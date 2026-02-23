The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В T2 Linux восстановили поддержку архитектуры ускорения XAA в X.Org Server

23.02.2026 12:05 (MSK)

Разработчики проекта T2 Linux, развивающего пакетный менеджер и платформу для создания дистрибутивов Linux, объявили о восстановлении в X.Org Server поддержки архитектуры 2D-ускорения XAA (XFree86 Acceleration Architecture), разработанной в 1996 году для задействования в X-сервере аппаратного ускорения операций с 2D-графикой. Из X-сервера поддержка XAA была удалена ещё в 2012 году после перевода большинства актуальных DDX-драйверов на ахитектуры EXA, SNA, GLAMOR или UXA.

Работа по восстановлению поддержки XAA проведена с целью ускорения работы дистрибутива на винтажных и ретро системах, а также на классических рабочих станциях, поставлявшихся с Unix-системами. Восстановление позволило вернуть возможность использования 2D-ускорения системам с очень старыми видеокартами, для которых приходилось использовать программную отрисовку, так как DDX-драйверы для этих видеокарт не поддерживают актуальные архитектуры ускорения.

Возвращённая поддержка XAA протестирована с видеоркатами ATi Mach-64, ATi Rage-128, SiS, Trident, Cirrus, Matrox (Millennium/G450), Permedia2, Tseng ET6000 и Sun Creator/Elite 3D. Отмечается, что задействование XAA дало возможность повысить плавность перемещения окон, снизить нагрузку на CPU и обеспечить корректную поддержку фреймбуфера в режиме TrueColor (24-бит на цветовой канал).



  1. Главная ссылка к новости (https://t2linux.com/#news-2026...)
  2. OpenNews: Релиз T2 SDE 25.10, платформы для создания дистрибутивов
  3. OpenNews: В XLibre обсуждается поддержка Vulkan через X11
  4. OpenNews: Альфа-выпуск GNOME 50 с удалением поддержки X11
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.20 с устранением 3 уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск проекта XLibre XServer 25.1.0, развивающего форк X.Org Server
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64856-xorg
Ключевые слова: xorg, t2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:46, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это... потрясающая новость. Наверное.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:00, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лишь демонстрация неадекватности архитектуры линукса, где тех или иных технологий ускорения две дюжины в разное время появлялось и все кривые. Тут люди плюнули и вообще вернулись к самому старому варианту для иксов.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:11, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прогресс не стоит на месте, друг мой.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:25, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим заб... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:14, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Альфа-выпуск GNOME 50 с удалением поддержки X11
    >(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64627)
    >*** ВЫ ЗДЕСЬ ***

    Нееет, это вы здесь, а мы будем использовать что хотим, а не то что дают на лопате.

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 14:23, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вы можете использовать квадрат, вместо колеса.
     
     
  • 7.25, Аноним (12), 14:29, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержка X11 (иксов) в Linux-дистрибутивах окончательно и бесповоротно умирает. Разработчики устали поддерживать древний, «закостыленный» и небезопасный код (некоторые уязвимости тянутся с 1988 года), а также годами уговаривать мейнтейнеров добавлять поддержку современных технологий (HDR, VRR, многомониторность, HiDPI). Судьба X11 была предрешена, когда ключевые окружения (GNOME, KDE) объявили об удалении поддержки иксов из своих кодовых баз. Попытки энтузиастов форкнуть проект ситуацию не спасают — на каждый закрытый баг находится два новых. В то время как старый мир рушится (XLibre до сих пор в состоянии «сырого» рефакторинга), новый уже захватывает позиции: Wayland используется даже в Android, а все актуальные сборки дистрибутивов переходят на него по умолчанию.
     
     
  • 8.39, Аноним (20), 15:46, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, где то платят что ли за пропаганду единомыслия и стояния в строю ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, Аноним (12), 16:20, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.47, Ленин (?), 16:29, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммунизм в мире окончательно и бесповоротно умирает Граждане устали поддержива... текст свёрнут, показать
     
  • 7.38, Аноним (20), 15:37, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мы в отличии от тебя можем, под задачу.
     
  • 3.16, faa (?), 13:41, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто на тех картах на XAA была нормальная производительность 2D. А потом, под разговоры про улучшение производительности на новых архитектурах ускорения, производительность резко упала.

    Примерно также и с "улучшением" GNOME - идет примитивизация.

     
  • 2.8, iPony128052 (?), 13:04, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут народ с Пентиум 4 сидит. Там это не нужно.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:27, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот кора два дуба - выбор опеннетчиков,  это стандарт комфортабельности.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:37, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это ты откуда взял данные, из пальца? Купить пк не проблема сейчас, причем почти все новые пк на линуксе будут работать хорошо. Вон там даже элитные любители яблок за обе щеки жрут 8гигов совмещенной памяти.
     
     
  • 5.36, НяшМяш (ok), 15:29, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю ты тут новенький
     
     
  • 6.41, Аноним (15), 15:50, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть ты спецом на помойку пойдешь искать кору дуба если нужен будет новый пк для каких-либо задач, или просто юзаюшь что есть пока оно работает? Это две большие разницы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (2), 12:54, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Что за мем с глазами? Или это боты из Portal?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:55, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    xeyes, отличный способ проверить, запущено окно под xwayland или нативно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:59, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да. Если вдруг окно запущено не нативно, то они сразу начинают смотреть в разные стороны и краснеют.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:00, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плачут кровавыми слезами.
     
  • 2.17, жыжа (?), 13:43, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот и выросло поколение?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:24, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:14, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это xeyes - позволяет найти потерявшийся курсор мыши.
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:31, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Более того эти глаза можно наложить к товарищу Майору из картины Ложкина, который будет внимательно следить за каждым вздрягом курсора мыши!
     

  • 1.5, Аноним (6), 12:57, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, dannyD (?), 13:15, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну нормально, музей он требует ухода и содержания.

    Just for fun!

     
  • 1.11, Аноним (12), 13:24, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:30, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радует, что xorg продолжает развиваться, когда пользователи окончательно разочаруются в wayland им будет куда вернуться.
     
     
  • 2.22, iPony128052 (?), 14:23, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Датанут музейные Матроксы и перейдут на T2 линукс
     
  • 2.24, Аноним (12), 14:26, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну будит 3% рынка, от 4% рынка дисктопов, с 100500 дистрибутивов. А кому не всё равно?
     

  • 1.28, Аноним (21), 14:36, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Время иксов уже прошло.
     
  • 1.29, User (??), 14:40, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сiмъ победiмъ!
     
  • 1.30, Аноним (26), 14:41, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь патчи примут в XLibre!
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:47, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XLibre не для этого создавался. Вангую окажется что это спойлер и авторы сидят на зарплате у корпов.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:48, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем корпам кого-то нанимать, если они сами Хorg и похоронили?
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:50, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LibreCAD!
     

  • 1.32, Аноним (34), 14:48, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот люди делалом заняты, а не пустые комментарии строчат.
     
  • 1.33, Аноним (31), 14:49, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметьте отличие, когда форки ломают что-то ради благих намерений как в XLibre, или наоборот фиксят и поддерживают совместимость как в Т2
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:17, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сломали в XLibre?
     
     
  • 3.37, НяшМяш (ok), 15:30, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что починили в XLibre?
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:55, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не починили != сломали.
     

  • 1.42, Аноним (42), 15:55, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы только в мире эти видеокарты были бы где-то кроме музеев винтажного железа.
     
     
  • 2.44, Аноним (6), 16:01, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тихо! Мы здесь! Мы здесь это...
     
     
  • 3.45, Аноним (6), 16:03, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КореДваДушники - наши непримиримые враги. Те кто выше - вааще рептилоеды с Нибирой!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру