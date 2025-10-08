Релиз T2 SDE 25.10, платформы для создания дистрибутивов

|
Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 25.10, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 36 загрузочных iso-образов с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для актуальных архитектур подготовлены сборки с графическим окружением на базе GNOME и Wayland.
Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 7000 пакетов.
В T2 обеспечивается поддержка 20 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для большинства архитектур возможна загрузка в окружениях с 128 МБ ОЗУ. Готовые сборки сформированы для архитектур
Alpha, Arc, ARM64, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, i686, i786, x86-64 и x32.
Среди изменений в новой версии:
- Добавлена сборка i786 с включением оптимизаций, использующих инструкции SSE2.
- Добавлена поддержка SoC Qualcomm X1-Elite ARM64.
- Команда halt теперь останавливает систему и возвращает управление в OpenFirmware. Для выключения следует использовать команду poweroff.
- Добавлен пакет mesa-legacy с поддержкой старых GPU.
- Решены проблемы с работой Firefox и Thunderbird на большинстве 32-разрядных и big-endian RISC-системах.
- Обеспечена работа iproute2 vlan в сборках с включёнными оптимизациями LTO.
- Добавлено 527 пакетов или новых возможностей, обновлено 7638 пакетов, удалено 229 пакетов. Обновлены ядро Linux 6.16, GCC 15.2, LLVM/Clang 20.1.8, Glibc 2.42, Musl 1.2.5, uClibC 1.0.54, Mesa 25.1.9.