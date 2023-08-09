The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта проекта Youtube-dl

09.08.2023 23:01

Немецкий провайдер Uberspace, обеспечивающий хостинг проекта youtube-dl, заблокировал сайт youtube-dl.org после поступления судебного требования о блокировке, которого добились звукозаписывающие компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music. Альтернативная страница проекта ytdl-org.github.io и репозиторий на GitHub остаются доступными. Решение не распространяется на регистратора домена youtube-dl.org, поэтому проект Youtube-dl в любое время может перенести сайт на другой хостинг.

Судебное решение вынесено под предлогом, что youtube-dl является инструментом для нарушения авторских прав. Ранее Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) уже пыталась добиться блокировки Youtube-dl на GitHub, но сторонникам проекта удалось оспорить блокировку и вернуть доступ к репозиторию. В 2020 компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music также пытались добиться блокировки сайта youtube-dl.org внесудебным путём, но провайдер Uberspace отказался выполнять их требование.

Решение о блокировке было принято в марте, но провайдер Uberspace решил подать апелляцию и отложил выполнение предписания. Несколько дней назад звукозаписывающие компании внесли залоговый взнос (bond), форсирующий обеспечение решения. После этого действия, в случае невыполнения требования провайдеру грозил штраф в размере 250 тысяч долларов и возможное уголовное преследование. В итоге, у провайдера не осталось выбора и он заблокировал сайт youtube-dl.org. При этом компания Uberspace намерена продолжить разбирательство и готовит подачу апелляции в вышестоящую инстанцию.

Истцы заявляют, что выполняемое программой Youtube-dl преобразование лицензионного потокового контента с YouTube в нелицензионные загружаемые файлы нарушает закон, так как позволяет обойти применяемые в YouTube технические механизмы организации доступа. В частности, упоминается обход технологии "cipher signature" (rolling cipher), которая по мнению истцов и в соответствии с решением по аналогичному делу Гамбургского областного суда может считаться мерой технологической защиты.

Провайдер Uberspace считает, что решение не имеет основания, так как youtube-dl не содержит возможностей для обхода механизмов защиты и лишь предоставляет доступ к уже доступному в YouTube публичному содержимому. По мнению юриста компании Uberspace, судебный процесс является попыткой создать прецедент или фундаментальное решение (fundamental judgment), которые смогут в дальнейшем использоваться для оказания давления на другие компании в похожих ситуациях.

Для ограничения доступа к лицензионному контенту в YouTube применяется DRM, но youtube-dl не предоставляет средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием данной технологии. По своей функциональности youtube-dl напоминает специализированный браузер, но никто не пытается запретить, например, Firefox, потому что он позволяет получить доступ к видео с музыкой на YouTube.

Кроме того, в правилах предоставления сервиса в YouTube обозначен запрет на загрузку копий на локальные системы, но в Германии, где ведётся разбирательство, действует закон, предоставляющий пользователям возможность создания копий для личного использования. Для компенсации потерь из-за наличия права создания копий сервис YouTube оплачивает лицензионные отчисления за музыку, а пользователи - отчисления авторским обществам (подобные отчисления включены для потребителей в стоимость смартфонов и устройств хранения).

По мнению юристов организации Electronic Frontier Foundation (EFF), проект Youtube-dl не нарушает закон так как шифрованная сигнатура YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию. Указанная технология не имеет отношения к механизмам защиты от копирования, шифрованию и ограничению доступа к защищённому контенту, так как является лишь видимой сигнатурой видео в YouTube, которая читаема в коде страницы и лишь идентифицирует видео (в любом браузере можно посмотреть данный идентификатор в коде страницы и получить ссылку для загрузки).

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/youtu...)
  2. OpenNews: Звукозаписывающие компании подали иск за предоставление хостинга проекту Youtube-dl
  3. OpenNews: Релиз youtube-dl 2021.12.17
  4. OpenNews: Релиз yt-dlp 2021.09.02 - форка youtube-dl с расширенными возможностями
  5. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  6. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59576-youtube-dl
Ключевые слова: youtube-dl, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:33, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    С ютупа только и скачивать музыку, вот уж правда.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:45, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ага, музон несколько раз пережатый из одного лосс формата в другой лосс - прямо находка для аудиофилов!
     
     
  • 3.17, забыл (?), 00:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, а я думал, что речь о видео. Ошибся? До скачивания видео луддиты ещё не продвинулись?
     
     
  • 4.18, Аноним (6), 00:27, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты слишком толстый
     
  • 4.35, Аноним (35), 03:13, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Чтобы скачивать видео нужен хороший интернет, а в Европе с этим очень плохо, почти как в России 20 лет назад было.
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 04:01, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вату из ушей вытащите, через которую вы наши новости слушаете
     
  • 5.50, Xo (?), 06:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно?
     
  • 5.58, Аноним (58), 06:45, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Западная Европа Все 29 стран Западной Европы, в которых проводились измерения, о... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.59, JackONeill (?), 06:46, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред? Дешевле у нас - да, но чтобы опережал у нас на 20 лет... Сильно загнули)
     
  • 5.65, Аноним (65), 07:12, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живу в Кипре и могу заявить на 100%, что ты лжешь.
     
  • 3.43, Аноним (43), 05:28, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На youtube music могут заливать сами исполнители (дистрибьюторы) заливать, проблема в том, что и они не всегда заботятся о качестве и заливают в mp3, если уж даже на deezer, tidal и qobuz полно "фейковых" flac-ов, то что уж об этой помойке говорить.
     
  • 2.7, забыл (?), 23:50, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, почему бы и нет? В 4К, например. Но я это чисто теоретически. Если ютуб отменят в отдельно взятой стране, то где вы ещё будете смотреть современный инди и рок? На трекерах с этим туго.
    Я понимаю, что линукс, трекерная (простите за тавтологию) музычка из героев2, но нормальным то людям что останется?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:32, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Свали уже и перестань приставать к нормальным людям. Только потом не плачь, когда вернуться захочется. Или понаехать, если ты из этих, евроинтегрированных ;)
     
  • 3.26, Имя (?), 01:22, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Газманова слушай, и Shaman !
    Ишь ты какой прогрессивный, индюшатину слушать хочет
     
  • 3.29, Аноним2 (?), 01:52, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что там туго на трекерах. Все нормальное выкладывается в lossless, которого не добиться стриминговым сервисам. Гаражных групп известные одногруппникам, маме и сестре может не быть, но скорее из-за отсутствия интереса. В любом случае торренты лучшее из публичного.
     
     
  • 4.57, Аноним (58), 06:44, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни черта там не выкладывается. Шаг в сторону от мейнстрима — и вся надежда на Soulseek (впрочем, лучше сразу туда идти).
     
  • 3.51, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:17, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Если ютуб отменят в отдельно взятой стране, то где вы ещё будете смотреть современный инди и рок?

    Там же где и сейчас — нигде. Потому как не слушаю.

    Но почему ты не причитаешь «а где вы будете смотреть тех, кого йутупп заблокировал?»? А потому что за такие комменты тебе не платят. Ты создаёшь вполне себе конкретный фон, где есть вполне конкретное добро (твои хозяева) и зло (на кого они пальцем показали).

     
     
  • 4.63, забыл (?), 07:08, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем по 15 рублей! Гуляем.
     
  • 2.23, Аноним (20), 00:40, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультики для детей.
     

  • 1.4, Аноним (3), 23:37, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обход технологии "cipher signature"

    Как они это делают, кстати? Раньше можно было прочитать обфусцированный жс и извлечь алгоритм из него, но они же постоянно эту дрянь обновляют. Называть это алгоритмом шифрования это конечно сильно, но разбирать регулярно быстро надоест.

     
     
  • 2.5, Аноним (58), 23:44, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и софтину обновлять приходится регулярно.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто - у них интерпретатор JavaScript, написанный на питоне, испшлняет гугловский код JS.
     

  • 1.8, мимо (?), 23:52, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Им никто не рассказывал что youtube-dl уже года два как никто не пользуется?
    (речь про форк yt-dlp, разумеется).
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 00:06, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я пользуюсь. А dlc и dlp доверия нет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:30, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про dlc слышу в первый раз, а вот yt-dlp пользуюсь уже давно, проверял код, ничего вредоносного не обнаружил
     
  • 3.38, Аноним. (?), 03:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чему там доверять? Качает и качает.
     
     
  • 4.60, Аноним (58), 06:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мало ли. Выбрал дмитрия юрьича скачать, а тебе лгбт-пропаганда скачалась.
     
     
  • 5.62, verh010m (ok), 07:01, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у твитора так, когда хочется через yt-dlp видео выкачать: вместо ролика всегда получаешь 9-минутный мануал по bash
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:58, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Копирайт это узаконенный рэкет
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Расскажи как злые корпорации не разрешают тебе воровать у них.
     
  • 2.33, Аноним (33), 02:33, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ведь согласись было б круто что бы тебе за твою работу пользлователи платили всю оставшуюся жизнь. Особенно если ты один раз что-то сделал, а дальше это тупо тиражируешь?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 04:27, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильная аналогия выглядит вот так:

    "А ведь согласись было б круто что бы тебе за твою работу заплатилил один раз гонорар, а пользлователи платили всю оставшуюся жизнь студии но не тебе. "

    И уже не так круто получается.

     
     
  • 4.41, Аноим (?), 04:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая проблема платить студии? Тебе студия на ногу наступила? Исполнителя никто не заставляет пользоваться услугами студии, может сразу на рутрекер свои ... выкладывать.
     
     
  • 5.44, Аноним (43), 05:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда будут выкладывать, тогда и будем платить. А пока у большинства исполнителей нет даже Patreon аккаунта, то не похоже, чтобы они голодали.
     
     
  • 6.53, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будешь.
     
     
  • 7.56, Аноним (43), 06:40, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, не буду, если контент - говно. DRM нужен тем, кто клепает шлак, прослушав или посмотрев который, никто не захочет за него добровольно платить. И именно поэтому никогда говно-артисты не станут по "pay what you want" свой контент выкладывать.
     
  • 2.61, Аноним (58), 06:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рэкет — это когда тебя заставляют платить, даже если не хочется.
    В данном случае платить никто не заставляет, не хочешь — не покупай.
     
     
  • 3.64, Аноним (43), 07:11, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если 100% контента оградить DRMом, то возможность не покупать фактически исчезнет. И это мечта всех копирастов.
     

  • 1.10, Аноним (12), 23:59, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >звукозаписывающие компании внесли залоговый взнос (bond), форсирующий обеспечение решения

    Не их же собственные деньги, а фраеров-лошар, поддавшихся на рэкет, можно направо-налево разбрасываться.

     
  • 1.11, Аноним (12), 00:01, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для компенсации потерь из-за наличия права создания копий

    Не "для компенсации потерь", а потому что vae victis.

     
  • 1.13, Аноним (12), 00:05, 10/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.15, Аноним (12), 00:10, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >отчисления авторским обществам

    Вспомнилось:

    >И на компьютер будет скидка
    >Когда ...... ...... ........

    К сожалению, не будет. Хозяев не выбирают. Vae victis. Во всех случаях будет плохой вариант.

     
  • 1.21, Аноним (21), 00:33, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-будто что-то изменится. Идиоты.
     
  • 1.22, Аноним (20), 00:39, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >в соответствии с решением по аналогичному делу Гамбургского областного суда может считаться мерой технологической защиты

    Ну то есть, Столлман был прав. Обфусцированный JS не является открытым кодом, а является мерой защиты, по аналогии с бинарной сборкой.

    Кстати. Может того, поднимем знамя? Разместим в зоне ru репозиторий и зеркало сайта? Или как всегда? Знаю же, что как всегда.

     
     
  • 2.24, Аноним (12), 00:42, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а потом ютьюб признают нежелательным, а тем, доказать чьё малейшее наличие отношения к ютьюбу будет проще всего, впаяют административку.
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 01:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты даже не готов штраф оплатить? Которого скорее всего и не будет. Мдааа.
     
  • 3.30, torvn77 (ok), 02:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уверен что будут преследовать стороннего разработчика пользовательской утилиты?  
    ИМХО не будут, тем более что переезд с ютуба должен пройти с минимальными потерями для отечественной культуры.
     
     
  • 4.42, Аноим (?), 04:39, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отечественной культуры не существует.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 06:18, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда начинаешь глубоко изучать "Расиянскую культуру", то оказывается она спижжена с Запада. Причём на основе краденного, как правило, создают депрессивную копию. Изредка воруют у Японцев и Корейцев. Это всё касается и вяликой расиянской литературы XIX века. Запомните, истинный русский рок - это унылые, скучные завывания Булата Окуджавы. Питерский рок курировала Джоана Стингрей. А её саму курировал КГБ.
     
     
  • 6.55, Аноним (55), 06:27, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замшелая методичка, чё нить новое сочинить религия не позволяет? Или мало плотят?
     
  • 5.54, Аноним (55), 06:24, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь не про страну 404
     
  • 2.46, Аноним (43), 05:43, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разместим в зоне ru репозиторий и зеркало сайта?

    Этим должны заниматься авторы проектов, а не сторонние люди. А если автор - любитель GitHub-а, то значит, так ему и надо.

     

  • 1.28, Quad Romb (ok), 01:52, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни черта не понял.
    Они же закапывают труп.
    Такими темпами через пару лет и до yt-dlp доберутся, горячие эстонские парни.
     
     
  • 2.32, не аноним да (?), 02:10, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не пали контору.
    сокрушайся изо всех сил про youtube-dl, чтобы никто не догадался.

    а ещё лучше -- запили форк yt-dlp и вовремя его обновляй.
    чтобы замена была на всякий случай.

     
     
  • 3.37, torvn77 (ok), 03:19, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не пали контору.
    > сокрушайся изо всех сил про youtube-dl, чтобы никто не догадался.
    > а ещё лучше -- запили форк yt-dlp и вовремя его обновляй.
    > чтобы замена была на всякий случай.

    Только пусть хранит его где-то ещё помимо гитхаба и гитлаба.

     
  • 3.47, Quad Romb (ok), 06:08, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не пали контору.
    > сокрушайся изо всех сил про youtube-dl, чтобы никто не догадался.
    > а ещё лучше -- запили форк yt-dlp и вовремя его обновляй.
    > чтобы замена была на всякий случай.

    Точно.
    О, на кого ж ты нас покинул youtube-dl!
    Это же просто вообще никаких вариантов у нас не осталось, блин.

     

  • 1.31, torvn77 (ok), 02:07, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта

    Надо популяризировать альтернативные децентрализованные доменные системы, а текущий DNS объявить легаси и поддерживать исключительно на столько чтобы можно было ходить по онлайн банкам и магазинам.

     
     
  • 2.34, Аноним (33), 02:35, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что сразу начнеться? Верно развитие всяких даркнетов. Каждый петя начнет создавать локалочку на районе. Уже было же все это в 90-е с левонетами... ты не застал что ли?
     
     
  • 3.36, torvn77 (ok), 03:17, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что сразу начнеться? Верно развитие всяких даркнетов. Каждый петя начнет создавать
    > локалочку на районе. Уже было же все это в 90-е с
    > левонетами... ты не застал что ли?

    Если бы вы внимательно прочли то увидели бы слово __децентрализованные__, что означает что каждая альтернативная система DNS будет глобальной, а значит и адреса в ней будут едины для всего мира.

     
     
  • 4.49, Аноним (52), 06:09, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты молоток. Шаришь.
     

  • 1.45, Kuromi (ok), 05:41, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Для ограничения доступа к лицензионному контенту в YouTube применяется DRM"

    Только для купленного в Google Play кино и youtube-dl тут вообще не причем.

     
  • 1.48, Аноним (48), 06:08, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ffmpeg тоже тогда можно подать? Ведь с помощью можно записать звук.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру