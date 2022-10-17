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Обновление установочных сборок Void Linux

17.10.2022 07:40

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы год назад. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3, RaspberryPi (ARMv6) и Raspberry Pi. В отличие от прошлых выпусков новые сборки для Raspberry Pi теперь объединены в универсальные образы для плат Raspberry Pi на базе архитектур armv6l (1 A, 1 B, 1 A+, 1 B+, Zero, Zero W, Zero WH), armv7l (2 B) и aarch64 (3 B, 3 A+, 3 B+, Zero 2W, 4 B, 400).

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/202...)
  2. OpenNews: Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux
  3. OpenNews: Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  4. OpenNews: Доступны новые установочные сборки Void Linux
  5. OpenNews: Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок
  6. OpenNews: Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57923-void
Ключевые слова: void, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:21, 17/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Отлично, только тут не указано что на новых платах после обновления UEFI(BIOS) может слететь загрузчик и потому можно использовать такой диск для имитации установки с обновлением пакетов из сети фактически не переформатируя данные, так что установщик сам поймет что система установлена и просто вставит загрузчик на место. Также можно переехать на musl если ненужно запускать старые игры или вы сможете скомпилировать wine с нужными параметрами.
    12900k на нем работает прекрасно. Никакой телеметрии как в бубунте и прочих корпоративных линуксах.
    В общем при желании не уступает Gentoo а загрузочную флешку всегда стоит иметь под рукой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:26, 17/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пакетрв мало что-то, нет удобной аур помойки (или можно добавить?), а так вроде нескучный дистрибутив.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:56, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как по мне лучше самому собрать чем качать что-то с этого вашего AUR'а
     
     
  • 3.7, Anonimous (?), 09:43, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те залезть в аур, посмотреть pkgbuild, адаптировать template...лучше чем просто собрать из аура?
    Чем?
     

  • 1.3, Попондопуло (?), 08:52, 17/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Завтра должен быть релиз Федоры 37 с 43 Гномом. Может попробую слезть с крыски. Хотя, у меня слабый ноут (встройка, 4гб оперативы), наверное не взлетит.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:05, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в таком случае твой ник полностью отражает ту ситуацию, в которой ты оказался
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:52, 17/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Планировал однажды перейти на войд. Войд научил меня разметке диска при помощи cfdisk и прочих mkfs, до этого размечал через гуйный установщик моего дистра. Слез с войда сразу же, как только понял, что в нем нет удобного способа создавать свои пакеты -- нужно качать всю ихнюю гит-репу со всеми спеками пакетов и форкать ее у себя.
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:52, 17/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    musl 1.1.24_10
    gcc 10.2.1pre1_3
    glibc 2.32_2
    Rolling...
     

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