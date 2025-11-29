The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива MiniOS 5.1

29.11.2025 19:04

Представлен релиз дистрибутива MiniOS 5.1.0, основанного на Debian 13 "Trixie" и работающего напрямую с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации, исключая и добавляя компоненты для адаптации системы под конкретные задачи. Выпуск доступен в трёх редакциях:

  • Standard (amd64, 812 МБ) - компактная сборка для повседневных задач. Характеризуется высокой производительностью и лаконичным интерфейсом. Включает веб-браузер, файловый менеджер, текстовый редактор, архиватор, мультимедийные возможности и специализированные утилиты MiniOS для установки системы, настройки, управления модулями и работы с накопителями.
  • Toolbox (amd64, 1.12 ГБ) - специализированный Linux-дистрибутив для обслуживания, диагностики и восстановления компьютерных систем. Содержит инструменты для управления дисками, сетевой диагностики, обеспечения безопасности данных, тестирования системы, поддержки различных файловых систем и виртуализации. Предназначен для системных администраторов и технических специалистов.
  • Ultra (amd64, 1.66 ГБ) - расширенный набор программных инструментов, предназначенный как для обслуживания и диагностики компьютерных систем, так и для решения широкого круга офисных задач. Включает все возможности Toolbox плюс офисный пакет, мультимедийные приложения для работы с графикой, аудио и видео, а также средства контейнеризации.

Наиболее важные изменения:

  • Осуществлён переход с PulseAudio на PipeWire, что обеспечило современное управление аудио- и видеопотоками, улучшенную совместимость с Bluetooth-устройствами и низкие задержки при выводе звука.
  • Возвращено использование загрузчика SYSLINUX и возобновлена совместимость с Ventoy, инструментарием для создания загрузочных USB-носителей. Меню загрузки локализовано на множество языков, включая русский.
  • Реализована автоматическая конфигурация системы при старте:
    • Добавлено автоматическое определение и применение раскладки клавиатуры в X11 на основе параметров ядра;
    • Внедрена автоматическая настройка часового пояса (timezone) при загрузке;
    • Оптимизирована работа скриптов инициализации (live-config) для ускорения запуска.
  • Расширена функциональность фирменных утилит MiniOS:
    • MiniOS Installer: реализовано автоматическое наследование настроек языка и клавиатуры из Live-сессии в устанавливаемую систему;
    • MiniOS Session Manager: добавлены функции экспорта и импорта сессий в архивы формата .tar.zst, а также реализована возможность конвертации сохранённых изменений между различными режимами работы;
    • Drive Utility: добавлена функциональность для создания ISO-образов с физических CD/DVD дисков. Внедрена система защиты, блокирующая опасные операции для примонтированных накопителей;
    • MiniOS Configurator: добавлена опция наследования параметров конфигурации из командной строки ядра.
  • Обновлена пакетная база и драйверы. Добавлен пакет firmware-mediatek для поддержки современных беспроводных адаптеров MediaTek.


Автор новости: crim50n
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64343-minios
Ключевые слова: minios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:30, 29/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    В наше время дистрибутивы весили кратно меньше, не то что сейчас. Тьфу-ты... И вообще, ужно переписать все на Rust, там все гораздо безопаснее, быстрее и, что самое главное, весит меньше.
     
     
  • 4, Аноним (4), 19:39, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дистрибутивы весили кратно меньше

    - https://opennet.ru/63330-alpine
    - https://opennet.ru/60667-tinycore

     

  • 2, Аноним (2), 19:36, 29/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    >компактная сборка
    >812 МБ

    А вот в наше время...

     
     
  • 5, Аноним (5), 20:12, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не рассказывайте про «наше» время сказки. В наше время я был бы счастлив, если бы в дистрибе сразу было все нужное. Потому что качать гигабайт не вариант. Надо ехать на радиорынок и искать диски с программами. Наше время… что вы знаете о нашем времени?!
     

  • 3, Аноним (3), 19:37, 29/11/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем все эти минималистичные дистрибутивы, если они проигрывают во всем что касается минималистичности Tinycore Linux?
     
