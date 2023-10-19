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Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.13

19.10.2023 08:10

Опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена мультимедийными файлами MediaGoblin 0.13.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Flickr, YouTube и SoundCloud, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису и использует модель похожую на StatusNet и pump.io, предоставляющую возможность запустить сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка Python 3.10 и 3.11, прекращена поддержка версий Python до 3.7.
  • Обновлены библиотеки Jinja2, PyLD, Celery.
  • Добавлена поддержка навигации по многостраничным представлениям при помощи клавиш управления курсором.
  • На страницах с видео выставлен атрибут preload="metadata" для запрета упреждающей загрузки содержимого видео (в режиме "metadata" загружаются только сведения о размере видео).
  • В коде для сравнения паролей задействован алгоритм с постоянным временем выполнения (для блокирования атак по сторонним каналам, учитывающим время выполнения операций).
  • По умолчанию при изменении размера изображений задействован фильтр с бикубической интерполяцией (BICUBIC).
  • В системе непрерывной интеграции налажены проверочные сборки в Debian 11, Debian 12, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04 и Fedora 39.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.2
  3. OpenNews: Проект GNU приступил к созданию распределенной платформы для обмена фотографиями
  4. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16
  5. OpenNews: PirateBox 1.0, платформа для организации анонимного общения и обмена файлами
  6. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59953-mediagoblin
Ключевые слова: mediagoblin
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:07, 19/10/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Проект довольно таки интересный
    Но.. хотелось бы это все видеть не в условиях веба (для которого нужен домен и т.д.) а схожий принцип с bittorrent, инстанс которого поднимается с одного клика.
     
     
  • 2.4, пох. (?), 09:23, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ничего интересного, тут не на что смотреть, проходите гражданин, проходите чува... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.5, Ahohim (?), 09:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всем ТАААК интересно что ты у себя наколхозил
     
     
  • 4.6, пох. (?), 09:42, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всем ТАААК интересно что ты у себя наколхозил

    ну вот всем точно так же интересно (нет) что ты там в своем медигаоглоблине выложишь.
    Доходит?

    А вообще когда-то это был сайт про юниксы и открытые системы. И его обитателям как раз только это и было интересно, а не "вышла новая версия того что мне даром не надо".

     
  • 3.7, пох. (?), 10:08, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > причем настолько единственноверном что уже даже 3.7 немодно - вот как, как надо ненавидеть и
    > себя и своих пользователей?

    а, там жыжа2 и еще какая-то куча зависимостей - в общем понятно, дело не в ненависти а в том что батарейки прокисли, а новые нивлизают, размер не тот. Ну ставьте 3.999, чего вам, вы ж привыкли...

     
  • 2.8, Второй из села Кукуево (?), 10:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем проблема с доменом?
    Зарегистрируй в какой-нибудь дроп-зоне или возьми бесплатные у альтернативных корней, специально для тебя у OpenNIC есть .chan и .pirate, хватай быстрей!
     

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