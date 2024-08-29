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Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.14

29.08.2024 15:14

После 10 месяцев разработки опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена мультимедийными файлами MediaGoblin 0.14.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Flickr, YouTube и SoundCloud, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису и использует модель похожую на StatusNet и pump.io, предоставляющую возможность запустить сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка установки с использованием системы Docker.
  • Реализована возможность формирования пакетов с использованием GNU Guix.
  • Значительно переработаны сборочные компоненты.
  • Выпуск протестирован в Debian 12, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04 и Fedora 39.


  1. Главная ссылка к новости (https://mediagoblin.org/news/m...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.13
  3. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  4. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Доступна децентрализованная коммуникационная платформа Jami "Vilagfa"
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61788-mediagoblin
Ключевые слова: mediagoblin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:19, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нейминг решает.
     
  • 1.2, пох. (?), 15:22, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    расскажите им кто-нибудь, что торренты изобрели еще пятнадцать лет назад...
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 15:24, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт посмотрел это же не про торренты это просто селфхостед для фоточек и видюшек и аудио.
     
     
  • 3.4, пох. (?), 15:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    децентрализованное же ж!

    (а то ж веб-сервер с сайтиком образца вепп1.0 тоже вполне себе - селфхостинг фоточек и видюшек. У меня их целых два таких.)

     
     
  • 4.8, Аноним (1), 15:38, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут подсказывают что когда не знаешь где конкретно лежат файлы это федеративное. А децентрализованное это когда не централизовано на ютубе лежит.
     
     
  • 5.9, пох. (?), 15:46, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чорд, жаль башорг сдох. Придется на бумажке записывать ценное знание.

     
  • 3.5, Аноним (5), 15:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, например фоточек на 50 гигов
    magnet:?xt=urn:btih:17098bdec93e21f84a02b1a6f09cc3036f82ea25&dn=NASA_Apollo_Project
    чем тебе не хостед?
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 15:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Список пиров выдает что оно как бы не особо селф, а вполне себе коллектив. Если ты понимаешь о чём я.    
     
     
  • 5.15, pfg21 (ok), 16:05, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему бы и нет. хостят интересующиеся организации к примеру.
     
  • 4.10, пох. (?), 15:47, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот, например фоточек на 50 гигов

    я не могу на ЭТО дро4ить!
    Нет ли у тебя каких-нибудь других 50 гигов?

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 16:14, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они тебе чем-то обязаны? Отсними сам, смонтируй и выложи. Тогда делать это сможешь не только лишь ты.
     
     
  • 6.20, пох. (?), 16:16, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они тебе чем-то обязаны? Отсними сам, смонтируй и выложи. Тогда делать это
    > сможешь не только лишь ты.

    тьфу мерзость какая...

     
  • 2.11, Аноним (11), 15:52, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как сделать чтобы пользовали добавляли свои файлы на твой сервер в торрент? в этом отличие.
     
     
  • 3.13, пох. (?), 15:56, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как сделать чтобы пользовали добавляли свои файлы на твой сервер в торрент?

    А в эту вот х-ню они собираются чего-то добавлять?

    Они сейчас с тобой в одной комнате?

     
  • 3.14, Аноним (5), 15:58, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто:
    1.включить веб-морду в qbittirrent
    2.сделать публичным.
     
     
  • 4.17, пох. (?), 16:13, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень просто:
    > 1.включить веб-морду в qbittirrent
    > 2.сделать публичным.

    ну... это вариант получше чем с файлами наса, но тебе выпилят дверь через пару дней по-моему...


     

  • 1.12, Аноним (12), 15:54, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дотком передавал привет.
     
  • 1.16, Master255 (?), 16:08, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. нужно создать централизованный сайт с сервером и хостингом, что бы получился децентрализованный сервис в новостях?
    Опеннет, я был о вас большего мнения! Думал вы фильтруете новости. А это спам какой-то!
     
     
  • 2.19, пох. (?), 16:15, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. нужно создать централизованный сайт с сервером и хостингом, что бы получился
    > децентрализованный сервис в новостях?

    там выше аноним прекрасно растолмачил модные современные значения этих словей.

    > Опеннет, я был о вас большего мнения!

    а что опеннет может поделать если у этой...медиаоглобли на сайте вот ровно такое и ?

    > Думал вы фильтруете новости. А

    тут надо не фильтровать а редактировать. Но для этого надо было хотя бы открыть ужасный сайт этого проекта, чтобы понять что он про селф-хостинг видосиков. Не делайте этого!

     

  • 1.21, 12yoexpert (ok), 16:30, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > возможность запустить сервер на своих мощностях.

    но при этом

    > Код проекта написан на языке Python

    это авторы так издеваются? где взять столько оперативки и процессоров простому рабочему человеку?

     
     
  • 2.22, пох. (?), 16:33, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> возможность запустить сервер на своих мощностях.
    > но при этом
    >> Код проекта написан на языке Python
    > это авторы так издеваются? где взять столько оперативки и процессоров простому рабочему
    > человеку?

    "это дубли у нас простые"

    К тому же твой васянский сайт будет наивероятнейше иметь ровно одного регулярного посетителя - тебя. Поверь, питонокод вполне с этим справляется.

     

  • 1.23, Akteon (-), 16:40, 29/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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