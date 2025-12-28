Уязвимости в GnuPG, позволяющие обойти верификацию и выполнить свой код

На проходящей в Германии конференции 39C3 (Chaos Communication Congress) раскрыты детали о 12 ранее неизвестных и остающихся неисправленными (0-day) уязвимостях в инструментарии GnuPG (GNU Privacy Guard), предоставляющем совместимые со стандартами OpenPGP и S/MIME утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Наиболее опасные уязвимости позволяют обойти проверку по цифровой подписи и добиться выполнения кода при обработке шифрованных данных в ASCII-представлении (ASCII Armor). Рабочие прототипы эксплоитов и патчи обещают опубликовать позднее. CVE-идентификаторы пока не присвоены. Уязвимости вызваны ошибками в коде для обработки данных и разбора форматов, и не связаны с брешами в криптоалгоритмах. Например, ошибка в парсере приводит к сбою при определении фактически подписанных данных и создаёт условия при которых проверяемые данные могут не совпадать с подписанными данными, что позволяет атакующему подменить открытый текст без доступа к приватному ключу. Выявленные проблемы: Ошибка в коде парсера зашифрованных данных, распространяемых в формате ASCII-Armor (текстовые файлы с блоком "BEGIN/END PGP ARMORED FILE"), приводящая к записи в область памяти вне границы буфера. Проблема может привести к выполнению кода при обработке в gpg специально оформленных данных. Уязвимость проявляется в функции armor_filter() и вызвана двойным увеличением счётчика "n" в цикле "for" - несмотря на указание "n++" в самом цикле, счётчик увеличивается и в теле цикла при записи данных в буфер "buf[n++]". В итоге за пределы буфера записывается лишний байт, а переменная с размером "ret_len" выставляется в значение, превышающее фактическое.

Возможность создания или перезаписи любого файла, насколько позволяют текущее права доступа, из-за некорректной обработки содержимого поля "filename" в пакете с данными. Уязвимость может использоваться для организации выполнения кода в системе при выполнении получателем команд "gpg --decrypt poc.enc" и "gpg poc.enc" для просмотра присланного атакующим файла poc.enc. Добиться выполнения кода можно, например, через создание файлов ~/.bash_completion или ~/.ssh/authorized_keys.

Возможность подмены открытого текста, показываемого пользователю при указании опции "--decrypt" и верификации с использованием отдельно поставляемых цифровых подписей (Detached Signature, создаются опцией "--detach-sig" и поставляются в отдельном sig-файле). Суть проблемы в том, что при раздельной отправке сообщения и sig-файла, атакующий, контролирующий промежуточный трафик (MITM), может внести в sig-файл изменения, после которых верификация останется успешной, но при просмоторе сообщения из sig-файла при помощи опции "--decrypt" будет выведено другое содержимое. echo Plaintext > plaintext gpg --detach-sig plaintext # изменение plaintext.sig атакующим с добавлением дополнительного текста gpg --verify plaintext.sig plaintext # верифицировано gpg --decrypt plaintext.sig # верифицировано, но выводится другой текст

Возможность дополнения подписанного сообщения произвольными данными с сохранением успешной проверки подписи. Проблема возникает из-за обрезки данных по границе 20000 символов при вычислении хэша.

Некорректная проверка кодов аутентифицированного шифрования (MDC - Modification Detection Codes), позволяющая манипулировать зашифрованными пакетами так, что при расшифровке полученный контент будет обработан как другой тип пакета (например, воспринят как предназначенный для публикации открытый ключ).

Возможность подстановки дополнительных данных в CS-подписи (Cleartext Signature), созданные с использованием флага "--not-dash-escaped" или сконвертированные из отдельно подставляемых подписей (Detached Signature). Уязвимость может использоваться для создания у пользователя ложного впечатления о том, какие данные были фактически подписаны. Например, пользователь может загрузить из заслуживающих доверия источников корректный ключ для проверки цифровой подписи, но атакующий в ходе MITM-атаки может подменить iso-образ и добавить в подпись к образу дополнительный хэш, таким способом, что верификация подменённого образа корректным ключом пройдёт успешно.

Подстановка дополнительных данных в CS-подписи (Cleartext Signature) в ASCII-представлении через вставку символа с нулевым кодом. Уязвимость, например, позволяет вставить произвольный текст в заголовок Hash.

Некорректная интерпретация формата OpenPGP, из-за которой сообщение в ASCII-кодированном формате "One-Pass Signed Message" может быть обработано как сообщение "Cleartext Signature" при определённом изменении заголовка. Уязвимость позволяет заменить оригинальные подписанные данные на вредоносное содержимое, сохранив видимость успешной верификации.

Отсутствие явного разделения в выводе информации об успешности проверки цифровой подписи и содержимого сообщения, что позволяет создавать поддельные неподписанные сообщения, которые при выполнении "gpg --decrypt" выглядят как подлинные.

Возможность создания OpenPGP-сообщений, которые в gpg будут обрабатываться иначе, чем в других реализациях OpenPGP. Проблема вызвана особенности обработки очень длинных строк в ASCII-представлени OpenPGP-данных.

Создание условий в процессе верификации цифровой подписи для отката алгоритма проверки хэша до небезопасного SHA1.

Возможность подстановки своих вторичных ключей (subkey) без их авторизации с использованием приватного компонента мастер-ключа. Атака осуществляется через добавление фальшивого хранилища ключей при помощи опции "--keyring". Дополнительно выявлены две уязвимости в minisign, упрощённом инструментарии для создания и проверки по цифровым подписям. Обе уязвимости (1, 2) позволяют использовать управляющие последовательности терминала ("\e[1E") или спецсимволы ("\r") в поле с комментарием для модификации вывода программы, например, для замены информации о результате верификации.



