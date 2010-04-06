Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг

Компания Nival опубликовала исходный код игры Блицкриг (Blitzkrieg), выпущенной в 2003 году и относящейся к военным стратегиям в реальном времени. Код написан на языках C и C++ и опубликован под лицензией, разрешающей использование и создание модификаций только в некоммерческих целях. В репозитории доступен код однопользовательского варианта игры, а также сопутствующие игровые данные, редакторы карт и инструменты для разработки. Поддерживается сборка для платформы Windows.

Дополнительно можно отметить частичное открытие кода игры Prime World, выпущенной в 2014 году, построенной на движке Nival и относящейся к многопользовательским онлайн-играм в жанре боевой арены. Для игры Prime World опубликован только код боевой части, а код части постройки замка недоступен. Дополнительно поставляются сборки редактора игровых данных и клиента боевой части с чит кодами.