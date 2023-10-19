Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.13

> Всем ТАААК интересно что ты у себя наколхозил

ну вот всем точно так же интересно (нет) что ты там в своем медигаоглоблине выложишь.

Доходит?

А вообще когда-то это был сайт про юниксы и открытые системы. И его обитателям как раз только это и было интересно, а не "вышла новая версия того что мне даром не надо".