Уязвимости в GnuPG, позволяющие обойти верификацию и выполнить свой код

На проходящей в Германии конференции 39C3 (Chaos Communication Congress) раскрыты детали о 12 ранее неизвестных и остающихся неисправленными (0-day) уязвимостях в инструментарии GnuPG (GNU Privacy Guard), предоставляющем совместимые со стандартами OpenPGP и S/MIME утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Наиболее опасные уязвимости позволяют обойти проверку по цифровой подписи и добиться выполнения кода при обработке шифрованных данных в ASCII-представлении (ASCII Armor). Рабочие прототипы эксплоитов и патчи обещают опубликовать позднее. CVE-идентификаторы пока не присвоены.
Уязвимости вызваны ошибками в коде для обработки данных и разбора форматов, и не связаны с брешами в криптоалгоритмах. Например, ошибка в парсере приводит к сбою при определении фактически подписанных данных и создаёт условия при которых проверяемые данные могут не совпадать с подписанными данными, что позволяет атакующему подменить открытый текст без доступа к приватному ключу.
Выявленные проблемы:
Дополнительно выявлены две уязвимости в minisign, упрощённом инструментарии для создания и проверки по цифровым подписям. Обе уязвимости (1, 2) позволяют использовать управляющие последовательности терминала ("\e[1E") или спецсимволы ("\r") в поле с комментарием для модификации вывода программы, например, для замены информации о результате верификации.