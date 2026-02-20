The OpenNET Project / Index page

Двадцать восьмая версия открытой игры 0 A.D.

20.02.2026 14:38 (MSK)

После года разработки представлен двадцать восьмой выпуск свободной игры 0 A.D. с реализацией стратегии реального времени в стиле игр серии "Age of Empires". Это первый выпуск, который сформирован без метки "Alpha" и помечен как "0 A.D. Release 28". Метка альфа-версии выставлялась, так как не все изначально задуманные возможности реализованы. При этом имеющаяся функциональность отточена и стабильна, и по качеству реализации 0 A.D. давно вышел из состояния альфа-версии.

Исходный код игры был открыт компанией Wildfire Games в 2009 году под лицензией GPL. До этого проект 9 лет разрабатывался в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Предложенная версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.

Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 200 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.

Основные изменения:

  • Добавлена фракция "Германцы", объединяющая древнегерманские племена, такие как кимвры, тевтоны и амброны. Игровой процесс охватывает период миграции кимвров из Ютландии в конце II века до нашей эры и их конфликт c Римской Республикой.
  • Добавлены мужские и женские модели гражданских лиц, которые ранее именовались "женщинами-гражданками" (все мужчины изображались как солдаты, а большинство женщины как служанки). Так как в охватываемых игрой цивилизациях статус гражданина обычно не распространялся на женщин, термин "гражданин" теперь обозначает гражданина-солдата (citizen-soldier), а "гражданское лицо" ("civilian") на лица, поддерживающие армию вне поля боя.
  • Вместо загрузки в память отрисованных представлений шрифтов (pre-render) реализована динамическая отрисовка шрифтов при помощи шрифтового движка Freetype, что снизило потребление памяти, решило проблемы с раздельной локализацией на восточноазиатские языки в форме модов и улучило отображение текста при масштабировании интерфейса и на экранах с высокой плотностью пикселей.
  • В настройках игры добавлены новые опции для персонализации, такие как ограничение населения для каждой команды и возможность полностью удалить игрока в режимах Skirmish и Scenario.
  • В мультиплеерном режиме включена по умолчанию проверка сертификатов TLS при подключении.
  • JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до версии 128, в которой прекращена поддержка Windows 7 и 8.1. Запуск игры в Windows теперь возможен только при наличии Windows 10 или 11. Добавлены 64-разрядные сборки для Windows. Для Linux добавлены сборки в формате AppImage в дополнение к Snap и Flatpak.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64836-0ad
Ключевые слова: 0ad, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:53, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    стоит того чтобы время на это тратить ?
     
     
  • 2.4, Karl Richter (ok), 15:00, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вкус и цвет....
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 15:06, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я смотрел 5-6 лет назад. Абсолютно типичная "медианная" стратегия из 2000 года. Я не помню ни одного выделяющегося элемента геймплея или дизайна. Мне показалась очень скучной. Добавление 100500 фракций ни на что не повлияло. Графика тоже оттуда же. Багов не помню. Противник надоедливый, расслабиться не даст. Кампании не помню. Скорее всего её в принципе нет.

    Я сейчас эту игру не стал бы никому рекомендовать.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:15, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, историк_кун (?), 14:56, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена фракция "Германцы", объединяющая древнегерманские племена, такие как кимвры, тевтоны и амброны.

    Они этой фракции добавили телегу, на которую можно грузить весь лут. Но вот прикол: эта телега — рог изобилия наоборот. Кидать туда можно бесконечно, только циферки инкрементироваться будут.

     
  • 1.3, Аноним (3), 14:59, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом году ещё вышел OpenTTD 15.0
    https://store.steampowered.com/app/1536610/OpenTTD/
     
  • 1.7, mos (??), 15:16, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Мусор
    Как и весь игровой опен сурс на самописных помойных кастомных движках
     
  • 1.8, сторож (?), 15:19, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Люблю сторожей в театр водить
     
  • 1.9, Duck Fi (?), 15:37, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Классная игра, советую попробовать.
     
  • 1.10, Аноним (-), 15:38, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

