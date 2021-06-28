Опубликован LTSM для организации терминального доступа к рабочим столам

2.37 , Аноним ( 37 ), 13:36, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня так и не получилось на нём настроить curtain mode. А не хочется, чтобы все видели то, что я делаю на удалённом ПК. Поэтому альтернативы Оффтопику и РДП пока нет.

3.39 , AnonAnon ( ? ), 13:41, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если использовать VNC, то никто ничего не увидит.

4.41 , Аноним ( 37 ), 13:43, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лолшто? Как раз при работе с VNC всё как на ладони.

5.76 , Аноним ( 76 ), 16:16, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делаешь виртуальный дисплей для VNC и смотришь там своих коней незаметно для юзера

3.50 , commiethebeastie ( ok ), 14:02, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На бесплатной версии надо его поверх x11vnc запускать. Это такой лайфхак, как превратить бесплатную версию в практически полноценную платную.

3.56 , OpenEcho ( ? ), 14:47, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – xrdp - прекрасно работает в другой сессии, так что никто не видит на удаленном мониторе ваши моусо-движения

4.57 , Аноним ( 37 ), 14:52, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только вот к уже открытой локальной сессии он подключаться не умеет, что я только не пробовал. Вообще концепция Remote Desktop предполагает, что можно подключиться к своему ПК везде, где есть интернет, и работать так, как будто работаешь локально. Без заведения второй сессии и шаринга рабочего стола. В Оффтопике с 2000 года есть, а в Лине, похоже, не запилят, так как его механизм сессий для этого архитектурно убог.

5.61 , Аноним ( 55 ), 15:04, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так повесь x11vnc на authfile запущенного Xorg в чем проблема? это работает уже лет надцать

6.62 , Аноним ( 37 ), 15:08, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если повесить на VNC - не будет curtain mode, Анон. Я эту штуку несколько дней пытался настроить, и желаемого результата, хотя бы как в МакОС так и не получил, не говоря уже про фичи и скорость как у Виндового РДП. Короче весь линуксовый ремоут - это так, поиграться. Для работы не подходит, как и этот хвалёный X forwarding.

7.73 , Аноним ( 55 ), 15:45, 28/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не будет curtain mode LOL што? в протоколе это VNC share, это назначает КЛИЕНТ, первый подключившийся КЛИЕНТ!

