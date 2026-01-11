Cloudflare оштрафовали в Италии на 14.2 млн евро за отказ блокировки пиратских сайтов в DNS-сервисе 1.1.1.1

Итальянское управление по надзору в сфере связи (AGCOM) оштрафовало компанию Cloudflare на 14.2 млн евро за нарушение требований в отношении блокирования пиратского контента в публичном DNS-сервисе 1.1.1.1. Выставленный Cloudflare штраф стал крупнейшим взысканием за не выполнение анипиратского законодательства Италии, так как размер штрафа начисляется от общей выручки компании.

В феврале 2025 года AGCOM выдал компании Cloudflare предписание о прекращении DNS-резолвинга доменов и IP-адресов, через которые распространяется контент, нарушающий авторские права. Компания Cloudflare отказалась реализовать в DNS-сервисе 1.1.1.1 блокировку по предоставленному списку, назвав такую блокировку неоправданной и несоразмерной, а также указав на техническую невозможность реализации фильтров в сервисе 1.1.1.1, обрабатывающем 200 миллиардов запросов в день, без негативного влияния на производительность. В сервисе 1.1.1.1 изначально заявлено отсутствие какой-либо фильтрации, а для блокировки вредоносных ресурсов и сайтов только для взрослых предоставляются отдельные DNS-резоверы 1.1.1.2 и 1.1.1.3.

После отказа в AGCOM было проведено разбирательство, которое пришло к выводу, что компания Cloudflare открыто нарушила действующие в Италии правовые нормы, обязывающие провайдеров DNS и VPN блокировать пиратские сайты. В AGCOM сочли названную причину недостаточной и не согласились с доводом, что введение фильтров приведёт к снижению качества сервиса, так как компания Cloudflare не всегда является нейтральным посредником и известна своими сложными механизмами управления трафиком. По данным AGCOM у Cloudflare есть необходимый опыт и ресурсы для внедрения требуемой блокировки.

До этого, компания Cloudflare выступала с критикой действующей в Италии с 2024 года инициативы "Piracy Shield", в ходе которой под блокировку вместе с пиратскими сайтами часто попадали и легитимные ресурсы, пользующиеся теми же платформами хостинга и сетями доставки контента. Недовольство также связано с отсутствием прозрачности при наполнении списков блокировки "Piracy Shield", которые включают около 65 тысяч доменных имён и 14 тысяч IP-адресов.



