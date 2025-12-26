The OpenNET Project / Index page

Релиз программы для шифрования текста и файлов Stirlitz

26.12.2025 17:12

Состоялся релиз программы для шифрования текста и файлов Stirlitz. Программа написана на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Приложение адаптировано для работы в операционных системах семейства Linux, Windows и Android. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор. Для пользователей Android доступен экспериментальный пакет в формате apk.

Основные возможности программы:

  • Шифрование текста и файлов для передачи через любые каналы публичной связи (мессенджеры, e-mail сообщения и т.п.). Шифрование осуществляется на базе публичных ключей (алгоритм Ed25519) и алгоритма шифрования AES256.
  • Шифрование файлов для локального хранения. Шифрование осуществляется через задание имени пользователя и пароля с использованием алгоритма AES256.
  • Создание шифрованных профилей для хранения ключей, используемых для обмена сообщениями через публичные каналы связи.
  • Создание одноразовых профилей: ключи хранятся в защищённой памяти, выделяемой с помощью библиотеки libgcrypt, и уничтожаются после выхода из профиля или закрытия программы.
  • Криптографические функции вынесены в отдельную библиотеку stirlitz, которая может быть собрана и использоваться полностью независимо.
  • Для библиотеки stirlitz доступна документация в формате html.


Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64508-crypt
Ключевые слова: crypt
Ключевые слова: crypt


Обсуждение (103) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:46, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:09, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Потому что, шифровал Кузнечиком.
     
  • 2.31, Аноним (-), 23:20, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже по названию понятно, что устанавливать эту прогу себе на комп точно не стоит... Буквально нутром чуешь - дело нечистое...
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:52, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор тот же, что и у mylibrary? Не хватает только кислотных цветов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:52, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Юрий Бобылев, а чем это отличается от "openssl enc"?

    P.S. исходники - "моё почтение"

     
     
  • 2.6, аврварвар (?), 22:01, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличие в готовой формочке с текстовыми полями.
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:38, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51911
     
  • 2.29, ProfessorNavigator (ok), 23:18, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Юрий Бобылев, а чем это отличается от "openssl enc"?

    Да в общем-то ничем особо. Я на оригинальность и не претендую. Цель в другом: напомнить всем - и пользователям, и всяким "цензорам" - что на любой хитрож... метод контроля всегда найдётся метод обхода. Даже если интернет вообще наглухо отрубить.

    > P.S. исходники - "моё почтение"

    А что с ними не так? ;)

     
     
  • 3.57, Аноним (23), 00:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже если интернет вообще наглухо отрубить.

    Если интернет отрубить, то вашу программу даже скачать нельзя будет.

     
     
  • 4.84, ProfessorNavigator (ok), 00:58, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если интернет отрубить, то вашу программу даже скачать нельзя будет.

    Значит пора подумать о других средствах коммуникации ;)

     
  • 3.60, освобождённый кодом (?), 00:19, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Даже если интернет вообще наглухо отрубить.

    В Афганистане полностью отрубили. Не знаю, какие теперь там у них методы обхода. Передают сообщения с помощью козлиных кишочков?

     
     
  • 4.86, ProfessorNavigator (ok), 01:00, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Афганистане полностью отрубили. Не знаю, какие теперь там у них методы
    > обхода. Передают сообщения с помощью козлиных кишочков?

    Да хоть бы и так. Сломанная ветка на дереве, лежащий в определённом месте камень. Дымовые сигналы, световые сигналы - всё уже придумано до нас ;)

     
  • 3.63, asand3r (ok), 00:25, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же просто шифрование текста. Gpg, openssl... Всё давно придумано.
     

  • 1.4, Фонтимос (?), 21:54, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, программу Müller кто-нибудь бы написал, и обязательно на актуальном языке, чтобы отгадывать то что этот Штырлиц зашифровал.
     
     
  • 2.7, аврварвар (?), 22:02, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Мюллера (и вообще у немцев) были какие-то успехи в дешифровке неприятельских сообщений?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:12, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, подземелья Гестапо.
     
     
  • 4.25, не дали пиво бесплатно (?), 23:11, 26/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.32, ProfessorNavigator (ok), 23:23, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, подземелья Гестапо.

    Да, терморектальный криптоанализ по-прежнему самый эффективный. Но тут есть тонкий нюанс: те, кто его применяют - тоже люди. А значит и к ним кто-то другой может применить похожие методы. Что на примере того же Гестапо было достаточно наглядно продемонстрировано. В общем, по этой дорожке я никому ходить не советую - слишком далеко можно зайти.

     
     
  • 5.44, не дали пиво бесплатно (?), 23:46, 26/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.78, ProfessorNavigator (ok), 00:50, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:59, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто находить все зашифрованные файлы и удалять, чтоб неповадно было.
     
     
  • 3.26, не дали пиво бесплатно (?), 23:12, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашифровывать, находить и удалять.
     

  • 1.5, аврварвар (?), 21:59, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Ключ оппоненета"??? И даже если "оппонента", то оппонент - это же противник.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:11, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это очепятка: "ключ опеннета" же.
     
  • 2.16, ProfessorNavigator (ok), 22:52, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ключ оппоненета

    Да, неудачно получилось. Надо было, как "Ключ собеседника" перевести. Бывает.

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:07, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Помню, в седую давность на винде, была программа с одноимённым названием от Всеволода Лукьянина которая автоматом переводила из любой всратой кодировки в читабельный декст любое месиво из значков. На линуксах очень не хватает такой штуки. Недавно столкнулся с подобноой необходимостью и кое-как решил это путём ручного костыляния в онлайн сервисе и то частично. А Штирлиц тот автоматом определял самые запущенные случаи и переводил в читаемый текст.

    Сабж же просто очередная шифровалка, непонятно, что в ней киллерфичастого?!

     
     
  • 2.18, kusb (?), 22:55, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тоже вспомнил про существование этой программы, но сам не пользовался. Я отчасти интересуюсь компьютерной древностью...
     
  • 2.27, ProfessorNavigator (ok), 23:13, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сейчас практически любой нормальный текстовый редактор умеет. Тот же Kate от проекта KDE например. Так-то можно написать программу, там ничего сложного: берётся библиотека ICU, в ней есть функция детектирования кодировок (это, собственно, главная проблема). Дальше - дело техники. Если знаете С/С++ - работы на день, вместе с GUI.
     
  • 2.30, не дали пиво бесплатно (?), 23:20, 26/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.101, Аноним (101), 01:19, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На линуксах очень не хватает такой штуки

    Остался же с древних времён декодер Лебедева, вполне рабочий до сих пор. Требуется примерно один раз в год, но тем не менее.

    https://www.artlebedev.ru/decoder/

     

  • 1.12, Аноним (12), 22:16, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вообще законно?..
     
     
  • 2.20, ProfessorNavigator (ok), 22:58, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нет?;) У нас вроде бы право на тайну переписки пока не отменили. Тем более, что данная программа не делает ничего, что отличается от передачи данных по протоколу https.
     
     
  • 3.33, не дали пиво бесплатно (?), 23:25, 26/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.70, ProfessorNavigator (ok), 00:38, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.93, Ононизмус (?), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При пyйлokpатии действуют свои, "братковые" законы: просто объявят автора программы "иноагентом" (для чего даже суда не потребуется) и считай ВСЯ твоя жизнь заблокирована. Ну а далее как смазывать вазелином очко расскажет Паша Дуров.
     
  • 2.50, 1 (??), 00:06, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В британии точно нет, не дашь ключи шифрования -- добро пожаловать в тюрьму
     
     
  • 3.53, Аноним (14), 00:12, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато в Великобритании есть работающий суд и Английское право.
     
     
  • 4.54, 1 (??), 00:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне это напоминает один разговор с коллегой про цензуру в британии. на самом деле цензура в британии есть и законы о ней обширны, хоть и не очень многие о их существовании в курсе.
    Так вот мне коллега говорил на мои слова о существовании цензуры в британии -- ну и что, зато она законна.
     
     
  • 5.61, Аноним (14), 00:20, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    По вашему "подчерку", что вы название Великобритания не можете нормально написать, уже видно ваш уровень.
     
  • 5.68, Аноним (68), 00:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне это напоминает один разговор с коллегой про цензуру в британии. на

    Мне это напоминает обычный тырьнетно-опеннетный линч негров.
    Потому что на вопрос "И сколько именно там посадили за это дело?" внятного ответа не следует, начинается юлеж всяческого толка ...
    Ведь на деле оказывается, что "оно"-то вроде как законно есть (т.е. конечно фу-фу, вы че!), но зарегулерованно/сформулированно так, что и не к всякому маньяку-террористу применимо ... в чем и заключается тот самый "маленький" нюанс 🙄

     
  • 5.77, Аноним (14), 00:49, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот смотрите Таганский суд Москвы принял к производству иск к Роскомнадзору и Минцифры:
    https://habr.com/ru/news/980914/
    Результат можно уже сейчас назвать.
     
  • 4.56, 1 (??), 00:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне это напоминает один разговор с коллегой про цензуру в британии. на самом деле цензура в британии есть и законы о ней обширны, хоть и не очень многие о их существовании в курсе.
    Так вот мне коллега говорил на мои слова о существовании цензуры в британии -- ну и что, зато она законна.
     
     
  • 5.64, освобождённый кодом (?), 00:26, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне это напоминает как бесплатную бомж-нейронку двоит.
     

  • 1.13, Аноним (14), 22:37, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Состоялся релиз программы для шифрования текста и файлов

    Юрий Бобылев, а штраф не хотите ? Или шифрование не шифрование ?
    p.s.: https://opennet.ru/51911-law

     
     
  • 2.15, th3m3 (ok), 22:52, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там говорится про операторов связи. К этой программе - это отношения не имеет.
     
     
  • 3.19, Аноним (14), 22:56, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там и про физлиц речь, закон резиновый.
     
     
  • 4.37, th3m3 (ok), 23:32, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там и про физлиц речь, закон резиновый.

    В конституции, тоже про физлиц говорится, про тайну переписки. А конституция превыше законов. Так что, пофиг, что там говорится в том законе.

     
     
  • 5.41, Аноним (14), 23:41, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/eb29ff5aec9d0d466d262d0d
     
     
  • 6.49, Я (??), 00:05, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читайте все буквы:

    если законодательством предусмотрена их обязательная сертификация

     
     
  • 7.55, Аноним (14), 00:16, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.47, освобождённый кодом (?), 00:00, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уверен, что вообще пофиг. Оба рулона туалетной бумаги одинаковые.
     
  • 5.59, kusb (?), 00:19, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но судить то вас будут по закону, а не по конституции.
     
     
  • 6.66, освобождённый кодом (?), 00:29, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судить будут так, как будет нужно на текущий момент.
     
     
  • 7.91, Аноним (91), 01:05, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судить будут так, как будет нужно на текущий момент.

    а потом этот же суд будет реабилитировать, видели знаем, тока вывод не сделали до сих пор, убитые шастьем!

     
     
  • 8.99, освобождённый кодом (?), 01:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот подсудимым будет уже пофиг Вечная память Алексею ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.90, Аноним (91), 01:04, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (21), 22:54, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же не оператор связи. Ему другой штраф положен, за разработку средств шифрования без получения соответствующей лицензии.
     
     
  • 3.22, ProfessorNavigator (ok), 23:00, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я средства шифрования и не разрабатывал. Я лишь написал обёртку к библиотеке libgcrypt)) Ну и про штрафы - это вы того, завираете слегка ;) Таких законов нет.
     
     
  • 4.35, не дали пиво бесплатно (?), 23:29, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому сегодня интересно наличие или отсутствие закона в р*и? Нет - значит тут же на коленке напишем. Есть - значит проигнорируем.
     
     
  • 5.72, ProfessorNavigator (ok), 00:39, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому сегодня интересно наличие или отсутствие закона в р*и? Нет - значит
    > тут же на коленке напишем. Есть - значит проигнорируем.

    А оно везде так. Как с этим бороться - можно почитать в исторических книгах. Про первую половину 20 века.

     
     
  • 6.85, Аноним (91), 00:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А оно везде так. Как с этим бороться - можно почитать в
    > исторических книгах. Про первую половину 20 века.

    Дык зачатым под действием элексира шастья этого не понять, они не понимают, что нет разницы кто направил на тебя дуло, участь одна, исход один - остаться на белом свете должен только один!

     
     
  • 7.102, освобождённый кодом (?), 01:20, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед? А кто будет его обслуживать? Максимка с Михаилом? Ах дна то уж точно!
     
  • 4.40, Аноним (14), 23:40, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и про штрафы - это вы того, завираете слегка ;) Таких законов нет.

    А вы прошли сертификацию ?
    КоАП РФ Статья 13.6.:
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/eb29ff5aec9d0d466d262d0d

     
     
  • 5.45, ProfessorNavigator (ok), 23:51, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ну и про штрафы - это вы того, завираете слегка ;) Таких законов нет.
    > А вы прошли сертификацию ?
    > КоАП РФ Статья 13.6.:
    > https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/eb29ff5aec9d0d466d262d0d

    Этот закон про аппаратные средства связи - мобильные телефоны и т.п. Так что он тут вообще никаким боком.


     
     
  • 6.51, Аноним (14), 00:06, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Так что он тут вообще никаким боком

    Юрий сейчас уже размыты все правоприменительные нормы.

     
     
  • 7.62, ProfessorNavigator (ok), 00:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юрий сейчас уже размыты все правоприменительные нормы.

    Я в курсе. И что теперь, сидеть и тихо трястись по углам? ;)

     
     
  • 8.96, Ононизмус (?), 01:13, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 9.98, ProfessorNavigator (ok), 01:15, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.75, Аноним (91), 00:44, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас че там законы военного времени? или ментовской беспредел? ну значить и поступать надо соответственно, а бумагой пусть подтирается черт! Пусть вспомнят 37-ой и термин "перегнули", а потом посмотрят на участи всяких ежовых и берий,  у людоедской системы несьедобных не бывает, все вкусно пахнут, когда урчит в желудке. А скот пусть продолжает тешить себя элексиром шастья.
     
     
  • 8.83, освобождённый кодом (?), 00:57, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опен сорсом что-ли Да У местных получается ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.88, Аноним (91), 01:01, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, который на убой, к примеру Си ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.24, не дали пиво бесплатно (?), 23:07, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штирлиц.. Звучит как "Рисоваська".
     
  • 1.28, Аноним (12), 23:14, 26/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.42, Аноним (42), 23:43, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шифровальщиком был Эрвин Кин, муж радистки Кэт. Штирлиц - резидент русской разведки, руководитель резидентуры. Почему программа названа Stirlitz, не понятно?
     
     
  • 2.52, Я (??), 00:08, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расшифррвывал он точно сам.
     
     
  • 3.65, Аноним (91), 00:29, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычно нелегалы имеют свои ключи, а главы резидентур - свои, то ест глава резидентуры тупо пересыльщик от которого также надо сокрыть инфу (минимизация утечки), своего рода енд-ту-енд между нелегалом и центром. Отсюда, ваш "штЫрлЫц" должен был зашифровывать своим ключем уже зашифрованное сообщение от нелегала и передавать его в центр, а в центре уже расшифровывали этот сэндвичЪ.
     
     
  • 4.69, освобождённый кодом (?), 00:38, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо только то, что Юлиан Семёнов уже не может это прочитать.
     
     
  • 5.76, Аноним (91), 00:49, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо было бы задать мне вопрос - "Ты то откуда знаешь?", а я бы ответил бы как в фильме Брат 2, - "ти що кіно не бачив" :))))
     
     
  • 6.87, освобождённый кодом (?), 01:01, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ооо! 🫢🫣😅
     

  • 1.43, Аноним (91), 23:46, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    текстовый инпут и ключ? серьезно?
     
  • 1.46, Аноним (46), 23:52, 26/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.48, Аноним (42), 00:01, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лого RedHat? Серьёзно?
     
  • 1.67, asand3r (ok), 00:29, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Боже, почитаешь комменты автора и понимаешь, что поговорка о том, что дураков в России на сто лет припасено, не на ровном месте родилась.
     
     
  • 2.73, освобождённый кодом (?), 00:40, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не знаю. Типичный опен сорс, по-моему.
     

  • 1.71, Аноним (71), 00:39, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще бы поместить это автоматически как-то между клавиатурой и Максом, без Ctrl+C Ctrl+V
     
     
  • 2.74, ProfessorNavigator (ok), 00:42, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще бы поместить это автоматически как-то между клавиатурой и Максом, без Ctrl+C
    > Ctrl+V

    Функции шифрования специально вынесены в отдельную библиотеку. Дальше - всё в ваших руках ;)

     
     
  • 3.79, Аноним (91), 00:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо было API к тому самому шмаксу прикрутить и был бы полноценный месенджер :)
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 00:53, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С максутом проблема несколько шире, чем отсутствие E2E шифрования.
     
  • 4.89, ProfessorNavigator (ok), 01:03, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо было API к тому самому шмаксу прикрутить и был бы полноценный
    > месенджер :)

    Тут извините, но трогать это я не буду даже трёхметровой палкой. Чисто из принципа.


     
     
  • 5.92, Аноним (91), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я так понял у вас там режим CBC для шифрования файлов?
     
     
  • 6.94, ProfessorNavigator (ok), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я так понял у вас там режим CBC для шифрования файлов?

    Да.


     
  • 3.95, Аноним (81), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы считаете, в условиях, когда качественных, стандартных, хорошо документированных программ целая куча, в том числе проходящих аудит безопасности, откуда должно взяться желание брать ваш код и что-то с ним делать?

    Люди должны взять непонятной надежности код и поверх него что-то сделать. Чтобы в какой-то момент узнать, что поддерживать библиотеку тоже никто не будет, "все в ваших руках".

    Вы судя по всему плохо понимаете реальное состояние с библиотеками шифрования и прикладными утилитами. Мотивация брать вашу программу для задач защиты данных сильно под вопросом.

     
     
  • 4.97, ProfessorNavigator (ok), 01:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как вы считаете, в условиях, когда качественных, стандартных, хорошо документированных
    > программ целая куча, в том числе проходящих аудит безопасности, откуда должно
    > взяться желание брать ваш код и что-то с ним делать?
    > Люди должны взять непонятной надежности код и поверх него что-то сделать. Чтобы
    > в какой-то момент узнать, что поддерживать библиотеку тоже никто не будет,
    > "все в ваших руках".
    > Вы судя по всему плохо понимаете реальное состояние с библиотеками шифрования и
    > прикладными утилитами. Мотивация брать вашу программу для задач защиты данных сильно
    > под вопросом.

    Так фиолетово)) Я эту программу вообще для себя писал, в качестве отвлечения от другой деятельности. Нужно оно кому-то - хорошо. Нет - на нет и суда нет.


     
  • 3.100, Ононизмус (?), 01:18, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты путаешь ЦА. Людям не нужны дюймовые свёрла - людям нужны дюймовые дыры. Просто "вот либа - кусок моей гениальности" накуль никому не впёрлась. УДОБНАЯ программа - вот ключ к её популяризации. ОСОБЕННО сейчас, когда гнобят людей просто по настроению.

    И куда интереснее была бы не просто прога "смотрите, я вам сикарашек накриптовал", а стеганография, встроенная в какое-нть мыло/мессенджер. Вроде бы шлёшь фотки с отпуска, а на деле переписькиваешься. :)

     

  • 1.80, Аноним (81), 00:51, 27/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.82, Аноним (82), 00:54, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Argon2id поддерживает?
     
  • 1.103, освобождённый кодом (?), 01:32, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем Мира!

    https://youtu.be/4g9wGX8NpmM?si=-MQl6OuyKFk2PeaR

     

