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37 уязвимостей в различных реализациях VNC

23.11.2019 20:13

Павел Черемушкин из Лаборатории Касперского проанализировал различные реализации системы удалённого доступа VNC (Virtual Network Computing) и выявил 37 уязвимостей, вызванных проблемами при работе с памятью. Выявленные в реализациях VNC-серверов уязвимости могут быть эксплуатированы только аутентифицированным пользователем, а атаки на уязвимости в клиентском коде возможны при подключении пользователя к серверу, контролируемому злоумышленником.

Наибольшее число уязвимостей обнаружено в пакете UltraVNC, доступном только для платформы Windows. Всего в UltraVNC выявлены 22 уязвимости. 13 уязвимостей могут потенциально привести к выполнению кода в системе, 5 к утечке содержимого областей памяти и 4 к отказу в обслуживании. Уязвимости устранены в выпуске 1.2.3.0.

В открытой библиотеке LibVNC (LibVNCServer и LibVNCClient), которая используется в VirtualBox, выявлено 10 уязвимостей. 5 уязвимостей (CVE-2018-20020, CVE-2018-20019, CVE-2018-15127, CVE-2018-15126, CVE-2018-6307) вызваны переполнением буфера и могут потенциально привести к выполнению кода. 3 уязвимости могут привести к утечке информации, 2 к осуществлению отказа в обслуживании. Все проблемы уже устранены разработчиками, но изменения пока отражены только в master-ветке.

В TightVNC (тестировалась кросс-платформенная устаревшая ветка 1.3, так как актуальная версия 2.x выпускается только для Windows), обнаружено 4 уязвимости. Три проблемы (CVE-2019-15679, CVE-2019-15678, CVE-2019-8287) вызваны переполнением буфера в функциях InitialiseRFBConnection, rfbServerCutText и HandleCoRREBBP, и потенциально могут привести к выполнению кода. Одна проблема (CVE-2019-15680) приводит к отказу в обслуживании. Несмотря на то, что разработчики TightVNC были уведомлены о проблемах ещё в прошлом году, уязвимости так и остаются неисправленными.

В кросс-платформенном пакете TurboVNC (форк TightVNC 1.3, использующий библиотеку libjpeg-turbo), найдена только одна уязвимость (CVE-2019-15683), но она является опасной и при наличии аутентифицированного доступа к серверу, даёт возможность организовать выполнение своего кода, так как при переполнении буфера имеется возможность контролировать адрес возврата. Проблема устранена 23 августа и не проявляется в актуальном выпуске 2.2.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://ics-cert.kaspersky.ru/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в прокси-сервере Squid, популярных VNC клиентах и Linux ядре
  3. OpenNews: Guacamole - web-клиент для удалённого соединения с рабочим столом по протоколам VNC и RDP
  4. OpenNews: Релиз FreeRDP 1.0, форка проекта rdesktop
  5. OpenNews: Уязвимости в Android, FreeBSD, rdesktop и FreeRDP
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vnc
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  • 1.1, Аноним (1), 20:24, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tigervnc и libvncserver пронесло?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:36, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не пронесло. Tigervnc использует libvnc, а libvncserver +  libvncclient = libvnc
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:34, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что тут сказать, ничего удивительного. Посоветуйте кстати клиент для виртуалок, желательно под spice - мне для qemu. Все, что перепробовал, имеют задержку в пару секунд даже на локалхосте. Раньше вроде remmina использовал, но последнее время это что-то не то. И зачем они все половину гнома с python2 тянут, какие-то красношапковские приколы?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 20:37, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сабжевый libvncserver в remmina кстати
     
  • 2.10, хотел спросить (?), 20:55, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставлю обычный TigerVNC и поверх него NoMachine (вместо PHY юзается VNC), штука конечно закрытая, но вариант рабочий.

    Главное чтобы VNC не торчал голой жопой в инет.

     
  • 2.12, kvaps (ok), 21:37, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > клиент для виртуалок, желательно под spice

    virt-viewer?

     
  • 2.13, mikhailnov (ok), 21:40, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам ехать, или экономить полтора мегабайта на "красношляпновских приколах"? virt-viewer уже посоветовали, определи меня немного.
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:11, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посоветуйте кстати клиент для виртуалок,

    ssh форвардинг Иксов, virsh
    но ест процессор и неудобно

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:40, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо ж... tightvnc - всьо?

    vnc серверов под *nix не осталось вообще, кроме непонятных васян-поделок?

     
     
  • 2.8, h31 (ok), 20:51, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TurboVNC, TigerVNC. Тысячи их.
     
  • 2.9, Аноним (3), 20:51, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся новость про какой-то стрёмный вендософт, подозреваю, что линуксовые клиенты просто не тестировали.
     
     
  • 3.15, Аноним (6), 21:52, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там в основном про серверы. Они, действительно, стремные, потому что в винде нахрен не нужны - там есть rdp, вполне нормально работающий.

    А вот в линухе как раз нужны - потому что вафлянд все еще уже почти не совсем поддерживает сетевую прозрачность, а эти вашы мамонтовы иксы ненужно-ненужно и уже главный разработчик почти открыто заявляет что ничего разрабатывать не собирается, потому что редбиэм ему платит за саботаж, а не за разработку.

    Не говоря уже о том, что иксы чудовищно неудобны в качестве удаленного терминала (прежде всего из-за неумения сохранять сессию и подключаться к уже имеющейся).

    Эту проблему как-то решал tightvnc, пусть и криво.

     

  • 1.7, Michael Shigorin (ok), 20:45, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Прям vulnerable network computing, хотя за TightVNC и её автора на этом фоне рад.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:33, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для альта актуально кстати?
     
  • 2.16, пох. (?), 21:53, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в смысле, рад что оно сдохло, и "версия только под винду", непонятно кому и зачем вообще нужная?

     

  • 1.14, Марфа (?), 21:48, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сито-ситечко.
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:18, 23/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    X11vnc?
     
     
  • 2.20, Fyjy (?), 01:21, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x11vnc использует LibVNCServer, так что все что относится к либе относится и к нему.
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:42, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а как быть с iKVM в серверных материнских платах? Там где интегрирован модуль от ATEN (как минимум у плат Supermicro) используется немного модифицированный VNC протокол.
    https://blog.devicenull.org/2013/12/29/supermicro-vnc-ipmi-protocol.html
     
  • 1.21, Аноним (21), 03:07, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В открытой библиотеке LibVNC (LibVNCServer и LibVNCClient) ... Все проблемы уже устранены разработчиками, но изменения пока отражены только в master-ветке.

    А вот и враки. В 0.9.12 устранено все перечисленное, кроме CVE-2019-15681

     
     
  • 2.22, Аноним (21), 03:11, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс не исправлен CVE-2018-20750, возникший из-за неполного исправления CVE-2018-15127.
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 03:13, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И таки да, в дистрибутивах все это было исправлено еще в прошлом месяце.
     

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