The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

ЯОС - прототип безопасной русскоязычной операционной системы на базе проекта A2

14.12.2021 07:27

Проект ЯОС развивает ответвление от операционной системы A2, также известной как Bluebottle и Active Oberon. Одна из основных целей проекта - кардинальное внедрение русского языка во всю систему, включая (хотя бы частичный) перевод исходных текстов на русский язык. ЯОС может работать как приложение в окне под Linux или Windows, а также в виде обособленной операционной системы на оборудовании x86 и ARM (поддерживаются платы Zybo Z7-10 и Raspberry Pi 2). Код написан на языке Active Oberon и распространяется под лицензией BSD.

Проект выступает основой для развития идей русскоязычного программирования, повышения комфорта работы с кириллицей и русским языком, опробования на практике разных подходов к вопросам терминологии и к глубине перевода. В отличие от существующих русскоязычных языков программирования, таких как 1С, Кумир и Глагол, проект нацелен на предоставление операционной системы полностью на русском языке, в которой переведён в том числе код загрузчика, ядра, компилятора и драйверов. Кроме русификации системы среди отличий от A2 упоминаются пошаговый отладчик, кросскомпиляция, рабочая реализация типа SET64, устранение ошибок и расширение документации.

Использованная в качестве основы операционная система A2 относится к категории учебно-промышленных однопользовательских ОС и применяется для микроконтроллеров. Система предоставляет многооконный графический интерфейс, а также оснащена сетевым стеком и криптографической библиотекой, поддерживает автоматическое управление памятью и может выполнять задачи в режиме мягкого реального времени. Вместо командного интерпретатора система предоставляет встроенное окружение для выполнения кода языке Active Oberon, работающего без лишних прослоек.

Для разработчиков предоставляется интегрированная среда разработки, редактор форм, компилятор и отладочные инструменты. Надёжность кода может обеспечивается через формальную верификацию модулей и встроенные возможности юнит-тестирования. Исходные тексты всей системы умещаются в примерно 700 тысяч строк (для сравнения ядро Linux 5.13 включает 29 млн. строк кода). Для системы разработаны такие приложения, как мультимедийный проигрыватель, просмотрщик изображений, TV-тюнер, редактор кода, http-сервер, архиваторы, мессенджер и VNC-сервер для удалённого доступа к графическому окружению.

Автор ЯОС, Денис Валерьевич Будяк, выступил с докладом, где акцентировал внимание на безопасности информационных систем, в частности Linux. Доклад опубликован в рамках Недели Оберона 2021. Программа дальнейших выступлений публикуется в формате PDF.



  1. Главная ссылка к новости (http://xn--b1aga5e.xn-----6kca...)
  2. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
  3. OpenNews: Выпуск Muen 1.0, открытого микроядра для создания высоконадёжных систем
  4. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Вышел GNAT GPL 2011 - набор средств разработки на языке программирования Ада-2005
  6. OpenNews: Выпуск Mirage OS 2.0, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
Автор новости: n00by
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56339-a2
Ключевые слова: a2, oberon
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 14/12/2021 [ответить]  
    		• +6 +/
    Пожелаем ребятам удачи.
     
  • 1.5, Онаним (?), 09:29, 14/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    ЯОЙ
    Причём жёсткий яой.
     
  • 1.6, FSA (??), 09:29, 14/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кусок исходников на скриншоте может вызвать истерику у программистов.
     
     
  • 2.8, Онаним (?), 09:31, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только.
    Бессмысленная мешанина из двух языков.
     

  • 1.7, Tita_M (ok), 09:31, 14/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    О, новость об Обероне и русскоязычном программировании на opennet, круто!
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:34, 14/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ядро системы запрограммированно на русском языке с матерными вставками для операций, требующих максимальной производительности
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру