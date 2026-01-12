The OpenNET Project / Index page

Выпуск оптимизаторов энергопотребления auto-cpufreq 3.0.0 и TLP 1.9.1

12.01.2026 10:09

Опубликован релиз утилиты auto-cpufreq 3.0.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузку на CPU, температуру CPU и активность в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Для управления может использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Среди поддерживаемых возможностей: мониторинг частоты, нагрузки и температуры CPU, регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и нагрузки на систему, автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления. Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять режимы экономии энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

В новой версии реализована возможность принудительного включения или отключения турбо-режима CPU (turbo boost) через графический интерфейс и командную строку ("auto-cpufreq --turbo={never|always|auto}"), независимо от уровня заряда аккумулятора. Также в файл конфигурации добавлен параметр battery_device для выбора аккумулятора, на случай некорректного автоматического определения аккумулятора по умолчанию (доступные аккумуляторы можно посмотреть в каталоге /sys/class/power_supply/). Добавлен пример файла конфигурации для Nixos.

Дополнительно можно отметить выпуск утилиты TLP 1.9.1, предназначенной для автоматической оптимизации энергопотребления и продления времени автономной работы ноутбуков. Помимо управления режимами энергосбережения CPU утилита поддерживает адаптивное включение и отключение Bluetooth, NFC и Wi-Fi. Код проекта написан на Shell и Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Ветка 1.9 примечательна добавлением опционального фонового процесса tlp-pd, обеспечивающего переключение между тремя профилями энергопотребления - performance, balanced и power-saver. Фоновый процесс может использоваться в качестве замены сервиса power-profiles-daemon и поддерживает D-Bus API, используемый для переключения профилей в GNOME, KDE и Cinnamon. В состав также включена утилита tlpctl для переключения профилей из командной строки и запуска отдельных приложений с заданным профилем.

В сформированном следом корректирующем выпуске TLP 1.9.1 устранена уязвимость (CVE-2025-67859) в новом фоновом процессе tlp-pd, позволяющая обойти проверку аутентификации в сервисе Polkit и выполнить в tlp-pd действия, требующие полномочий администратора. Процесс tlp-pd выполняется с правами root и принимает запросы через D-Bus. Часть запросов могут отправлять любые пользователи, имеющие подтверждённый локальный доступ к системе (запустившие графический сеанс), а часть действий доступна только администратору. Уязвимость вызвана состоянием гонки, позволяющим подменить процесс после отправки запроса, так, что polkit будет считать, что запрос отправлен администратором и не станет запрашивать пароль администратора.

  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял. tlp-pd это теоретически только позволяет заменить power-profiles-daemon или оно уже работает как его замена и мне в кедах ничего делать не надо?
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 10:45, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UPD: попробовал и оно уже работает. Как же это прекрасно, ибо PowerProfilesDaemon был весьма и весьма убог. Очень хорошо.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:09, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tlp на старых Thinkpad позволял хоть как-то пользоваться линуксами на аккумуляторе без подключения к розетке.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код написан на языке Python

    Я так понимаю, CPU с сабжем всегда работает на полную мощность?

     
  • 1.4, Рщъ (?), 10:53, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Язык Pythpon не гуглится
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:58, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это хак для экзотичного железа? Для intel и amd есть pstate драйвер "из коробки".
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:02, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В эти самые p-state система должна процессор переводить сама, иначе ему придётся догадываться о нужном режиме по нагрузке, а это приводит к характерным скачкам фриз-разгон.
     

  • 1.7, Аноним (6), 11:03, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дружит ли с BSD-шным DPM (или что там сейчас актуально)?
     
  • 1.9, Аноним (8), 11:10, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прикрученные сбоку оптимизаторы отличный показатель того что Линуксы не готовы для десктопа.
     
     
  • 2.10, ryoken (ok), 11:34, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вантузячьи утилиты от производителей ноутов для тех же целей считаются тру по дефолту?
     
     
  • 3.15, Аноним (8), 12:34, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Удалаю этот телеметрический мусор там итак всё работает.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:38, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде это работает точно так же
     

  • 1.13, 12yoexpert (ok), 11:54, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Python и энергосбережение в одной новости, лол
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:05, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно было писать на bash. Или на ассемблере. Кстати, подскажите, какие популярные программы за последнее время, написаны на ассемблере?
     
  • 1.17, Аноним (-), 13:58, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита.
    > Код написан на языке Python

    Да, ему наверное актуально управление питанием оптимизиорвать. Интересно какой процент ресурсов жрет сам оптимизатор? Или он сам себя и оптимизирует? Зато какая полезная программа, никогда без дела не останется, всегда есть что улучшить :)

     
  • 1.18, VladSh (?), 14:22, 12/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока такое ощущение, что доп. мониторинг ресурсов и доп. процесс сожрут больше электроэнергии, чем сам выхлоп.
     

