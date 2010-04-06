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Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг

01.05.2025 09:17

Компания Nival опубликовала исходный код игры Блицкриг (Blitzkrieg), выпущенной в 2003 году и относящейся к военным стратегиям в реальном времени. Код написан на языках C и C++ и опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях. В репозитории доступен код однопользовательского варианта игры, а также сопутствующие игровые данные, редакторы карт и инструменты для разработки. Поддерживается сборка для платформы Windows.

Дополнительно можно отметить частичное открытие кода игры Prime World, выпущенной в 2014 году, построенной на движке Nival и относящейся к многопользовательским онлайн-играм в жанре боевой арены. Для игры Prime World опубликован только код боевой части, а код части постройки замка недоступен. Дополнительно поставляются сборки редактора игровых данных и клиента боевой части с чит кодами.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nival/Blitz...)
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  5. OpenNews: Компания Valve опубликовала код игры Team Fortress 2
  6. OpenNews: Двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63169-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимъ Максим (?), 09:37, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    крутяк
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:06, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Блицкриг когда-то была хорошей игрой по геймплею. Но сегодня с таким графоном не поиграешь. Я не только про разрешение экрана, но и про тормозные анимации, здесь надо полноценный ремастер делать, чтоб возродить серию.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:02, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я хоть ине играл в сабж, не фанат данного жанра (варгем или как его), но картинка со скринов нравится, гораздо больше чем современные игры.
     
     
  • 4.24, зомбированный (?), 12:04, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 13:01, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Вадим Ткачев (-), 11:18, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Nival, кстати говоря, сейчас чисто зарубежная контора.

    https://en.nival.com/

    Там даже нет возможности сменить язык сайта на русский. И я их прекрасно понимаю. После облавы и отжатия "Мира танков", мы и сами задумались о переезде на Кипр. Хотя отлично понимаю, что я со своей жалкой командой на 12 человек никому не нужен. Но мало ли... Аппетит приходит во время еды, а внезапный успех может возникнуть в любой инди-компании - примеров много. Так что лучше подстраховаться. Летом будем переезжать.

     
     
  • 3.17, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:33, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > После облавы и отжатия "Мира танков"

    На то, очевидно, были причины
    И там, похоже, заигрались в "разделение" и кидание собственной первичной аудитории

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:46, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://dtf.ru/gameindustry/3728600
     
  • 3.20, зомбированный (?), 11:37, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем Кипр лучше Тайланда, Филипин или Бразилии?
     
  • 3.25, Аноним (23), 12:05, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я начинающий инди-геймдевелопер и только в процессе набора команды. Надеюсь что пронесет.
    После отжатия ВК было всё ясно. Раньше думал, что геймдев отжимать не имеет смысла, но если только одна игра и очень успешная, то видимо можно.
     
     
  • 4.38, Аноним (39), 12:57, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я начинающий инди-геймдевелопер и только в процессе набора команды

    Проблема, геймдевелоппера не в том чтобы создать игру, а в том чтобы продвинуть ее на какой нибудь Steam.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:38, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда-то годные игры делали, но, потом, видимо уволили всех нормальных разработчиков. Или тут ситуация по типу истории Диско Элизиума, эффективные менеджеры -- они такие.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:41, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чего с дискоэлизиумом не так?
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:59, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а чего с дискоэлизиумом не так?

    2 не будет, менеджеры оказались особо эффективными.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:35, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет, потому что не нужно же.

    Это цельное, законченное, самостоятельное произведение. О чём там делать вторую часть?  Если бы и впрямь сделали, получилось бы уже унылое доение франшизы.

     
     
  • 5.36, Аноним (2), 12:50, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вселенная достаточно оригинальна и хорошо проработана, с сохранением сценаристов и художников можно много чего придумать. Можно было и длц наклепать, и мобильных спиноффов, и продолжение имеющихся сюжетных веток и всё вполне органично бы вписалось.
     
     
  • 6.42, Аноним (39), 13:07, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вселенная достаточно оригинальна и хорошо проработана, с сохранением сценаристов и художников можно много чего придумать.

    Сейчас просто клонируют Шедевры, и перевыпускают все эти поделия с RTX.

     
  • 3.13, Аноним (13), 11:15, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классическая история успешной индюшатины. На разработчиков навалились слава и деньги, и они не выдержали, разосравшись друг с другом и разбежавшись в разные стороны.
     
     
  • 4.18, Аноним (2), 11:36, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.34, Аноним (32), 12:46, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не разбежались же. Просто контроль над студией захватили эффективные инвесторы.

     

    https://web.archive.org/web/20250105072706if_/https://medium.com/@artofrostov/to-fans-of-disco-elysium-concerning-the-situation-at-za-um-3e6bc46ea9c

     
  • 4.40, Аноним (39), 13:03, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Классическая история успешной индюшатины.

    Прошел первую миссию в этой игре, когда только появился компьютер кто то принес CD, с этой игрой.
    Мне в возрасте 15 лет больше интересней было смотреть на анимацию, картинки, диалоги юнитов, чем на какое то прохождение.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:50, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что особенного в части кода постройки замка?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:43, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том, что не на раст, но работает!
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:23, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код написан на языках C и C++ и опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях

    несвободное ПО

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:25, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях.
    > Поддерживается сборка для платформы Windows.

    Это не свободное ПО.

    Это не относится к теме Linux или других ОС с открытым исходным кодом.

    Так почему новость здесь?

     
     
  • 2.8, ptr (ok), 10:36, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Open <> Free
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:53, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BASIC ?
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:15, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Free ≠ free по Столлману.
     
     
  • 4.26, Аноним (23), 12:07, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман придумал принудительную лицензию GLP которая принуждает открывать измененный код.
    Свободные лицензии это BSD, MIT, Apache.
     
     
  • 5.30, Аноним (2), 12:21, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только почему-то больше всего нытья, когда код под кукол-лицензией перелицензируют в гпл. Видимо, свобода -- она такая, можно только в еула перелицензировать.
     
  • 3.31, Аноним (35), 12:30, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/genre/Free%20to%20Play
     
  • 2.10, Аноним (39), 10:55, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А код Тетриса они там не открыли.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:25, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    аллоды бы
     
     
  • 2.27, Аноним (23), 12:08, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе зачем?
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:29, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы еще для героев 5 открыли код, помогли бы сообществу.
     
     
  • 2.19, Аноним (12), 11:37, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Издатель — Ubisoft.
    Думаю, можно не ждать.
     
     
  • 3.41, Аноним (39), 13:05, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.28, Аноним (28), 12:10, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открываем конкурс на лучшее название для отечественного клона этой игры.
     
     
  • 2.29, безразницы (?), 12:17, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можем повторить, и точка.
     
     
  • 3.33, Аноним (12), 12:38, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …Но есть нюансы
     
  • 2.37, Аноним (39), 12:55, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что то типа Warhammer 40000.
     

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