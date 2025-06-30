Доступен Cryptsetup 2.8 с поддержкой inline-режима хранения метаданных

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|1.1, Аноним (1), 08:43, 30/06/2025 [ответить]
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Мастхэв для тех, кто понимает, что устройства хранения могут сломаться, и их придется нести в ремонт, а там народ может быть любопытным и стырить твои данные из ~/.config/chromium и прочих интересных мест.
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|3.6, Аноним (6), 09:11, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это если накопитель не распаян, условный ноутбук спроектирован так, что можно снять накопитель, не снимая систему охлаждения, ну или на приёмке есть опция "выдать накопитель клиенту"
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|3.7, Аноним (1), 09:12, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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че? я и говорю, когда диск поломался -- несешь его в ремонт. Отвинчивать детали диска от диска -- нарушение гарантии. После починки, работники стырят твой гугл-аккаунт, который нынче терять раз в десять страшнее, чем паспорт.
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|3.8, Анониматор (?), 09:14, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скоро совсем нечего отвинчивать будет, всё напаяно будет, к этому дело идёт уверенно
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|2.5, Аноним (5), 09:07, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Местные рассматривают только свои влажные фантазии (случаи с паяльниками), а не ремонтами всякими!
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|1.2, Аноним (2), 08:53, 30/06/2025 [ответить]
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У системд вроде был какой-то криптэнролл, с учетом системдзации линукса, какие у криртсетпа будут преимущества?
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|2.4, Аноним (3), 08:55, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не знаю, криртсетп де-факто и есть стандарт для шифрования диска на линуксе.
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