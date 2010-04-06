Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг

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|2.11, Аноним (-), 11:06, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Блицкриг когда-то была хорошей игрой по геймплею. Но сегодня с таким графоном не поиграешь. Я не только про разрешение экрана, но и про тормозные анимации, здесь надо полноценный ремастер делать, чтоб возродить серию.
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|3.23, Аноним (23), 12:02, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я хоть ине играл в сабж, не фанат данного жанра (варгем или как его), но картинка со скринов нравится, гораздо больше чем современные игры.
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|2.14, Вадим Ткачев (-), 11:18, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Nival, кстати говоря, сейчас чисто зарубежная контора.
https://en.nival.com/
Там даже нет возможности сменить язык сайта на русский. И я их прекрасно понимаю. После облавы и отжатия "Мира танков", мы и сами задумались о переезде на Кипр. Хотя отлично понимаю, что я со своей жалкой командой на 12 человек никому не нужен. Но мало ли... Аппетит приходит во время еды, а внезапный успех может возникнуть в любой инди-компании - примеров много. Так что лучше подстраховаться. Летом будем переезжать.
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|3.17, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:33, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> После облавы и отжатия "Мира танков"
На то, очевидно, были причины
И там, похоже, заигрались в "разделение" и кидание собственной первичной аудитории
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|3.25, Аноним (23), 12:05, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я начинающий инди-геймдевелопер и только в процессе набора команды. Надеюсь что пронесет.
После отжатия ВК было всё ясно. Раньше думал, что геймдев отжимать не имеет смысла, но если только одна игра и очень успешная, то видимо можно.
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|4.38, Аноним (39), 12:57, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я начинающий инди-геймдевелопер и только в процессе набора команды
Проблема, геймдевелоппера не в том чтобы создать игру, а в том чтобы продвинуть ее на какой нибудь Steam.
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|1.2, Аноним (2), 09:38, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда-то годные игры делали, но, потом, видимо уволили всех нормальных разработчиков. Или тут ситуация по типу истории Диско Элизиума, эффективные менеджеры -- они такие.
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|3.5, Аноним (2), 09:59, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а чего с дискоэлизиумом не так?
2 не будет, менеджеры оказались особо эффективными.
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|4.32, Аноним (32), 12:35, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будет, потому что не нужно же.
Это цельное, законченное, самостоятельное произведение. О чём там делать вторую часть? Если бы и впрямь сделали, получилось бы уже унылое доение франшизы.
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|5.36, Аноним (2), 12:50, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вселенная достаточно оригинальна и хорошо проработана, с сохранением сценаристов и художников можно много чего придумать. Можно было и длц наклепать, и мобильных спиноффов, и продолжение имеющихся сюжетных веток и всё вполне органично бы вписалось.
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|6.42, Аноним (39), 13:07, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вселенная достаточно оригинальна и хорошо проработана, с сохранением сценаристов и художников можно много чего придумать.
Сейчас просто клонируют Шедевры, и перевыпускают все эти поделия с RTX.
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|3.13, Аноним (13), 11:15, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классическая история успешной индюшатины. На разработчиков навалились слава и деньги, и они не выдержали, разосравшись друг с другом и разбежавшись в разные стороны.
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|4.34, Аноним (32), 12:46, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не разбежались же. Просто контроль над студией захватили эффективные инвесторы.
https://web.archive.org/web/20250105072706if_/https://medium.com/@artofrostov/to-fans-of-disco-elysium-concerning-the-situation-at-za-um-3e6bc46ea9c
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|4.40, Аноним (39), 13:03, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классическая история успешной индюшатины.
Прошел первую миссию в этой игре, когда только появился компьютер кто то принес CD, с этой игрой.
Мне в возрасте 15 лет больше интересней было смотреть на анимацию, картинки, диалоги юнитов, чем на какое то прохождение.
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|1.6, Аноним (6), 10:23, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Код написан на языках C и C++ и опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях
несвободное ПО
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|1.7, Аноним (7), 10:25, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях.
> Поддерживается сборка для платформы Windows.
Это не свободное ПО.
Это не относится к теме Linux или других ОС с открытым исходным кодом.
Так почему новость здесь?
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|4.26, Аноним (23), 12:07, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Столлман придумал принудительную лицензию GLP которая принуждает открывать измененный код.
Свободные лицензии это BSD, MIT, Apache.
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|5.30, Аноним (2), 12:21, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только почему-то больше всего нытья, когда код под кукол-лицензией перелицензируют в гпл. Видимо, свобода -- она такая, можно только в еула перелицензировать.
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|1.28, Аноним (28), 12:10, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открываем конкурс на лучшее название для отечественного клона этой игры.
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