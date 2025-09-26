The OpenNET Project / Index page

Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг II

26.09.2025 22:47

Компания Nival опубликовала исходный код игры Блицкриг II (Blitzkrieg 2), выпущенной в 2005 году и относящейся к стратегиям в реальном времени, обыгрывающим сражения Второй мировой войны. Код написан на языках C и C++ и опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях. В открытом репозитории присутствует код игрового движка, скрипты, ресурсы и данные. Поддерживается сборка для платформы Windows. Код первой игры Блицкриг был опубликован в мае.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63952-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очень боятся что кто-то сделает мод в коммерческих целях и будет по 3и доллара продавать, поэтому:

    опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях.

    ни ни хапугам коммерческие моды!

     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 00:06, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что за зи доллары? рубли?
     
     
  • 3.15, Фрол (?), 01:25, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты арифметику в школь не училь дааа?

    абисняю на пальцах: 1н доллар плюс 2а доллара будет 3и доллара

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:13, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь я доживу до времен, когда юбисофт наконец обанкротится на своих фуфельных асасинах и нивал сможет релизнуть код пятых героев для их фанатов.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:26, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оборот ▲ €2,3 млрд (2024)
    Операционная прибыль ▲ €401,4 млн (2024)
    Чистая прибыль ▲ €157,9 млн (2024)
    Активы ▲ €5,121 млрд (2024)
    Капитализация ▲ €1,879 млрд (2024)

    Возможно, конечно, и доживёте. А вот Nival — маловероятно.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:40, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них ж ни одной нормальной игры не было, beyond good and evil разве что ничего, но это было 22 года назад. У них там прачечная или чего?
     
     
  • 4.14, Фрол (?), 01:19, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них там тенсент с фак-ю деньгами, который ввалил в контору Гиймо много, прям МНОГО.

    вряд ли они будут тащить чемодан без ручки. тенсент это треть эпик геймс, это лига легенд и валорант. на крайняк попросят Гиймо на выход и сами сделают, как надо

     
  • 4.16, Аноним (3), 03:37, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BGE с треском провалилась в продажах.
    В данном случае нормальная игра — та, которую покупают, а не та, которую оценили эстеты.
     

  • 1.4, Фрол (?), 23:38, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ого

    раз пошла такая пьянка, пускай и третьи открывают

    все равно на них лет пять как забили, все аддоны и сборники, что только можно было придумать, уже выпустили

    ps бесит, когда close combat называют вааргеймой, а ничем от нее не отличающийся блицкриг или там ааркрафт с дюной - "стратегией реального времени"?

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 23:42, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставить Close Combat в один ряд с Warcraft — это, конечно, мощнейше.
     
     
  • 3.7, Фрол (?), 23:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо, в варкрафте можешь клепать юниты. еще различия есть?
     
     
  • 4.17, Аноним (3), 03:43, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомнило определение человека по Платону.
     
  • 2.6, Вася (??), 23:45, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    третий удивительный мусор.
    вторые, в целом, лично я не перевариваю, но кому-то нравится.
     

  • 1.8, Фрол (?), 23:56, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    так, ну как обычно

    Additional tools not included in source code:
    FMOD Audio System
    Bink Video Technology
    Granny3D Animation System
    Stingray Studio UI Components
    MySQL Database
    S3TC Texture Compression

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:05, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В те годы много интересных стратегий выходило.
    В тоже время появился Codename Panzers (1 и 2):
    https://store.steampowered.com/sub/92888/
     
  • 1.11, Аноним (9), 00:11, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кстати пятый Sudden Strike анонсировали:
    https://store.steampowered.com/app/2808550/Sudden_Strike_5/
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 00:42, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 очень разочаровал. Стрёмный юнитишлак.
     
