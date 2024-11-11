Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.20

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 7.20. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Основные новшества: Добавлена поддержка процессорной архитектуры LoongArch (LA664).

Добавлена поддержка процессоров Intel на базе микроархитектуры Arrow Lake (Core Ultra Series 2) и процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen5 (Ryzen 9000).

Реализована предварительная поддержка архитектуры памяти многопроцессорных систем NUMA (Non-Uniform Memory Access).

Внесены оптимизации производительности.



