Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.15

26.02.2026 08:38 (MSK)

После полутора лет разработки опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена мультимедийными файлами MediaGoblin 0.15.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Flickr, YouTube и SoundCloud, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису и использует модель похожую на StatusNet и pump.io, предоставляющую возможность запустить сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новом выпуске:

  • Налажена работа в Debian 12 и 13. Решены проблемы с GStreamer 1.26.2 из состава Debian 13. Добавлена поддержка pygobject 3.50 для работы в Debian 12.
  • Для установки JavaScript-зависимостей вместо Bower задействован NPM.
  • Из числа зависимостей удалён lxml, а для чистки HTML задействована библиотека bleach.
  • Добавлена поддержка тулкита sqlalchemy 2.0.
  • Добавлен прототип сервиса для запуска MediaGoblin в дистрибутивах с пакетным менеджером Guix.
  • Обновлены сборочные макросы и скрипты.
  • Выпуск протестирован в Debian 12/13, Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04 и Fedora 43. Прекращена поддержка Debian 11 и Ubuntu 20.04.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64876-mediagoblin
Ключевые слова: mediagoblin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Третьего дня по совету проверенных камрадов развернул децентрализованную платформу для обмена медиафайлами MediaGoblin. Результат - моё почтение!
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:49, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только если хостить там артефакты "смешного перевода" 00х-10х - студию "Полный Пэ".
    Для остальных гоблинских креатиффов достаточно одноклассников
     
     
  • 3.16, Деанимус (?), 11:17, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >артефакты "смешного перевода" 00х-10х - студию "Полный Пэ"

    Не, "Полный Пэ" - позиционировали как "правильные переводы".
    "Смешные" - было "Божья искра".

     
     
  • 4.17, Жироватт (ok), 11:32, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая принципиальная разница? Что то, что это - артефакты 00х-10хх
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:41, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При том что полный пэ хранить не надо.
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:32, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мы в вузе используем для доступа студентов к видеолекциям. Вполне нормальный вариант, если не хочется прогибаться под гугл или под скрепоносный рутуб.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:33, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас на мой взгляд наиболее живучая модель - это самодостаточная платформа, по типу qTox(принцип) в организации которой не надо возиться с доменными именами и прочими веб штуками. Просто берешь и пользуешься.  
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 09:56, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сейчас на мой взгляд наиболее живучая модель - это любая платформа под крышей денежного мешка, в свою очередь крышуемого госами
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 09:38, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Building tools to empower the world through decentralization!

    и при этом оно зависит от ноуд.жс, цирк

     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 09:50, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага.
    Принципиальной альтернативы нету, щито поделать
     
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 10:06, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    альтернативы установки огромного количества дыреней себе на сервак? согласен, нету
     
     
  • 4.13, Аноним (19), 10:38, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто это что-то плохое
     
     
  • 5.14, 12yoexpert (ok), 11:00, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    при чём тут плоxое или xорошее?
     
     
  • 6.18, Аноним (19), 11:39, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том что какое нормальному человеку дело до этих дыреней? Это только тревожники типа тебя трясутся круглыми сутками.
     
     
  • 7.22, 12yoexpert (ok), 13:18, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    речь о цитате о децентрализации при наличии зависимости от реп ноджс
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:50, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так возьми и сделай, в чём проблема.
     
     
  • 5.28, 12yoexpert (ok), 14:02, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем? просто берёшь и лепишь видео или что угодно на сайт, в чём проблема вообще?

    для шаринга файлов есть ftp

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:41, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это типа что-то лучше Retroshare?
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 09:54, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. НЕ для криптопанков, а для "просто сделать локальный сервис, где можно выкладывать файло. Локальный ютуп и файлопомойка, короче. О, оно еще может и в федерацию? Ну, круто"
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:23, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если про федерацию, то чем более раскрученный PeerTube хуже?
     
     
  • 4.25, Жироватт (ok), 13:39, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные продукты.
    Умеет ли пиртюб в отличные от видео файлы?
     

  • 1.12, Аноним (19), 10:37, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Над неймингом ещё надо поработать.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 13:26, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, нынешний нейминг, как бы, отсыл к переводчику видосиков Гоблину.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:05, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу спросить. У него не клиент-серверная архитектура? Как понимать слово децентрализованная? Разве сервер с белым IP не нужен?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:54, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По канонам распределения и децентрализации должно работать по p2p архитектуре.
     

  • 1.26, rvs2016 (ok), 13:48, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вместо пир туба что ли?
     

