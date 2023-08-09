Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта проекта Youtube-dl

Немецкий провайдер Uberspace, обеспечивающий хостинг проекта youtube-dl, заблокировал сайт youtube-dl.org после поступления судебного требования о блокировке, которого добились звукозаписывающие компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music. Альтернативная страница проекта ytdl-org.github.io и репозиторий на GitHub остаются доступными. Решение не распространяется на регистратора домена youtube-dl.org, поэтому проект Youtube-dl в любое время может перенести сайт на другой хостинг. Судебное решение вынесено под предлогом, что youtube-dl является инструментом для нарушения авторских прав. Ранее Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) уже пыталась добиться блокировки Youtube-dl на GitHub, но сторонникам проекта удалось оспорить блокировку и вернуть доступ к репозиторию. В 2020 компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music также пытались добиться блокировки сайта youtube-dl.org внесудебным путём, но провайдер Uberspace отказался выполнять их требование. Решение о блокировке было принято в марте, но провайдер Uberspace решил подать апелляцию и отложил выполнение предписания. Несколько дней назад звукозаписывающие компании внесли залоговый взнос (bond), форсирующий обеспечение решения. После этого действия, в случае невыполнения требования провайдеру грозил штраф в размере 250 тысяч долларов и возможное уголовное преследование. В итоге, у провайдера не осталось выбора и он заблокировал сайт youtube-dl.org. При этом компания Uberspace намерена продолжить разбирательство и готовит подачу апелляции в вышестоящую инстанцию. Истцы заявляют, что выполняемое программой Youtube-dl преобразование лицензионного потокового контента с YouTube в нелицензионные загружаемые файлы нарушает закон, так как позволяет обойти применяемые в YouTube технические механизмы организации доступа. В частности, упоминается обход технологии "cipher signature" (rolling cipher), которая по мнению истцов и в соответствии с решением по аналогичному делу Гамбургского областного суда может считаться мерой технологической защиты. Провайдер Uberspace считает, что решение не имеет основания, так как youtube-dl не содержит возможностей для обхода механизмов защиты и лишь предоставляет доступ к уже доступному в YouTube публичному содержимому. По мнению юриста компании Uberspace, судебный процесс является попыткой создать прецедент или фундаментальное решение (fundamental judgment), которые смогут в дальнейшем использоваться для оказания давления на другие компании в похожих ситуациях. Для ограничения доступа к лицензионному контенту в YouTube применяется DRM, но youtube-dl не предоставляет средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием данной технологии. По своей функциональности youtube-dl напоминает специализированный браузер, но никто не пытается запретить, например, Firefox, потому что он позволяет получить доступ к видео с музыкой на YouTube. Кроме того, в правилах предоставления сервиса в YouTube обозначен запрет на загрузку копий на локальные системы, но в Германии, где ведётся разбирательство, действует закон, предоставляющий пользователям возможность создания копий для личного использования. Для компенсации потерь из-за наличия права создания копий сервис YouTube оплачивает лицензионные отчисления за музыку, а пользователи - отчисления авторским обществам (подобные отчисления включены для потребителей в стоимость смартфонов и устройств хранения). По мнению юристов организации Electronic Frontier Foundation (EFF), проект Youtube-dl не нарушает закон так как шифрованная сигнатура YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию. Указанная технология не имеет отношения к механизмам защиты от копирования, шифрованию и ограничению доступа к защищённому контенту, так как является лишь видимой сигнатурой видео в YouTube, которая читаема в коде страницы и лишь идентифицирует видео (в любом браузере можно посмотреть данный идентификатор в коде страницы и получить ссылку для загрузки).



