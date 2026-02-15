Выпуск REMnux 8.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО

|
Представлен релиз специализированного Linux-дистрибутива REMnux 8.0, предназначенного для изучения и обратного инжиниринга кода вредоносных программ. REMnux позволяет сформировать изолированное лабораторное окружение, в котором можно эмулировать работу атакуемого сетевого сервиса для изучения поведения вредоносного ПО в условиях приближенных к реальным.
Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и включает инструменты для анализа вредоносного ПО, утилиты для проведения обратного инжиниринга кода, программы для изучения модифицированных злоумышленниками PDF и офисных документов, а также средства мониторинга активности в системе. Всего предложено более 200 специализированных инструментов. Для загрузки предлагаются образы для систем виртуализации в форматах "ova" (VirtualBox) и "bqcow2" (Proxmox), размером 8 ГБ. Проект также распространяет набор Docker-образов для изолированного запуска отдельных инструментов в существующих системах.
В новой версии:
- Системное окружение обновлено с Ubuntu 20.04 до 24.04. Обновлены версии поставляемых в дистрибутиве инструментов.
- Добавлен новый инсталлятор, позволяющий установить предлагаемое в дистрибутиве окружения поверх уже имеющихся установок Ubuntu 24.04.
- Предоставлена возможность использования AI-ассистентов для анализа вредоносного ПО. В состав включён собственный MCP-сервер для интеграции имеющегося в дистрибутиве инструментария с различными AI-агентами. Добавлена возможность использования в терминале AI-агента OpenCode. Добавлен пакет GhidrAssistMCP для автоматизации обратного инжиниринга в пакете Ghidra. Добавлены плагины r2ai и decai для фреймворка Radare2.
- В состав включены новые инструменты, среди которых:
Среди входящих в комплект инструментов:
- Анализ web-сайтов: Thug, mitmproxy, Network Miner Free Edition, curl, Wget, Burp Proxy Free Edition, Automater, pdnstool, Tor, tcpextract, tcpflow, passive.py, CapTipper, yaraPcap.py;
- Анализ Java: Java Cache IDX Parser, JD-GUI Java Decompiler, JAD Java Decompiler, Javassist, CFR;
- Анализ JavaScript: Rhino Debugger, ExtractScripts, SpiderMonkey, V8, JS Beautifier;
- Анализ PDF: AnalyzePDF, Pdfobjflow, pdfid, pdf-parser, peepdf, Origami, PDF X-RAY Lite, PDFtk, swf_mastah, qpdf, pdfresurrect;
- Анализ документов Microsoft Office: officeparser, pyOLEScanner.py, oletools, libolecf, oledump, emldump, MSGConvert, base64dump.py, unicode;
- Анализ Shellcode: sctest, unicode2hex-escaped, unicode2raw, dism-this, shellcode2exe;
- Приведение запутанного кода в читаемый вид (deobfuscation): unXOR, XORStrings, ex_pe_xor, XORSearch, brxor.py, xortool, NoMoreXOR, XORBruteForcer, Balbuzard, FLOSS
- Извлечение строковых данных: strdeobj, pestr, strings;
- Восстановление файлов: Foremost, Scalpel, bulk_extractor, Hachoir;
- Мониторинг сетевой активности: Wireshark, ngrep, TCPDump, tcpick;
- Сетевые сервисы: FakeDNS, Nginx, fakeMail, Honeyd, INetSim, Inspire IRCd, OpenSSH, accept-all-ips;
- Сетевые утилиты: prettyping.sh, set-static-ip, renew-dhcp, Netcat, EPIC IRC Client, stunnel, Just-Metadata;
- Работа с коллекцией примеров вредоносного ПО: Maltrieve, Ragpicker, Viper, MASTIFF, Density Scout;
- Определение сигнатур: YaraGenerator, IOCextractor, Autorule, Rule Editor, ioc-parser;
- Сканирование: Yara, ClamAV, TrID, ExifTool, virustotal-submit, Disitool;
- Работа с хэшами: nsrllookup, Automater, Hash Identifier, totalhash, ssdeep, virustotal-search, VirusTotalApi;
- Анализ вредоносного ПО для Linux: Sysdig, Unhide
- Дизассемблеры: Vivisect, Udis86, objdump;
- Отладчики: Evan’s Debugger (EDB), GNU Project Debugger (GDB);
- Системы трассировки: strace, ltrace
- Работа с текстовыми данными: SciTE, Geany, Vim;
- Работа с изображениями: feh, ImageMagick;
- Работа с бинарными файлами: wxHexEditor, VBinDiff;
- Анализ дампов памяти: Volatility Framework, findaes, AESKeyFinder, RSAKeyFinder, VolDiff, Rekall, linux_mem_diff_tool;
- Анализ исполняемых PE-файлов UPX, Bytehist, Density Scout, PackerID, objdump, Udis86, Vivisect, Signsrch, pescanner, ExeScan, pev, Peframe, pedump, Bokken, RATDecoders, Pyew, readpe.py, PyInstaller Extractor, DC3-MWCP;
- Анализ вредоносного ПО для мобильных устройств: Androwarn, AndroGuard.