The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимости в GnuPG, позволяющие обойти верификацию и выполнить свой код

28.12.2025 13:11

На проходящей в Германии конференции 39C3 (Chaos Communication Congress) раскрыты детали о 12 ранее неизвестных и остающихся неисправленными (0-day) уязвимостях в инструментарии GnuPG (GNU Privacy Guard), предоставляющем совместимые со стандартами OpenPGP и S/MIME утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Наиболее опасные уязвимости позволяют обойти проверку по цифровой подписи и добиться выполнения кода при обработке шифрованных данных в ASCII-представлении (ASCII Armor). Рабочие прототипы эксплоитов и патчи обещают опубликовать позднее. CVE-идентификаторы пока не присвоены.

Уязвимости вызваны ошибками в коде для обработки данных и разбора форматов, и не связаны с брешами в криптоалгоритмах. Например, ошибка в парсере приводит к сбою при определении фактически подписанных данных и создаёт условия при которых проверяемые данные могут не совпадать с подписанными данными, что позволяет атакующему подменить открытый текст без доступа к приватному ключу.

Выявленные проблемы:

  • Ошибка в коде парсера зашифрованных данных, распространяемых в формате ASCII-Armor (текстовые файлы с блоком "BEGIN/END PGP ARMORED FILE"), приводящая к записи в область памяти вне границы буфера. Проблема может привести к выполнению кода при обработке в gpg специально оформленных данных. Уязвимость проявляется в функции armor_filter() и вызвана двойным увеличением счётчика "n" в цикле "for" - несмотря на указание "n++" в самом цикле, счётчик увеличивается и в теле цикла при записи данных в буфер "buf[n++]". В итоге за пределы буфера записывается лишний байт, а переменная с размером "ret_len" выставляется в значение, превышающее фактическое.
  • Возможность создания или перезаписи любого файла, насколько позволяют текущее права доступа, из-за некорректной обработки содержимого поля "filename" в пакете с данными. Уязвимость может использоваться для организации выполнения кода в системе при выполнении получателем команд "gpg --decrypt poc.enc" и "gpg poc.enc" для просмотра присланного атакующим файла poc.enc. Добиться выполнения кода можно, например, через создание файлов ~/.bash_completion или ~/.ssh/authorized_keys.
  • Возможность подмены открытого текста, показываемого пользователю при указании опции "--decrypt" и верификации с использованием отдельно поставляемых цифровых подписей (Detached Signature, создаются опцией "--detach-sig" и поставляются в отдельном sig-файле). Суть проблемы в том, что при раздельной отправке сообщения и sig-файла, атакующий, контролирующий промежуточный трафик (MITM), может внести в sig-файл изменения, после которых верификация останется успешной, но при просмоторе сообщения из sig-файла при помощи опции "--decrypt" будет выведено другое содержимое. 
    
  echo Plaintext > plaintext
  gpg --detach-sig plaintext

  # изменение  plaintext.sig атакующим с добавлением дополнительного текста

  gpg --verify plaintext.sig plaintext # верифицировано
  gpg --decrypt plaintext.sig # верифицировано, но выводится другой текст
  • Возможность дополнения подписанного сообщения произвольными данными с сохранением успешной проверки подписи. Проблема возникает из-за обрезки данных по границе 20000 символов при вычислении хэша.
  • Некорректная проверка кодов аутентифицированного шифрования (MDC - Modification Detection Codes), позволяющая манипулировать зашифрованными пакетами так, что при расшифровке полученный контент будет обработан как другой тип пакета (например, воспринят как предназначенный для публикации открытый ключ).
  • Возможность подстановки дополнительных данных в CS-подписи (Cleartext Signature), созданные с использованием флага "--not-dash-escaped" или сконвертированные из отдельно подставляемых подписей (Detached Signature). Уязвимость может использоваться для создания у пользователя ложного впечатления о том, какие данные были фактически подписаны. Например, пользователь может загрузить из заслуживающих доверия источников корректный ключ для проверки цифровой подписи, но атакующий в ходе MITM-атаки может подменить iso-образ и добавить в подпись к образу дополнительный хэш, таким способом, что верификация подменённого образа корректным ключом пройдёт успешно.
  • Подстановка дополнительных данных в CS-подписи (Cleartext Signature) в ASCII-представлении через вставку символа с нулевым кодом. Уязвимость, например, позволяет вставить произвольный текст в заголовок Hash.
  • Некорректная интерпретация формата OpenPGP, из-за которой сообщение в ASCII-кодированном формате "One-Pass Signed Message" может быть обработано как сообщение "Cleartext Signature" при определённом изменении заголовка. Уязвимость позволяет заменить оригинальные подписанные данные на вредоносное содержимое, сохранив видимость успешной верификации.
  • Отсутствие явного разделения в выводе информации об успешности проверки цифровой подписи и содержимого сообщения, что позволяет создавать поддельные неподписанные сообщения, которые при выполнении "gpg --decrypt" выглядят как подлинные.
  • Возможность создания OpenPGP-сообщений, которые в gpg будут обрабатываться иначе, чем в других реализациях OpenPGP. Проблема вызвана особенности обработки очень длинных строк в ASCII-представлени OpenPGP-данных.
  • Создание условий в процессе верификации цифровой подписи для отката алгоритма проверки хэша до небезопасного SHA1.
  • Возможность подстановки своих вторичных ключей (subkey) без их авторизации с использованием приватного компонента мастер-ключа. Атака осуществляется через добавление фальшивого хранилища ключей при помощи опции "--keyring".

Дополнительно выявлены две уязвимости в minisign, упрощённом инструментарии для создания и проверки по цифровым подписям. Обе уязвимости (1, 2) позволяют использовать управляющие последовательности терминала ("\e[1E") или спецсимволы ("\r") в поле с комментарием для модификации вывода программы, например, для замены информации о результате верификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP
  3. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  5. OpenNews: Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей
  6. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64517-gnupg
Ключевые слова: gnupg, gpg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Grand (?), 13:21, 28/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:25, 28/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Рабочие прототипы эксплоитов и патчи обещают опубликовать позднее. CVE-идентификаторы пока не присвоены.

    Еще не все, кто надо, воспользовались :)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:29, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они уже, который десяток пользовались. Просто подключились пользователи из другой страны и отверстие приходится закрывать.
     

  • 1.3, Ilnarildarovuch (?), 13:26, 28/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (5), 13:28, 28/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это случайность так случайность. Никто не виноват. У всех коммитов есть автор и описание, но имя героя мы никогда не узнаем, потому что он не виноват, серьёзные люди его попросили чуть-чуть ошибиться.      
     
  • 1.6, Аноним на удаленке (?), 13:33, 28/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    "Ошибка в коде парсера зашифрованных данных, распространяемых в формате ASCII-Armor (текстовые файлы с блоком "BEGIN/END PGP ARMORED FILE"),"
    И
    "Возможность подстановки своих вторичных ключей (subkey) без их авторизации с использованием приватного компонента мастер-ключа". Я смотрю что у них ни модульного ни интеграционного тестирования с упором на безопасность не проводится... . Поделие какое то на коленке а не надежное ПО. Мдя... Особенно первая уязвимость меня убивает. Это на этапе модульного или интеграционного тестирования проверить можно.  Как минимум так это выглядит по тексту.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру