The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива MiniOS Flux 5.1

30.09.2025 20:22

Представлен релиз дистрибутива MiniOS Flux 5.1, работающего напрямую с USB-накопителя. MiniOS Flux представляет собой минималистичную редакцию с оконным менеджером Fluxbox, вдохновлённую дистрибутивом Slax. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации для адаптации системы под конкретные задачи.

Релиз доступен в виде компактных образов на базе разных версий Debian, поддерживающих архитектуры amd64 и i386:

Наиболее важные изменения в версии 5.1.0:

  • Восстановлено меню SYSLINUX для загрузки через BIOS с многоязычной поддержкой и встроенной справочной документацией на всех поддерживаемых языках (английский, немецкий, испанский, французский, индонезийский, итальянский, португальский, португальский (Бразилия), русский). Устранены проблемы совместимости со старым оборудованием.
  • Улучшена работа с постоянным хранилищем (persistent storage):
    • Добавлена поддержка единиц измерения размера для параметра "perchsize": MB, GB, TB (например, "perchsize=4GB" или "perchsize=1T");
    • Установлен максимальный размер DynFileFS в 1 ТБ для предотвращения избыточного выделения дискового пространства;
    • Улучшены сообщения при работе с режимом постоянного хранения, объединённой файловой системой и несоответствии версий/редакций.
  • Восстановлена нормальная загрузка в среде Ventoy с добавлением необходимых символических ссылок для совместимости.
  • Оптимизирована условная загрузка шрифтов в GRUB в зависимости от статуса lockdown.
  • Обновлены пользовательские утилиты:
    • MiniOS Installer - добавлена поддержка многоязычных конфигураций SYSLINUX, улучшена логика определения и установки загрузчиков, добавлены переводы на французский и португальский (Португалия);
    • MiniOS Tools - улучшено автоматическое определение типа загрузчика в "sb2iso", добавлена поддержка bash-автодополнения для "dir2sb", "rmsbdir", "savechanges" и "sb2dir";
    • MiniOS Kernel Manager - расширена поддержка многоязычности;
    • Flux Tools - добавлена поддержка переводов через gettext, интегрированы Session Manager и Kernel Manager.
  • Улучшена совместимость встроенных утилит со старыми версиями bash (понижено требование до версии 4.4).


  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/minios_news/s/363...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MiniOS 5 на базе Debian 13
Автор новости: crim50n
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63970-minios
Ключевые слова: minios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Dzen Python (ok), 22:50, 30/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    И для чего оно нужно? Какие сценарии использования?

    Это НЕ аварийный диск типа рескузиллы/иже-с-ним.
    Это не нетбут для тонких клиентов.
    Это даже не грузящийся с внутреннего рид-онли kiosk.
    Зачем?

    Нет, это не наброс, мне реально интересно.

    > Возрождение старого оборудования - вдохните новую жизнь в старые компьютеры

    Допустим, но любой современный хромиум/ФФ убивает саму идею "легаси-ware" своим жором ресурсов, а остальное не поддерживает и половины веб-стандартов

    > Портативная рабочая станция - носите свой рабочий стол везде на USB-накопителе

    Допустим, пендрайв линукс, окей. А в чем ломающие преимущества перед параноид-дистро типа кали? Или полнофункциональных resque-iso, умеющих сохранять файлы рядом с собой?

    > Минимальные вычисления - среда без отвлекающих факторов для продуктивной работы

    Это как? Не понял пункта.

    > Образовательная платформа - изучайте Linux без лишних затрат ресурсов

    Финникс реально для этих целей подходит куда как лучше - реальную мощь терминала не скрывают гуём.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру