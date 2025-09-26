Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг II

раз пошла такая пьянка, пускай и третьи открывают

все равно на них лет пять как забили, все аддоны и сборники, что только можно было придумать, уже выпустили

ps бесит, когда close combat называют вааргеймой, а ничем от нее не отличающийся блицкриг или там ааркрафт с дюной - "стратегией реального времени"?

