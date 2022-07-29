The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз FreeRDP 2.8.0, свободной реализации протокола RDP

29.07.2022 09:51

Опубликован новый выпуск проекта FreeRDP 2.8.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка обработки операций "[MS-RDPET]" и "[MS-RDPECAM]" на стороне сервера.
  • Добавлены API для получения принятых пирами имён каналов и флагов.
  • Реализована функция Stream_CheckAndLogRequiredLength для дополнительной проверки корректности размера передаваемых данных.
  • Из linux-бэкендов удалены кодеки ALAW/ULAW, в которых имелись проблемы со стабильностью.
  • Убрано ограничение на имя файла CLIPRDR при подключении к серверам, не использующим Windows.
  • Добавлена настройка "enforce_TLSv1.2" и параметр командной строки для принудительного использования протокола TLSv1.2 вместо TLSv1.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FreeRDP/Fre...)
  2. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.3, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP
  4. OpenNews: Просмотрщик VNC, отображающий активность на рабочем столе в виде анимированных GIF-изображений
  5. OpenNews: 37 уязвимостей в различных реализациях VNC
  6. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57570-freerdp
Ключевые слова: freerdp, rdp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 29/07/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    один фиг на винде без админа RDP не включишь. а, кроме винды, оно нигде не нужно. а, кроме корпоративных ноутов, работающих в качестве роута в цисковпн, винда нигде не нужна
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:03, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такие шараги нужно просто посылать на йух. Беспредела с cisco dap даже сама сиска себе не позволяет.
     

  • 1.2, Кровосток (ok), 10:24, 29/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот бы в этой трехомудии нормально RemoteApp режим реализовали. А то годами если не десятилетиями проблемы есть.
     
     
  • 2.3, An onymous (?), 10:29, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому больно - может оплатить разработку этой фичи.
     

  • 1.5, YetAnotherOnanym (ok), 11:18, 29/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > удалены кодеки ALAW/ULAW, в которых имелись проблемы со стабильностью

    Эээ... это те, которым сто лет в обед, и с которых едва ли не вообще начиналась передача звука в цифре? Ну, круто, чо...

     
  • 1.6, Косой (?), 11:21, 29/07/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Копия почти всегда хуже оригинала! Экономишь на виндовз - получи геморрой! То того нет, то это не работает.
    микрософт - это сила!
     
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:43, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога. Гарпун входит до самого темечка, а уж фал какой прочный!
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:02, 29/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Шуруй в офис, rdp ему захотелось!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру