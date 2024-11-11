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Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.20

11.11.2024 22:06

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 7.20. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка процессорной архитектуры LoongArch (LA664).
  • Добавлена поддержка процессоров Intel на базе микроархитектуры Arrow Lake (Core Ultra Series 2) и процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen5 (Ryzen 9000).
  • Реализована предварительная поддержка архитектуры памяти многопроцессорных систем NUMA (Non-Uniform Memory Access).
  • Внесены оптимизации производительности.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memtest86pl...)
  2. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.0
  3. OpenNews: Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62219-memtest86
Ключевые слова: memtest86
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:21, 11/11/2024 [ответить]  
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    Одна из must have утилит. Кстати странно что её перестали включать в live образы дистрибутивов.
     
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