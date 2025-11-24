Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 8.0

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 8.0. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Основные новшества: Добавлен опционально включаемый тёмный режим оформления.

Реализована поддержка новых моделей CPU AMD и Intel.

Ускорено определение многоядерных CPU.

Обеспечен вывод информации о температуре для памяти DDR5.

Решены проблемы с профилем разгона памяти XMP (Extreme Memory Profile) 3.0 для DDR5.

Улучшена поддержка шаблонов BadRAM для исключения дефектных областей памяти из адресного пространства.

Улучшено определение метаданных SPD (Serial Presence Detect) на старых Intel ICH (I/O Controller Hub).

Улучшена поддержка serial-консоли VTxxx.

Улучшена поддержка процессорной архитектуры LoongArch (LA664).

Добавлена поддержка компилятора CLang и компоновщика LLD.

Осуществлён переход на поставку одного исполняемого файла для систем с UEFI и BIOS.



