Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.15

|
|1.1, Аноним (1), 08:51, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Третьего дня по совету проверенных камрадов развернул децентрализованную платформу для обмена медиафайлами MediaGoblin. Результат - моё почтение!
|
|
|
|2.6, Жироватт (ok), 09:49, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Только если хостить там артефакты "смешного перевода" 00х-10х - студию "Полный Пэ".
Для остальных гоблинских креатиффов достаточно одноклассников
|
|
|
|3.16, Деанимус (?), 11:17, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>артефакты "смешного перевода" 00х-10х - студию "Полный Пэ"
Не, "Полный Пэ" - позиционировали как "правильные переводы".
"Смешные" - было "Божья искра".
|
|2.21, Аноним (-), 12:32, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А мы в вузе используем для доступа студентов к видеолекциям. Вполне нормальный вариант, если не хочется прогибаться под гугл или под скрепоносный рутуб.
|
|1.3, Аноним (3), 09:33, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сейчас на мой взгляд наиболее живучая модель - это самодостаточная платформа, по типу qTox(принцип) в организации которой не надо возиться с доменными именами и прочими веб штуками. Просто берешь и пользуешься.
|
|
|
|2.9, Жироватт (ok), 09:56, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Сейчас на мой взгляд наиболее живучая модель - это любая платформа под крышей денежного мешка, в свою очередь крышуемого госами
|
|1.4, 12yoexpert (ok), 09:38, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Building tools to empower the world through decentralization!
и при этом оно зависит от ноуд.жс, цирк
|
|
|
|
|
|3.11, 12yoexpert (ok), 10:06, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
альтернативы установки огромного количества дыреней себе на сервак? согласен, нету
|
|
|
|
|
|
|
|6.18, Аноним (19), 11:39, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При том что какое нормальному человеку дело до этих дыреней? Это только тревожники типа тебя трясутся круглыми сутками.
|
|
|
|5.28, 12yoexpert (ok), 14:02, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зачем? просто берёшь и лепишь видео или что угодно на сайт, в чём проблема вообще?
для шаринга файлов есть ftp
|
|
|
|2.8, Жироватт (ok), 09:54, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага. НЕ для криптопанков, а для "просто сделать локальный сервис, где можно выкладывать файло. Локальный ютуп и файлопомойка, короче. О, оно еще может и в федерацию? Ну, круто"
|
|
|
|2.24, Аноним (23), 13:26, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что, нынешний нейминг, как бы, отсыл к переводчику видосиков Гоблину.
|
|1.15, Аноним (15), 11:05, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хочу спросить. У него не клиент-серверная архитектура? Как понимать слово децентрализованная? Разве сервер с белым IP не нужен?
|
|
|
|2.20, Аноним (20), 11:54, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По канонам распределения и децентрализации должно работать по p2p архитектуре.
|