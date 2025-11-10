The OpenNET Project / Index page

Доступен Easyeffects 8.0.0, переведённый с GTK4 на Qt6

10.11.2025 13:33

Опубликован выпуск проекта Easyeffects 8.0.0 (ранее известен как PulseEffects), развивающего коллекцию плагинов для PipeWire, системный сервис и графический интерфейс с эквалайзером, анализатором спектра и различными звуковыми эффектами, например, позволяющими ограничить максимальную громкость, уменьшить динамический диапазон, выравнять уровень громкости, отсеять определённые частоты и устранить шумы. Эффекты могут выставляться с привязкой к отдельным приложениям. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Ключевые изменения:

  • Интерфейса пользователя переведён с GTK4 на использование библиотеки Qt, языка QML и фреймворов Kirigami от проекта KDE. Для отрисовки спектрограммы задействован модуль Qt Graphs.
  • Реализован апплет с меню для выбора пресетов из системного лотка.
  • Интерфейс адаптирован для работы на небольших экранах;
  • Обеспечено запоминание и восстановление после перезапуска последнего выбранного плагина или вкладки.
  • Окно с пресетами преобразовано во вкладку, на которой также показаны текущие маршруты звуковых потоков к выбранным устройствам ввода и вывода звука.
  • Добавлена возможность определения запасного профиля, применяемого для звуковых карт и микрофонов, для для которых не выбран основной автоматически загружаемый профиль.
  • Добавлены возможность переименования и резервного копирования пресетов.
  • Расширены возможности многих плагинов и улучшена совместимость с плагинами от проекта LSP (Linux Studio Plugins).


Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64209-easyeffects
Ключевые слова: easyeffects, pipewire, audio, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, НяшМяш (ok), 13:43, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Интерфейса пользователя переведён с GTK4 на использование библиотеки Qt, языка QML и фреймворов Kirigami от проекта KDE.

    Вот и ещё одни ребята прочувствовали всю крутость жытыка.

     
     
  • 2.2, kravich (ok), 13:47, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Однако тенденция" (с)
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:47, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не справились, что поделать. Не всем доступен смысл трудного пути ;)
     
     
  • 3.16, A.Stahl (ok), 14:41, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и не всем нужно туда, куда этот путь ведёт.
     
  • 2.19, mos87 (ok), 14:48, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    софт на этих QML обычно жырнющее кривущее поделие
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 15:03, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > софт на этих QML обычно жырнющее кривущее поделие

    А на GTK4 с его XML и CSS типа не жирнючий и не кривой? Да еще с переклином этих господ на потугах сделать мне 30" мобилку - прям из моего компа, так что вот вам полтора уродские контрола на квадратный метр.

    А также полный пофиг на совместимость апей и юзабилити. Они знают лучше и баста. Даже блин темы - задропали. Осталась 1 адвайта уроцкая.

     
     
  • 4.32, mos87 (ok), 15:07, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А на GTK4 с его XML и CSS типа не жирнючий и не кривой?

    приложения на GTK3 гораздо менее кривые чем то, что я видел на QML. Последнее обычно страшные поделки.
    для внутреннего софта в качестве RAD инструмента - наверное лучше. Но вроде к GTK тоже чёто такое есть
    но десктопный софт я бы выбрал 100% на GTK

    >Да еще с переклином этих господ на потугах сделать мне 30" мобилку - прям из моего компа, так что вот вам полтора уродские контрола на квадратный метр.

    это всё же от разраба зависит

     
     
  • 5.50, Аноним (50), 15:45, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть нормальный софт на GTK4?
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:08, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счастливый владелец ноута на C2D: Но на C2D с QML полёт нормальный.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:50, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Здравый смысл возымел верх над упоротостью.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:39, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Победа GTK над упоротостью!
     
     
  • 3.15, Медведь (ok), 14:41, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя три ошибки в слове "Qt6"
     
     
  • 4.18, Аноним (14), 14:47, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё правильно, ведь разрабы не справились с GTK, поэтому победа.
     
  • 4.28, Аноним (-), 15:04, 10/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, Аноним (33), 15:12, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, это успех GTK, ящитаю.
     

  • 1.5, Витюшка (?), 14:04, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Когда говорят про Electron почему-то забывают насколько движок js, css, html оптимизирован (да, новость не про это).

    Поэтому "нативное" приложение сделанное на GTK, который тянет на групповой курсовой проект студентов...в общем берите web технологии, ничего круче уже не будет и быстрее.

    И никогда не берите GTK - он не умеет отрисовать даже 10к пустых серых квадратиков на мощном ПК. Печаль. Поэтому "нативных" приложений в Linux не существует, кроме всяких простых и примитивных.

     
     
  • 2.6, name (??), 14:13, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Нет ничего хуже вебни, гтк намного лучше.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:24, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    V8 это ад, с какой стороны ни глянь. А парсер дом -- нагромождение каловых масс. Не говоря уж о том, что всё перечисленное и так есть в гтк и ничего хорошего в этом нет.
     
  • 2.10, ostov (?), 14:26, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Адаптивность под системную тему в этот ваш Electron завезли, или web-фронтендеры не знают что такое консистентность UI/UX?
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:26, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни насколько не оптимизирован.
     
  • 2.13, Медведь (ok), 14:34, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Электрон -- это просто позорище. Зачем мне по браузеру на приложение?
     
     
  • 3.40, Аноним (33), 15:18, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И под капотом у это позорища всё тот же GовноTыK.
     
     
  • 4.42, mos87 (ok), 15:22, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gовнотык в(ы)ходит только у кого руки-Gовнотыки

    И так-то можно уж на Qt виджетах пейсать... хотя они вроде чуть ли не удалять собрались в пользу как раз этого QML

     
  • 2.20, Илья (??), 14:51, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постман уже ГИГАБАЙТ памяти год назад перешагнул.
     
     
  • 3.41, mos87 (ok), 15:19, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не понимаешь это индо-оптимизация
     
  • 2.30, Аноним (-), 15:06, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда говорят про Electron почему-то забывают насколько движок js,
    > css, html оптимизирован (да, новость не про это).

    Настолько что абсолютно все вебаппы тормозят. И жрут ресурсы - на пару с приложухами на электроне. Таким оптом что 6-амперной батареи лопатника едва хватает на день. Скоро автомобильный аккумулятор придется ставить в мобилки.

     
  • 2.31, Витюшка (?), 15:06, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо здесь никто никогда ничего на GTK не писал, а возможно и на Electron) Столько минусов)
     
     
  • 3.53, ProfessorNavigator (ok), 15:55, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видимо здесь никто никогда ничего на GTK не писал, а возможно и на Electron) Столько минусов)

    Ну... Я минус не ставил, и на Electron не писал. Но с минусующими в целом согласен. Потому что на GTK4 (точнее - с использованием gtkmm) - очень даже писал. Так вот, если у вас в приложении присутствует не только графика (а это 99% всего так-то, если говорить про серьёзные вещи), то как бы применение всяких html и js - не оправдано ни разу. Потому что потом вам это всё придётся стыковать с нормальным кодом на том же С или С++. И тут начнутся проблемы, в том числе - с производительностью. Нормальную логику же на js не напишешь, он не для того. По этой же причине очень советую всем НЕ писать ничего на QML и всяких vala.

    Касательно же перехода на Qt из новости, то тут в целом на мой взгляд наверно всё же правильно сделали. Разработчики GTK куда-то не туда понемногу поворачивают (недавние новости про выкидывание PixBuf например, и рекомендации использования glycin). По какой причине - разговор отдельный.

     

  • 1.7, Gohryt (?), 14:23, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что характерно интерфейс после перехода выглядит будто его делали студенты на коленке после пьянки
     
     
  • 2.9, Аноним (11), 14:25, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    После пьянки интерфейсы получаются лучше всего.
     
  • 2.23, выбираем сорта (?), 14:58, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, обычный для линукс-приложения интерфейс.
     
  • 2.35, mos87 (ok), 15:11, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это норма для QML

    видимо обманчивая простота разметочного дизигна

     

  • 1.12, Медведь (ok), 14:29, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кучно пошло, отлично же!
     
     
  • 2.54, Шизгорин (?), 16:09, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кучно пошло

    Пиши адрес куда высылать красных носов.

     

  • 1.21, Шизгорин (?), 14:52, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший дизайнер и на fltk сделает конфетку. А если вкуса нет, то и перестановка кроватей (в форме смены тулкитов) не поможет.
     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 14:59, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто в своём уме меняет тулкиты ради дизайна? Тут явно по другим причинам (гтк уг) переезжали.
     
  • 2.29, Аноним (14), 15:05, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос хочет ли разраб в бесконечное переписываение под новые версии GTK или нет.
     
     
  • 3.34, mos87 (ok), 15:10, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а на новые Qt и с виджетов на разметку оно само переписываеццо, ага.
     
     
  • 4.39, Жироватт (ok), 15:18, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, qt5compat и почти автоматический переход на Qt6 пересборкой говорят немного об обратном
     
  • 4.46, Аноним (33), 15:27, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как часто выходят мажорные версии Qt? А как теперь стали выходить GTK?
     
  • 2.44, Уникум (?), 15:24, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +++
    MyLibrary от профессора хорошо показывает, что хороший дизайн можно сделать на чем угодно
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:56, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь только веб и вайб
     
     
  • 2.43, mos87 (ok), 15:23, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вейп
     
     
  • 3.49, Анонимуз (?), 15:33, 10/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.37, mos87 (ok), 15:15, 10/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.38, mos87 (ok), 15:15, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь с этим QML кроме 100500 либ Qt-ей на 100500 метров ещё нужно тянуть столько же QMLя.

    В новой Кубунте сносишь всякое гумно кедровое типа плееров и чатов (нормальные люди всё равно VLC, mpv, deadbeef/aud юзают) и сразу улетает тонна ставших лишними зависимостей. Которые тащило всякое очень_ну}|{но.

     
     
  • 2.47, Аноним (33), 15:31, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так зачем тогда юзать Кубуунту, есть же какая-то бунта с XFCE?
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:32, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё нужно тянуть столько же QMLя.

    Да в смысле?

     

  • 1.45, Аноним (45), 15:27, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Интерфейса пользователя переведён с GTK4 на использование библиотеки Qt, языка QML

    Опять у кого-то лишняя оперативка завалялась.

     
  • 1.51, матрос Софтожняк (?), 15:47, 10/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.52, Wrt (?), 15:50, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фу-у-у! Отвалили, ну их и забыли.
     

