Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта проекта Youtube-dl

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|2.6, Аноним (6), 23:45, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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ага, музон несколько раз пережатый из одного лосс формата в другой лосс - прямо находка для аудиофилов!
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|3.17, забыл (?), 00:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ах, а я думал, что речь о видео. Ошибся? До скачивания видео луддиты ещё не продвинулись?
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|4.35, Аноним (35), 03:13, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Чтобы скачивать видео нужен хороший интернет, а в Европе с этим очень плохо, почти как в России 20 лет назад было.
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|5.39, Аноним (39), 04:01, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вату из ушей вытащите, через которую вы наши новости слушаете
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|5.58, Аноним (58), 06:45, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Западная Европа Все 29 стран Западной Европы, в которых проводились измерения, о... большой текст свёрнут, показать
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|5.59, JackONeill (?), 06:46, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что за бред? Дешевле у нас - да, но чтобы опережал у нас на 20 лет... Сильно загнули)
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|3.43, Аноним (43), 05:28, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На youtube music могут заливать сами исполнители (дистрибьюторы) заливать, проблема в том, что и они не всегда заботятся о качестве и заливают в mp3, если уж даже на deezer, tidal и qobuz полно "фейковых" flac-ов, то что уж об этой помойке говорить.
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|2.7, забыл (?), 23:50, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, почему бы и нет? В 4К, например. Но я это чисто теоретически. Если ютуб отменят в отдельно взятой стране, то где вы ещё будете смотреть современный инди и рок? На трекерах с этим туго.
Я понимаю, что линукс, трекерная (простите за тавтологию) музычка из героев2, но нормальным то людям что останется?
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|3.20, Аноним (20), 00:32, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Свали уже и перестань приставать к нормальным людям. Только потом не плачь, когда вернуться захочется. Или понаехать, если ты из этих, евроинтегрированных ;)
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|3.26, Имя (?), 01:22, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Газманова слушай, и Shaman !
Ишь ты какой прогрессивный, индюшатину слушать хочет
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|3.29, Аноним2 (?), 01:52, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что там туго на трекерах. Все нормальное выкладывается в lossless, которого не добиться стриминговым сервисам. Гаражных групп известные одногруппникам, маме и сестре может не быть, но скорее из-за отсутствия интереса. В любом случае торренты лучшее из публичного.
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|4.57, Аноним (58), 06:44, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни черта там не выкладывается. Шаг в сторону от мейнстрима — и вся надежда на Soulseek (впрочем, лучше сразу туда идти).
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|3.51, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:17, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Если ютуб отменят в отдельно взятой стране, то где вы ещё будете смотреть современный инди и рок?
Там же где и сейчас — нигде. Потому как не слушаю.
Но почему ты не причитаешь «а где вы будете смотреть тех, кого йутупп заблокировал?»? А потому что за такие комменты тебе не платят. Ты создаёшь вполне себе конкретный фон, где есть вполне конкретное добро (твои хозяева) и зло (на кого они пальцем показали).
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|1.4, Аноним (3), 23:37, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>обход технологии "cipher signature"
Как они это делают, кстати? Раньше можно было прочитать обфусцированный жс и извлечь алгоритм из него, но они же постоянно эту дрянь обновляют. Называть это алгоритмом шифрования это конечно сильно, но разбирать регулярно быстро надоест.
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|2.12, Аноним (12), 00:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень просто - у них интерпретатор JavaScript, написанный на питоне, испшлняет гугловский код JS.
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|1.8, мимо (?), 23:52, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Им никто не рассказывал что youtube-dl уже года два как никто не пользуется?
(речь про форк yt-dlp, разумеется).
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|3.19, Аноним (19), 00:30, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про dlc слышу в первый раз, а вот yt-dlp пользуюсь уже давно, проверял код, ничего вредоносного не обнаружил
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|4.60, Аноним (58), 06:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мало ли. Выбрал дмитрия юрьича скачать, а тебе лгбт-пропаганда скачалась.
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|5.62, verh010m (ok), 07:01, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это у твитора так, когда хочется через yt-dlp видео выкачать: вместо ролика всегда получаешь 9-минутный мануал по bash
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|2.25, Аноним (25), 00:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Расскажи как злые корпорации не разрешают тебе воровать у них.
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|2.33, Аноним (33), 02:33, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ведь согласись было б круто что бы тебе за твою работу пользлователи платили всю оставшуюся жизнь. Особенно если ты один раз что-то сделал, а дальше это тупо тиражируешь?
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|3.40, Аноним (40), 04:27, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильная аналогия выглядит вот так:
"А ведь согласись было б круто что бы тебе за твою работу заплатилил один раз гонорар, а пользлователи платили всю оставшуюся жизнь студии но не тебе. "
И уже не так круто получается.
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|4.41, Аноим (?), 04:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая проблема платить студии? Тебе студия на ногу наступила? Исполнителя никто не заставляет пользоваться услугами студии, может сразу на рутрекер свои ... выкладывать.
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|5.44, Аноним (43), 05:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот когда будут выкладывать, тогда и будем платить. А пока у большинства исполнителей нет даже Patreon аккаунта, то не похоже, чтобы они голодали.
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|7.56, Аноним (43), 06:40, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, не буду, если контент - говно. DRM нужен тем, кто клепает шлак, прослушав или посмотрев который, никто не захочет за него добровольно платить. И именно поэтому никогда говно-артисты не станут по "pay what you want" свой контент выкладывать.
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|2.61, Аноним (58), 06:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рэкет — это когда тебя заставляют платить, даже если не хочется.
В данном случае платить никто не заставляет, не хочешь — не покупай.
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|3.64, Аноним (43), 07:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если 100% контента оградить DRMом, то возможность не покупать фактически исчезнет. И это мечта всех копирастов.
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|1.10, Аноним (12), 23:59, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>звукозаписывающие компании внесли залоговый взнос (bond), форсирующий обеспечение решения
Не их же собственные деньги, а фраеров-лошар, поддавшихся на рэкет, можно направо-налево разбрасываться.
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|1.11, Аноним (12), 00:01, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для компенсации потерь из-за наличия права создания копий
Не "для компенсации потерь", а потому что vae victis.
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|1.15, Аноним (12), 00:10, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>отчисления авторским обществам
Вспомнилось:
>И на компьютер будет скидка
>Когда ...... ...... ........
К сожалению, не будет. Хозяев не выбирают. Vae victis. Во всех случаях будет плохой вариант.
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|1.22, Аноним (20), 00:39, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>в соответствии с решением по аналогичному делу Гамбургского областного суда может считаться мерой технологической защиты
Ну то есть, Столлман был прав. Обфусцированный JS не является открытым кодом, а является мерой защиты, по аналогии с бинарной сборкой.
Кстати. Может того, поднимем знамя? Разместим в зоне ru репозиторий и зеркало сайта? Или как всегда? Знаю же, что как всегда.
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|2.24, Аноним (12), 00:42, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, а потом ютьюб признают нежелательным, а тем, доказать чьё малейшее наличие отношения к ютьюбу будет проще всего, впаяют административку.
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|3.27, Аноним (20), 01:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты даже не готов штраф оплатить? Которого скорее всего и не будет. Мдааа.
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|3.30, torvn77 (ok), 02:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты уверен что будут преследовать стороннего разработчика пользовательской утилиты?
ИМХО не будут, тем более что переезд с ютуба должен пройти с минимальными потерями для отечественной культуры.
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|5.52, Аноним (52), 06:18, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда начинаешь глубоко изучать "Расиянскую культуру", то оказывается она спижжена с Запада. Причём на основе краденного, как правило, создают депрессивную копию. Изредка воруют у Японцев и Корейцев. Это всё касается и вяликой расиянской литературы XIX века. Запомните, истинный русский рок - это унылые, скучные завывания Булата Окуджавы. Питерский рок курировала Джоана Стингрей. А её саму курировал КГБ.
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|6.55, Аноним (55), 06:27, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замшелая методичка, чё нить новое сочинить религия не позволяет? Или мало плотят?
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|2.46, Аноним (43), 05:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разместим в зоне ru репозиторий и зеркало сайта?
Этим должны заниматься авторы проектов, а не сторонние люди. А если автор - любитель GitHub-а, то значит, так ему и надо.
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|1.28, Quad Romb (ok), 01:52, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ни черта не понял.
Они же закапывают труп.
Такими темпами через пару лет и до yt-dlp доберутся, горячие эстонские парни.
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|2.32, не аноним да (?), 02:10, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не пали контору.
сокрушайся изо всех сил про youtube-dl, чтобы никто не догадался.
а ещё лучше -- запили форк yt-dlp и вовремя его обновляй.
чтобы замена была на всякий случай.
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|3.37, torvn77 (ok), 03:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не пали контору.
> сокрушайся изо всех сил про youtube-dl, чтобы никто не догадался.
> а ещё лучше -- запили форк yt-dlp и вовремя его обновляй.
> чтобы замена была на всякий случай.
Только пусть хранит его где-то ещё помимо гитхаба и гитлаба.
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|3.47, Quad Romb (ok), 06:08, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не пали контору.
> сокрушайся изо всех сил про youtube-dl, чтобы никто не догадался.
> а ещё лучше -- запили форк yt-dlp и вовремя его обновляй.
> чтобы замена была на всякий случай.
Точно.
О, на кого ж ты нас покинул youtube-dl!
Это же просто вообще никаких вариантов у нас не осталось, блин.
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|1.31, torvn77 (ok), 02:07, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта
Надо популяризировать альтернативные децентрализованные доменные системы, а текущий DNS объявить легаси и поддерживать исключительно на столько чтобы можно было ходить по онлайн банкам и магазинам.
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|2.34, Аноним (33), 02:35, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что сразу начнеться? Верно развитие всяких даркнетов. Каждый петя начнет создавать локалочку на районе. Уже было же все это в 90-е с левонетами... ты не застал что ли?
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|3.36, torvn77 (ok), 03:17, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что сразу начнеться? Верно развитие всяких даркнетов. Каждый петя начнет создавать
> локалочку на районе. Уже было же все это в 90-е с
> левонетами... ты не застал что ли?
Если бы вы внимательно прочли то увидели бы слово __децентрализованные__, что означает что каждая альтернативная система DNS будет глобальной, а значит и адреса в ней будут едины для всего мира.
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|1.45, Kuromi (ok), 05:41, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Для ограничения доступа к лицензионному контенту в YouTube применяется DRM"
Только для купленного в Google Play кино и youtube-dl тут вообще не причем.
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