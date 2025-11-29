Выпуск дистрибутива MiniOS 5.1

Представлен релиз дистрибутива MiniOS 5.1.0, основанного на Debian 13 "Trixie" и работающего напрямую с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации, исключая и добавляя компоненты для адаптации системы под конкретные задачи. Выпуск доступен в трёх редакциях: Standard (amd64, 812 МБ) - компактная сборка для повседневных задач. Характеризуется высокой производительностью и лаконичным интерфейсом. Включает веб-браузер, файловый менеджер, текстовый редактор, архиватор, мультимедийные возможности и специализированные утилиты MiniOS для установки системы, настройки, управления модулями и работы с накопителями.

Toolbox (amd64, 1.12 ГБ) - специализированный Linux-дистрибутив для обслуживания, диагностики и восстановления компьютерных систем. Содержит инструменты для управления дисками, сетевой диагностики, обеспечения безопасности данных, тестирования системы, поддержки различных файловых систем и виртуализации. Предназначен для системных администраторов и технических специалистов.

Ultra (amd64, 1.66 ГБ) - расширенный набор программных инструментов, предназначенный как для обслуживания и диагностики компьютерных систем, так и для решения широкого круга офисных задач. Включает все возможности Toolbox плюс офисный пакет, мультимедийные приложения для работы с графикой, аудио и видео, а также средства контейнеризации. Наиболее важные изменения: Осуществлён переход с PulseAudio на PipeWire, что обеспечило современное управление аудио- и видеопотоками, улучшенную совместимость с Bluetooth-устройствами и низкие задержки при выводе звука.

Возвращено использование загрузчика SYSLINUX и возобновлена совместимость с Ventoy, инструментарием для создания загрузочных USB-носителей. Меню загрузки локализовано на множество языков, включая русский.

Реализована автоматическая конфигурация системы при старте: Добавлено автоматическое определение и применение раскладки клавиатуры в X11 на основе параметров ядра; Внедрена автоматическая настройка часового пояса (timezone) при загрузке; Оптимизирована работа скриптов инициализации (live-config) для ускорения запуска.

Расширена функциональность фирменных утилит MiniOS: MiniOS Installer: реализовано автоматическое наследование настроек языка и клавиатуры из Live-сессии в устанавливаемую систему; MiniOS Session Manager: добавлены функции экспорта и импорта сессий в архивы формата .tar.zst, а также реализована возможность конвертации сохранённых изменений между различными режимами работы; Drive Utility: добавлена функциональность для создания ISO-образов с физических CD/DVD дисков. Внедрена система защиты, блокирующая опасные операции для примонтированных накопителей; MiniOS Configurator: добавлена опция наследования параметров конфигурации из командной строки ядра.

Обновлена пакетная база и драйверы. Добавлен пакет firmware-mediatek для поддержки современных беспроводных адаптеров MediaTek.



