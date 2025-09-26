Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг II

|
|1.1, Аноним (1), 23:11, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
очень боятся что кто-то сделает мод в коммерческих целях и будет по 3и доллара продавать, поэтому:
опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях.
ни ни хапугам коммерческие моды!
|
|
|
|
|
|3.15, Фрол (?), 01:25, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ты арифметику в школь не училь дааа?
абисняю на пальцах: 1н доллар плюс 2а доллара будет 3и доллара
|
|1.2, Аноним (2), 23:13, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Надеюсь я доживу до времен, когда юбисофт наконец обанкротится на своих фуфельных асасинах и нивал сможет релизнуть код пятых героев для их фанатов.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 23:26, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Оборот ▲ €2,3 млрд (2024)
Операционная прибыль ▲ €401,4 млн (2024)
Чистая прибыль ▲ €157,9 млн (2024)
Активы ▲ €5,121 млрд (2024)
Капитализация ▲ €1,879 млрд (2024)
Возможно, конечно, и доживёте. А вот Nival — маловероятно.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 00:40, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них ж ни одной нормальной игры не было, beyond good and evil разве что ничего, но это было 22 года назад. У них там прачечная или чего?
|
|
|
|4.14, Фрол (?), 01:19, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у них там тенсент с фак-ю деньгами, который ввалил в контору Гиймо много, прям МНОГО.
вряд ли они будут тащить чемодан без ручки. тенсент это треть эпик геймс, это лига легенд и валорант. на крайняк попросят Гиймо на выход и сами сделают, как надо
|
|4.16, Аноним (3), 03:37, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
BGE с треском провалилась в продажах.
В данном случае нормальная игра — та, которую покупают, а не та, которую оценили эстеты.
|
|1.4, Фрол (?), 23:38, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
ого
раз пошла такая пьянка, пускай и третьи открывают
все равно на них лет пять как забили, все аддоны и сборники, что только можно было придумать, уже выпустили
ps бесит, когда close combat называют вааргеймой, а ничем от нее не отличающийся блицкриг или там ааркрафт с дюной - "стратегией реального времени"?
|
|
|
|2.5, Аноним (3), 23:42, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Поставить Close Combat в один ряд с Warcraft — это, конечно, мощнейше.
|
|
|
|3.7, Фрол (?), 23:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хорошо, в варкрафте можешь клепать юниты. еще различия есть?
|
|2.6, Вася (??), 23:45, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
третий удивительный мусор.
вторые, в целом, лично я не перевариваю, но кому-то нравится.
|
|1.8, Фрол (?), 23:56, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
так, ну как обычно
Additional tools not included in source code:
FMOD Audio System
Bink Video Technology
Granny3D Animation System
Stingray Studio UI Components
MySQL Database
S3TC Texture Compression
|