Проект ЯОС развивает ответвление от операционной системы A2, также известной как Bluebottle и Active Oberon. Одна из основных целей проекта - кардинальное внедрение русского языка во всю систему, включая (хотя бы частичный) перевод исходных текстов на русский язык. ЯОС может работать как приложение в окне под Linux или Windows, а также в виде обособленной операционной системы на оборудовании x86 и ARM (поддерживаются платы Zybo Z7-10 и Raspberry Pi 2). Код написан на языке Active Oberon и распространяется под лицензией BSD.

Проект выступает основой для развития идей русскоязычного программирования, повышения комфорта работы с кириллицей и русским языком, опробования на практике разных подходов к вопросам терминологии и к глубине перевода. В отличие от существующих русскоязычных языков программирования, таких как 1С, Кумир и Глагол, проект нацелен на предоставление операционной системы полностью на русском языке, в которой переведён в том числе код загрузчика, ядра, компилятора и драйверов. Кроме русификации системы среди отличий от A2 упоминаются пошаговый отладчик, кросскомпиляция, рабочая реализация типа SET64, устранение ошибок и расширение документации.

Использованная в качестве основы операционная система A2 относится к категории учебно-промышленных однопользовательских ОС и применяется для микроконтроллеров. Система предоставляет многооконный графический интерфейс, а также оснащена сетевым стеком и криптографической библиотекой, поддерживает автоматическое управление памятью и может выполнять задачи в режиме мягкого реального времени. Вместо командного интерпретатора система предоставляет встроенное окружение для выполнения кода языке Active Oberon, работающего без лишних прослоек.

Для разработчиков предоставляется интегрированная среда разработки, редактор форм, компилятор и отладочные инструменты. Надёжность кода может обеспечивается через формальную верификацию модулей и встроенные возможности юнит-тестирования. Исходные тексты всей системы умещаются в примерно 700 тысяч строк (для сравнения ядро Linux 5.13 включает 29 млн. строк кода). Для системы разработаны такие приложения, как мультимедийный проигрыватель, просмотрщик изображений, TV-тюнер, редактор кода, http-сервер, архиваторы, мессенджер и VNC-сервер для удалённого доступа к графическому окружению.

Автор ЯОС, Денис Валерьевич Будяк, выступил с докладом, где акцентировал внимание на безопасности информационных систем, в частности Linux. Доклад опубликован в рамках Недели Оберона 2021. Программа дальнейших выступлений публикуется в формате PDF.



