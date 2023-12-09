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Quad9 выиграл апелляцию в разбирательстве с Sony о принуждении к блокировке через DNS

09.12.2023 11:23

Высший земельный суд Дрездена удовлетворил апелляцию компании Quad9 в деле, в ходе которого по требованию компании Sony Music было вынесено судебное предписание о блокировке пиратских сайтов на уровне публичных DNS-резолверов Quad9. В случае невыполнения требования о блокировке организации Quad9 грозил штраф в размере 250 тысяч евро. Решение суда высшей инстанции подвело черту под продолжающимися более двух лет попытками Quad9 обжаловать изначальное решение и не допустить образования судебного прецедента. Решение суда в Дрездене помечено окончательным и не подлежащим пересмотру.

Прошлая апелляция в окружном суде Гамбурга была отклонена, но компания Quad9 не остановилась и подала апелляцию в Высший земельный суд Дрездена. Суд высшей инстанции согласился с позицией Quad9 и постановил, что владелец сервиса по резолвингу DNS не может быть привлечён к ответственности, так как подобные сервисы являются нейтральными посредниками и разрешение имён DNS не играет значимой роли в деятельности пиратских сайтов, нарушающих авторские права.

Дрезденский суд аргументировал свою позицию тем, что Quad9 не является инициатором передачи информации, нарушающей авторские права, и не выбирает получателя и содержание информации, соответственно его уровень ответственности в распространении пиратского контента несоизмерим с уровнем ответственности хостинг-провайдеров, способствующих нарушению через предоставление ресурсов для размещения пиратских сайтов. DNS-резолвер не хранит нарушающий авторское право контент и не участвует в его передаче, а лишь преобразует доменное имя в IP-адрес. Пользователи Quad9 также не публикуют нарушающий авторское право контент и в лучшем случае просто его запрашивают.

В 2021 году компания Sony Music добилась в Германии решения о блокировке доменных имён, уличённых в распространении музыкального контента, нарушающего авторские права. Блокировку было предписано реализовать на серверах DNS-сервиса Quad9, обслуживающих в том числе публичный DNS-резолвер "9.9.9.9" и сервисы "DNS over HTTPS" ("dns.quad9.net/dns-query/") и "DNS over TLS" ("dns.quad9.net"). Предписание о блокировке было вынесено несмотря на отсутствия прямой связи некоммерческой организации Quad9 с блокируемыми сайтами и системами, распространяющими подобный контент, лишь на основании того, что разрешение имён пиратских сайтов через DNS способствует нарушению авторских прав Sony.

Компания Quad9 добивалась признания, что блокировка является неправомерной, так как доменные имена и информация, которую обрабатывает Quad9, не являются объектом нарушения авторских прав Sony Music, на серверах Quad9 нет данных, нарушающих авторские права, Quad9 не несёт прямой ответственности за чужую пиратскую деятельность и не имеет бизнес-отношений с распространителями пиратского контента.

По мнению Quad9, корпорациям нельзя предоставлять возможность принуждения операторов сетевой инфраструктуры к цензурированию сайтов. Представители Quad9 рассматривают перекладывание блокировок на сторону сторонних сервисов DNS как опасный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия (следующим шагом может стать требование интеграции блокировки пиратских сайтов в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны и любые другие сторонние системы, которые могут влиять на доступ к информации).

Позиция Sony Music сводилась к тому, что Quad9 уже предоставляет в своём продукте блокировку доменов, распространяющих вредоносное ПО и занимающихся фишингом. Quad9 продвигает блокировку проблемных сайтов как один из атрибутов сервиса, поэтому должен блокировать и пиратские сайты, как один из видов нарушающего закон контента. Для правообладателей интерес к принуждению DNS-серверисов к реализации блокировок вызван тем, что данные сервисы используются пользователями для обхода DNS-фильтров пиратского контента, установленных у провайдеров, входящих в коалицию "Clearing Body for Copyright on the Internet".

Примечательно, что в ноябре компания Cloudflare выиграла в Высшем земельном суде Кёльна похожую апелляцию, связанную с разбирательством с звукозаписывающей компанией Universal Music. Суд Кёльна постановил, что публичный DNS-резолвер является нейтральным автоматическим сервисом, который не обязан блокировать доступ к доменам в ответ на поступление запросов о нарушении авторских прав. При этом суд сохранил в силе часть решения, связанного с тем, что Cloudflare не должен предоставлять ресурсы своей сети доставки контента для пиратских сайтов.

Тем временем, проиграв разбирательство в немецком суде, представители звукозаписывающей индустрии переключились на развязывания аналогичных разбирательств в Италии. В частности, компании Sony Music Italy, Universal Music Italy и Warner Music Italy совместно с Итальянской федерацией звукозаписывающей индустрии направили в Quad9 досудебный запрос с требованием блокировки доменов 17 популярных torrent-сайтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/dns-r...)
  2. OpenNews: Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента
  3. OpenNews: Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта проекта Youtube-dl
  4. OpenNews: Sony Music добилась в суде блокировки пиратских сайтов на уровне DNS-резолвера Quad9
  5. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub
  6. OpenNews: Урегулировано судебное разбирательство Sony против исследователя, опубликовавшего закрытые ключи
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60258-quad9
Ключевые слова: quad9, sony, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, хрю (?), 12:05, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Неужели голос разума иногда побеждает? Даже иногда кажется, что этот мир не совсем безнадёжен :-))) .
     
     
  • 2.3, dullish (ok), 12:10, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >кажется

    Да. Именно, что "кажется".

     
  • 2.20, Михалков (?), 13:49, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет, разработчикам тоже надо на хлеб с маслом заробатывать.
    По этому надо не только налог на электронные носители памяти вводить (уже ввели) но и на элеронные программы, которые могут запускать пиратский контент!
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:24, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это кажется вам и еще автору новости. Высший земельный суд Дрездена - это именно что высший земельный суд (Саксонии, а не Германии). Это конечно покруче чем окружной суд Гамбурга. Но в переводе на российские реалии это как высший областной суд и районный суд. То, что решение высшего областного суда окончательное и обжалованию не подлежит, касается именно этого уровня - областного. То есть сони не может опротестовывать это решение в Саксонии, а значит пойдет разбираться уровнем выше - в федеральный суд Германии. Вы думаете - ну там-то это дело закончится? Нет, еще выше идет европейский суд. Так что запасаемся попкорном, эта история будет длиться еще очень долго.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:43, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта музыка будет вечной!
    Эта музыка будет вечной!
    Ес ли я за-ме-ню ба-та-рей-ки..
    )))
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:25, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Та тут это не так важно. Главное омернить российское и будет у айтишника хлеб с маслом.
     
  • 2.81, Аноним (81), 19:07, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир гораздо умнее и логичнее, чем об этом думают домашние пердоли. Просто логика у него не пердоличья.
     
  • 2.89, Kuromi (ok), 19:21, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни в коем случае. Просто немцы не хотят давать каким-то японским компаниям диктовать что и  как им резольвить и  фильтровать. Этим займутся местные компании, компетентные и органы и заинтересованные лица.
    Сейчас в Европе имеется мнение что некоторые международные компании слегка оборзели и стали слишком уж качать права, вот им и щелкают по носу от случая к случаю. К здравому уму отношения не имеет.
     

  • 1.2, dullish (ok), 12:08, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не с той стороны зашли. Надо было, как обычно, сперва занести денег какой-нибудь правозащитной организации, чтобы она оградила от чего-нибудь каких-нибудь несчастных деточек или ещё кого-нибудь обиженного. Суд, понятное дело, прогнулся бы под давлением визжащей экзальтированной толпы. А потом уже, как бы невзначай, сказать, мол, раз уж вы тут, всё равно, начали блокировать всё подряд, у нас тоже есть небольшой списочек...
    Эх... Всему их учить надо.
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (5), 12:22, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сони самая афигевшая компания, как по мне. Либо это у меня с ними как-то не сложилось
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:47, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >несоизмерим с уровнем ответственности хостинг-провайдеров

    Теперь хостинг-провайдеров обяжут, ссылаясь на результаты этого дела... Надеюсь, что Quad 9 окажет финансовую и юридическую помощь провайдерам, которые неминуемо стали следующими в расстрельном списке у копирастов.

     
     
  • 2.12, glad_valakas (?), 12:54, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    например в РФ всех хостеров скоро запишут в единый реестр хостеров.
    так что неизвестно где хуже.
     
     
  • 3.15, dullish (ok), 13:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну конечно же хуже в "РФ"! Поверьте, никто в этом даже не думает усомниться! Так что Вам совершенно не о чем беспокоиться.
    У вас какой-то отдельный повышенный тариф на "приплетение" что-ли?
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:10, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать в "чёрный список хостеров", у которых нельзя хоститься, наравне с "чёрным списком ОРИ", сайты которых нельзя посещать.
     
     
  • 4.65, glad_valakas (?), 17:54, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я написал то что хотел написать.
    а нужно, можно или нельзя хоститься у хостеров из того реестра -
    каждый потенциальный клиент примет свое решение самостоятельно,
    рассматривая аргументы за и против.
     
  • 3.85, Аноним (85), 19:18, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > например в РФ всех хостеров скоро запишут в единый реестр хостеров.

    так что неизвестно где хуже.

    В Европе и в рф одни и те же законы! (Читаю оригиналы)

    Вот про создание реестра хостингов, при чем и владельцев хостингов проживающих на территории:

    https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/926451/nomos-5067-2023
    > ОМОС ЮП' НЕТ. 5067 Официальный вестник А 189/21.11.2023
    > Применение положений Регламента (ЕС) 2021/784 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2021 года о предотвращении распространения террористического контента в Интернете и других нормативных актов Министерства юстиции.

     
  • 2.40, КО (?), 15:16, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расстрел любых возможных участников передачи информации ещё не предлагали?
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:50, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И да, квад9 ведь у кого-то хостится... Ну раз провайдеры крайние - то подадут на провайдеров, хостящих квад9. К одному пойдёт - на одного подадут итон квад9 выкинет и подпишет обязательство его не хостить. Потом к другому пойдут... И так сделают, что ни один провайдер не станет хостить квад9... К самому квад9 никаких претензий - это к провайдерам, что его хостят...
     
     
  • 2.21, Ruslan22 (?), 13:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле «у кого-то хостится»? То, что у них собственные сервера в собственных цодах это вообще немыслемо?)
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:22, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, строить и обслуживать ради "бесплатного" DNS-сервера целый ЦОД - это именно немыслимо.
     
  • 3.61, Аноним (61), 16:59, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, пара инженеров держат серваки у себя на кухне, зачем им цод.
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 18:41, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае можно было даже с судами не связываться, а вместо них связаться с кем-то из бывших рафтменов.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:04, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На квад9 нет ничего противозаконного, как это решение показывает. А значит не прокатит.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:34, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прокатит. Многие просто предпочтут не связываться с Sony.
     
  • 2.70, squad (??), 18:09, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь есть ответы https://www.snbforums.com/threads/cloud9-dns.56918/
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:54, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпорация Sony!
    Прошу добавить себе в личный блэклист(hosts) целый список сайтов, которые вы по тем или иным причинам считаете пиратскими.
    Единственный способ борьбы с ветряными мельницами - остановить мельницу у себя.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:04, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://cuii.info/

    Как мило, сами на себя досье для будущего уголовного дела по будущей статье "Невозмещение ущерба пострадавшим от нарушения свободы слова бенефициарами этого нарушения..." шьют.

     
  • 1.18, EuPhobos (ok), 13:29, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Последний абзац говорит всё же о том, что корпорасты не отстанут и дело далеко не завершено.
     
     
  • 2.90, Аноним (85), 19:22, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что корпорасты не отстанут и дело далеко не завершено

    корпорасты = копирасты = паразиты

     

  • 1.19, Аноним (-), 13:37, 09/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (-), 14:03, 09/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.30, Аноним (30), 14:29, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лохи, задирать лапу надо по-крупному: сразу на Google за Google Public DNS.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 14:36, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому ты и не директог и не владелец транснациональной дзяйбатсу. А любой адекватный знает - нападать надо строго на тех, кто послабее.
     
     
  • 3.83, Аноним (30), 19:14, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же, что это попытка юмора, не?
    Ну и, полагаю, с Quad9 в первую очередь скорее пытались создать прецендент, чем срубить деньжат.
     
     
  • 4.94, Кэп (?), 19:48, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Гермашке не англо-саксонская система права.
     
  • 2.33, dullish (ok), 14:37, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там копирасты, вроде как, прицепились к тому, что квад, по любому фильтрует выдачу от всякого мусора ну и потянули его в суд, что, по типу, торрент ничем не лучше какого-нибудь фишингового сайта, так что извольте и наш списочек в свой блэклист добавить.
    Гугл, вроде, почти всё как есть выдаёт. Ну и у него тоже юристы на зарплате, конечно. Так что, разорить на издержках не получится.
     
  • 2.99, хрю (?), 20:25, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем нападать на крупняк, надо создать прецедент с тем кто помельче, тода крупняку будет гораздо сложнее отбиваться.
    Сони известное у*ще с юристами, так что я даже уверен, что провайдеру занесли денег на продолжение дела, противники тоже не лыком шиты.
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:46, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А на гугл подать в суд за то что предоставляет средство доступа в виде браузера кишка тонка?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:02, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там другое законодательство. В Германии за торрент сразу штраф по почте и швабра если ты злоупотребляет. Это мониторит специальные люди от корпов и сдают куда положено.
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 15:03, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т9
     
  • 3.100, хрю (?), 20:26, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имя им свобода!
     

  • 1.43, Аноним (43), 15:22, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он отлично блокирует вредоносы - к примеру мошенников с криптовалютой.
     
     
  • 2.50, Аноним (46), 15:40, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с этим и uBlock Origin справится.
     
     
  • 3.51, Аноним (43), 15:46, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTTPS Everywhere - тоже был дополнением - не плагином! Сколько вы усиилия приняли что бы все  пользователи чувствовали себя комфортно? Подумайте..
     
     
  • 4.52, Аноним (43), 15:49, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я намекаю на встроенную защиту, чтобы пользователю не нужно было возиться вот со всем этим
     
  • 3.54, timur.davletshin (ok), 16:05, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uBlock Origin бесполезен за пределами браузера. Например, в мобильных приложениях.
     
     
  • 4.56, Аноним (43), 16:11, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + еще один вектор атаки - кто это дополнение купит завтра вы не узнаете
     
  • 4.62, DayDve (?), 17:20, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для мобильных приложений можно использовать adguard
     
     
  • 5.63, timur.davletshin (ok), 17:45, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для мобильных приложений можно использовать adguard

    А если для Смарт ТВ или игровой приставки (они вообще ещё в РФ работают?), там тоже есть Adguard?

     
     
  • 6.73, Аноним (73), 18:40, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто кроме гиков в них чего-то там устанавливает? Как купили,так и работает.
     
     
  • 7.92, timur.davletshin (ok), 19:46, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И кто кроме гиков в них чего-то там устанавливает? Как купили,так и работает.

    Но ты же не из их числа. Зачем такие вопросы задаёшь? Вон в BBR веришь, как в святую Троицу.

     
     
  • 8.98, Аноним (98), 20:23, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я не гик BBR вообще,хз,что такое Потому и спрашиваю Много ли людей кроме в... текст свёрнут, показать
     
  • 5.67, OpenEcho (?), 17:58, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для мобильных приложений можно использовать adguard

    Тот самый который кроме яндекс+самсунг+хроме  браузеров больше никого не знает?

     
     
  • 6.76, Аноним (73), 18:41, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лям даже в Фоксе присутствует.
     
     
  • 7.79, OpenEcho (?), 19:04, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лям даже в Фоксе присутствует.

    Сорри за отсталость, а что такое - "лям"?

     
     
  • 8.88, Аноним (88), 19:21, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллион Пользователей или скачавших там чуть более миллиона,а ведь Firefox мене... текст свёрнут, показать
     
  • 4.84, fuggy (ok), 19:15, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот по этому всех и подсаживают на мобильные приложения. Которые показывают туже страницу сайта, а то и ещё упрощённей. И в мобильные приложения можно встроить любой мониторинг какой пожелаешь.
     

  • 1.55, Аноним (55), 16:09, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Показательно, что это произошло в Германии, где за пиратство, кхм, наказывают, мягко выражаясь (в денежном эквиваленте).
     
  • 1.57, dullish (ok), 16:20, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посмотришь комменты и, порой, начинает казаться что всякий бред, типа "суверенных интернетов", не такая уж и плохая идея. (((
     
     
  • 2.66, Аноним (37), 17:57, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты по другому решать проблемы не обучен.
     

  • 1.59, Аноним (59), 16:25, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >следующим шагом может стать требование интеграции блокировки пиратских сайтов в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны и любые другие сторонние системы, которые могут влиять на доступ к информации

    Странно что до сих пор этого не сделали... действительно так можно существенно ограничить пиратство и получить больше контроля над юзерами

     
     
  • 2.68, Аноним (37), 17:58, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ... не сделают ...
     
     
  • 3.77, Аноним (73), 18:48, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репы для чего сделали? Всё будет демократически,можете не волноваться. Вас же от бегущих строчек компиляции аж трясёт. Работу работать надо,а не систему один раз настроить.)Даже саппорт купите, чтобы объяснить,что это не мы,а вот они виноваты. Слава копипаст-админам. Кста,серт о знании СистемД уже имеете? Ничего-ничего,подождём.
     

  • 1.69, Sw00p aka Jerom (?), 18:00, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    контору эту вообще надо закрыть, источник дос аттак ипучий
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 18:28, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо твой ботнет прикрыть -> 127.0.0.1 - источник атак
     
  • 2.74, Аноним (74), 18:40, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи как тебе там в холодильнике?
     
  • 2.78, Аноним (78), 18:57, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Василич это ты?
     
  • 2.82, OpenEcho (?), 19:10, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > контору эту вообще надо закрыть, источник дос аттак ипучий

    9.9.9.9 или Соню-Музыкантку?

     
     
  • 3.97, Sw00p aka Jerom (?), 20:02, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 9.9.9.9 или Соню-Музыкантку?

    девятки, восьмерки, единички конечно же

    вот пруф от самих единичек, раздел Top attack vectors там картинка есть и разъяснения, как такие конторы досят хиплинкие неймсервера.

    https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-2023-q3/

     

  • 1.80, OpenEcho (?), 19:07, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует тупизна легальных акул, которые таргетируют конкретного ДНС провайдера, не понимая что они не одни единственные в мире ДНС


     
     
  • 2.87, Аноним (85), 19:20, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диды устойчивую архитектуру заложили!
     
  • 2.91, Аноним (91), 19:45, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если атаковать сразу всех, то эти "все" могут друг друга найти и североатлантический юридический альянс специально с целью навалять агрессору образовать.
     
  • 2.95, Аноним (95), 19:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тупизна это импорт DNS (или IP) за деньги. Вот это реально тупизна.
     
  • 2.96, Аноним (95), 19:53, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не нужно недооценивать американцев. Уж они то явно не тупые. Даже временные издержки это баланс рынка и прибыли.
     

  • 1.86, fuggy (ok), 19:19, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Quad9 продвигает блокировку сайтов распространяющих вредоносное ПО и занимающихся фишингом как один из атрибутов сервиса, поэтому должен блокировать и пиратские сайты, как один из видов нарушающего закон контента

    Отличная отмазка: вы сами решили бороться с вирусами, поэтому мы на вас подадим в суд, чтобы вы помогали нам бороться с сайтами с нарушающими наше авторское право.

     
  • 1.93, Аноним (95), 19:48, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чудо сказочной демократии! Правильно ли я понимаю контекст новости? В плохой России все (некоторые DNS) запрещают, а в сказочной дерьмократии — разрешают? Это типо протест, который нельзя (ну или страшно) назвать протестом?
     

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