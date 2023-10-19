Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.13

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Опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена мультимедийными файлами MediaGoblin 0.13.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Flickr, YouTube и SoundCloud, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису и использует модель похожую на StatusNet и pump.io, предоставляющую возможность запустить сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка Python 3.10 и 3.11, прекращена поддержка версий Python до 3.7.
- Обновлены библиотеки Jinja2, PyLD, Celery.
- Добавлена поддержка навигации по многостраничным представлениям при помощи клавиш управления курсором.
- На страницах с видео выставлен атрибут preload="metadata" для запрета упреждающей загрузки содержимого видео (в режиме "metadata" загружаются только сведения о размере видео).
- В коде для сравнения паролей задействован алгоритм с постоянным временем выполнения (для блокирования атак по сторонним каналам, учитывающим время выполнения операций).
- По умолчанию при изменении размера изображений задействован фильтр с бикубической интерполяцией (BICUBIC).
- В системе непрерывной интеграции налажены проверочные сборки в Debian 11, Debian 12, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04 и Fedora 39.