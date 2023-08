Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта проекта Youtube-dl

2.25 , Аноним ( 25 ), 00:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Расскажи как злые корпорации не разрешают тебе воровать у них.

2.33 , Аноним ( 33 ), 02:33, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ведь согласись было б круто что бы тебе за твою работу пользлователи платили всю оставшуюся жизнь. Особенно если ты один раз что-то сделал, а дальше это тупо тиражируешь?

3.40 , Аноним ( 40 ), 04:27, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильная аналогия выглядит вот так: "А ведь согласись было б круто что бы тебе за твою работу заплатилил один раз гонорар, а пользлователи платили всю оставшуюся жизнь студии но не тебе. " И уже не так круто получается.

4.41 , Аноим ( ? ), 04:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая проблема платить студии? Тебе студия на ногу наступила? Исполнителя никто не заставляет пользоваться услугами студии, может сразу на рутрекер свои ... выкладывать.

5.44 , Аноним ( 43 ), 05:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот когда будут выкладывать, тогда и будем платить. А пока у большинства исполнителей нет даже Patreon аккаунта, то не похоже, чтобы они голодали.

6.53 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 06:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не будешь.

7.56 , Аноним ( 43 ), 06:40, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно, не буду, если контент - говно. DRM нужен тем, кто клепает шлак, прослушав или посмотрев который, никто не захочет за него добровольно платить. И именно поэтому никогда говно-артисты не станут по "pay what you want" свой контент выкладывать.

2.61 , Аноним ( 58 ), 06:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рэкет — это когда тебя заставляют платить, даже если не хочется.

В данном случае платить никто не заставляет, не хочешь — не покупай.

3.64 , Аноним ( 43 ), 07:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если 100% контента оградить DRMом, то возможность не покупать фактически исчезнет. И это мечта всех копирастов.