В T2 Linux восстановили поддержку архитектуры ускорения XAA в X.Org Server

Аноним (7), 13:00, 23/02/2026
Лишь демонстрация неадекватности архитектуры линукса, где тех или иных технологий ускорения две дюжины в разное время появлялось и все кривые. Тут люди плюнули и вообще вернулись к самому старому варианту для иксов.
Аноним (12), 13:25, 23/02/2026
Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим заб... большой текст свёрнут, показать
Аноним (12), 14:29, 23/02/2026
Поддержка X11 (иксов) в Linux-дистрибутивах окончательно и бесповоротно умирает. Разработчики устали поддерживать древний, «закостыленный» и небезопасный код (некоторые уязвимости тянутся с 1988 года), а также годами уговаривать мейнтейнеров добавлять поддержку современных технологий (HDR, VRR, многомониторность, HiDPI). Судьба X11 была предрешена, когда ключевые окружения (GNOME, KDE) объявили об удалении поддержки иксов из своих кодовых баз. Попытки энтузиастов форкнуть проект ситуацию не спасают — на каждый закрытый баг находится два новых. В то время как старый мир рушится (XLibre до сих пор в состоянии «сырого» рефакторинга), новый уже захватывает позиции: Wayland используется даже в Android, а все актуальные сборки дистрибутивов переходят на него по умолчанию.
Аноним (20), 15:46, 23/02/2026
Я не понимаю, где то платят что ли за пропаганду единомыслия и стояния в строю ... текст свёрнут, показать
Ленин (?), 16:29, 23/02/2026
Коммунизм в мире окончательно и бесповоротно умирает Граждане устали поддержива... текст свёрнут, показать
faa (?), 13:41, 23/02/2026
Просто на тех картах на XAA была нормальная производительность 2D. А потом, под разговоры про улучшение производительности на новых архитектурах ускорения, производительность резко упала.
Примерно также и с "улучшением" GNOME - идет примитивизация.
Аноним (13), 13:27, 23/02/2026
Вот кора два дуба - выбор опеннетчиков, это стандарт комфортабельности.
Аноним (15), 13:37, 23/02/2026
Это ты откуда взял данные, из пальца? Купить пк не проблема сейчас, причем почти все новые пк на линуксе будут работать хорошо. Вон там даже элитные любители яблок за обе щеки жрут 8гигов совмещенной памяти.
Аноним (15), 15:50, 23/02/2026
То есть ты спецом на помойку пойдешь искать кору дуба если нужен будет новый пк для каких-либо задач, или просто юзаюшь что есть пока оно работает? Это две большие разницы.
Аноним (4), 12:55, 23/02/2026
xeyes, отличный способ проверить, запущено окно под xwayland или нативно.
Аноним (6), 12:59, 23/02/2026
Да. Если вдруг окно запущено не нативно, то они сразу начинают смотреть в разные стороны и краснеют.
Аноним (26), 14:31, 23/02/2026
Более того эти глаза можно наложить к товарищу Майору из картины Ложкина, который будет внимательно следить за каждым вздрягом курсора мыши!
Аноним (14), 13:30, 23/02/2026
Радует, что xorg продолжает развиваться, когда пользователи окончательно разочаруются в wayland им будет куда вернуться.
Аноним (12), 14:26, 23/02/2026
Ну будит 3% рынка, от 4% рынка дисктопов, с 100500 дистрибутивов. А кому не всё равно?
Аноним (31), 14:47, 23/02/2026
XLibre не для этого создавался. Вангую окажется что это спойлер и авторы сидят на зарплате у корпов.
Аноним (40), 15:48, 23/02/2026
Зачем корпам кого-то нанимать, если они сами Хorg и похоронили?
Аноним (31), 14:49, 23/02/2026
Заметьте отличие, когда форки ломают что-то ради благих намерений как в XLibre, или наоборот фиксят и поддерживают совместимость как в Т2
Аноним (42), 15:55, 23/02/2026
Если бы только в мире эти видеокарты были бы где-то кроме музеев винтажного железа.
Аноним (6), 16:03, 23/02/2026
КореДваДушники - наши непримиримые враги. Те кто выше - вааще рептилоеды с Нибирой!
