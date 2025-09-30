Выпуск дистрибутива MiniOS Flux 5.1

Это НЕ аварийный диск типа рескузиллы/иже-с-ним.

Это не нетбут для тонких клиентов.

Это даже не грузящийся с внутреннего рид-онли kiosk.

Зачем?

Нет, это не наброс, мне реально интересно.

> Возрождение старого оборудования - вдохните новую жизнь в старые компьютеры

Допустим, но любой современный хромиум/ФФ убивает саму идею "легаси-ware" своим жором ресурсов, а остальное не поддерживает и половины веб-стандартов

> Портативная рабочая станция - носите свой рабочий стол везде на USB-накопителе

Допустим, пендрайв линукс, окей. А в чем ломающие преимущества перед параноид-дистро типа кали? Или полнофункциональных resque-iso, умеющих сохранять файлы рядом с собой?

> Минимальные вычисления - среда без отвлекающих факторов для продуктивной работы

Это как? Не понял пункта.

> Образовательная платформа - изучайте Linux без лишних затрат ресурсов

Финникс реально для этих целей подходит куда как лучше - реальную мощь терминала не скрывают гуём.

