Релиз программы для шифрования текста и файлов Stirlitz

|
|
|
|2.31, Аноним (-), 23:20, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Даже по названию понятно, что устанавливать эту прогу себе на комп точно не стоит... Буквально нутром чуешь - дело нечистое...
|
|1.2, Аноним (2), 21:52, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Автор тот же, что и у mylibrary? Не хватает только кислотных цветов.
|
|1.3, Аноним (3), 21:52, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Юрий Бобылев, а чем это отличается от "openssl enc"?
P.S. исходники - "моё почтение"
|
|
|
|2.29, ProfessorNavigator (ok), 23:18, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Юрий Бобылев, а чем это отличается от "openssl enc"?
Да в общем-то ничем особо. Я на оригинальность и не претендую. Цель в другом: напомнить всем - и пользователям, и всяким "цензорам" - что на любой хитрож... метод контроля всегда найдётся метод обхода. Даже если интернет вообще наглухо отрубить.
> P.S. исходники - "моё почтение"
А что с ними не так? ;)
|
|
|
|3.57, Аноним (23), 00:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Даже если интернет вообще наглухо отрубить.
Если интернет отрубить, то вашу программу даже скачать нельзя будет.
|
|
|
|4.84, ProfessorNavigator (ok), 00:58, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если интернет отрубить, то вашу программу даже скачать нельзя будет.
Значит пора подумать о других средствах коммуникации ;)
|
|3.60, освобождённый кодом (?), 00:19, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Даже если интернет вообще наглухо отрубить.
В Афганистане полностью отрубили. Не знаю, какие теперь там у них методы обхода. Передают сообщения с помощью козлиных кишочков?
|
|
|
|4.86, ProfessorNavigator (ok), 01:00, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Афганистане полностью отрубили. Не знаю, какие теперь там у них методы
> обхода. Передают сообщения с помощью козлиных кишочков?
Да хоть бы и так. Сломанная ветка на дереве, лежащий в определённом месте камень. Дымовые сигналы, световые сигналы - всё уже придумано до нас ;)
|
|3.63, asand3r (ok), 00:25, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это же просто шифрование текста. Gpg, openssl... Всё давно придумано.
|
|1.4, Фонтимос (?), 21:54, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эх, программу Müller кто-нибудь бы написал, и обязательно на актуальном языке, чтобы отгадывать то что этот Штырлиц зашифровал.
|
|
|
|2.7, аврварвар (?), 22:02, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У Мюллера (и вообще у немцев) были какие-то успехи в дешифровке неприятельских сообщений?
|
|
|
|
|
|4.32, ProfessorNavigator (ok), 23:23, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да, подземелья Гестапо.
Да, терморектальный криптоанализ по-прежнему самый эффективный. Но тут есть тонкий нюанс: те, кто его применяют - тоже люди. А значит и к ним кто-то другой может применить похожие методы. Что на примере того же Гестапо было достаточно наглядно продемонстрировано. В общем, по этой дорожке я никому ходить не советую - слишком далеко можно зайти.
|
|2.21, Аноним (21), 22:59, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно просто находить все зашифрованные файлы и удалять, чтоб неповадно было.
|
|1.8, Аноним (8), 22:07, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Помню, в седую давность на винде, была программа с одноимённым названием от Всеволода Лукьянина которая автоматом переводила из любой всратой кодировки в читабельный декст любое месиво из значков. На линуксах очень не хватает такой штуки. Недавно столкнулся с подобноой необходимостью и кое-как решил это путём ручного костыляния в онлайн сервисе и то частично. А Штирлиц тот автоматом определял самые запущенные случаи и переводил в читаемый текст.
Сабж же просто очередная шифровалка, непонятно, что в ней киллерфичастого?!
|
|
|
|2.18, kusb (?), 22:55, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, тоже вспомнил про существование этой программы, но сам не пользовался. Я отчасти интересуюсь компьютерной древностью...
|
|2.27, ProfessorNavigator (ok), 23:13, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это сейчас практически любой нормальный текстовый редактор умеет. Тот же Kate от проекта KDE например. Так-то можно написать программу, там ничего сложного: берётся библиотека ICU, в ней есть функция детектирования кодировок (это, собственно, главная проблема). Дальше - дело техники. Если знаете С/С++ - работы на день, вместе с GUI.
|
|
|
|2.20, ProfessorNavigator (ok), 22:58, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А почему нет?;) У нас вроде бы право на тайну переписки пока не отменили. Тем более, что данная программа не делает ничего, что отличается от передачи данных по протоколу https.
|
|
|
|3.93, Ононизмус (?), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При пyйлokpатии действуют свои, "братковые" законы: просто объявят автора программы "иноагентом" (для чего даже суда не потребуется) и считай ВСЯ твоя жизнь заблокирована. Ну а далее как смазывать вазелином очко расскажет Паша Дуров.
|
|2.50, 1 (??), 00:06, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В британии точно нет, не дашь ключи шифрования -- добро пожаловать в тюрьму
|
|
|
|3.53, Аноним (14), 00:12, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зато в Великобритании есть работающий суд и Английское право.
|
|
|
|4.54, 1 (??), 00:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
мне это напоминает один разговор с коллегой про цензуру в британии. на самом деле цензура в британии есть и законы о ней обширны, хоть и не очень многие о их существовании в курсе.
Так вот мне коллега говорил на мои слова о существовании цензуры в британии -- ну и что, зато она законна.
|
|
|
|5.61, Аноним (14), 00:20, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
По вашему "подчерку", что вы название Великобритания не можете нормально написать, уже видно ваш уровень.
|
|5.68, Аноним (68), 00:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> мне это напоминает один разговор с коллегой про цензуру в британии. на
Мне это напоминает обычный тырьнетно-опеннетный линч негров.
Потому что на вопрос "И сколько именно там посадили за это дело?" внятного ответа не следует, начинается юлеж всяческого толка ...
Ведь на деле оказывается, что "оно"-то вроде как законно есть (т.е. конечно фу-фу, вы че!), но зарегулерованно/сформулированно так, что и не к всякому маньяку-террористу применимо ... в чем и заключается тот самый "маленький" нюанс 🙄
|
|4.56, 1 (??), 00:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
мне это напоминает один разговор с коллегой про цензуру в британии. на самом деле цензура в британии есть и законы о ней обширны, хоть и не очень многие о их существовании в курсе.
Так вот мне коллега говорил на мои слова о существовании цензуры в британии -- ну и что, зато она законна.
|
|
|
|2.15, th3m3 (ok), 22:52, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там говорится про операторов связи. К этой программе - это отношения не имеет.
|
|
|
|
|
|4.37, th3m3 (ok), 23:32, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Там и про физлиц речь, закон резиновый.
В конституции, тоже про физлиц говорится, про тайну переписки. А конституция превыше законов. Так что, пофиг, что там говорится в том законе.
|
|
|
|
|
|6.49, Я (??), 00:05, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Читайте все буквы:
если законодательством предусмотрена их обязательная сертификация
|
|
|
|
|
|7.91, Аноним (91), 01:05, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Судить будут так, как будет нужно на текущий момент.
а потом этот же суд будет реабилитировать, видели знаем, тока вывод не сделали до сих пор, убитые шастьем!
|
|2.17, Аноним (21), 22:54, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Он же не оператор связи. Ему другой штраф положен, за разработку средств шифрования без получения соответствующей лицензии.
|
|
|
|3.22, ProfessorNavigator (ok), 23:00, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так я средства шифрования и не разрабатывал. Я лишь написал обёртку к библиотеке libgcrypt)) Ну и про штрафы - это вы того, завираете слегка ;) Таких законов нет.
|
|
|
|4.35, не дали пиво бесплатно (?), 23:29, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому сегодня интересно наличие или отсутствие закона в р*и? Нет - значит тут же на коленке напишем. Есть - значит проигнорируем.
|
|
|
|5.72, ProfessorNavigator (ok), 00:39, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кому сегодня интересно наличие или отсутствие закона в р*и? Нет - значит
> тут же на коленке напишем. Есть - значит проигнорируем.
А оно везде так. Как с этим бороться - можно почитать в исторических книгах. Про первую половину 20 века.
|
|
|
|6.85, Аноним (91), 00:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А оно везде так. Как с этим бороться - можно почитать в
> исторических книгах. Про первую половину 20 века.
Дык зачатым под действием элексира шастья этого не понять, они не понимают, что нет разницы кто направил на тебя дуло, участь одна, исход один - остаться на белом свете должен только один!
|
|
|
|
|
|6.51, Аноним (14), 00:06, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Так что он тут вообще никаким боком
Юрий сейчас уже размыты все правоприменительные нормы.
|
|
|
|7.62, ProfessorNavigator (ok), 00:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Юрий сейчас уже размыты все правоприменительные нормы.
Я в курсе. И что теперь, сидеть и тихо трястись по углам? ;)
|
|7.75, Аноним (91), 00:44, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у вас че там законы военного времени? или ментовской беспредел? ну значить и поступать надо соответственно, а бумагой пусть подтирается черт! Пусть вспомнят 37-ой и термин "перегнули", а потом посмотрят на участи всяких ежовых и берий, у людоедской системы несьедобных не бывает, все вкусно пахнут, когда урчит в желудке. А скот пусть продолжает тешить себя элексиром шастья.
|
|1.42, Аноним (42), 23:43, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Шифровальщиком был Эрвин Кин, муж радистки Кэт. Штирлиц - резидент русской разведки, руководитель резидентуры. Почему программа названа Stirlitz, не понятно?
|
|
|
|
|
|3.65, Аноним (91), 00:29, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
обычно нелегалы имеют свои ключи, а главы резидентур - свои, то ест глава резидентуры тупо пересыльщик от которого также надо сокрыть инфу (минимизация утечки), своего рода енд-ту-енд между нелегалом и центром. Отсюда, ваш "штЫрлЫц" должен был зашифровывать своим ключем уже зашифрованное сообщение от нелегала и передавать его в центр, а в центре уже расшифровывали этот сэндвичЪ.
|
|
|
|
|
|5.76, Аноним (91), 00:49, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хорошо было бы задать мне вопрос - "Ты то откуда знаешь?", а я бы ответил бы как в фильме Брат 2, - "ти що кіно не бачив" :))))
|
|1.67, asand3r (ok), 00:29, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Боже, почитаешь комменты автора и понимаешь, что поговорка о том, что дураков в России на сто лет припасено, не на ровном месте родилась.
|
|1.71, Аноним (71), 00:39, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Еще бы поместить это автоматически как-то между клавиатурой и Максом, без Ctrl+C Ctrl+V
|
|
|
|2.74, ProfessorNavigator (ok), 00:42, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Еще бы поместить это автоматически как-то между клавиатурой и Максом, без Ctrl+C
> Ctrl+V
Функции шифрования специально вынесены в отдельную библиотеку. Дальше - всё в ваших руках ;)
|
|
|
|3.79, Аноним (91), 00:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
надо было API к тому самому шмаксу прикрутить и был бы полноценный месенджер :)
|
|
|
|4.81, Аноним (81), 00:53, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С максутом проблема несколько шире, чем отсутствие E2E шифрования.
|
|4.89, ProfessorNavigator (ok), 01:03, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> надо было API к тому самому шмаксу прикрутить и был бы полноценный
> месенджер :)
Тут извините, но трогать это я не буду даже трёхметровой палкой. Чисто из принципа.
|
|3.95, Аноним (81), 01:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как вы считаете, в условиях, когда качественных, стандартных, хорошо документированных программ целая куча, в том числе проходящих аудит безопасности, откуда должно взяться желание брать ваш код и что-то с ним делать?
Люди должны взять непонятной надежности код и поверх него что-то сделать. Чтобы в какой-то момент узнать, что поддерживать библиотеку тоже никто не будет, "все в ваших руках".
Вы судя по всему плохо понимаете реальное состояние с библиотеками шифрования и прикладными утилитами. Мотивация брать вашу программу для задач защиты данных сильно под вопросом.
|
|
|
|4.97, ProfessorNavigator (ok), 01:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как вы считаете, в условиях, когда качественных, стандартных, хорошо документированных
> программ целая куча, в том числе проходящих аудит безопасности, откуда должно
> взяться желание брать ваш код и что-то с ним делать?
> Люди должны взять непонятной надежности код и поверх него что-то сделать. Чтобы
> в какой-то момент узнать, что поддерживать библиотеку тоже никто не будет,
> "все в ваших руках".
> Вы судя по всему плохо понимаете реальное состояние с библиотеками шифрования и
> прикладными утилитами. Мотивация брать вашу программу для задач защиты данных сильно
> под вопросом.
Так фиолетово)) Я эту программу вообще для себя писал, в качестве отвлечения от другой деятельности. Нужно оно кому-то - хорошо. Нет - на нет и суда нет.
|
|3.100, Ононизмус (?), 01:18, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты путаешь ЦА. Людям не нужны дюймовые свёрла - людям нужны дюймовые дыры. Просто "вот либа - кусок моей гениальности" накуль никому не впёрлась. УДОБНАЯ программа - вот ключ к её популяризации. ОСОБЕННО сейчас, когда гнобят людей просто по настроению.
И куда интереснее была бы не просто прога "смотрите, я вам сикарашек накриптовал", а стеганография, встроенная в какое-нть мыло/мессенджер. Вроде бы шлёшь фотки с отпуска, а на деле переписькиваешься. :)
|