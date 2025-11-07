The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск UDisks 2.11.0 с переработанной поддержкой ATA SMART

07.11.2025 11:09

После двух лет разработки опубликован релиз пакета UDisks 2.11.0, включающего системный фоновый процесс, библиотеки и инструментарий для организации доступа и управления дисками, устройствами хранения и связанными с ними технологиями. UDisks предоставляет D-Bus API для работы с дисковыми разделами, настройки MD RAID, работы с блочными устройствами в файле (loop-монтирование), манипуляций с файловыми системами и т.п. Дополнительно поставляются модули для мониторинга и управления BTRFS, iSCSI, libStorageManagement, LVM2 и LVM Cache. Например, UDisks используется в приложениях GNOME для работы с дисковыми разделами GNOME и различных графических конфигураторах.

В новой версии:

  • Переработана поддержка технологии ATA SMART. Операции диагностики накопителя при помощи ATA SMART перенесены в библиотеку libblockdev, в которой реализовано два плагина: один на базе библиотеки libatasmart (по умолчанию) и второй на базе инструментария smartmontools (экспериментальный). Переработан код для отслеживания температуры накопителя и добавлен дополнительный слой для проверки атрибутов SMART.
  • Добавлена сборочная опция "--disable-smart" для отключения кода диагностики накопителя при помощи ATA SMART. Для выборочного отключения ATA SMART в привязке к драйверам доступно udev-свойство ID_ATA_SMART_ACCESS.
  • Флаги, отражающие возможности подсистемы ATA, теперь главным образом извлекаются при помощи udev.
  • В API добавлены новые методы: Manager.GetDrives(), Block.RestoreEncryptedHeader(), Encrypted.Convert(), Encrypted.HeaderBackup(), Filesystem.BTRFS.[Get|Set]DefaultSubvolumeID() и Loop.SetCapacity().


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/storaged-pr...)
  2. OpenNews: Уязвимости в PAM и libblockdev, позволяющие получить права root в системе
  3. OpenNews: Выпуск UDisks 2.10.0 с поддержкой NVMe
  4. OpenNews: Выпуск UDisks 2.9.0 с поддержкой переопределения опций монтирования
  5. OpenNews: Опубликована платформа SEF для программно управляемых Flash-накопителей
  6. OpenNews: Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями - nvme-cli 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64198-udisks
Ключевые слова: udisks, disk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:16, 07/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вопрос знатокам: у меня есть второй IDE винт с линухом (да-да, еще тот шлейф старый, но работает более чем). Так вот, когда сижу на другом линухе с другого винта (SATA), то если потрогать рукой IDE винт, то он выдает короткие вибрации, примерно каждые три секунды идет двойной такой "вжик-вжик". SMART у него есть, ничего критичного вроде нет, Power Management не поддерживает, если что. То есть, я не могу ему задать hdparm -255 никак.

    Ваши мысли? Он глючит, умирает? М?

     
     
  • 3, Аноним (3), 11:19, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трогай рукой
     

  • 2, Жироватт (ok), 11:17, 07/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ну, главное, чтобы сильно в существующих инсталляциях этим не поломали.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру