В T2 Linux восстановили поддержку архитектуры ускорения XAA в X.Org Server

Разработчики проекта T2 Linux, развивающего пакетный менеджер и платформу для создания дистрибутивов Linux, объявили о восстановлении в X.Org Server поддержки архитектуры 2D-ускорения XAA (XFree86 Acceleration Architecture), разработанной в 1996 году для задействования в X-сервере аппаратного ускорения операций с 2D-графикой. Из X-сервера поддержка XAA была удалена ещё в 2012 году после перевода большинства актуальных DDX-драйверов на ахитектуры EXA, SNA, GLAMOR или UXA.

Работа по восстановлению поддержки XAA проведена с целью ускорения работы дистрибутива на винтажных и ретро системах, а также на классических рабочих станциях, поставлявшихся с Unix-системами. Восстановление позволило вернуть возможность использования 2D-ускорения системам с очень старыми видеокартами, для которых приходилось использовать программную отрисовку, так как DDX-драйверы для этих видеокарт не поддерживают актуальные архитектуры ускорения.

Возвращённая поддержка XAA протестирована с видеоркатами ATi Mach-64, ATi Rage-128, SiS, Trident, Cirrus, Matrox (Millennium/G450), Permedia2, Tseng ET6000 и Sun Creator/Elite 3D. Отмечается, что задействование XAA дало возможность повысить плавность перемещения окон, снизить нагрузку на CPU и обеспечить корректную поддержку фреймбуфера в режиме TrueColor (24-бит на цветовой канал).