Релиз T2 SDE 25.10, платформы для создания дистрибутивов

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 25.10, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 36 загрузочных iso-образов с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для актуальных архитектур подготовлены сборки с графическим окружением на базе GNOME и Wayland.

Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 7000 пакетов.

В T2 обеспечивается поддержка 20 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для большинства архитектур возможна загрузка в окружениях с 128 МБ ОЗУ. Готовые сборки сформированы для архитектур Alpha, Arc, ARM64, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, i686, i786, x86-64 и x32.

Среди изменений в новой версии: