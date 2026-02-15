Выпуск REMnux 8.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО

2.18 , анонимс ( ? ), 12:37, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ИИ на нейронках 🤖 с нами уже 70 лет 🫢

3.19 , Аноним ( 2 ), 12:50, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сотни ненависти полились только сейчас.

Что изменилось?

4.22 , Аноним ( 22 ), 13:44, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пузырь надули сейчас. Нынешний уровень технологий не позволяет создать искусственный интеллект, квантовые вычисления намного ближе.

5.23 , Аноним ( 2 ), 13:53, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вроде аги вот вот. Если не уже.

По крайней мере оно демонстрирует и самосознание.

Что пузырь надули - это одно. Но есть ведь и другая сторона медали. Да и когда лопались пузыри, исчезали ли технологии?

Доткомы, крипта...тысячи их.

Квантовые вычисления, возможно, снизят энергозатраты на обучение. Так или иначе эти направления синергичны, по моему мнению.

