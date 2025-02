Компания Electronic Arts открыла игры серии Command & Conquer под лицензией GPL

Компания Electronic Arts объявила об открытии полного исходного кода серии игр Command & Conquer: Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, Generals и Generals Zero Hour. Игры Tiberian Dawn, Red Alert и Generals относятся к классу стратегий в реальном времени, обыгрывающих военное противостояние в различных альтернативных реальностях и требующих наращивания военной мощи за счёт добычи доступных на карте ресурсов. Игра Renegade представляет собой 3D-шутер от первого лица с элементами стратегии. Публикация кода стала возможной благодаря работе Люка Финана (Luke Feenan), администратора сообщества CnCNet, сохраняющего наследие игр Command & Conquer. Компания Electronic Arts предоставила Люку доступ к своим архивам, и он выполнил работу по восстановлению состояния кода из репозиториев Perforce и привёл его к виду, пригодному для сборки. Сборка поддерживается только для Windows (задействован графический API DirectX). Для сборки С&C Renegade и С&C Generals требуется компилятор Microsoft Visual Studio C++ 6+. Код C&C Tiberian Dawn и C&C Red Alert завязан на компилятор Watcom C/C++ (v10.6) и требует дополнительной работы по воссозданию рабочего сборочного окружения. Игровые ресурсы в комплект не входят, поэтому для запуска игр на базе собранных из кода исполняемых файлов требуются ресурсы из оригинальных игр. Код открыт под лицензией GPLv3 c дополнительными условиями в отношении товарных знаков Electronic Arts. Права на товарные знаки не передаются вместе с кодом, и лицензия не даёт прав на поставку модифицированных вариантов программ с использованием товарных знаков Electronic Arts, таких как "Command & Conquer". Созданные на базе опубликованного кода продукты не должны заявлять об аффилированности с компанией Electronic Arts или её сотрудниками, а также не должны искажать историю своего происхождения. При создании модификаций название игр должно быть изменено, а в примечании упомянуто, что продукт является модифицированной версией кода Electronic Arts. Открытие под лицензией GPLv3 позволяет использовать компоненты оригинальных игр Command & Conquer для расширения функциональности существующих открытых проектов CnCNet и Open RA, развивающих неофициальный сетевой стек и открытый движок для игр C&C Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000. Для запуска игры требуются оригинальные игровые ресурсы, которые могут быть загружены в соответствии с соглашением для разработчиков модов, допускающем применение только в некоммерческих целях. Дополнительно компания Electronic Arts опубликовала обновлённый набор ресурсов для разработки модов к играм серии Command & Conquer, а также обновила редактор миссий и инструментарий для построения игровых миров, в которые добавлена возможность публикация своих модов напрямую в Steam Workshop. Набор для разработчиков модов включает исходные файлы xml-ресурсов, карт, шейдеров и скриптов, подходящих для всех игр на движке SAGE.