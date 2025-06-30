Доступен Cryptsetup 2.8 с поддержкой inline-режима хранения метаданных

Опубликован набор утилит Cryptsetup 2.8, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, BITLK, loop-AES и TrueCrypt/VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity. Ключевые улучшения: Добавлена поддержка inline-режима, позволяющего использовать расширенные секторы с дополнительной областью для хранения метаданных. Подобные секторы поддерживаются некоторыми NVMe-накопителями, позволяющими помимо области с данными размещать в секторе и блок метаданных (например, 4096 байт под данные + 64 байт под метаданные). Cryptsetup может использовать область метаданных в секторе для хранения служебной информации, что избавляет от необходимости задействования дополнительного слоя на базе dm-integrity, отвечающего за выделение места под метаданные. Соответственно, можно обойтись без ведения журнала dm-integrity, являющегося узким местом, негативно влияющим на производительность. В ядре Linux возможности, необходимые для работы inline-режима, присутствуют начиная с выпуска 6.11. Для включения inline-режима добавлена опция "--integrity-inline".

Доведён до готовности API Keyslot Context для манипуляции со слотами ключей. Новый API позволил расширить функциональность многих существующих команд, такими функциями, как активация токенов, возобновления работы с приостановленным зашифрованным устройством и выполнение повторного шифрования (reencryption).

В утилиту cryptsetup добавлены опции "--key-description" и "--new-key-description" для прикрепления описания к ключам.

Добавлена возможность возобновления приостановленной операции повторного шифрования (reencryption), используя токен и ключи раздела.

В реализацию команды "repair" добавлена проверка повреждения областей со слотами ключей LUKS.

В команду veritysetup добавлена опция "--error-as-corruption" при которой любые ошибки обрабатываются как повреждение данных, соответственно можно настроить перезагрузку или переход в состояние panic при ошибках, в случае использования опций "--restart-on-corruption" и "--panic-on-corruption".

Добавлена опциональная возможность использования библиотеки Mbed-TLS в качестве крипто-бэкенда (включается при сборке с опцией "--with-crypto_backend=mbedtls").



