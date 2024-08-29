Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.14

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|1.2, пох. (?), 15:22, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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расскажите им кто-нибудь, что торренты изобрели еще пятнадцать лет назад...
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|2.3, Аноним (1), 15:24, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт посмотрел это же не про торренты это просто селфхостед для фоточек и видюшек и аудио.
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|3.4, пох. (?), 15:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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децентрализованное же ж!
(а то ж веб-сервер с сайтиком образца вепп1.0 тоже вполне себе - селфхостинг фоточек и видюшек. У меня их целых два таких.)
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|4.8, Аноним (1), 15:38, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут подсказывают что когда не знаешь где конкретно лежат файлы это федеративное. А децентрализованное это когда не централизовано на ютубе лежит.
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|5.9, пох. (?), 15:46, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чорд, жаль башорг сдох. Придется на бумажке записывать ценное знание.
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|3.5, Аноним (5), 15:28, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, например фоточек на 50 гигов
magnet:?xt=urn:btih:17098bdec93e21f84a02b1a6f09cc3036f82ea25&dn=NASA_Apollo_Project
чем тебе не хостед?
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|4.7, Аноним (1), 15:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Список пиров выдает что оно как бы не особо селф, а вполне себе коллектив. Если ты понимаешь о чём я.
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|5.15, pfg21 (ok), 16:05, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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почему бы и нет. хостят интересующиеся организации к примеру.
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|4.10, пох. (?), 15:47, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот, например фоточек на 50 гигов
я не могу на ЭТО дро4ить!
Нет ли у тебя каких-нибудь других 50 гигов?
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|5.18, Аноним (18), 16:14, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они тебе чем-то обязаны? Отсними сам, смонтируй и выложи. Тогда делать это сможешь не только лишь ты.
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|6.20, пох. (?), 16:16, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они тебе чем-то обязаны? Отсними сам, смонтируй и выложи. Тогда делать это
> сможешь не только лишь ты.
тьфу мерзость какая...
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|2.11, Аноним (11), 15:52, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как сделать чтобы пользовали добавляли свои файлы на твой сервер в торрент? в этом отличие.
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|3.13, пох. (?), 15:56, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как сделать чтобы пользовали добавляли свои файлы на твой сервер в торрент?
А в эту вот х-ню они собираются чего-то добавлять?
Они сейчас с тобой в одной комнате?
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|3.14, Аноним (5), 15:58, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень просто:
1.включить веб-морду в qbittirrent
2.сделать публичным.
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|4.17, пох. (?), 16:13, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень просто:
> 1.включить веб-морду в qbittirrent
> 2.сделать публичным.
ну... это вариант получше чем с файлами наса, но тебе выпилят дверь через пару дней по-моему...
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|1.16, Master255 (?), 16:08, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Т.е. нужно создать централизованный сайт с сервером и хостингом, что бы получился децентрализованный сервис в новостях?
Опеннет, я был о вас большего мнения! Думал вы фильтруете новости. А это спам какой-то!
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|2.19, пох. (?), 16:15, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. нужно создать централизованный сайт с сервером и хостингом, что бы получился
> децентрализованный сервис в новостях?
там выше аноним прекрасно растолмачил модные современные значения этих словей.
> Опеннет, я был о вас большего мнения!
а что опеннет может поделать если у этой...медиаоглобли на сайте вот ровно такое и ?
> Думал вы фильтруете новости. А
тут надо не фильтровать а редактировать. Но для этого надо было хотя бы открыть ужасный сайт этого проекта, чтобы понять что он про селф-хостинг видосиков. Не делайте этого!
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|1.21, 12yoexpert (ok), 16:30, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> возможность запустить сервер на своих мощностях.
но при этом
> Код проекта написан на языке Python
это авторы так издеваются? где взять столько оперативки и процессоров простому рабочему человеку?
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|2.22, пох. (?), 16:33, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> возможность запустить сервер на своих мощностях.
> но при этом
>> Код проекта написан на языке Python
> это авторы так издеваются? где взять столько оперативки и процессоров простому рабочему
> человеку?
"это дубли у нас простые"
К тому же твой васянский сайт будет наивероятнейше иметь ровно одного регулярного посетителя - тебя. Поверь, питонокод вполне с этим справляется.
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