Выпуск UDisks 2.11.0 с переработанной поддержкой ATA SMART

После двух лет разработки опубликован релиз пакета UDisks 2.11.0, включающего системный фоновый процесс, библиотеки и инструментарий для организации доступа и управления дисками, устройствами хранения и связанными с ними технологиями. UDisks предоставляет D-Bus API для работы с дисковыми разделами, настройки MD RAID, работы с блочными устройствами в файле (loop-монтирование), манипуляций с файловыми системами и т.п. Дополнительно поставляются модули для мониторинга и управления BTRFS, iSCSI, libStorageManagement, LVM2 и LVM Cache. Например, UDisks используется в приложениях GNOME для работы с дисковыми разделами GNOME и различных графических конфигураторах. В новой версии: Переработана поддержка технологии ATA SMART. Операции диагностики накопителя при помощи ATA SMART перенесены в библиотеку libblockdev, в которой реализовано два плагина: один на базе библиотеки libatasmart (по умолчанию) и второй на базе инструментария smartmontools (экспериментальный). Переработан код для отслеживания температуры накопителя и добавлен дополнительный слой для проверки атрибутов SMART.

Добавлена сборочная опция "--disable-smart" для отключения кода диагностики накопителя при помощи ATA SMART. Для выборочного отключения ATA SMART в привязке к драйверам доступно udev-свойство ID_ATA_SMART_ACCESS.

Флаги, отражающие возможности подсистемы ATA, теперь главным образом извлекаются при помощи udev.

В API добавлены новые методы: Manager.GetDrives(), Block.RestoreEncryptedHeader(), Encrypted.Convert(), Encrypted.HeaderBackup(), Filesystem.BTRFS.[Get|Set]DefaultSubvolumeID() и Loop.SetCapacity().



