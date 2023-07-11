Доступны новые установочные сборки Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы год назад. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности). Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi. Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD. Серди изменений в новых сборках: В инсталляторе решены проблемы с созданием пользователей, отличных от root, при установки из сети. Предоставлена возможность выбора зеркала xbps (реализовано при помощи xmirror). Проведена общая работа по улучшению инсталлятора.

В Live-сборках с Xfce в качестве дисплейного менеджера задействован LightDM.

В Live-сборках с Xfce для управления звуком задействован мультимедийный сервер pipewire. В состав базовых сборок добавлен пакет ALSA.

Добавлены новые опции загрузки live-сборки: включение экранного ридера, запуск memtest86+, перезагрузка, выключение и настройка прошивки EFI.

Для людей, имеющих проблемы со зрением, в состав всех live-сборок для систем x86_64 и i686 включены экранный ридер espeakup, драйвер brltty и интерфейс orca.



