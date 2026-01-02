The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск OneScript 2.0.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

02.01.2026 10:43

Опубликован выпуск проекта OneScript 2.0.0, развивающего независимую от компании 1С кроссплатформенную виртуальную машину и компилятор для выполнения скриптов на языке 1С:Предприятие. Система самодостаточна и позволяет выполнять скрипты на языке 1С без установки платформы 1С:Предприятие и специфичных для неё библиотек. Виртуальную машину OneScript можно использовать как для прямого исполнения сценариев на языке 1С, так и для встраивания поддержки их исполнения в приложения, написанные на других языках. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией MPL-2.0. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

OneScript поддерживает все возможности языка 1С, включая нестрогую типизацию, условные выражения, циклы, исключения, массивы, регулярные выражения, COM-объекты и встроенные функции для работы с примитивными типами. Стандартная библиотека предоставляет функции для работы с файлами и строками, взаимодействия с системой, обработки JSON и XML, сетевого доступа и использования протокола HTTP, математических вычислений, работы с макетами.

Изначально система рассчитана на разработку консольных приложений на языке 1С, но сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом. Кроме стандартной библиотеки и OneScriptForms для OneScript доступно около 200 пакетов с дополнительными библиотеками и утилитами. Для упрощения установки и распространения библиотек предлагается пакетный менеджер opm.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на унифицированную платформу .NET (объединяет .NET Framework, .NET Core и Mono), позволивший обойтись без использования Mono в Linux и macOS. Из-за замены базовой платформы потеряна бинарная совместимость с существующими внешними компонентами (dll) и требуется перекомпиляция компоненов под новую версию .NET (как минимум, под слой совместимости netstandard 2.0).
  • Помимо выполнение кода в стековой виртуальной машине добавлена поддержка native-компиляции. Реализовн строго-типизированный статический компилятор для высоконагруженных участков кода, позволяющий компилировать язык 1С напрямую в коды машины .NET, а затем в машинный код, демонстрирующий производительность на уровне чистого C#.
  • Для компиляции модулей новым компилятором и выполнения новой средой исполнения добавлена директива #native. Подобный код должен быть строго типизированным, поэтому не все привычные конструкции языка 1С работают (например, не всегда можно записывать в одну и ту же переменную значения разных типов).
  • Реализована возможность создания самодостаточных сборок, не требующих установки .NET на целевую систему (компоненты .NET встраиваются в поставку).
  • Проведён глубокий рефакторинг ядра 1Script и добавлен новый парсер языка, реализованный в виде отдельной библиотеки OneScript.Language и позволяющий создавать независимые инструменты анализа кода, обфускаторы и трансляторы. Повышена производительность 1Script.
  • Упрощена интеграция среды исполнения в сторонние приложения.
  • Добавлен встроенный http-сервер на базе Kestrel.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/EvilBeaver/...)
  2. OpenNews: Новая версия свободной системы SalesPlatform Vtiger CRM поддерживает интеграцию с 1С
  3. OpenNews: Финальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3 с реализацией полноценной поддержки Linux
  4. OpenNews: Новый отечественный дистрибутив Linux - "ОСь"
  5. OpenNews: Rac GUI - многоплатформенный GUI для управления кластером серверов 1С:Предприятия
  6. OpenNews: ЯОС - прототип безопасной русскоязычной операционной системы на базе проекта A2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64547-onescript
Ключевые слова: onescript, 1c
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, IdeaFix (ok), 11:08, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Наверное, это кому-то нужно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:15, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    автоматизация , завернуть в докер и пусть чего нить обрабатывает в консольке по крону
     
     
  • 3.4, IdeaFix (ok), 11:18, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. раньше были неловкие ситуации когда программисту навешивали функционал админа, а админу - функционал программиста, а теперь и одинэснику (хорошему одинэснику, без сарказма) будет возможность навесить функционала... странно всё это.
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:20, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. Как минимум - закидывает свежий прайс на сайт-визитку.
     
  • 2.8, trdm (ok), 11:21, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в принципе удобно писать на одном языке. а не бегать между batch, vbs, js, piston....
    если еще и отладчик есть - ваще рулез. только слегка толстожопая.
     

  • 1.2, Фонтимос (?), 11:11, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот наконец и эсодин здесь появился. Ждем батл с белорусским фьюженом, кто-то утверждал, что они прямые конкуренты сабжу. Побежал в ларек за попкорном.
     
  • 1.5, Аноним (7), 11:19, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    > в стековой виртуальной машине

    Ну блиииин..
    > добавлена поддержка native-компиляции

    А, тогда ладно.

     
  • 1.6, trdm (ok), 11:20, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Сборка кривая, у OneScript-2.0.0-win-x86.zip - TestApp.exe - требуе установки дотнета, хотя все либы под носом у нее.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:32, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Илья (??), 11:38, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    C# няшка
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру