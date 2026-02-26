Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.15

После полутора лет разработки опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена мультимедийными файлами MediaGoblin 0.15.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Flickr, YouTube и SoundCloud, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису и использует модель похожую на StatusNet и pump.io, предоставляющую возможность запустить сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3. В новом выпуске: Налажена работа в Debian 12 и 13. Решены проблемы с GStreamer 1.26.2 из состава Debian 13. Добавлена поддержка pygobject 3.50 для работы в Debian 12.

Для установки JavaScript-зависимостей вместо Bower задействован NPM.

Из числа зависимостей удалён lxml, а для чистки HTML задействована библиотека bleach.

Добавлена поддержка тулкита sqlalchemy 2.0.

Добавлен прототип сервиса для запуска MediaGoblin в дистрибутивах с пакетным менеджером Guix.

Обновлены сборочные макросы и скрипты.

Выпуск протестирован в Debian 12/13, Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04 и Fedora 43. Прекращена поддержка Debian 11 и Ubuntu 20.04.



