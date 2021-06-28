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Опубликован LTSM для организации терминального доступа к рабочим столам

28.06.2021 10:54

Проектом Linux Terminal Service Manager (LTSM) подготовлен набор программ для организации доступа к рабочему столу на основе терминальных сессий (пока с использованием протокола VNC). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

В состав входят: LTSM_connector ( обработчик VNC и RDP), LTSM_service (получает команды от LTSM_connector, запускает login и пользовательские сеансы на базе Xvfb), LTSM_helper (графический интерфейс входа в систему) и LTSM_sessions (графический интерфейс для управления сеансами). От xrdp проект LTSM отличается другими принципами работы - упор делается на максимальное использование встроенных компонентов, компактный исходный код (меньше мегабайта) и использование шины DBus.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AndreyBarma...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск NoMachine NX 4.0, ознаменовал закрытие кода проекта
  3. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты собственной реализации NX сервера
  4. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 10
  5. OpenNews: Вышел релиз терминального сервера x2go 3.0
  6. OpenNews: Выпуск Remmina 1.1, интерфейса для удалённого доступа к рабочему столу
Автор новости: TestBuilder
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55401-ltsm
Ключевые слова: ltsm, vnc, rdp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 11:18, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > encription

    Ну е-мое...

     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 11:30, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    шыфрование
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:36, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Javascrypt
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 11:49, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ryst против S++!
    SSmart::pnterrs::nalivay_mlya(*butilka, *stakan1, *staqan2, *stakkuyan3);\
    В S++ нашли дырку в безопасность!
     
  • 3.40, mos87 (ok), 13:42, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    crypt
     
     
  • 4.68, n00by (ok), 15:38, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому и encipher.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 11:29, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >>Linux Only!
    >>main dependencies:
    >>systemd, sd-bus

    мдя...

     
     
  • 2.26, Michael Shigorin (ok), 12:48, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да уж, вместе с "пока с использованием протокола VNC" у меня вызывает только недоумение: ребята, а чем именно вас не устроил LTSP?  Тем, что давно есть и работает?
     
     
  • 3.36, andrey (??), 13:35, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня вызывает только недоумение: ребята, а чем именно вас не устроил LTSP

    Linux Terminal Server Project helps in netbooting LAN clients from a single template installation that resides in a virtual machine image or a chroot on the LTSP server, or the server root (/, chrootless). This way maintaining tens or hundreds of diskless clients is as easy as maintaining a single PC.

    Netboot и diskless? здесь просто другое...

     
  • 3.42, mos87 (ok), 13:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTSP вроде система для LAN
    и там большое внимание уделено загрузке образа на клиент(терминал)
    для удалённых пользователей это не особо актуально

    ну и главный технологический минус ЛТСП это конечно отсутствие постоянной сессии (отключился/подключился).

     
     
  • 4.48, andrey (??), 13:54, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    все верно, упор на сохранение сессий, легкое администрирование (удаленный помощник), без разницы кто клиенты, и rdp коннектор будет к концу сезона на freerdp
     

  • 1.4, sasku (ok), 11:34, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пробовал x2go - ниче так, красиво получается. и работает довольно быстро
    надо еще это посмотреть, может удобнее будет ?
     
     
  • 2.18, шляпа упала на пол (?), 12:21, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X2Go и Spice норм, все остальное урезанные костыли.
    Года 2-3 назад активно использовал X2Go и были тормоза с GTK3 приложениями, тот же синаптик переделанный на GTK3 адово тормозил. Из браузеров работал норм только Файрфокс и то после переключения какого-то параметра  связанного с рендерингом. Возможно сегодня уже таких проблем нет.
     
     
  • 3.27, Michael Shigorin (ok), 13:00, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и были тормоза с GTK3 приложениями

    Отключайте композитинг в среде и/или объясняйте gtk+3, что GL нет?

     
  • 2.44, mos87 (ok), 13:49, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    икс два го это "форк" (не совсем, но не суть) nomachine NX третьей кажысь
    пожалуй, одно из самых адекватных решений

    основа подхода - Х-клиенты подключаются к локальному Х-серверу (в терминологии nomachine - proxy), а удалённый клиент уже к нему. Немного defeats the purpose Иксов, но увы так надо для кэширования и поддержания сессии в рабочем состоянии.

    Был для иксов какой-то libproxy но говорят очень давно умер...

    но есть ещё XPRA - оттуда разрабы кстати выкинули Х-овый клиент/серверный метод и по-моему оставили только кодирование в видео.

     
     
  • 3.81, Аноним (81), 19:10, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее отдельный проект на библиоткеке от номашин, которую сообщество не способно улучшить.
     
  • 3.83, Доброхот (?), 19:32, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я копался в коде XPRA, h264 там сейчас все еще опционально, а самый быстрый режим, позволяющий ютубчик удаленно смотреть - это JPEG + Brotli.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:38, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Xvfb

    А вайланд как же?

     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 11:50, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вот никак. Сырой еще, молодой, горячий.
     
     
  • 3.13, Abonim (?), 12:01, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстро сварится. Вот сухой, старый и холодный долго варить.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:30, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    x11 не сухой, он ещё огого!
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:56, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вотвотужескоропочтиещёчутьчуть
     
  • 2.14, Ваиланд (?), 12:14, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я еще не готов , дай на водку ?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:20, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не. Так ты вообще никогда выпустишься :)
     
     
  • 4.22, Ваиланд (?), 12:39, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жмоты
     

  • 1.10, And (??), 11:50, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... пока с использованием протокола VNC ...

    Т.е. с нулевой защитой, т.к. VNC.

    VNC научилcя как-то защищаться от man-in-the-middle? Как защищёно соединение?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:58, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VNC же для локалок. Ну из интернета через корпоративный VPN.
     
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 13:01, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для локалок есть X11.
     
     
  • 4.65, acroobat (??), 15:29, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы, Шигорин, где десяточку бы скачали?
     
  • 2.15, фрол (?), 12:15, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вижу на картинке TLS1.2
     
     
  • 3.16, фрол (?), 12:17, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там где есть TLS1.2, внезапно всплывает и x509 как поводная лодка
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:22, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тут - не знаю.
    Вообще - его через SSH пропустить можно.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:33, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VPN решает большинство проблем, а вот то что VNC не поддерживает передачу звука и проброс устройств это бида
     
     
  • 3.23, anonymous (??), 12:40, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pulse audio поддерживает
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:18, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местное сообщество не поддерживает пулсу
     
  • 3.38, andrey (??), 13:37, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вот то что VNC не поддерживает передачу звука и проброс устройств это бида

    бида не беда, вроде решения опубликованы в wiki

     

  • 1.21, Аноним (20), 12:34, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где RDP? Блэт
     
     
  • 2.52, OpenEcho (?), 14:24, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут:  apt install xrdp
     

  • 1.25, Аноним (11), 12:47, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Checking for module 'libsystemd>=236'
       Package 'libsystemd', required by 'virtual:world', not found
    CMake Error at CMakeLists.txt:21 (message):
    Вывод: Не нужно.
     
     
  • 2.46, andrey (??), 13:50, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    демка на centos7 с базовым systemd-219
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 14:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > демка на centos7 с базовым systemd-219

    там же по http лежат и rpm пакеты для centos7

     

  • 1.31, AnonAnon (?), 13:24, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NoMachine - лучшее решение. Правда, не свободен, да.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:36, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня так и не получилось на нём настроить curtain mode. А не хочется, чтобы все видели то, что я делаю на удалённом ПК. Поэтому альтернативы Оффтопику и РДП пока нет.
     
     
  • 3.39, AnonAnon (?), 13:41, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если использовать VNC, то никто ничего не увидит.
     
     
  • 4.41, Аноним (37), 13:43, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лолшто? Как раз при работе с VNC всё как на ладони.
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 16:16, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаешь виртуальный дисплей для VNC и смотришь там своих коней незаметно для юзера
     
  • 3.50, commiethebeastie (ok), 14:02, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На бесплатной версии надо его поверх x11vnc запускать. Это такой лайфхак, как превратить бесплатную версию в практически полноценную платную.
     
  • 3.56, OpenEcho (?), 14:47, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xrdp - прекрасно работает в другой сессии, так что никто не видит на удаленном мониторе ваши моусо-движения
     
     
  • 4.57, Аноним (37), 14:52, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот к уже открытой локальной сессии он подключаться не умеет, что я только не пробовал. Вообще концепция Remote Desktop предполагает, что можно подключиться к своему ПК везде, где есть интернет, и работать так, как будто работаешь локально. Без заведения второй сессии и шаринга рабочего стола. В Оффтопике с 2000 года есть, а в Лине, похоже, не запилят, так как его механизм сессий для этого архитектурно убог.
     
     
  • 5.61, Аноним (55), 15:04, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так повесь x11vnc на authfile запущенного Xorg в чем проблема? это работает уже лет надцать
     
     
  • 6.62, Аноним (37), 15:08, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если повесить на VNC - не будет curtain mode, Анон. Я эту штуку несколько дней пытался настроить, и желаемого результата, хотя бы как в МакОС так и не получил, не говоря уже про фичи и скорость как у  Виндового РДП. Короче весь линуксовый ремоут - это так, поиграться. Для работы не подходит, как и этот хвалёный X forwarding.
     
     
  • 7.73, Аноним (55), 15:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не будет curtain mode

    LOL што? в протоколе это VNC share, это назначает КЛИЕНТ, первый подключившийся КЛИЕНТ!

     

  • 1.32, Аноньимъ (ok), 13:26, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я в замешательстве.
    Они просто настроили vnc по арч вики и пустили его через тлс туннель и назвали это уникальным супер пупер продуктом?
     
  • 1.35, Ананоним (?), 13:31, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поговаривают что в данном случае обошлось даже без найденного фатального недостатка.
     
  • 1.43, Аноним (37), 13:47, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что если это использует xvfb-враппер, значит присоединяться к локальным сессиям это тоже не может? Кто-нибудь собирал-запускал?
     
     
  • 2.45, andrey (??), 13:49, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё верно, присоединяется только к своим запущенным сессиям, после аутентификации.
     
     
  • 3.47, Аноним (37), 13:52, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда чем это лучше XRDP? Короче, под Linux нет средств для remote desktop, и не факт, что будут.
     
     
  • 4.49, T1000 (?), 14:00, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем же так категорично?

    https://github.com/rustdesk/rustdesk

     
     
  • 5.51, Аноним (37), 14:04, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Change Wayland to X11

    Спасибо, но нет.

     
  • 5.58, Аноним (30), 14:53, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > let gdm = format!("/run/user/{}/gdm/Xauthority", uid);

    А оно точно способно работать на чем то отличном от гномога?

     
  • 4.60, Аноним (55), 15:01, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xrdp предлагает замену xorg, и тянет за собой весь его многострадальный код, здесь же используется системный xfvb, здесь же есть утилиты администрирования и управления (типа удаленного помощника), конектор rdp обещают к концу сезона
     
     
  • 5.63, Аноним (37), 15:13, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты понимаешь, что используя xfvb ты никак не прокинешь локальную сессию на удалённого клиента? И в удалённую сессию на локальном ПК не войдёшь.
     
     
  • 6.69, andrey (??), 15:39, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вы не понимаете для чего это. какие локальные сессии? кому они нужны локальные сессии?
    локальным админхостам которые незнают про x11vnc?

    это просто поднимаешь толстый сервак на мульти core и память, и заводишь туда кучу юзеров и даешь им удаленный доступ.

     
     
  • 7.70, Аноним (37), 15:41, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне не нужны куча пользователей, мне просто нужен доступ к мои десктопам из любого места, как в Винде.
     
     
  • 8.77, Роман (??), 16:44, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для многих людей на данном сайте как в винде автоматически означает что не кр... текст свёрнут, показать
     

  • 1.54, Аноним (55), 14:42, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во! 5 лет назад бы такое, поставил бы в школе очень нужно было как раз, но уже там не работаю
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 15:17, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поставил бы в школе

    А потом догнали бы и ещё раз поставил.

     

  • 1.59, Аноним (59), 14:59, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что-то про remmina?
     
  • 1.66, анон ессно (?), 15:33, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно поддерживает сохранение открытой сессии при отключении и переподключение к ней, как это сделано у майков в RDP? Пока только одна графическая ремота такое может - nomachine NX.
     
     
  • 2.67, Аноним (37), 15:36, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Это архитектурно невозможно на Линуксе. И NX тоже так не умеет - он по сути просто быстро работающий шаринг экрана.
     
     
  • 3.72, анон ессно (?), 15:44, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, видимо, не в теме. NX как раз так умеет, именно поэтому только им и пользуюсь.
     
     
  • 4.74, Аноним (37), 15:48, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве? А позвольте узнать, какой именно их продукт? Позволяет как в Винде? Подключаться к локальной сессии удалённо, выходить из неё, а потом снова использовать её локально? Если это так, Винда вообще будет не нужна.
     
     
  • 5.78, анон ессно (?), 18:32, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно так, как Вы описали. Сам использую именно в этом сценарии, чтобы при отключении запущенные на удалённой машине графические приложения были постоянно открыты.
    rpm -qi nomachine
    Name        : nomachine
    Version     : 7.6.2
    Release     : 6
    Architecture: x86_64
    Install Date: Ср 02 июн 2021 19:09:31
    Group       : NoMachine NX
    Size        : 12
    License     : NoMachine License
    Signature   : (none)
    Source RPM  : nomachine-7.6.2-6.src.rpm
    Build Date  : Вт 25 мая 2021 22:07:17
    Build Host  : builddeb01x64w.nomachine.com
    Relocations : /usr
    Packager    : NoMachine S.a.r.l. <info@nomachine.com>
    Vendor      : NoMachine S.a.r.l.
    URL         : http://www.nomachine.com/
    Summary     : "Fast and secure remote access system"
    Description :

    NoMachine is a fast and secure remote access system and terminal server
    service. It provides a full set of administration tools that make it a complete
    desktop virtualization solution for you or for your organization.

    This package includes all programs and libraries necessary to
    transform your machine into a server in the cloud or a remote
    desktop client according to your needs.
    Distribution: Linux

     
     
  • 6.82, Аноним (82), 19:25, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огромное Вам спасибо. Буду пробовать. У меня так пока не получилось.
     
  • 2.71, andrey (??), 15:42, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, оно поддерживает сохранение открытой сессии при отключении и переподключение к ней, так изначально по архитектуре и планировалось!
     

  • 1.75, GreyWolf (??), 15:58, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В XRDP есть сессии и можно подключится к текущей сессии.

    Вот давно написал на Python скрипт "Дистанционный помощник", графический интерфейс реализован с помощью библиотеки wxWidgets.
    https://github.com/mr-GreyWolf/x11vnc-assistant

     

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