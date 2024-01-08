Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.0

|
|
|
|2.7, фнон (?), 12:20, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
AMD Quad-Core A10...
из более менее нормальных процов линейки - только 5550 и 5750, и то если считать нормой 4 ядра/потока.
Железо 10 летней давности которое придется искать или на барахолках, или на мусорке.
15 дюймов с разрешением 1366 x 768, это для, ну очень больших любителей.
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 13:17, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну, дык, дальше AMD "забыла", что когда-то обещала держать исходники AGESA всегда открытыми.
Так что, параноикам остаётся лишь копаться в мусорке в поисках этих фуFXов.
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 13:37, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А где посмотреть исходники Intel ME? Интель же линукс "любит"...
|
|4.10, Аноним (-), 13:41, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, дык, дальше AMD "забыла", что когда-то обещала держать исходники AGESA всегда открытыми.
Что-то мне подсказывает, что слово "всегда" в их заявлениях не звучало)
Мало кто в здравом уме пообщещает "вечную поддержку".
|
|
|
|5.24, Аноним (24), 16:28, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Примут законы, в ЕС для начала и будешь как миленький поддерживать свой код или забудь про ас-из.
|
|
|
|6.30, фнон (?), 17:55, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Примут законы, в ЕС для начала и будешь как миленький поддерживать свой код или забудь про ас-из.
хаха, мы говорим о процессоре которому больше 10 лет
Как ты можешь догадаться - все сроки поддержки уже прошли
Даже на всякие холодильники в ЕС требование поставлять запчасти до 10 лет.
Так что поддерживать твой устаревший хлам вообще никто не обязан.
|
|4.11, Аноним (-), 13:45, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, дык, дальше AMD "забыла", что когда-то обещала держать исходники AGESA всегда открытыми.
> Так что, параноикам остаётся лишь копаться в мусорке в поисках этих фуFXов.
А все что после видите ли с PSP в комплекте. Крутейший бэкдор - за ваши деньги. Круто, налетай, покупай, залетай^W простите, это лишнее, кажется, отдел маркетинга меня депремирует!
|
|
|
|5.13, Аноним (-), 14:05, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты так пишешь, как-будто она соврала и вместо PSP там идеть просто noop в почти-бесконечном цикле)
Они это сделали для корп рынка, и мнение кучки борцунов за librу их мало волнует.
|
|5.14, Аноним (14), 14:22, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И как всегда ни одного пруфа про бекдорность))
Современные какири настолько жалкие, что не могут показать что именно выполняет и отсылает PSP.
|
|
|
|6.16, Аноним (16), 15:30, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пруфов навалом! Набираете в поиске "Intel ME выключается через полчаса" и вот оно.
|
|4.29, Аноним (29), 17:55, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда AMD такое обещала? Как раз в данный момент ведётся работа по переходу от закрытой agesa к открытому варианту, насколько понял начнут с серверного сегмента и потихоньку дойдут до настольного.
|
|
|
|5.32, фнон (?), 17:57, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Когда AMD такое обещала? Как раз в данный момент ведётся работа по
> переходу от закрытой agesa к открытому варианту, насколько понял начнут с
> серверного сегмента и потихоньку дойдут до настольного.
А это не важно, главное громко быкнуть, что "тебе все должны", а дальше можно хайповать и ругаться на злых корпов.
|