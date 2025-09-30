Выпуск дистрибутива MiniOS Flux 5.1

|
Представлен релиз дистрибутива MiniOS Flux 5.1, работающего напрямую с USB-накопителя. MiniOS Flux представляет собой минималистичную редакцию с оконным менеджером Fluxbox, вдохновлённую дистрибутивом Slax. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации для адаптации системы под конкретные задачи.
Релиз доступен в виде компактных образов на базе разных версий Debian, поддерживающих архитектуры amd64 и i386:
Наиболее важные изменения в версии 5.1.0:
- Восстановлено меню SYSLINUX для загрузки через BIOS с многоязычной поддержкой и встроенной справочной документацией на всех поддерживаемых языках (английский, немецкий, испанский, французский, индонезийский, итальянский, португальский, португальский (Бразилия), русский). Устранены проблемы совместимости со старым оборудованием.
- Улучшена работа с постоянным хранилищем (persistent storage):
- Добавлена поддержка единиц измерения размера для параметра "perchsize": MB, GB, TB (например, "perchsize=4GB" или "perchsize=1T");
- Установлен максимальный размер DynFileFS в 1 ТБ для предотвращения избыточного выделения дискового пространства;
- Улучшены сообщения при работе с режимом постоянного хранения, объединённой файловой системой и несоответствии версий/редакций.
- Восстановлена нормальная загрузка в среде Ventoy с добавлением необходимых символических ссылок для совместимости.
- Оптимизирована условная загрузка шрифтов в GRUB в зависимости от статуса lockdown.
- Обновлены пользовательские утилиты:
- MiniOS Installer - добавлена поддержка многоязычных конфигураций SYSLINUX, улучшена логика определения и установки загрузчиков, добавлены переводы на французский и португальский (Португалия);
- MiniOS Tools - улучшено автоматическое определение типа загрузчика в "sb2iso", добавлена поддержка bash-автодополнения для "dir2sb", "rmsbdir", "savechanges" и "sb2dir";
- MiniOS Kernel Manager - расширена поддержка многоязычности;
- Flux Tools - добавлена поддержка переводов через gettext, интегрированы Session Manager и Kernel Manager.
- Улучшена совместимость встроенных утилит со старыми версиями bash (понижено требование до версии 4.4).