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Доступен Cryptsetup 2.8 с поддержкой inline-режима хранения метаданных

30.06.2025 07:52

Опубликован набор утилит Cryptsetup 2.8, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, BITLK, loop-AES и TrueCrypt/VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity.

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка inline-режима, позволяющего использовать расширенные секторы с дополнительной областью для хранения метаданных. Подобные секторы поддерживаются некоторыми NVMe-накопителями, позволяющими помимо области с данными размещать в секторе и блок метаданных (например, 4096 байт под данные + 64 байт под метаданные).

    Cryptsetup может использовать область метаданных в секторе для хранения служебной информации, что избавляет от необходимости задействования дополнительного слоя на базе dm-integrity, отвечающего за выделение места под метаданные. Соответственно, можно обойтись без ведения журнала dm-integrity, являющегося узким местом, негативно влияющим на производительность. В ядре Linux возможности, необходимые для работы inline-режима, присутствуют начиная с выпуска 6.11. Для включения inline-режима добавлена опция "--integrity-inline".

  • Доведён до готовности API Keyslot Context для манипуляции со слотами ключей. Новый API позволил расширить функциональность многих существующих команд, такими функциями, как активация токенов, возобновления работы с приостановленным зашифрованным устройством и выполнение повторного шифрования (reencryption).
  • В утилиту cryptsetup добавлены опции "--key-description" и "--new-key-description" для прикрепления описания к ключам.
  • Добавлена возможность возобновления приостановленной операции повторного шифрования (reencryption), используя токен и ключи раздела.
  • В реализацию команды "repair" добавлена проверка повреждения областей со слотами ключей LUKS.
  • В команду veritysetup добавлена опция "--error-as-corruption" при которой любые ошибки обрабатываются как повреждение данных, соответственно можно настроить перезагрузку или переход в состояние panic при ошибках, в случае использования опций "--restart-on-corruption" и "--panic-on-corruption".
  • Добавлена опциональная возможность использования библиотеки Mbed-TLS в качестве крипто-бэкенда (включается при сборке с опцией "--with-crypto_backend=mbedtls").


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/crypts...)
  2. OpenNews: Доступен Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL
  3. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.6 с поддержкой механизма шифрования FileVault2
  4. OpenNews: Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах
  5. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63497-cryptsetup
Ключевые слова: cryptsetup
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 30/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мастхэв для тех, кто понимает, что устройства хранения могут сломаться, и их придется нести в ремонт, а там народ может быть любопытным и стырить твои данные из ~/.config/chromium и прочих интересных мест.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:53, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отвинчиваешь хард перед ремонтом...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:11, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если накопитель не распаян, условный ноутбук спроектирован так, что можно снять накопитель, не снимая систему охлаждения, ну или на приёмке есть опция "выдать накопитель клиенту"
     
  • 3.7, Аноним (1), 09:12, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    че? я и говорю, когда диск поломался -- несешь его в ремонт. Отвинчивать детали диска от диска -- нарушение гарантии. После починки, работники стырят твой гугл-аккаунт, который нынче терять раз в десять страшнее, чем паспорт.
     
  • 3.8, Анониматор (?), 09:14, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро совсем нечего отвинчивать будет, всё напаяно будет, к этому дело идёт уверенно
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:07, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Местные рассматривают только свои влажные фантазии (случаи с паяльниками), а не ремонтами всякими!
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:53, 30/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    У системд вроде был какой-то криптэнролл, с учетом системдзации линукса, какие у криртсетпа будут преимущества?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 08:55, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, криртсетп де-факто и есть стандарт для шифрования диска на линуксе.
     
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