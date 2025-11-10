Доступен Easyeffects 8.0.0, переведённый с GTK4 на Qt6

|
1.1, НяшМяш (ok), 13:43, 10/11/2025
> Интерфейса пользователя переведён с GTK4 на использование библиотеки Qt, языка QML и фреймворов Kirigami от проекта KDE.
Вот и ещё одни ребята прочувствовали всю крутость жытыка.
2.3, Аноним (3), 13:47, 10/11/2025
Ну не справились, что поделать. Не всем доступен смысл трудного пути ;)
3.27, Аноним (-), 15:03, 10/11/2025
> софт на этих QML обычно жырнющее кривущее поделие
А на GTK4 с его XML и CSS типа не жирнючий и не кривой? Да еще с переклином этих господ на потугах сделать мне 30" мобилку - прям из моего компа, так что вот вам полтора уродские контрола на квадратный метр.
А также полный пофиг на совместимость апей и юзабилити. Они знают лучше и баста. Даже блин темы - задропали. Осталась 1 адвайта уроцкая.
4.32, mos87 (ok), 15:07, 10/11/2025
>А на GTK4 с его XML и CSS типа не жирнючий и не кривой?
приложения на GTK3 гораздо менее кривые чем то, что я видел на QML. Последнее обычно страшные поделки.
для внутреннего софта в качестве RAD инструмента - наверное лучше. Но вроде к GTK тоже чёто такое есть
но десктопный софт я бы выбрал 100% на GTK
>Да еще с переклином этих господ на потугах сделать мне 30" мобилку - прям из моего компа, так что вот вам полтора уродские контрола на квадратный метр.
это всё же от разраба зависит
3.33, Аноним (33), 15:08, 10/11/2025
Счастливый владелец ноута на C2D: Но на C2D с QML полёт нормальный.
4.18, Аноним (14), 14:47, 10/11/2025
Так всё правильно, ведь разрабы не справились с GTK, поэтому победа.
1.5, Витюшка (?), 14:04, 10/11/2025
Когда говорят про Electron почему-то забывают насколько движок js, css, html оптимизирован (да, новость не про это).
Поэтому "нативное" приложение сделанное на GTK, который тянет на групповой курсовой проект студентов...в общем берите web технологии, ничего круче уже не будет и быстрее.
И никогда не берите GTK - он не умеет отрисовать даже 10к пустых серых квадратиков на мощном ПК. Печаль. Поэтому "нативных" приложений в Linux не существует, кроме всяких простых и примитивных.
2.8, Аноним (8), 14:24, 10/11/2025
V8 это ад, с какой стороны ни глянь. А парсер дом -- нагромождение каловых масс. Не говоря уж о том, что всё перечисленное и так есть в гтк и ничего хорошего в этом нет.
2.10, ostov (?), 14:26, 10/11/2025
Адаптивность под системную тему в этот ваш Electron завезли, или web-фронтендеры не знают что такое консистентность UI/UX?
2.13, Медведь (ok), 14:34, 10/11/2025
Электрон -- это просто позорище. Зачем мне по браузеру на приложение?
4.42, mos87 (ok), 15:22, 10/11/2025
Gовнотык в(ы)ходит только у кого руки-Gовнотыки
И так-то можно уж на Qt виджетах пейсать... хотя они вроде чуть ли не удалять собрались в пользу как раз этого QML
2.30, Аноним (-), 15:06, 10/11/2025
> Когда говорят про Electron почему-то забывают насколько движок js,
> css, html оптимизирован (да, новость не про это).
Настолько что абсолютно все вебаппы тормозят. И жрут ресурсы - на пару с приложухами на электроне. Таким оптом что 6-амперной батареи лопатника едва хватает на день. Скоро автомобильный аккумулятор придется ставить в мобилки.
2.31, Витюшка (?), 15:06, 10/11/2025
Видимо здесь никто никогда ничего на GTK не писал, а возможно и на Electron) Столько минусов)
3.53, ProfessorNavigator (ok), 15:55, 10/11/2025
> Видимо здесь никто никогда ничего на GTK не писал, а возможно и на Electron) Столько минусов)
Ну... Я минус не ставил, и на Electron не писал. Но с минусующими в целом согласен. Потому что на GTK4 (точнее - с использованием gtkmm) - очень даже писал. Так вот, если у вас в приложении присутствует не только графика (а это 99% всего так-то, если говорить про серьёзные вещи), то как бы применение всяких html и js - не оправдано ни разу. Потому что потом вам это всё придётся стыковать с нормальным кодом на том же С или С++. И тут начнутся проблемы, в том числе - с производительностью. Нормальную логику же на js не напишешь, он не для того. По этой же причине очень советую всем НЕ писать ничего на QML и всяких vala.
Касательно же перехода на Qt из новости, то тут в целом на мой взгляд наверно всё же правильно сделали. Разработчики GTK куда-то не туда понемногу поворачивают (недавние новости про выкидывание PixBuf например, и рекомендации использования glycin). По какой причине - разговор отдельный.
1.7, Gohryt (?), 14:23, 10/11/2025
Что характерно интерфейс после перехода выглядит будто его делали студенты на коленке после пьянки
2.35, mos87 (ok), 15:11, 10/11/2025
это норма для QML
видимо обманчивая простота разметочного дизигна
1.21, Шизгорин (?), 14:52, 10/11/2025
Хороший дизайнер и на fltk сделает конфетку. А если вкуса нет, то и перестановка кроватей (в форме смены тулкитов) не поможет.
2.24, НяшМяш (ok), 14:59, 10/11/2025
Кто в своём уме меняет тулкиты ради дизайна? Тут явно по другим причинам (гтк уг) переезжали.
2.29, Аноним (14), 15:05, 10/11/2025
Вопрос хочет ли разраб в бесконечное переписываение под новые версии GTK или нет.
3.34, mos87 (ok), 15:10, 10/11/2025
а на новые Qt и с виджетов на разметку оно само переписываеццо, ага.
4.39, Жироватт (ok), 15:18, 10/11/2025
Ну, qt5compat и почти автоматический переход на Qt6 пересборкой говорят немного об обратном
4.46, Аноним (33), 15:27, 10/11/2025
Как часто выходят мажорные версии Qt? А как теперь стали выходить GTK?
2.44, Уникум (?), 15:24, 10/11/2025
+++
MyLibrary от профессора хорошо показывает, что хороший дизайн можно сделать на чем угодно
1.38, mos87 (ok), 15:15, 10/11/2025
Теперь с этим QML кроме 100500 либ Qt-ей на 100500 метров ещё нужно тянуть столько же QMLя.
В новой Кубунте сносишь всякое гумно кедровое типа плееров и чатов (нормальные люди всё равно VLC, mpv, deadbeef/aud юзают) и сразу улетает тонна ставших лишними зависимостей. Которые тащило всякое очень_ну}|{но.
1.45, Аноним (45), 15:27, 10/11/2025
>Интерфейса пользователя переведён с GTK4 на использование библиотеки Qt, языка QML
Опять у кого-то лишняя оперативка завалялась.
|