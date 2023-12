Quad9 выиграл апелляцию в разбирательстве с Sony о принуждении к блокировке через DNS

Высший земельный суд Дрездена удовлетворил апелляцию компании Quad9 в деле, в ходе которого по требованию компании Sony Music было вынесено судебное предписание о блокировке пиратских сайтов на уровне публичных DNS-резолверов Quad9. В случае невыполнения требования о блокировке организации Quad9 грозил штраф в размере 250 тысяч евро. Решение суда высшей инстанции подвело черту под продолжающимися более двух лет попытками Quad9 обжаловать изначальное решение и не допустить образования судебного прецедента. Решение суда в Дрездене помечено окончательным и не подлежащим пересмотру. Прошлая апелляция в окружном суде Гамбурга была отклонена, но компания Quad9 не остановилась и подала апелляцию в Высший земельный суд Дрездена. Суд высшей инстанции согласился с позицией Quad9 и постановил, что владелец сервиса по резолвингу DNS не может быть привлечён к ответственности, так как подобные сервисы являются нейтральными посредниками и разрешение имён DNS не играет значимой роли в деятельности пиратских сайтов, нарушающих авторские права. Дрезденский суд аргументировал свою позицию тем, что Quad9 не является инициатором передачи информации, нарушающей авторские права, и не выбирает получателя и содержание информации, соответственно его уровень ответственности в распространении пиратского контента несоизмерим с уровнем ответственности хостинг-провайдеров, способствующих нарушению через предоставление ресурсов для размещения пиратских сайтов. DNS-резолвер не хранит нарушающий авторское право контент и не участвует в его передаче, а лишь преобразует доменное имя в IP-адрес. Пользователи Quad9 также не публикуют нарушающий авторское право контент и в лучшем случае просто его запрашивают. В 2021 году компания Sony Music добилась в Германии решения о блокировке доменных имён, уличённых в распространении музыкального контента, нарушающего авторские права. Блокировку было предписано реализовать на серверах DNS-сервиса Quad9, обслуживающих в том числе публичный DNS-резолвер "9.9.9.9" и сервисы "DNS over HTTPS" ("dns.quad9.net/dns-query/") и "DNS over TLS" ("dns.quad9.net"). Предписание о блокировке было вынесено несмотря на отсутствия прямой связи некоммерческой организации Quad9 с блокируемыми сайтами и системами, распространяющими подобный контент, лишь на основании того, что разрешение имён пиратских сайтов через DNS способствует нарушению авторских прав Sony. Компания Quad9 добивалась признания, что блокировка является неправомерной, так как доменные имена и информация, которую обрабатывает Quad9, не являются объектом нарушения авторских прав Sony Music, на серверах Quad9 нет данных, нарушающих авторские права, Quad9 не несёт прямой ответственности за чужую пиратскую деятельность и не имеет бизнес-отношений с распространителями пиратского контента. По мнению Quad9, корпорациям нельзя предоставлять возможность принуждения операторов сетевой инфраструктуры к цензурированию сайтов. Представители Quad9 рассматривают перекладывание блокировок на сторону сторонних сервисов DNS как опасный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия (следующим шагом может стать требование интеграции блокировки пиратских сайтов в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны и любые другие сторонние системы, которые могут влиять на доступ к информации). Позиция Sony Music сводилась к тому, что Quad9 уже предоставляет в своём продукте блокировку доменов, распространяющих вредоносное ПО и занимающихся фишингом. Quad9 продвигает блокировку проблемных сайтов как один из атрибутов сервиса, поэтому должен блокировать и пиратские сайты, как один из видов нарушающего закон контента. Для правообладателей интерес к принуждению DNS-серверисов к реализации блокировок вызван тем, что данные сервисы используются пользователями для обхода DNS-фильтров пиратского контента, установленных у провайдеров, входящих в коалицию "Clearing Body for Copyright on the Internet". Примечательно, что в ноябре компания Cloudflare выиграла в Высшем земельном суде Кёльна похожую апелляцию, связанную с разбирательством с звукозаписывающей компанией Universal Music. Суд Кёльна постановил, что публичный DNS-резолвер является нейтральным автоматическим сервисом, который не обязан блокировать доступ к доменам в ответ на поступление запросов о нарушении авторских прав. При этом суд сохранил в силе часть решения, связанного с тем, что Cloudflare не должен предоставлять ресурсы своей сети доставки контента для пиратских сайтов. Тем временем, проиграв разбирательство в немецком суде, представители звукозаписывающей индустрии переключились на развязывания аналогичных разбирательств в Италии. В частности, компании Sony Music Italy, Universal Music Italy и Warner Music Italy совместно с Итальянской федерацией звукозаписывающей индустрии направили в Quad9 досудебный запрос с требованием блокировки доменов 17 популярных torrent-сайтов.