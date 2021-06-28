Опубликован LTSM для организации терминального доступа к рабочим столам

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|3.8, Жироватт (ok), 11:49, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ryst против S++!
SSmart::pnterrs::nalivay_mlya(*butilka, *stakan1, *staqan2, *stakkuyan3);\
В S++ нашли дырку в безопасность!
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|2.26, Michael Shigorin (ok), 12:48, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да уж, вместе с "пока с использованием протокола VNC" у меня вызывает только недоумение: ребята, а чем именно вас не устроил LTSP? Тем, что давно есть и работает?
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|3.36, andrey (??), 13:35, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня вызывает только недоумение: ребята, а чем именно вас не устроил LTSP
Linux Terminal Server Project helps in netbooting LAN clients from a single template installation that resides in a virtual machine image or a chroot on the LTSP server, or the server root (/, chrootless). This way maintaining tens or hundreds of diskless clients is as easy as maintaining a single PC.
Netboot и diskless? здесь просто другое...
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|3.42, mos87 (ok), 13:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LTSP вроде система для LAN
и там большое внимание уделено загрузке образа на клиент(терминал)
для удалённых пользователей это не особо актуально
ну и главный технологический минус ЛТСП это конечно отсутствие постоянной сессии (отключился/подключился).
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|4.48, andrey (??), 13:54, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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все верно, упор на сохранение сессий, легкое администрирование (удаленный помощник), без разницы кто клиенты, и rdp коннектор будет к концу сезона на freerdp
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|1.4, sasku (ok), 11:34, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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пробовал x2go - ниче так, красиво получается. и работает довольно быстро
надо еще это посмотреть, может удобнее будет ?
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|2.18, шляпа упала на пол (?), 12:21, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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X2Go и Spice норм, все остальное урезанные костыли.
Года 2-3 назад активно использовал X2Go и были тормоза с GTK3 приложениями, тот же синаптик переделанный на GTK3 адово тормозил. Из браузеров работал норм только Файрфокс и то после переключения какого-то параметра связанного с рендерингом. Возможно сегодня уже таких проблем нет.
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|3.27, Michael Shigorin (ok), 13:00, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и были тормоза с GTK3 приложениями
Отключайте композитинг в среде и/или объясняйте gtk+3, что GL нет?
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|2.44, mos87 (ok), 13:49, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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икс два го это "форк" (не совсем, но не суть) nomachine NX третьей кажысь
пожалуй, одно из самых адекватных решений
основа подхода - Х-клиенты подключаются к локальному Х-серверу (в терминологии nomachine - proxy), а удалённый клиент уже к нему. Немного defeats the purpose Иксов, но увы так надо для кэширования и поддержания сессии в рабочем состоянии.
Был для иксов какой-то libproxy но говорят очень давно умер...
но есть ещё XPRA - оттуда разрабы кстати выкинули Х-овый клиент/серверный метод и по-моему оставили только кодирование в видео.
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|3.81, Аноним (81), 19:10, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее отдельный проект на библиоткеке от номашин, которую сообщество не способно улучшить.
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|3.83, Доброхот (?), 19:32, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я копался в коде XPRA, h264 там сейчас все еще опционально, а самый быстрый режим, позволяющий ютубчик удаленно смотреть - это JPEG + Brotli.
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|1.10, And (??), 11:50, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ... пока с использованием протокола VNC ...
Т.е. с нулевой защитой, т.к. VNC.
VNC научилcя как-то защищаться от man-in-the-middle? Как защищёно соединение?
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|3.16, фрол (?), 12:17, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там где есть TLS1.2, внезапно всплывает и x509 как поводная лодка
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|2.20, Аноним (20), 12:33, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VPN решает большинство проблем, а вот то что VNC не поддерживает передачу звука и проброс устройств это бида
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|3.38, andrey (??), 13:37, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а вот то что VNC не поддерживает передачу звука и проброс устройств это бида
бида не беда, вроде решения опубликованы в wiki
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|1.25, Аноним (11), 12:47, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Checking for module 'libsystemd>=236'
Package 'libsystemd', required by 'virtual:world', not found
CMake Error at CMakeLists.txt:21 (message):
Вывод: Не нужно.
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|3.55, Аноним (55), 14:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> демка на centos7 с базовым systemd-219
там же по http лежат и rpm пакеты для centos7
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|2.37, Аноним (37), 13:36, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня так и не получилось на нём настроить curtain mode. А не хочется, чтобы все видели то, что я делаю на удалённом ПК. Поэтому альтернативы Оффтопику и РДП пока нет.
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|5.76, Аноним (76), 16:16, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делаешь виртуальный дисплей для VNC и смотришь там своих коней незаметно для юзера
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|3.50, commiethebeastie (ok), 14:02, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На бесплатной версии надо его поверх x11vnc запускать. Это такой лайфхак, как превратить бесплатную версию в практически полноценную платную.
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|3.56, OpenEcho (?), 14:47, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xrdp - прекрасно работает в другой сессии, так что никто не видит на удаленном мониторе ваши моусо-движения
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|4.57, Аноним (37), 14:52, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот к уже открытой локальной сессии он подключаться не умеет, что я только не пробовал. Вообще концепция Remote Desktop предполагает, что можно подключиться к своему ПК везде, где есть интернет, и работать так, как будто работаешь локально. Без заведения второй сессии и шаринга рабочего стола. В Оффтопике с 2000 года есть, а в Лине, похоже, не запилят, так как его механизм сессий для этого архитектурно убог.
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|5.61, Аноним (55), 15:04, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так повесь x11vnc на authfile запущенного Xorg в чем проблема? это работает уже лет надцать
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|6.62, Аноним (37), 15:08, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если повесить на VNC - не будет curtain mode, Анон. Я эту штуку несколько дней пытался настроить, и желаемого результата, хотя бы как в МакОС так и не получил, не говоря уже про фичи и скорость как у Виндового РДП. Короче весь линуксовый ремоут - это так, поиграться. Для работы не подходит, как и этот хвалёный X forwarding.
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|7.73, Аноним (55), 15:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не будет curtain mode
LOL што? в протоколе это VNC share, это назначает КЛИЕНТ, первый подключившийся КЛИЕНТ!
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|1.32, Аноньимъ (ok), 13:26, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я в замешательстве.
Они просто настроили vnc по арч вики и пустили его через тлс туннель и назвали это уникальным супер пупер продуктом?
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|1.35, Ананоним (?), 13:31, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поговаривают что в данном случае обошлось даже без найденного фатального недостатка.
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|1.43, Аноним (37), 13:47, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что если это использует xvfb-враппер, значит присоединяться к локальным сессиям это тоже не может? Кто-нибудь собирал-запускал?
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|2.45, andrey (??), 13:49, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё верно, присоединяется только к своим запущенным сессиям, после аутентификации.
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|3.47, Аноним (37), 13:52, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда чем это лучше XRDP? Короче, под Linux нет средств для remote desktop, и не факт, что будут.
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|5.58, Аноним (30), 14:53, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> let gdm = format!("/run/user/{}/gdm/Xauthority", uid);
А оно точно способно работать на чем то отличном от гномога?
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|4.60, Аноним (55), 15:01, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xrdp предлагает замену xorg, и тянет за собой весь его многострадальный код, здесь же используется системный xfvb, здесь же есть утилиты администрирования и управления (типа удаленного помощника), конектор rdp обещают к концу сезона
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|5.63, Аноним (37), 15:13, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты понимаешь, что используя xfvb ты никак не прокинешь локальную сессию на удалённого клиента? И в удалённую сессию на локальном ПК не войдёшь.
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|6.69, andrey (??), 15:39, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это вы не понимаете для чего это. какие локальные сессии? кому они нужны локальные сессии?
локальным админхостам которые незнают про x11vnc?
это просто поднимаешь толстый сервак на мульти core и память, и заводишь туда кучу юзеров и даешь им удаленный доступ.
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|7.70, Аноним (37), 15:41, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне не нужны куча пользователей, мне просто нужен доступ к мои десктопам из любого места, как в Винде.
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|8.77, Роман (??), 16:44, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Для многих людей на данном сайте как в винде автоматически означает что не кр... текст свёрнут, показать
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|1.54, Аноним (55), 14:42, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во! 5 лет назад бы такое, поставил бы в школе очень нужно было как раз, но уже там не работаю
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|1.66, анон ессно (?), 15:33, 28/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно поддерживает сохранение открытой сессии при отключении и переподключение к ней, как это сделано у майков в RDP? Пока только одна графическая ремота такое может - nomachine NX.
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|2.67, Аноним (37), 15:36, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. Это архитектурно невозможно на Линуксе. И NX тоже так не умеет - он по сути просто быстро работающий шаринг экрана.
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|3.72, анон ессно (?), 15:44, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы, видимо, не в теме. NX как раз так умеет, именно поэтому только им и пользуюсь.
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|4.74, Аноним (37), 15:48, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве? А позвольте узнать, какой именно их продукт? Позволяет как в Винде? Подключаться к локальной сессии удалённо, выходить из неё, а потом снова использовать её локально? Если это так, Винда вообще будет не нужна.
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|5.78, анон ессно (?), 18:32, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно так, как Вы описали. Сам использую именно в этом сценарии, чтобы при отключении запущенные на удалённой машине графические приложения были постоянно открыты.
rpm -qi nomachine
Name : nomachine
Version : 7.6.2
Release : 6
Architecture: x86_64
Install Date: Ср 02 июн 2021 19:09:31
Group : NoMachine NX
Size : 12
License : NoMachine License
Signature : (none)
Source RPM : nomachine-7.6.2-6.src.rpm
Build Date : Вт 25 мая 2021 22:07:17
Build Host : builddeb01x64w.nomachine.com
Relocations : /usr
Packager : NoMachine S.a.r.l. <info@nomachine.com>
Vendor : NoMachine S.a.r.l.
URL : http://www.nomachine.com/
Summary : "Fast and secure remote access system"
Description :
NoMachine is a fast and secure remote access system and terminal server
service. It provides a full set of administration tools that make it a complete
desktop virtualization solution for you or for your organization.
This package includes all programs and libraries necessary to
transform your machine into a server in the cloud or a remote
desktop client according to your needs.
Distribution: Linux
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|6.82, Аноним (82), 19:25, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Огромное Вам спасибо. Буду пробовать. У меня так пока не получилось.
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|2.71, andrey (??), 15:42, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, оно поддерживает сохранение открытой сессии при отключении и переподключение к ней, так изначально по архитектуре и планировалось!
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