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Доступны новые установочные сборки Void Linux

11.07.2023 21:53

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы год назад. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi.

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Серди изменений в новых сборках:

  • В инсталляторе решены проблемы с созданием пользователей, отличных от root, при установки из сети. Предоставлена возможность выбора зеркала xbps (реализовано при помощи xmirror). Проведена общая работа по улучшению инсталлятора.
  • В Live-сборках с Xfce в качестве дисплейного менеджера задействован LightDM.
  • В Live-сборках с Xfce для управления звуком задействован мультимедийный сервер pipewire. В состав базовых сборок добавлен пакет ALSA.
  • Добавлены новые опции загрузки live-сборки: включение экранного ридера, запуск memtest86+, перезагрузка, выключение и настройка прошивки EFI.
  • Для людей, имеющих проблемы со зрением, в состав всех live-сборок для систем x86_64 и i686 включены экранный ридер espeakup, драйвер brltty и интерфейс orca.


  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/202...)
  2. OpenNews: Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux
  3. OpenNews: Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  4. OpenNews: Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS
  5. OpenNews: Обновление установочных сборок Void Linux
  6. OpenNews: Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59424-void
Ключевые слова: void, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 21:58, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Боже, спасибо за сборки 32-bit в 2023 году!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:06, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Странно что мейнтейнеры Void Linux до сих пор не смогли собрать пакет с systemd и поэтому вынуждены класть в свой дистрибутив какую-то поделку вместо нормального инита
     
     
  • 2.5, Нинтендобой (?), 22:27, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Void с systemd будет тем же самым, что и Arch. Смысл в Arch Linux 2? Void со своим рунитом остаётся особенным, лучшим nosystemd дистрибутивом.
     
     
  • 3.7, OpenEcho (?), 22:37, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Void со своим рунитом остаётся особенным, лучшим nosystemd дистрибутивом.

    antX - не хуже, а скорее всего лучше в силу значительно большего внимания со стороны дебьяновцев

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:07, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >antX - не хуже, а скорее всего лучше в силу значительно большего внимания со стороны дебьяновцев

    xbps>apt, дальше можно не продолжать, "карфаген должен быть разрушен"

     
  • 3.9, Аноним (11), 23:58, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Void с systemd будет тем же самым, что и Arch

    Лёва, ты дурак?

     
  • 3.12, Аноним (12), 01:02, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Void со своим рунитом остаётся особенным, лучшим nosystemd дистрибутивом.

    Если разработчики реагируют на проблему с созданием юзеров только через год и не могут собрать pipewire так чтобы он работал то какой это лучший дистрибутив?

     
     
  • 4.13, Avririon (ok), 01:38, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие системды делает его на порядок лучше.
     

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