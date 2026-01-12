Выпуск оптимизаторов энергопотребления auto-cpufreq 3.0.0 и TLP 1.9.1

Опубликован релиз утилиты auto-cpufreq 3.0.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузку на CPU, температуру CPU и активность в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Для управления может использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Среди поддерживаемых возможностей: мониторинг частоты, нагрузки и температуры CPU, регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и нагрузки на систему, автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления. Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять режимы экономии энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

В новой версии реализована возможность принудительного включения или отключения турбо-режима CPU (turbo boost) через графический интерфейс и командную строку ("auto-cpufreq --turbo={never|always|auto}"), независимо от уровня заряда аккумулятора. Также в файл конфигурации добавлен параметр battery_device для выбора аккумулятора, на случай некорректного автоматического определения аккумулятора по умолчанию (доступные аккумуляторы можно посмотреть в каталоге /sys/class/power_supply/). Добавлен пример файла конфигурации для Nixos.

Дополнительно можно отметить выпуск утилиты TLP 1.9.1, предназначенной для автоматической оптимизации энергопотребления и продления времени автономной работы ноутбуков. Помимо управления режимами энергосбережения CPU утилита поддерживает адаптивное включение и отключение Bluetooth, NFC и Wi-Fi. Код проекта написан на Shell и Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Ветка 1.9 примечательна добавлением опционального фонового процесса tlp-pd, обеспечивающего переключение между тремя профилями энергопотребления - performance, balanced и power-saver. Фоновый процесс может использоваться в качестве замены сервиса power-profiles-daemon и поддерживает D-Bus API, используемый для переключения профилей в GNOME, KDE и Cinnamon. В состав также включена утилита tlpctl для переключения профилей из командной строки и запуска отдельных приложений с заданным профилем.

В сформированном следом корректирующем выпуске TLP 1.9.1 устранена уязвимость (CVE-2025-67859) в новом фоновом процессе tlp-pd, позволяющая обойти проверку аутентификации в сервисе Polkit и выполнить в tlp-pd действия, требующие полномочий администратора. Процесс tlp-pd выполняется с правами root и принимает запросы через D-Bus. Часть запросов могут отправлять любые пользователи, имеющие подтверждённый локальный доступ к системе (запустившие графический сеанс), а часть действий доступна только администратору. Уязвимость вызвана состоянием гонки, позволяющим подменить процесс после отправки запроса, так, что polkit будет считать, что запрос отправлен администратором и не станет запрашивать пароль администратора.



