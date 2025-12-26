Релиз программы для шифрования текста и файлов Stirlitz

2.74 , ProfessorNavigator ( ok ), 00:42, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Еще бы поместить это автоматически как-то между клавиатурой и Максом, без Ctrl+C

> Ctrl+V Функции шифрования специально вынесены в отдельную библиотеку. Дальше - всё в ваших руках ;) 3.79 , Аноним ( 91 ), 00:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – надо было API к тому самому шмаксу прикрутить и был бы полноценный месенджер :)

4.81 , Аноним ( 81 ), 00:53, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С максутом проблема несколько шире, чем отсутствие E2E шифрования.

4.89 , ProfessorNavigator ( ok ), 01:03, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > надо было API к тому самому шмаксу прикрутить и был бы полноценный

> месенджер :) Тут извините, но трогать это я не буду даже трёхметровой палкой. Чисто из принципа.

5.92 , Аноним ( 91 ), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я так понял у вас там режим CBC для шифрования файлов?

6.94 , ProfessorNavigator ( ok ), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я так понял у вас там режим CBC для шифрования файлов? Да.

3.95 , Аноним ( 81 ), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как вы считаете, в условиях, когда качественных, стандартных, хорошо документированных программ целая куча, в том числе проходящих аудит безопасности, откуда должно взяться желание брать ваш код и что-то с ним делать? Люди должны взять непонятной надежности код и поверх него что-то сделать. Чтобы в какой-то момент узнать, что поддерживать библиотеку тоже никто не будет, "все в ваших руках". Вы судя по всему плохо понимаете реальное состояние с библиотеками шифрования и прикладными утилитами. Мотивация брать вашу программу для задач защиты данных сильно под вопросом.

4.97 , ProfessorNavigator ( ok ), 01:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как вы считаете, в условиях, когда качественных, стандартных, хорошо документированных

> программ целая куча, в том числе проходящих аудит безопасности, откуда должно

> взяться желание брать ваш код и что-то с ним делать?

> Люди должны взять непонятной надежности код и поверх него что-то сделать. Чтобы

> в какой-то момент узнать, что поддерживать библиотеку тоже никто не будет,

> "все в ваших руках".

> Вы судя по всему плохо понимаете реальное состояние с библиотеками шифрования и

> прикладными утилитами. Мотивация брать вашу программу для задач защиты данных сильно

> под вопросом. Так фиолетово)) Я эту программу вообще для себя писал, в качестве отвлечения от другой деятельности. Нужно оно кому-то - хорошо. Нет - на нет и суда нет.

3.100 , Ононизмус ( ? ), 01:18, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты путаешь ЦА. Людям не нужны дюймовые свёрла - людям нужны дюймовые дыры. Просто "вот либа - кусок моей гениальности" накуль никому не впёрлась. УДОБНАЯ программа - вот ключ к её популяризации. ОСОБЕННО сейчас, когда гнобят людей просто по настроению. И куда интереснее была бы не просто прога "смотрите, я вам сикарашек накриптовал", а стеганография, встроенная в какое-нть мыло/мессенджер. Вроде бы шлёшь фотки с отпуска, а на деле переписькиваешься. :)

