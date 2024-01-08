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Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.0

08.01.2024 10:52

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 7.0. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка непрерывного polling-опроса контроллеров IMC (Integrated Memory Controller) для отображения актуальных настроек ОЗУ на системах с CPU Intel Core (с 1 по 14 поколение) и AMD Ryzen.
  • Добавлена начальная поддержка polling-опроса кодов коррекции ошибок (ECC) на системах с CPU AMD Ryzen.
  • Добавлена поддержка MMIO UART.
  • Реализованы новые отладочные опции.
  • Внесены небольшие оптимизации.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memtest86pl...)
  2. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.20
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1
  4. OpenNews: Доступны новые установочные сборки Void Linux
  5. OpenNews: Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  6. OpenNews: Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60399-memtest86
Ключевые слова: memtest86
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  • 1.1, Аноним (1), 11:36, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этот мемтест 7.0 уже входит в коллекцию из 10 дискетных OS для встраивания в опенсорсный БИОС coreboot для AMD'шных плат без бэкдора PSP - http://dangerousprototypes.com/docs/Lenovo_G505S_hacking
     
     
  • 2.7, фнон (?), 12:20, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMD Quad-Core A10...
    из более менее нормальных процов линейки - только 5550 и 5750, и то если считать нормой 4 ядра/потока.
    Железо 10 летней давности которое придется искать или на барахолках, или на мусорке.

    15 дюймов с разрешением 1366 x 768, это для, ну очень больших любителей.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:17, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, дык, дальше AMD "забыла", что когда-то обещала держать исходники AGESA всегда открытыми.

    Так что, параноикам остаётся лишь копаться в мусорке в поисках этих фуFXов.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:37, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А где посмотреть исходники Intel ME? Интель же линукс "любит"...
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 14:29, 08/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.10, Аноним (-), 13:41, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, дык, дальше AMD "забыла", что когда-то обещала держать исходники AGESA всегда открытыми.

    Что-то мне подсказывает, что слово "всегда" в их заявлениях не звучало)
    Мало кто в здравом уме пообщещает "вечную поддержку".

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 16:28, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примут законы, в ЕС для начала и будешь как миленький поддерживать свой код или забудь про ас-из.
     
     
  • 6.30, фнон (?), 17:55, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Примут законы, в ЕС для начала и будешь как миленький поддерживать свой код или забудь про ас-из.

    хаха, мы говорим о процессоре которому больше 10 лет
    Как ты можешь догадаться - все сроки поддержки уже прошли
    Даже на всякие холодильники в ЕС требование поставлять запчасти до 10 лет.
    Так что поддерживать твой устаревший хлам вообще никто не обязан.


     
  • 4.11, Аноним (-), 13:45, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, дык, дальше AMD "забыла", что когда-то обещала держать исходники AGESA всегда открытыми.
    > Так что, параноикам остаётся лишь копаться в мусорке в поисках этих фуFXов.

    А все что после видите ли с PSP в комплекте. Крутейший бэкдор - за ваши деньги. Круто, налетай, покупай, залетай^W простите, это лишнее, кажется, отдел маркетинга меня депремирует!

     
     
  • 5.12, Аноним (-), 13:51, 08/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 5.13, Аноним (-), 14:05, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так пишешь, как-будто она соврала и вместо PSP там идеть просто noop в почти-бесконечном цикле)
    Они это сделали для корп рынка, и мнение кучки борцунов за librу их мало волнует.
     
  • 5.14, Аноним (14), 14:22, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как всегда ни одного пруфа про бекдорность))
    Современные какири настолько жалкие, что не могут показать что именно выполняет и отсылает PSP.
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 15:30, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфов навалом! Набираете в поиске "Intel ME выключается через полчаса" и вот оно.
     
     
  • 7.33, Аноним (-), 18:07, 08/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.29, Аноним (29), 17:55, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда AMD такое обещала? Как раз в данный момент ведётся работа по переходу от закрытой agesa к открытому варианту, насколько понял начнут с серверного сегмента и потихоньку дойдут до настольного.
     
     
  • 5.32, фнон (?), 17:57, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда AMD такое обещала? Как раз в данный момент ведётся работа по
    > переходу от закрытой agesa к открытому варианту, насколько понял начнут с
    > серверного сегмента и потихоньку дойдут до настольного.

    А это не важно, главное громко быкнуть, что "тебе все должны", а дальше можно хайповать и ругаться на злых корпов.

     
  • 2.31, Аноним (29), 17:56, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ты же тоже на этом сайте.
     

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