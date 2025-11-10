Доступен Easyeffects 8.0.0, переведённый с GTK4 на Qt6

2.6 , name ( ?? ), 14:13, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Нет ничего хуже вебни, гтк намного лучше.

2.8 , Аноним ( 8 ), 14:24, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – V8 это ад, с какой стороны ни глянь. А парсер дом -- нагромождение каловых масс. Не говоря уж о том, что всё перечисленное и так есть в гтк и ничего хорошего в этом нет.

2.10 , ostov ( ? ), 14:26, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Адаптивность под системную тему в этот ваш Electron завезли, или web-фронтендеры не знают что такое консистентность UI/UX?

2.11 , Аноним ( 11 ), 14:26, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ни насколько не оптимизирован.

2.13 , Медведь ( ok ), 14:34, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Электрон -- это просто позорище. Зачем мне по браузеру на приложение?

3.40 , Аноним ( 33 ), 15:18, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И под капотом у это позорища всё тот же GовноTыK.

4.42 , mos87 ( ok ), 15:22, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gовнотык в(ы)ходит только у кого руки-Gовнотыки И так-то можно уж на Qt виджетах пейсать... хотя они вроде чуть ли не удалять собрались в пользу как раз этого QML

2.20 , Илья ( ?? ), 14:51, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Постман уже ГИГАБАЙТ памяти год назад перешагнул.

3.41 , mos87 ( ok ), 15:19, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты не понимаешь это индо-оптимизация

2.30 , Аноним ( - ), 15:06, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда говорят про Electron почему-то забывают насколько движок js,

> css, html оптимизирован (да, новость не про это). Настолько что абсолютно все вебаппы тормозят. И жрут ресурсы - на пару с приложухами на электроне. Таким оптом что 6-амперной батареи лопатника едва хватает на день. Скоро автомобильный аккумулятор придется ставить в мобилки.

2.31 , Витюшка ( ? ), 15:06, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Видимо здесь никто никогда ничего на GTK не писал, а возможно и на Electron) Столько минусов)

3.53 , ProfessorNavigator ( ok ), 15:55, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Видимо здесь никто никогда ничего на GTK не писал, а возможно и на Electron) Столько минусов) Ну... Я минус не ставил, и на Electron не писал. Но с минусующими в целом согласен. Потому что на GTK4 (точнее - с использованием gtkmm) - очень даже писал. Так вот, если у вас в приложении присутствует не только графика (а это 99% всего так-то, если говорить про серьёзные вещи), то как бы применение всяких html и js - не оправдано ни разу. Потому что потом вам это всё придётся стыковать с нормальным кодом на том же С или С++. И тут начнутся проблемы, в том числе - с производительностью. Нормальную логику же на js не напишешь, он не для того. По этой же причине очень советую всем НЕ писать ничего на QML и всяких vala. Касательно же перехода на Qt из новости, то тут в целом на мой взгляд наверно всё же правильно сделали. Разработчики GTK куда-то не туда понемногу поворачивают (недавние новости про выкидывание PixBuf например, и рекомендации использования glycin). По какой причине - разговор отдельный.

