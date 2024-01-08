Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.0

> Примут законы, в ЕС для начала и будешь как миленький поддерживать свой код или забудь про ас-из. хаха, мы говорим о процессоре которому больше 10 лет

Как ты можешь догадаться - все сроки поддержки уже прошли

Даже на всякие холодильники в ЕС требование поставлять запчасти до 10 лет.

Так что поддерживать твой устаревший хлам вообще никто не обязан.

