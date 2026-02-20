Двадцать восьмая версия открытой игры 0 A.D.

После года разработки представлен двадцать восьмой выпуск свободной игры 0 A.D. с реализацией стратегии реального времени в стиле игр серии "Age of Empires". Это первый выпуск, который сформирован без метки "Alpha" и помечен как "0 A.D. Release 28". Метка альфа-версии выставлялась, так как не все изначально задуманные возможности реализованы. При этом имеющаяся функциональность отточена и стабильна, и по качеству реализации 0 A.D. давно вышел из состояния альфа-версии. Исходный код игры был открыт компанией Wildfire Games в 2009 году под лицензией GPL. До этого проект 9 лет разрабатывался в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Предложенная версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 200 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring. Основные изменения: Добавлена фракция "Германцы", объединяющая древнегерманские племена, такие как кимвры, тевтоны и амброны. Игровой процесс охватывает период миграции кимвров из Ютландии в конце II века до нашей эры и их конфликт c Римской Республикой.

Добавлены мужские и женские модели гражданских лиц, которые ранее именовались "женщинами-гражданками" (все мужчины изображались как солдаты, а большинство женщины как служанки). Так как в охватываемых игрой цивилизациях статус гражданина обычно не распространялся на женщин, термин "гражданин" теперь обозначает гражданина-солдата (citizen-soldier), а "гражданское лицо" ("civilian") на лица, поддерживающие армию вне поля боя.

Вместо загрузки в память отрисованных представлений шрифтов (pre-render) реализована динамическая отрисовка шрифтов при помощи шрифтового движка Freetype, что снизило потребление памяти, решило проблемы с раздельной локализацией на восточноазиатские языки в форме модов и улучило отображение текста при масштабировании интерфейса и на экранах с высокой плотностью пикселей.

В настройках игры добавлены новые опции для персонализации, такие как ограничение населения для каждой команды и возможность полностью удалить игрока в режимах Skirmish и Scenario.

В мультиплеерном режиме включена по умолчанию проверка сертификатов TLS при подключении.

JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до версии 128, в которой прекращена поддержка Windows 7 и 8.1. Запуск игры в Windows теперь возможен только при наличии Windows 10 или 11. Добавлены 64-разрядные сборки для Windows. Для Linux добавлены сборки в формате AppImage в дополнение к Snap и Flatpak.



