Quad9 выиграл апелляцию в разбирательстве с Sony о принуждении к блокировке через DNS

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|1.1, хрю (?), 12:05, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Неужели голос разума иногда побеждает? Даже иногда кажется, что этот мир не совсем безнадёжен :-))) .
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|2.20, Михалков (?), 13:49, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет, разработчикам тоже надо на хлеб с маслом заробатывать.
По этому надо не только налог на электронные носители памяти вводить (уже ввели) но и на элеронные программы, которые могут запускать пиратский контент!
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|2.29, Аноним (29), 14:24, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это кажется вам и еще автору новости. Высший земельный суд Дрездена - это именно что высший земельный суд (Саксонии, а не Германии). Это конечно покруче чем окружной суд Гамбурга. Но в переводе на российские реалии это как высший областной суд и районный суд. То, что решение высшего областного суда окончательное и обжалованию не подлежит, касается именно этого уровня - областного. То есть сони не может опротестовывать это решение в Саксонии, а значит пойдет разбираться уровнем выше - в федеральный суд Германии. Вы думаете - ну там-то это дело закончится? Нет, еще выше идет европейский суд. Так что запасаемся попкорном, эта история будет длиться еще очень долго.
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|3.34, Аноним (34), 14:43, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта музыка будет вечной!
Эта музыка будет вечной!
Ес ли я за-ме-ню ба-та-рей-ки..
)))
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|3.46, Аноним (46), 15:25, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Та тут это не так важно. Главное омернить российское и будет у айтишника хлеб с маслом.
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|2.81, Аноним (81), 19:07, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мир гораздо умнее и логичнее, чем об этом думают домашние пердоли. Просто логика у него не пердоличья.
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|2.89, Kuromi (ok), 19:21, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни в коем случае. Просто немцы не хотят давать каким-то японским компаниям диктовать что и как им резольвить и фильтровать. Этим займутся местные компании, компетентные и органы и заинтересованные лица.
Сейчас в Европе имеется мнение что некоторые международные компании слегка оборзели и стали слишком уж качать права, вот им и щелкают по носу от случая к случаю. К здравому уму отношения не имеет.
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|1.2, dullish (ok), 12:08, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не с той стороны зашли. Надо было, как обычно, сперва занести денег какой-нибудь правозащитной организации, чтобы она оградила от чего-нибудь каких-нибудь несчастных деточек или ещё кого-нибудь обиженного. Суд, понятное дело, прогнулся бы под давлением визжащей экзальтированной толпы. А потом уже, как бы невзначай, сказать, мол, раз уж вы тут, всё равно, начали блокировать всё подряд, у нас тоже есть небольшой списочек...
Эх... Всему их учить надо.
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|1.5, Аноним (5), 12:22, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сони самая афигевшая компания, как по мне. Либо это у меня с ними как-то не сложилось
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|1.9, Аноним (9), 12:47, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>несоизмерим с уровнем ответственности хостинг-провайдеров
Теперь хостинг-провайдеров обяжут, ссылаясь на результаты этого дела... Надеюсь, что Quad 9 окажет финансовую и юридическую помощь провайдерам, которые неминуемо стали следующими в расстрельном списке у копирастов.
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|2.12, glad_valakas (?), 12:54, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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например в РФ всех хостеров скоро запишут в единый реестр хостеров.
так что неизвестно где хуже.
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|3.15, dullish (ok), 13:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ну конечно же хуже в "РФ"! Поверьте, никто в этом даже не думает усомниться! Так что Вам совершенно не о чем беспокоиться.
У вас какой-то отдельный повышенный тариф на "приплетение" что-ли?
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|3.16, Аноним (16), 13:10, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хотел сказать в "чёрный список хостеров", у которых нельзя хоститься, наравне с "чёрным списком ОРИ", сайты которых нельзя посещать.
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|4.65, glad_valakas (?), 17:54, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я написал то что хотел написать.
а нужно, можно или нельзя хоститься у хостеров из того реестра -
каждый потенциальный клиент примет свое решение самостоятельно,
рассматривая аргументы за и против.
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|3.85, Аноним (85), 19:18, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> например в РФ всех хостеров скоро запишут в единый реестр хостеров.
так что неизвестно где хуже.
В Европе и в рф одни и те же законы! (Читаю оригиналы)
Вот про создание реестра хостингов, при чем и владельцев хостингов проживающих на территории:
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/926451/nomos-5067-2023
> ОМОС ЮП' НЕТ. 5067 Официальный вестник А 189/21.11.2023
> Применение положений Регламента (ЕС) 2021/784 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2021 года о предотвращении распространения террористического контента в Интернете и других нормативных актов Министерства юстиции.
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|2.40, КО (?), 15:16, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расстрел любых возможных участников передачи информации ещё не предлагали?
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|1.11, Аноним (11), 12:50, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И да, квад9 ведь у кого-то хостится... Ну раз провайдеры крайние - то подадут на провайдеров, хостящих квад9. К одному пойдёт - на одного подадут итон квад9 выкинет и подпишет обязательство его не хостить. Потом к другому пойдут... И так сделают, что ни один провайдер не станет хостить квад9... К самому квад9 никаких претензий - это к провайдерам, что его хостят...
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|2.21, Ruslan22 (?), 13:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле «у кого-то хостится»? То, что у них собственные сервера в собственных цодах это вообще немыслемо?)
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|3.28, Аноним (28), 14:22, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, строить и обслуживать ради "бесплатного" DNS-сервера целый ЦОД - это именно немыслимо.
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|3.61, Аноним (61), 16:59, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно, пара инженеров держат серваки у себя на кухне, зачем им цод.
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|4.75, Аноним (75), 18:41, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В таком случае можно было даже с судами не связываться, а вместо них связаться с кем-то из бывших рафтменов.
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|2.25, Аноним (25), 14:04, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На квад9 нет ничего противозаконного, как это решение показывает. А значит не прокатит.
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|1.13, Аноним (13), 12:54, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Корпорация Sony!
Прошу добавить себе в личный блэклист(hosts) целый список сайтов, которые вы по тем или иным причинам считаете пиратскими.
Единственный способ борьбы с ветряными мельницами - остановить мельницу у себя.
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|1.14, Аноним (14), 13:04, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>https://cuii.info/
Как мило, сами на себя досье для будущего уголовного дела по будущей статье "Невозмещение ущерба пострадавшим от нарушения свободы слова бенефициарами этого нарушения..." шьют.
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|1.18, EuPhobos (ok), 13:29, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Последний абзац говорит всё же о том, что корпорасты не отстанут и дело далеко не завершено.
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|2.90, Аноним (85), 19:22, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что корпорасты не отстанут и дело далеко не завершено
корпорасты = копирасты = паразиты
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|1.30, Аноним (30), 14:29, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лохи, задирать лапу надо по-крупному: сразу на Google за Google Public DNS.
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|2.32, Аноним (31), 14:36, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот поэтому ты и не директог и не владелец транснациональной дзяйбатсу. А любой адекватный знает - нападать надо строго на тех, кто послабее.
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|3.83, Аноним (30), 19:14, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно же, что это попытка юмора, не?
Ну и, полагаю, с Quad9 в первую очередь скорее пытались создать прецендент, чем срубить деньжат.
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|2.33, dullish (ok), 14:37, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там копирасты, вроде как, прицепились к тому, что квад, по любому фильтрует выдачу от всякого мусора ну и потянули его в суд, что, по типу, торрент ничем не лучше какого-нибудь фишингового сайта, так что извольте и наш списочек в свой блэклист добавить.
Гугл, вроде, почти всё как есть выдаёт. Ну и у него тоже юристы на зарплате, конечно. Так что, разорить на издержках не получится.
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|2.99, хрю (?), 20:25, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прежде чем нападать на крупняк, надо создать прецедент с тем кто помельче, тода крупняку будет гораздо сложнее отбиваться.
Сони известное у*ще с юристами, так что я даже уверен, что провайдеру занесли денег на продолжение дела, противники тоже не лыком шиты.
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|1.36, Аноним (36), 14:46, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А на гугл подать в суд за то что предоставляет средство доступа в виде браузера кишка тонка?
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|2.37, Аноним (37), 15:02, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там другое законодательство. В Германии за торрент сразу штраф по почте и швабра если ты злоупотребляет. Это мониторит специальные люди от корпов и сдают куда положено.
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|3.51, Аноним (43), 15:46, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HTTPS Everywhere - тоже был дополнением - не плагином! Сколько вы усиилия приняли что бы все пользователи чувствовали себя комфортно? Подумайте..
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|4.52, Аноним (43), 15:49, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я намекаю на встроенную защиту, чтобы пользователю не нужно было возиться вот со всем этим
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|4.56, Аноним (43), 16:11, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+ еще один вектор атаки - кто это дополнение купит завтра вы не узнаете
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|5.63, timur.davletshin (ok), 17:45, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для мобильных приложений можно использовать adguard
А если для Смарт ТВ или игровой приставки (они вообще ещё в РФ работают?), там тоже есть Adguard?
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|6.73, Аноним (73), 18:40, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И кто кроме гиков в них чего-то там устанавливает? Как купили,так и работает.
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|7.92, timur.davletshin (ok), 19:46, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И кто кроме гиков в них чего-то там устанавливает? Как купили,так и работает.
Но ты же не из их числа. Зачем такие вопросы задаёшь? Вон в BBR веришь, как в святую Троицу.
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|8.98, Аноним (98), 20:23, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я не гик BBR вообще,хз,что такое Потому и спрашиваю Много ли людей кроме в... текст свёрнут, показать
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|5.67, OpenEcho (?), 17:58, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для мобильных приложений можно использовать adguard
Тот самый который кроме яндекс+самсунг+хроме браузеров больше никого не знает?
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|7.79, OpenEcho (?), 19:04, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лям даже в Фоксе присутствует.
Сорри за отсталость, а что такое - "лям"?
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|8.88, Аноним (88), 19:21, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Миллион Пользователей или скачавших там чуть более миллиона,а ведь Firefox мене... текст свёрнут, показать
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|4.84, fuggy (ok), 19:15, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот по этому всех и подсаживают на мобильные приложения. Которые показывают туже страницу сайта, а то и ещё упрощённей. И в мобильные приложения можно встроить любой мониторинг какой пожелаешь.
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|1.55, Аноним (55), 16:09, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Показательно, что это произошло в Германии, где за пиратство, кхм, наказывают, мягко выражаясь (в денежном эквиваленте).
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|1.57, dullish (ok), 16:20, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Посмотришь комменты и, порой, начинает казаться что всякий бред, типа "суверенных интернетов", не такая уж и плохая идея. (((
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|1.59, Аноним (59), 16:25, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>следующим шагом может стать требование интеграции блокировки пиратских сайтов в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны и любые другие сторонние системы, которые могут влиять на доступ к информации
Странно что до сих пор этого не сделали... действительно так можно существенно ограничить пиратство и получить больше контроля над юзерами
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|3.77, Аноним (73), 18:48, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Репы для чего сделали? Всё будет демократически,можете не волноваться. Вас же от бегущих строчек компиляции аж трясёт. Работу работать надо,а не систему один раз настроить.)Даже саппорт купите, чтобы объяснить,что это не мы,а вот они виноваты. Слава копипаст-админам. Кста,серт о знании СистемД уже имеете? Ничего-ничего,подождём.
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|2.82, OpenEcho (?), 19:10, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> контору эту вообще надо закрыть, источник дос аттак ипучий
9.9.9.9 или Соню-Музыкантку?
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|1.80, OpenEcho (?), 19:07, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Радует тупизна легальных акул, которые таргетируют конкретного ДНС провайдера, не понимая что они не одни единственные в мире ДНС
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|2.91, Аноним (91), 19:45, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если атаковать сразу всех, то эти "все" могут друг друга найти и североатлантический юридический альянс специально с целью навалять агрессору образовать.
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|2.95, Аноним (95), 19:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тупизна это импорт DNS (или IP) за деньги. Вот это реально тупизна.
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|2.96, Аноним (95), 19:53, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не нужно недооценивать американцев. Уж они то явно не тупые. Даже временные издержки это баланс рынка и прибыли.
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|1.86, fuggy (ok), 19:19, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Quad9 продвигает блокировку сайтов распространяющих вредоносное ПО и занимающихся фишингом как один из атрибутов сервиса, поэтому должен блокировать и пиратские сайты, как один из видов нарушающего закон контента
Отличная отмазка: вы сами решили бороться с вирусами, поэтому мы на вас подадим в суд, чтобы вы помогали нам бороться с сайтами с нарушающими наше авторское право.
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|1.93, Аноним (95), 19:48, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чудо сказочной демократии! Правильно ли я понимаю контекст новости? В плохой России все (некоторые DNS) запрещают, а в сказочной дерьмократии — разрешают? Это типо протест, который нельзя (ну или страшно) назвать протестом?
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