Cloudflare оштрафовали в Италии на 14.2 млн евро за отказ блокировки пиратских сайтов в DNS-сервисе 1.1.1.1

11.01.2026 10:42

Итальянское управление по надзору в сфере связи (AGCOM) оштрафовало компанию Cloudflare на 14.2 млн евро за нарушение требований в отношении блокирования пиратского контента в публичном DNS-сервисе 1.1.1.1. Выставленный Cloudflare штраф стал крупнейшим взысканием за не выполнение анипиратского законодательства Италии, так как размер штрафа начисляется от общей выручки компании.

В феврале 2025 года AGCOM выдал компании Cloudflare предписание о прекращении DNS-резолвинга доменов и IP-адресов, через которые распространяется контент, нарушающий авторские права. Компания Cloudflare отказалась реализовать в DNS-сервисе 1.1.1.1 блокировку по предоставленному списку, назвав такую блокировку неоправданной и несоразмерной, а также указав на техническую невозможность реализации фильтров в сервисе 1.1.1.1, обрабатывающем 200 миллиардов запросов в день, без негативного влияния на производительность. В сервисе 1.1.1.1 изначально заявлено отсутствие какой-либо фильтрации, а для блокировки вредоносных ресурсов и сайтов только для взрослых предоставляются отдельные DNS-резоверы 1.1.1.2 и 1.1.1.3.

После отказа в AGCOM было проведено разбирательство, которое пришло к выводу, что компания Cloudflare открыто нарушила действующие в Италии правовые нормы, обязывающие провайдеров DNS и VPN блокировать пиратские сайты. В AGCOM сочли названную причину недостаточной и не согласились с доводом, что введение фильтров приведёт к снижению качества сервиса, так как компания Cloudflare не всегда является нейтральным посредником и известна своими сложными механизмами управления трафиком. По данным AGCOM у Cloudflare есть необходимый опыт и ресурсы для внедрения требуемой блокировки.

До этого, компания Cloudflare выступала с критикой действующей в Италии с 2024 года инициативы "Piracy Shield", в ходе которой под блокировку вместе с пиратскими сайтами часто попадали и легитимные ресурсы, пользующиеся теми же платформами хостинга и сетями доставки контента. Недовольство также связано с отсутствием прозрачности при наполнении списков блокировки "Piracy Shield", которые включают около 65 тысяч доменных имён и 14 тысяч IP-адресов.

Обсуждение (1) RSS
  • 1, Tron is Whistling (?), 10:50, 11/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Тема интересная, но бесполезная, потому что CF просто может чутка поднять ценник для региона, и окупить "штраф" за пару месяцев.
     
  • 2, Ilnarildarovuch (?), 10:51, 11/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Мы не прираты! Йоу-хоу, нелегальный контент!
    Игры, музыка, фильмы в сети Интернет
    Все сокровища мира доступны в момент
    Но мы не пираты!
    Кто-то качает торрент (Торрент!)
    Что поделаешь, альтернативы коль нет?
    А кто-то качает права (Права!)
    И кого-то тут ждёт провал (Но кого?)
    Кто-то хочет раздачи закрыть (Закрыть?)
    Хочешь книжку читать — так будь добр платить!
    Кто-то хочет тут всё запретить (Запретить?!)
    Ну как-же так можно жить?
    Каждый волен сам выбирать — покупать или не покупать
    Но мы не пираты! Йоу-хоу, лаба-ди-ди!
    Жить под запретом как рыба в сети
    Лучше попробуй дышать запрети! Жизнь под запретом
    Хотел было почитать (Почитать)
    В магазинах я книгу не смог отыскать
    Решил через торрент скачать (Скачать)
    И был уж готов начать
    Вдруг картинка на весь монитор (Вылетает)
    Мол, что сайт заблокировал Роскомнадзор
    Разве я вам какой-нибудь вор?
    Ну что за нелепый вздор!
    Йоу-хоу, нелегальный контент
    Раньше он был, а теперь его нет!
    В миг опустел дорогой Интернет
    Что же мне делать?
    Если отправлюсь в кино (В кино)
    Если фильм не понравится? Если он дно?
    Кто мне деньги тогда вернёт?
    Так что кто ещё грабит кого!
    Я обойду запрет (Запрет)
    Как использовать прокси — для нас не секрет
    Копирастам всем шлю привет (Привет)
    Не урвать вам моих монет!
    Йоу-хоу, лаба-ди-ди!
    Скачаю, пожалуй, киношку в сети
    Плевать, что camrip, докачалось почти
    Позалипаю
     
