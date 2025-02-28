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Компания Electronic Arts открыла игры серии Command & Conquer под лицензией GPL

28.02.2025 11:03

Компания Electronic Arts объявила об открытии полного исходного кода серии игр Command & Conquer: Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, Generals и Generals Zero Hour. Игры Tiberian Dawn, Red Alert и Generals относятся к классу стратегий в реальном времени, обыгрывающих военное противостояние в различных альтернативных реальностях и требующих наращивания военной мощи за счёт добычи доступных на карте ресурсов. Игра Renegade представляет собой 3D-шутер от первого лица с элементами стратегии.

Публикация кода стала возможной благодаря работе Люка Финана (Luke Feenan), администратора сообщества CnCNet, сохраняющего наследие игр Command & Conquer. Компания Electronic Arts предоставила Люку доступ к своим архивам, и он выполнил работу по восстановлению состояния кода из репозиториев Perforce и привёл его к виду, пригодному для сборки.

Сборка поддерживается только для Windows (задействован графический API DirectX). Для сборки С&C Renegade и С&C Generals требуется компилятор Microsoft Visual Studio C++ 6+. Код C&C Tiberian Dawn и C&C Red Alert завязан на компилятор Watcom C/C++ (v10.6) и требует дополнительной работы по воссозданию рабочего сборочного окружения. Игровые ресурсы в комплект не входят, поэтому для запуска игр на базе собранных из кода исполняемых файлов требуются ресурсы из оригинальных игр.

Код открыт под лицензией GPLv3 c дополнительными условиями в отношении товарных знаков Electronic Arts. Права на товарные знаки не передаются вместе с кодом, и лицензия не даёт прав на поставку модифицированных вариантов программ с использованием товарных знаков Electronic Arts, таких как "Command & Conquer". Созданные на базе опубликованного кода продукты не должны заявлять об аффилированности с компанией Electronic Arts или её сотрудниками, а также не должны искажать историю своего происхождения. При создании модификаций название игр должно быть изменено, а в примечании упомянуто, что продукт является модифицированной версией кода Electronic Arts.

Открытие под лицензией GPLv3 позволяет использовать компоненты оригинальных игр Command & Conquer для расширения функциональности существующих открытых проектов CnCNet и Open RA, развивающих неофициальный сетевой стек и открытый движок для игр C&C Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000. Для запуска игры требуются оригинальные игровые ресурсы, которые могут быть загружены в соответствии с соглашением для разработчиков модов, допускающем применение только в некоммерческих целях.

Дополнительно компания Electronic Arts опубликовала обновлённый набор ресурсов для разработки модов к играм серии Command & Conquer, а также обновила редактор миссий и инструментарий для построения игровых миров, в которые добавлена возможность публикация своих модов напрямую в Steam Workshop. Набор для разработчиков модов включает исходные файлы xml-ресурсов, карт, шейдеров и скриптов, подходящих для всех игр на движке SAGE.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenRA 20230225, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  3. OpenNews: Двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  4. OpenNews: Компания Valve опубликовала код игры Team Fortress 2
  5. OpenNews: Electronic Arts откроет код новой редакции игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert
  6. OpenNews: Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62806-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:46, 28/02/2025 [ответить]  
    		• +5 +/
    Хоть что-то хорошее.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:17, 28/02/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Но не Tiberian Sun и FireStorm. Любопытно отчего так
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:39, 28/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Блин. Generals. В те времена стратежки были на пике популярности. У меня в журнале страна игр эта игра была. Очень хотел поиграть, т.к. там как раз началась эпоха шейдеров и графика вышла на новый уровень. Появились тени, отражения и все вот это вот. Купил. Мог играть тогда только на рабочем компе. Жутко тормозило. 1фпс выдавало. Позже поиграл уже на своем. Оказалось игра так себе. Больше всего нравились китайские тяжелые танки, к которым можно было прикрутить 3 башни на выбор. Племет, самохил-башню и еще что то.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:42, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Generals самая провальная из всей серии CnC. Starcraft 2 уделывал по всем параметрам.
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:41, 28/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    На скриншоте игра оригинальная  Command & Conquer 1995 года, ещё та изометрическая.
    EA открыла код трехмерных продолжений, которые особого интереса не представляют.
    А вот код Red-Aler 1,2 Tiberium Sun не открыла, а жаль.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:45, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Alert прямо указан же.
     

  • 1.8, Аноним (7), 12:45, 28/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Код открыт под лицензией GPLv3 c дополнительными условиями в отношении товарных знаков Electronic Arts.

    Сколько раз повторять, что GPL НЕ ПОДХОДИТ для игр. Не один вменяемый разраб не возьмет движок, код которого надо будет открывать. Единственно подходящие лицензии для игрового движка это: BSD, MIT, Apache может быть ещё.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:47, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так, но: вы всерьёз думаете, что сейчас кто-то возьмётся на этих движках коммерческую игру ваять?
     

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