreeRDP 2.8.0, свободной реализации протокола RDP

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|1.1, Аноним (1), 10:21, 29/07/2022 [ответить]
|+2 +/–
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один фиг на винде без админа RDP не включишь. а, кроме винды, оно нигде не нужно. а, кроме корпоративных ноутов, работающих в качестве роута в цисковпн, винда нигде не нужна
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|2.4, Аноним (4), 11:03, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такие шараги нужно просто посылать на йух. Беспредела с cisco dap даже сама сиска себе не позволяет.
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|1.2, Кровосток (ok), 10:24, 29/07/2022 [ответить]
|+1 +/–
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Вот бы в этой трехомудии нормально RemoteApp режим реализовали. А то годами если не десятилетиями проблемы есть.
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|1.5, YetAnotherOnanym (ok), 11:18, 29/07/2022 [ответить]
|+/–
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> удалены кодеки ALAW/ULAW, в которых имелись проблемы со стабильностью
Эээ... это те, которым сто лет в обед, и с которых едва ли не вообще начиналась передача звука в цифре? Ну, круто, чо...
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|1.6, Косой (?), 11:21, 29/07/2022 [ответить]
|–3 +/–
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Копия почти всегда хуже оригинала! Экономишь на виндовз - получи геморрой! То того нет, то это не работает.
микрософт - это сила!
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