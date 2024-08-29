Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.14

2.3 , Аноним ( 1 ), 15:24, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чёт посмотрел это же не про торренты это просто селфхостед для фоточек и видюшек и аудио.

3.4 , пох. ( ? ), 15:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – децентрализованное же ж! (а то ж веб-сервер с сайтиком образца вепп1.0 тоже вполне себе - селфхостинг фоточек и видюшек. У меня их целых два таких.) 4.8 , Аноним ( 1 ), 15:38, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да тут подсказывают что когда не знаешь где конкретно лежат файлы это федеративное. А децентрализованное это когда не централизовано на ютубе лежит.

5.9 , пох. ( ? ), 15:46, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чорд, жаль башорг сдох. Придется на бумажке записывать ценное знание. 3.5 , Аноним ( 5 ), 15:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, например фоточек на 50 гигов

magnet:?xt=urn:btih:17098bdec93e21f84a02b1a6f09cc3036f82ea25&dn=NASA_Apollo_Project

чем тебе не хостед?

4.7 , Аноним ( 1 ), 15:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Список пиров выдает что оно как бы не особо селф, а вполне себе коллектив. Если ты понимаешь о чём я.

5.15 , pfg21 ( ok ), 16:05, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – почему бы и нет. хостят интересующиеся организации к примеру.

4.10 , пох. ( ? ), 15:47, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот, например фоточек на 50 гигов я не могу на ЭТО дро4ить!

Нет ли у тебя каких-нибудь других 50 гигов?

5.18 , Аноним ( 18 ), 16:14, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они тебе чем-то обязаны? Отсними сам, смонтируй и выложи. Тогда делать это сможешь не только лишь ты.

6.20 , пох. ( ? ), 16:16, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они тебе чем-то обязаны? Отсними сам, смонтируй и выложи. Тогда делать это

> сможешь не только лишь ты. тьфу мерзость какая... 2.11 , Аноним ( 11 ), 15:52, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как сделать чтобы пользовали добавляли свои файлы на твой сервер в торрент? в этом отличие.

3.13 , пох. ( ? ), 15:56, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как сделать чтобы пользовали добавляли свои файлы на твой сервер в торрент? А в эту вот х-ню они собираются чего-то добавлять? Они сейчас с тобой в одной комнате? 3.14 , Аноним ( 5 ), 15:58, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень просто:

1.включить веб-морду в qbittirrent

2.сделать публичным.

4.17 , пох. ( ? ), 16:13, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Очень просто:

> 1.включить веб-морду в qbittirrent

> 2.сделать публичным. ну... это вариант получше чем с файлами наса, но тебе выпилят дверь через пару дней по-моему...

