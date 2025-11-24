The OpenNET Project / Index page

Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 8.0

24.11.2025 17:06

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 8.0. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Добавлен опционально включаемый тёмный режим оформления.
  • Реализована поддержка новых моделей CPU AMD и Intel.
  • Ускорено определение многоядерных CPU.
  • Обеспечен вывод информации о температуре для памяти DDR5.
  • Решены проблемы с профилем разгона памяти XMP (Extreme Memory Profile) 3.0 для DDR5.
  • Улучшена поддержка шаблонов BadRAM для исключения дефектных областей памяти из адресного пространства.
  • Улучшено определение метаданных SPD (Serial Presence Detect) на старых Intel ICH (I/O Controller Hub).
  • Улучшена поддержка serial-консоли VTxxx.
  • Улучшена поддержка процессорной архитектуры LoongArch (LA664).
  • Добавлена поддержка компилятора CLang и компоновщика LLD.
  • Осуществлён переход на поставку одного исполняемого файла для систем с UEFI и BIOS.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64313-memtest86
Ключевые слова: memtest86, cpu, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Пишу с Эльбрус16С (-), 17:16, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему сабж до сих пор не портировали на e2k?
     
     
  • 2.3, andy (??), 17:27, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему сабж до сих пор не портировали на e2k?

    У e2k закрытый компилятор. Спросите проприераса.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:53, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая собсно разница. Работает - чё ещё надо.
     
  • 3.7, Пишу с Pentium 166 MMX (?), 18:09, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У e2k закрытый компилятор.

    Как это мешает сконпилять сабж так же, как УЖЕ сконпилено 100500 других linux-программ?

     
     
  • 4.10, Пишу на МК61 (?), 18:42, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В memtest куча многострочных ассемблерных вставок в Си файлах,
    плюс загрузчик в ассемблерых файлах.
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:58, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не нужно никому. Было бы нужно — давно сделали бы.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 19:47, 24/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:19, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Решены проблемы с профилем разгона памяти XMP

    На ддр5 сейчас рекорды разгона чуть ли не каждую неделю ставят:
    https://www.techpowerup.com/342911/patriot-viper-xtreme-5-ddr5-achieves-13-211

     
  • 1.6, Аноним (6), 18:05, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлен опционально включаемый тёмный режим оформления.

    Это, безусловно, очень важное нововведение.

     
     
  • 2.8, Пишу с Pentium 166 MMX (?), 18:11, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для OLED єто действительно важно в плане энергосбережения.
     
     
  • 3.11, Bob (??), 18:57, 24/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:07, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да... я вот тесть память 24*7 с OLED... спасибо, мемтест!
     

  • 1.14, Самый Лучший Гусь (?), 19:17, 24/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

