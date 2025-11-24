Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 8.0

|
|
|
|2.3, andy (??), 17:27, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Почему сабж до сих пор не портировали на e2k?
У e2k закрытый компилятор. Спросите проприераса.
|
|
|
|
|
|4.10, Пишу на МК61 (?), 18:42, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В memtest куча многострочных ассемблерных вставок в Си файлах,
плюс загрузчик в ассемблерых файлах.
|
|1.6, Аноним (6), 18:05, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Добавлен опционально включаемый тёмный режим оформления.
Это, безусловно, очень важное нововведение.
|