37 уязвимостей в различных реализациях VNC

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 20:36, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, не пронесло. Tigervnc использует libvnc, а libvncserver + libvncclient = libvnc
|
|1.3, Аноним (3), 20:34, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну что тут сказать, ничего удивительного. Посоветуйте кстати клиент для виртуалок, желательно под spice - мне для qemu. Все, что перепробовал, имеют задержку в пару секунд даже на локалхосте. Раньше вроде remmina использовал, но последнее время это что-то не то. И зачем они все половину гнома с python2 тянут, какие-то красношапковские приколы?
|
|
|
|2.10, хотел спросить (?), 20:55, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ставлю обычный TigerVNC и поверх него NoMachine (вместо PHY юзается VNC), штука конечно закрытая, но вариант рабочий.
Главное чтобы VNC не торчал голой жопой в инет.
|
|2.12, kvaps (ok), 21:37, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> клиент для виртуалок, желательно под spice
virt-viewer?
|
|2.13, mikhailnov (ok), 21:40, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вам ехать, или экономить полтора мегабайта на "красношляпновских приколах"? virt-viewer уже посоветовали, определи меня немного.
|
|2.19, Аноним (19), 01:11, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Посоветуйте кстати клиент для виртуалок,
ssh форвардинг Иксов, virsh
но ест процессор и неудобно
|
|1.6, Аноним (6), 20:40, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
надо ж... tightvnc - всьо?
vnc серверов под *nix не осталось вообще, кроме непонятных васян-поделок?
|
|
|
|2.9, Аноним (3), 20:51, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вся новость про какой-то стрёмный вендософт, подозреваю, что линуксовые клиенты просто не тестировали.
|
|
|
|3.15, Аноним (6), 21:52, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
там в основном про серверы. Они, действительно, стремные, потому что в винде нахрен не нужны - там есть rdp, вполне нормально работающий.
А вот в линухе как раз нужны - потому что вафлянд все еще уже почти не совсем поддерживает сетевую прозрачность, а эти вашы мамонтовы иксы ненужно-ненужно и уже главный разработчик почти открыто заявляет что ничего разрабатывать не собирается, потому что редбиэм ему платит за саботаж, а не за разработку.
Не говоря уже о том, что иксы чудовищно неудобны в качестве удаленного терминала (прежде всего из-за неумения сохранять сессию и подключаться к уже имеющейся).
Эту проблему как-то решал tightvnc, пусть и криво.
|
|
|
|2.16, пох. (?), 21:53, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
в смысле, рад что оно сдохло, и "версия только под винду", непонятно кому и зачем вообще нужная?
|
|
|
|2.20, Fyjy (?), 01:21, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
x11vnc использует LibVNCServer, так что все что относится к либе относится и к нему.
|
|1.21, Аноним (21), 03:07, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В открытой библиотеке LibVNC (LibVNCServer и LibVNCClient) ... Все проблемы уже устранены разработчиками, но изменения пока отражены только в master-ветке.
А вот и враки. В 0.9.12 устранено все перечисленное, кроме CVE-2019-15681
|
|
|
|2.22, Аноним (21), 03:11, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Плюс не исправлен CVE-2018-20750, возникший из-за неполного исправления CVE-2018-15127.
|
|
|
|3.23, Аноним (21), 03:13, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И таки да, в дистрибутивах все это было исправлено еще в прошлом месяце.
|